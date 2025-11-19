Relații bilaterale solide: Chișinău și Israel colaborează în mai multe sectoare
Good News, 19 noiembrie 2025 13:40
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Good News
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi…
Acum 4 ore
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri,…
10:30
Un înalt oficial ucrainean, Oleksandr Mișcenko, a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și…
Acum 6 ore
09:00
Pacienții din raionul Fălești vor beneficia de condiții mult mai bune de tratament, după ce secția de chirurgie a Spitalului Raional a fost complet renovată. Lucrările au vizat modernizarea spațiilor…
Acum 24 ore
18:10
Republica Moldova va beneficia de expertiza Muntenegrului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile celor două state au semnat un Memorandum de Cooperare prin care Muntenegru se angajează să…
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Good News
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor…
17:30
Deputatul „Partidului Nostru” la deschiderea Parlamentului Tinerilor: experiență legislativă pentru peste 50 de participanți # Good News
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru": Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a…
16:50
Măsuri ferme pentru siguranța cetățenilor: Ceban promite intervenții rapide în zonele de risc # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în…
Ieri
11:30
Uniunea Europeană a lansat la Chișinău proiectul Moldova Energy Independence and Resilience (MEIR), menit să sprijine Republica Moldova în consolidarea independenței energetice și alinierea sistemului energetic la standardele europene. Proiectul va…
09:50
Ministerul de Finanțe al Ucrainei anunță că a început discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru un nou program de cooperare financiară. Negocierile au fost lansate pe 17 noiembrie, în…
17 noiembrie 2025
18:00
Elevii au demonstrat un angajament impresionant pentru protecția mediului, colectând sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice (DEEE) în cadrul unei campanii ecologice. Acțiunea a fost organizată în școli, cu scopul…
16:10
Familia Mîțu readuce la viață un simbol al Chișinăului — izvorul „Prieteniei” resfințit după reparații # Good News
Izvorul „Prietenia", situat pe șoseaua Balcani din Chișinău, a fost sfințit după ce a trecut printr-un amplu proces de renovare realizat de soții Nichifor și Elena Mîțu, un cuplu revenit…
16:10
Ion Ceban cere intervenție imediată în criza drogurilor și responsabilizarea autorităților # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare…
14:50
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # Good News
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Consilierul Partidului Nostru: Fără investiții în industrie și agricultură, nu putem ieși din criză # Good News
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al…
12:00
Ceban cere Guvernului pază de stat și camere de supraveghere pentru clădirile abandonate # Good News
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de…
12:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită oficială la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu lideri importanți ai Uniunii Europene. Printre întâlnirile programate se numără discuții cu conducerea Comisiei Europene, Președintele…
10:40
Liderul Partidului Nostru: Cu doar șase mandate, vom mișca lucrurile și vom promova 35 de proiecte de lege # Good News
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii" de…
10:30
Primarul Ion Ceban a făcut declarații dure privind modul în care funcționează politica în țară. El susține că persoanele prezentate drept „vedete" în campaniile electorale au fost folosite doar pentru…
09:00
Pe măsură ce luna decembrie se apropie, orașele europene se transformă în adevărate povești de iarnă. Târgurile de Crăciun, decorate cu lumini, brazi uriași și căsuțe de lemn pline cu…
14 noiembrie 2025
13:00
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # Good News
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare…
12:10
Spectacol rar: locuitorii din centrul Europei au observat luminile nordice datorită unei furtuni solare puternice # Good News
În urma unei furtuni geomagnetice intense de nivel G4, tot mai mulți locuitori din Europa Centrală au putut observa fenomenul rar al aurorei boreale, relatează mai multe surse media. Cerul nocturn s-a…
10:50
Chișinău a găzduit o ediție spectaculoasă a „Boxing Night", un eveniment dedicat boxului profesionist, care a reunit peste 500 de fani pasionați de arte marțiale. Publicul a fost martorul unor confruntări…
09:20
Serviciul Național Unic de Urgență 112 continuă procesul de modernizare tehnologică, implementând sistemul Next Generation eCall (NG eCall), o soluție care va permite alertarea automată a echipelor de intervenție în…
00:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat de la tribuna Parlamentului că rămâne în funcția de edil al Chișinăului, subliniind că își respectă promisiunea făcută alegătorilor. El a precizat că aceasta…
13 noiembrie 2025
18:10
Municipiul Chișinău va fi gazda celei de‑a cincea ediții a unui forum dedicat consolidării parteneriatelor de afaceri internaționale şi regionale. Evenimentul îşi propune să reunească antreprenori, investitori, reprezentanţi ai autorităţilor…
16:40
Partidul Nostru votează modificările BASS și militează pentru drepturile persoanelor vulnerabile # Good News
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a susținut modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru anul curent și, totodată, propune ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de…
16:20
