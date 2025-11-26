(video) Demisie cu preaviz: Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, nu și-a găsit loc în echipa noului ministru

17:50

La cinci luni de la moartea soțului său, marele campion Ion Cernea, cântăreața de muzică populară Irina Loghin luptă nu doar cu propria durere, ci și cu cea a fiului său. Ciprian a făcut depresie după pierderea tatălui său și nu se poate împăca nici acum că părintele său nu mai este printre noi, scrie presa română.