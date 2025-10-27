În prezent, 403 școli și grădinițe din Moldova pot primi legal donații de la părinți și alți doritori
SuntParinte, 27 octombrie 2025 11:30
Instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie din Republica Moldova pot beneficia de contribuții financiare într-un mod sigur și transparent. Sumele pot fi transferate prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, după care acestea ajung într-un cont trezorerial special al instituției beneficiare. Până în prezent, 403 instituții s-au conectat la platforma MPay… Articolul În prezent, 403 școli și grădinițe din Moldova pot primi legal donații de la părinți și alți doritori apare prima dată în Suntparinte.md.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Elevii intră în vacanța de toamnă! Reguli obligatorii pe care să le spui copilului tău # SuntParinte
Până pe data de 2 noiembrie, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de toamnă. În această perioadă, copiii vor avea mai mult timp liber, vor fi mai puţin supravegheaţi de părinţi şi deloc de către profesori. Din acest motiv, ar fi bine ca părinții să le reamintească tuturor copiilor regulile de siguranță,… Articolul Elevii intră în vacanța de toamnă! Reguli obligatorii pe care să le spui copilului tău apare prima dată în Suntparinte.md.
17 octombrie 2025
17:10
Mituri despre ciupercile bune și cele otrăvitoare. Cum să le deosebești, pentru a evita intoxicațiile # SuntParinte
Octombrie este luna în care mulți merg în pădure să culeagă ciuperci, dar sezonul aduce și riscuri. Intoxicațiile cu ciuperci sunt tot mai frecvente în această perioadă, de aceea specialiștii din sănătate trag un semnal de alarmă și atenționează că majoritatea ciupercilor otrăvitoare conţin substanţe toxice și pot duce la deces. Mergând la cules ciuperci,… Articolul Mituri despre ciupercile bune și cele otrăvitoare. Cum să le deosebești, pentru a evita intoxicațiile apare prima dată în Suntparinte.md.
15 octombrie 2025
17:50
Școlile din Moldova vor deveni mai transparente și mai apropiate de elevi, părinți și profesori # SuntParinte
Școlile din Republica Moldova vor deveni mai integre, transparente și mai apropiate de elevi, părinți și cadrele didactice. În acest scop, Asociația „Părinți Solidari”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat un proiect unic. Astfel, instituțiile de învățământ interesate se vor putea înscrie în baza unui anunț public și, după parcurgerea tuturor etapelor… Articolul Școlile din Moldova vor deveni mai transparente și mai apropiate de elevi, părinți și profesori apare prima dată în Suntparinte.md.
13 octombrie 2025
11:00
Copilul tău este trist sau retras? Pe 12plus.md poate cere sprijin gratuit de la un psiholog # SuntParinte
Uneori, în capul adolescenților e gălăgie. Gânduri care nu-i lasă în pace, care se lipesc ca o umbră și nu pleacă oricât ar încerca să le ignore. „Nu ești suficient de bun(ă)”, „Nimic nu are rost”, „Mai bine n-ai mai fi” – așa sună vocea gândurilor depresive. Sănătatea mintală nu înseamnă doar să fii „fericit(ă)”… Articolul Copilul tău este trist sau retras? Pe 12plus.md poate cere sprijin gratuit de la un psiholog apare prima dată în Suntparinte.md.
10 octombrie 2025
12:20
În multe truse medicale de acasă se regăsește soluția de clorură de metiltioniniu, cunoscută mai des sub denumirea de albastru de metilen. Aceasta este folosită, de obicei, pentru tratarea micilor leziuni, zgârieturilor sau ulcerațiilor din cavitatea bucală. Datorită proprietăților sale antiseptice, dezinfectante și ușor analgezice, soluția este utilizată extern în diverse afecțiuni dermatologice, precum ulcerații,… Articolul Albastrul de metilen: remediu cunoscut, dar riscant în bolile ORL și durerile de gât apare prima dată în Suntparinte.md.
9 octombrie 2025
16:11
(VIDEO) Tot mai multe cazuri de abuz sexual online în rândul copiilor. Cui îi putem proteja? # SuntParinte
Tot mai mulți copii din Republica Moldova devin victime ale abuzurilor sexuale online. În 2024, R. Moldova s-a plasat pe locul 15 în topul țărilor din lume care găzduiesc pe servere conținut ilegal, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor. În plus, numărul materialelor de abuz sexual asupra copilului, înregistrate de SigurOnline Hotline, a crescut de… Articolul (VIDEO) Tot mai multe cazuri de abuz sexual online în rândul copiilor. Cui îi putem proteja? apare prima dată în Suntparinte.md.
8 octombrie 2025
16:20
Noutăți în medicină! Începând cu martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital. În plus, documentul va putea fi emis de medicul curant, indiferent de specialitate, și nu neapărat de medicul de familie. O Hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată azi de Cabinetul de miniștri. Autorii inițiativei susțin… Articolul Certificatul medical va fi digital și nu doar medicul de familie îl va putea elibera apare prima dată în Suntparinte.md.
3 octombrie 2025
11:40
Grădinițele, școlile, blocurile locative și alte instituții pot deja solicita să fie conectate la căldură # SuntParinte
Instituțiile publice, blocurile locative și agenții economici din municipiul Chișinău pot solicita conectarea agentului termic. „Termoelectrica” S.A. anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, precum și agenții economici. Conectarea poate avea loc indiferent… Articolul Grădinițele, școlile, blocurile locative și alte instituții pot deja solicita să fie conectate la căldură apare prima dată în Suntparinte.md.
30 septembrie 2025
15:40
Ziua Mondială a Educației (Ziua Profesorului), sărbătorită anual pe data de 5 octombrie, stârnește de fiecare dată discuții în societate despre cum elevii și părinții își pot arăta recunoștința față de dascăli. Unii părinți colectează bani pentru cadouri scumpe, în timp ce alții se rezumă la un buchet simbolic din partea clasei. Aceste gesturi ridică… Articolul Recunoștință sau risc de corupție? Ce cadouri sunt permise profesorilor, de sărbători apare prima dată în Suntparinte.md.
29 septembrie 2025
18:20
„Copiii stau trei într-o bancă”. De ce elevii nu mai încap în clase și ce soluții propun autoritățile din Chișinău # SuntParinte
În ultimii zece ani, 16,8% dintre persoanele care locuiesc în R. Moldova s-au stabilit cu traiul în municipiul Chișinău, arată datele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024. Analiștii estimează că, în următorii 10-20 de ani, numărul celor care vor alege o localitate urbană pentru un loc de muncă mai bine plătit, infrastructură și educație… Articolul „Copiii stau trei într-o bancă”. De ce elevii nu mai încap în clase și ce soluții propun autoritățile din Chișinău apare prima dată în Suntparinte.md.
