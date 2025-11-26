BNM şi BERD discută investiţii de miliarde şi extinderea proiectelor în Moldova

17:30

Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru”: Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a… Articolul Deputatul „Partidului Nostru” la deschiderea Parlamentului Tinerilor: experiență legislativă pentru peste 50 de participanți apare prima dată în Good News.