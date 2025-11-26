DGETS ar fi impus, printr-o circulară, reguli stricte la activități extrașcolare. Director: Dacă fiecare inițiativă locală trebuie să treacă un filtru birocratic, mai avem nevoie de manageri în școli!?

16:50

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”