Ion Ceban critică abordarea autorităților centrale: „Nu amestecați drogurile cu traficul de armament”
Good News, 25 noiembrie 2025 13:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat…
• • •
Acum 30 minute
13:30
Ion Ceban critică abordarea autorităților centrale: „Nu amestecați drogurile cu traficul de armament"
13:30
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție…
Acum 2 ore
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Stockholm cu membrii comunității moldovenești din Suedia, unde a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și rolul crucial al diasporei în acest…
Acum 4 ore
10:40
La Geneva, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au anunțat progres semnificativ în negocieri, elaborând un „cadrul de pace actualizat și rafinat" menit să înlocuiască o versiune mai controversată a unui…
Acum 6 ore
09:10
Ministerul Infrastructurii a anunțat lansarea în curând a unei licitații pentru reabilitarea drumului național M5, tronsonul Bălți‑Criva. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe această rută strategică, care leagă nordul Moldovei de…
Acum 24 ore
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele…
16:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au…
14:40
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă. Bradul…
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Dispută Ceban–Grosu pe tema drogurilor: „Uniți instituțiile, nu transformați tragediile în politică” # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția…
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Good News
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău,…
17:20
Primăria Chișinău, într-o nouă formulă: Ion Ceban înaintează propuneri pentru funcțiile vacante de viceprimar # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit…
16:00
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești,…
14:40
EPPO oferă asistență tehnică și training procurorilor moldoveni pentru combaterea fraudei # Good News
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată…
13:10
Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE # Good News
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile…
11:20
Ion Ceban către autorități: „Activați CSS și interveniți imediat. Drogurile distrug generații întregi” # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit…
10:40
Vizita lui Munteanu la Bruxelles deschide calea spre pași concreți de integrare europeană # Good News
Alexei Tulbure, directorul Institutului de Istorie Orală, consideră că în timpul vizitei prim-ministrului moldovean Alexandru Munteanu la Bruxelles, pe lângă reafirmarea simbolică a priorităților țării în materie de integrare europeană, au fost…
09:00
„Eminescu ne unește”: bibliotecarele din Soroca se adună pentru valori literare și culturale # Good News
În raionul Soroca, bibliotecarele din mai multe sate s-au reunit cu ocazia lansării proiectului cultural „Eminescu ne unește", dedicat Anului Mihai Eminescu 2025. Evenimentul a avut loc în satul Dubna și…
20 noiembrie 2025
18:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea…
18:30
Sănătatea în Moldova: parteneriatul cu Uniunea Europeană pentru servicii medicale moderne # Good News
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea sistemului medical și consolidarea…
17:00
Cinci eleve din Soroca vor participa activ la Parlamentul Tinerilor 2025, anunță autoritățile locale. Această inițiativă le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a discuta teme importante pentru comunitatea lor…
15:40
Republica Moldova și Franța au semnat o Declarație de Intenție pentru implementarea programului Voluntariat Internațional în Întreprindere (V.I.E.), un mecanism care permite tinerilor profesioniști europeni să desfășoare stagii în companii franceze…
14:00
Ziua Națională a Republicii Slovace a fost marcată miercuri, 19 noiembrie, la Chișinău, în cadrul unei recepții oferite de Excelența Sa Pavol Ivan, Ambasadorul Republicii Slovace. Evenimentul a fost dedicat…
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave" care nu sunt reflectate suficient în presa…
12:50
Marocanul și-a primit trofeul în cadrul uneo Gale desfășurate în capitala țării sale de origine, Rabat. Fundașul este accidentat, dar a venit la eveniment, având nevoie de suport. Fundașul dreapta…
12:40
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina,…
10:20
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă…
09:10
Ministerul Educației oferă finanțare de până la 600.000 lei pentru organizațiile studențești # Good News
Tinerii și studenții din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține granturi de până la 600.000 lei pentru proiecte inovatoare. Programul este inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu…
19 noiembrie 2025
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care…
17:40
Ion Ceban reclamă lipsa de transparență în deciziile guvernamentale și contractele secrete # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a…
15:10
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul", care au efectuat întregul ciclu de reparații și…
14:30
Circa 300 de antrenori din școli sportive au fost instruiți special pentru a lucra cu copii cu cerințe educaționale speciale. Scopul acestei formări este să asigure un mediu sportiv accesibil și incluziv…
13:40
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În…
13:10
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Good News
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi…
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri,…
10:30
Un înalt oficial ucrainean, Oleksandr Mișcenko, a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și…
09:00
Pacienții din raionul Fălești vor beneficia de condiții mult mai bune de tratament, după ce secția de chirurgie a Spitalului Raional a fost complet renovată. Lucrările au vizat modernizarea spațiilor…
18 noiembrie 2025
18:10
Republica Moldova va beneficia de expertiza Muntenegrului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile celor două state au semnat un Memorandum de Cooperare prin care Muntenegru se angajează să…
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Good News
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor…
17:30
Deputatul „Partidului Nostru” la deschiderea Parlamentului Tinerilor: experiență legislativă pentru peste 50 de participanți # Good News
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru": Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a…
16:50
Măsuri ferme pentru siguranța cetățenilor: Ceban promite intervenții rapide în zonele de risc # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în…
11:30
Uniunea Europeană a lansat la Chișinău proiectul Moldova Energy Independence and Resilience (MEIR), menit să sprijine Republica Moldova în consolidarea independenței energetice și alinierea sistemului energetic la standardele europene. Proiectul va…
09:50
Ministerul de Finanțe al Ucrainei anunță că a început discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru un nou program de cooperare financiară. Negocierile au fost lansate pe 17 noiembrie, în…
17 noiembrie 2025
18:00
Elevii au demonstrat un angajament impresionant pentru protecția mediului, colectând sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice (DEEE) în cadrul unei campanii ecologice. Acțiunea a fost organizată în școli, cu scopul…
16:10
Familia Mîțu readuce la viață un simbol al Chișinăului — izvorul „Prieteniei” resfințit după reparații # Good News
Izvorul „Prietenia", situat pe șoseaua Balcani din Chișinău, a fost sfințit după ce a trecut printr-un amplu proces de renovare realizat de soții Nichifor și Elena Mîțu, un cuplu revenit…
16:10
Ion Ceban cere intervenție imediată în criza drogurilor și responsabilizarea autorităților # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare…
14:50
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # Good News
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătăț
13:00
Consilierul Partidului Nostru: Fără investiții în industrie și agricultură, nu putem ieși din criză # Good News
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al… Articolul Consilierul Partidului Nostru: Fără investiții în industrie și agricultură, nu putem ieși din criză apare prima dată în Good News.
12:00
Ceban cere Guvernului pază de stat și camere de supraveghere pentru clădirile abandonate # Good News
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de… Articolul Ceban cere Guvernului pază de stat și camere de supraveghere pentru clădirile abandonate apare prima dată în Good News.
12:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită oficială la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu lideri importanți ai Uniunii Europene. Printre întâlnirile programate se numără discuții cu conducerea Comisiei Europene, Președintele… Articolul Reformele și parcursul european, principalele subiecte discutate apare prima dată în Good News.
10:40
Liderul Partidului Nostru: Cu doar șase mandate, vom mișca lucrurile și vom promova 35 de proiecte de lege # Good News
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de… Articolul Liderul Partidului Nostru: Cu doar șase mandate, vom mișca lucrurile și vom promova 35 de proiecte de lege apare prima dată în Good News.