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentul cuprins între traseul național M5 și strada Bălțata din localitate, se află în ultima etapă de reparație capitală. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția…
15:40
Calea Ferată din Moldova a anunţat că lucrările la tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu, la graniţa dintre Republica Moldova şi România, înregistrează progrese notabile. Până la data de 9 iunie 2025 a…
14:10
Primarul Nina Cereteu cere claritate privind salariile angajaților din grădinițe pentru 2026 # Good News
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a cerut în Parlament ca Guvernul să stabilească clar valoarea de referință a salariilor pentru angajații din instituțiile de educație timpurie, pentru anul…
14:00
Președintele „Partidului Nostru” accentuează necesitatea transparenței în procesul de preluare a Lukoil-Moldova # Good News
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! Declarația a fost făcută de…
14:00
Grițco întreabă ministrul Finanțelor cum vor fi afectate cheltuielile pentru Spitalul Regional Bălți # Good News
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru", Elena Grițco, a atras atenția în Parlament asupra întârzierilor și reducerilor bugetare care ar putea afecta proiectele capitale din nordul țării, în special Spitalul Regional Bălți. …
12:10
Alexandru Munteanu la Palatul Cotroceni: „Parcursul european pentru R. Moldova este o mişcare de supravieţuire” # Good News
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat într‑o vizită oficială la Bucureşti că parcursul european al ţării nu reprezintă doar o direcţie strategică, ci o „mişcare de supravieţuire şi de protejare".…
12:10
Experimente locale în Drochia: amalgamarea voluntară a trei localități blocate de PAS, spune Grițco # Good News
Partidul Nostru insistă pe desființarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii…
10:50
Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA vine cu o declarație fermă în care solicită depolitizarea instituțiilor-cheie ale Republicii Moldova, subliniind că acestea trebuie să rămână independente într-un stat de drept și candidat la Uniunea…
10:40
Infrastructură renovată şi echipamente digitale la Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătușeni # Good News
Instituţia de învăţământ profesional-tehnic din satul Brătușeni, raionul Edineţ, beneficiară a unui proiect de modernizare finanţat de către Uniunea Europeană, şi-a îmbunătăţit semnificativ infrastructura şi dotările. Elevii şi cadrele didactice…
09:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează prima sa vizită oficială în calitate de șef al Executivului la București. Deplasarea marchează începutul mandatului său și subliniază importanța parteneriatului strategic dintre Republica…
12 noiembrie 2025
18:00
Naţionala Moldovei își încheie parcursul în preliminariile CM 2026 cu două meciuri acasă # Good News
Echipa națională a Republicii Moldova va încheia campania de calificare pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026 cu două meciuri disputate pe teren propriu, pe stadionul „Zimbru" din Chișinău. Selecționerul Lilian…
16:10
Denis Șova, consilier municipal al Partidului Nostru: Este clar că problema cu Lukoil va fi rezolvată, dar cu ce preț și cine va plăti acest preț? Modul în care autoritățile…
15:40
Boxerii din municipiul Bălţi au obţinut performanţe remarcabile la Campionatul European de Box pentru Tineret de la Erevan, urcând pe podium şi cementând poziţia Moldovei în competiţiile continentale.Competiţia a adunat…
14:30
Ministrul Mediului invită întreaga ţară să participe la campania naţională de împădurire # Good News
Ministrul Mediului a lansat apelul către cetăţeni, autorităţile locale, mediul privat şi societatea civilă pentru a se alătura campaniei naţionale de împădurire „Generaţia Pădurii". Acţiunea este programată să aibă loc…
13:00
Bugetul de stat pentru 2026 reprezintă primul test major pentru noul Guvern și întreaga țară, punând în balanță echilibrul între venituri, cheltuieli, deficit și datoria publică, într-o perioadă de creștere…
12:20
Republica Moldova a ratat ultima tranșă de 170 de milioane de dolari de la FMI din cauza neimplementării reformelor asumate, iar Guvernul rămâne tăcut, fără explicații clare pentru public și…
12:10
Echipa națională de robotică a Moldovei a câștigat aurul la categoria „Inovație în inginerie", aceasta devenind a cincea victorie consecutivă a țării în aceeași categorie la cea mai prestigioasă competiție…
10:40
Filmele românești atrag cinefili în număr mare la Chișinău – ediția curentă bate record după record # Good News
La Chișinău, proiecțiile celei mai recente ediții a Zilelor Filmului Românesc au adunat săli efectiv pline, semnalând interesul crescut al publicului pentru cinematografia română și coproducțiile România‑Moldova. Evenimentul cinematografic, desfășurat…
10:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 noiembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
09:10
Primăria capitalei lansează campanii pentru promovarea spiritului activ și responsabil al generației tinere # Good News
Tinerii din municipiul Chișinău sunt invitați să ia parte la o serie de concursuri de implicare civică organizate de municipalitate, cu scopul de a stimula participarea activă în viața comunității…
11 noiembrie 2025
18:10
Ministrul Dan Perciun promite manuale noi pentru toate şcolile — unele cărţi deja achiziționate din Estonia # Good News
Ministrul Dan Perciun a declarat că, în cadrul planului de modernizare a sistemului educaţional,
17:40
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), a aprobat 27 de proiecte pentru finanțare în cadrul Programului „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, valoarea totală a granturilor fiind de… Articolul Proiectele finanțate vor genera 188 de locuri noi de muncă în municipiu apare prima dată în Good News.
