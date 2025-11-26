(video) „Stătea de vreo 2 săptămâni acolo”. Ce spun localnicii din Cuhureștii de Jos despre drona care a aterizat pe un acoperiș: E o prostie

16:10

„Statul cheltuie pe zi cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să utilizeze mecanismele alternative pentru măsurile preventive în care s-au investit milioane de lei, precum monitorizarea electronică”. Declarația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că în dosarul Plahotniuc autoritățile centrale au încălcat un șir de standarde ale CEDO, lucru ce poate duce la un nou dosar pierdut de Moldova la Înalta Curte Europeană. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații.