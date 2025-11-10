Copilul clipește des sau face mișcări repetitive? Cum recunoști un tic nervos și când să ceri ajutor
SuntParinte, 10 noiembrie 2025 14:10
Deseori, părinții observă la copii anumite mișcări sau obiceiuri și nu înțeleg dacă ele sunt simple gesturi ori ticuri nervoase. Gesturile repetitive afectează până la 20% dintre copii. Adesea, acestea pot apărea la vârste cuprinse între 3 și 8 ani și pot fi confuze, mai ales când apar din senin. Ticurile sunt mișcări sau sunete involuntare,…
• • •
Deseori, părinții observă la copii anumite mișcări sau obiceiuri și nu înțeleg dacă ele sunt simple gesturi ori ticuri nervoase. Gesturile repetitive afectează până la 20% dintre copii. Adesea, acestea pot apărea la vârste cuprinse între 3 și 8 ani și pot fi confuze, mai ales când apar din senin. Ticurile sunt mișcări sau sunete involuntare,…
În multe truse medicale de acasă se regăsește soluția de clorură de metiltioniniu, cunoscută mai des sub denumirea de albastru de metilen. Aceasta este folosită, de obicei, pentru tratarea micilor leziuni, zgârieturilor sau ulcerațiilor din cavitatea bucală. Datorită proprietăților sale antiseptice, dezinfectante și ușor analgezice, soluția este utilizată extern în diverse afecțiuni dermatologice, precum ulcerații,…
Produse cosmetice cu substanțe interzise, depistate în R. Moldova. Trebuie să le returnați! # SuntParinte
Șase tipuri de produse cosmetice cu substanțe interzise în R. Moldova au fost depistate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Este vorba de produse care conțin acid boric, borat de sodiu și triclosan. Încălcările au fost depistate în urma controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX". Acidul boric și boratul…
(VIDEO) Trei copii cu diabet, o copilărie armonioasă: Când părinții și școala se implică # SuntParinte
Diabetul zaharat nu este motiv ca un copil să nu meargă la școală sau să nu-și urmeze visurile. Trei frați din or. Florești demonstrează acest lucru zi de zi — merg la Liceul Teoretic „Miron Costin" din localitate, sunt activi și sprijiniți de profesori și colegi. Mama lor, Ermina Repede, a transformat grija pentru copiii…
Familiile din Chișinău pot solicita lactate gratuite pentru copiii de până la 1 an. Află condițiile # SuntParinte
Familiile din Chișinău, inclusiv din suburbii, pot beneficia lunar, în mod gratuit, de produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici. Acestea sunt procurate din contul bugetului municipal, cu scopul de a asigura o nutriție adecvată copiilor din primul an de viață, în special în cazurile cu vulnerabilitate socială sau cu…
Tații cu mai mulți copii și cei adoptivi vor primi concediu și indemnizație paternală per copil # SuntParinte
Tații de gemeni, cei care vor avea mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și tații adoptivi vor beneficia de concediu și de indemnizație paternală pentru fiecare copil, și nu una singură cum se întâmpla până în prezent. Guvernul a aprobat astăzi modificările la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi…
Începând cu ziua de astăzi, 3 noiembrie, consumatorii casnici se pot înscrie în programul guvernamental „Ajutor la contor", pentru a primi compensații la căldură în perioada sezonului rece. Și în acest an, toate gospodăriile eligibile vor primi compensația sub formă de bani – pe card sau la poștă. Beneficiarii își vor putea primi banii prin…
Un nou caz de Salmonella Enteritidis în ouă! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de ouă pentru consum, după ce au fost depistate găini ouătoare pozitive la Salmonella Enteritidis. Bacteria a fost descoperită în probele de materii fecale ale păsărilor, în urma încercărilor de…
Documentele de călătorie au ajuns în mâinile unui copil creativ? Au fost spălate, tăiate, desenate sau rupte? Poliția de Frontieră atenționează părinții că documentele de călătorie deteriorate vor fi considerate nevalabile. Astfel, nu veți putea utiliza pentru traversarea frontierei de stat documentele care au fost spălate împreună cu îmbrăcămintea, murdărite cu o cariocă, rupte, tăiate…
Interviu cu psihopedagoga Natalia Don: „Un consult la timp poate preveni o problemă mult mai mare” # SuntParinte
Natalia Don este psihopedagogă pentru copii cu deficiențe auditive și asociate. Din noiembrie 2024 și până în prezent, a muncit în proiectul „Moldova împreună. Ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni", susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Cehiei în Chișinău, în colaborare cu AO „SOS Autism" și implementat de către AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare"…
Copiii cu CES din școlile mici, din sate, vor beneficia de asistență din partea echipelor mobile # SuntParinte
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipele mobile – o inițiativă lansată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Inițiativa este în curs de pilotare în…
Festivalul „Animest” revine la Chișinău: Patru zile de filme animate și ateliere pentru copii # SuntParinte
Festivalul Internațional de Film Animat „Animest" revine la Chișinău. Astfel, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie, veți avea parte, la Cinematograful „Odeon", de patru zile de filme animate și ateliere pentru copii, proiecții speciale și un slot dedicat animațiilor Made in Moldova (creațiile tinerilor animatori locali și noile voci ale animației). Tot ce trebuie…
Chestionar pentru părinții din Chișinău: Cum se simt elevii la școală și câți bani sunt colectați ilegal # SuntParinte
Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Dacă da, rezervă-ți câteva minute ca să completezi un chestionar online despre cum se simte copilul tău la școală, ce relație are cu profesorii și dacă sunt colectați ilegal bani în instituția pe care o frecventează. Direcția generală educație, tineret și sport, care a elaborat acest formular,…
Tot mai mulți copii accesează site-uri periculoase. Cum îți dai seama că al tău e în pericol? # SuntParinte
Tot mai mulți copii cu vârste între 8 și 14 ani ajung pe site-uri periculoase — cu un conținut violent, sexual, jocuri de noroc sau provocări riscante. De ce o fac? Pentru unii, e pură curiozitate – „Dacă alții știu, vreau să știu și eu". Pentru alții, e tentația interzisului – ceea ce nu au…
În prezent, 403 școli și grădinițe din Moldova pot primi legal donații de la părinți și alți doritori # SuntParinte
Instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie din Republica Moldova pot beneficia de contribuții financiare într-un mod sigur și transparent. Sumele pot fi transferate prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, după care acestea ajung într-un cont trezorerial special al instituției beneficiare. Până în prezent, 403 instituții s-au conectat la platforma MPay…
Elevii intră în vacanța de toamnă! Reguli obligatorii pe care să le spui copilului tău # SuntParinte
Până pe data de 2 noiembrie, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de toamnă. În această perioadă, copiii vor avea mai mult timp liber, vor fi mai puţin supravegheaţi de părinţi şi deloc de către profesori. Din acest motiv, ar fi bine ca părinții să le reamintească tuturor copiilor regulile de siguranță,…
Mituri despre ciupercile bune și cele otrăvitoare. Cum să le deosebești, pentru a evita intoxicațiile # SuntParinte
Octombrie este luna în care mulți merg în pădure să culeagă ciuperci, dar sezonul aduce și riscuri. Intoxicațiile cu ciuperci sunt tot mai frecvente în această perioadă, de aceea specialiștii din sănătate trag un semnal de alarmă și atenționează că majoritatea ciupercilor otrăvitoare conţin substanţe toxice și pot duce la deces. Mergând la cules ciuperci,…
Școlile din Moldova vor deveni mai transparente și mai apropiate de elevi, părinți și profesori # SuntParinte
Școlile din Republica Moldova vor deveni mai integre, transparente și mai apropiate de elevi, părinți și cadrele didactice. În acest scop, Asociația „Părinți Solidari", în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat un proiect unic. Astfel, instituțiile de învățământ interesate se vor putea înscrie în baza unui anunț public și, după parcurgerea tuturor etapelor…
Copilul tău este trist sau retras? Pe 12plus.md poate cere sprijin gratuit de la un psiholog # SuntParinte
Uneori, în capul adolescenților e gălăgie. Gânduri care nu-i lasă în pace, care se lipesc ca o umbră și nu pleacă oricât ar încerca să le ignore. „Nu ești suficient de bun(ă)", „Nimic nu are rost", „Mai bine n-ai mai fi" – așa sună vocea gândurilor depresive. Sănătatea mintală nu înseamnă doar să fii „fericit(ă)"…
