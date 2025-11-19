Oficial ucrainean: „Moldova ne-a fost un adevărat sprijin – un exemplu de bun vecin”

11:40

Peste 9.000 de pacienți beneficiază astăzi de servicii medicale moderne la locul de trai, la un an de la redeschiderea Centrului de Sănătate din Cricova, după reparația capitală. Instituția a devenit un model… Articolul Centrul de Sănătate Cricova – exemplu de colaborare între autorități pentru binele oamenilor apare prima dată în Good News.