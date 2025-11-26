Ziarul „Vocea poporului”, care vă aparține de drept, așteaptă susținerea dvs.

Vocea Poporului, 26 noiembrie 2025 07:20

Dragi prieteni, a început campania de abonare pentru anul 2026. În primul rând, vă mulțumim tuturor pentru susținerea publicației „Vocea poporului” în anul curent și, totodată, vă îndemnăm respectuos să continuați să sprijiniți ziarul sindicatelor și în anul viitor, cel puțin cum ați făcut-o până acum. Prețul unui abonament rămâne același, de 440 de lei […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Poporului

Acum 15 minute
07:20
Ziarul „Vocea poporului”, care vă aparține de drept, așteaptă susținerea dvs. Vocea Poporului
Dragi prieteni, a început campania de abonare pentru anul 2026. În primul rând, vă mulțumim tuturor pentru susținerea publicației „Vocea poporului” în anul curent și, totodată, vă îndemnăm respectuos să continuați să sprijiniți ziarul sindicatelor și în anul viitor, cel puțin cum ați făcut-o până acum. Prețul unui abonament rămâne același, de 440 de lei […]
Acum 24 ore
15:30
Conducerea Federației SIBA, în dialog cu vicepremierul pentru Integrare Europeană Vocea Poporului
Reprezentanții Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări au avut, recent, o întrevedere cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană. Părțile au discutat despre importanța consolidării dialogului social între sindicate, angajatori și autorități, dar și des­pre mecanisme de protejare a drepturilor salariaților din sectorul bancar și al asigură­rilor.  Vicepremierul a menționat că dialogul social […]
13:30
Federația „Agroindsind” a lansat un forum permanent al tineretului sindicalist Vocea Poporului
Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” a lansat, pe 13 noiembrie, Forumul permanent al ti­neretului sindicalist „Agroindsind”. Evenimentul a avut loc la Institutul Muncii. De ce e nevoie de acest forum? „Cu păre­re de rău, numărul tinerilor în „Agroindsind” se micșorează zi de zi. La ora actuală, doar 8% dintre membrii de […]
11:20
MAI și SINDLEX au semnat o nouă Convenție Colectivă de Muncă Vocea Poporului
Ministerul Afacerilor Interne și Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” au semnat, pe 13 noiembrie, o nouă Convenție Colectivă de Muncă, un document care pune bazele unei colaborări mai eficien­te între angajator și angajați și care aduce o serie de garanții impor­tante pentru personalul din sistemul afacerilor interne. Convenția a fost semnată de Daniela Misail-Nichitin, ministrul […]
11:20
Instruiri de prim ajutor: mai mulți angajați au învățat tehnici esențiale de salvare Vocea Poporului
Pe 17 noiembrie, au continuat instruirile teore­tico-practice din cadrul Proiectului Educațional „Primul ajutor în protecția și siguranța an-gajaților – abilitate și competență esențială pen­tru angajat și angajator la locul de muncă”. Sesiunea a fost desfășurată de echipa proiectu­lui, formată din inspectorii Vasile Siloci și Vladimir Gorban, directorul Institutului Muncii, Viorel Braga, și medicul Sebastian Beșliu. […]
Ieri
14:10
CNSM: salariul minim de 8050 lei, conform Directivei UE Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova(CNSM), Igor Zubcu, a reiterat im-portanța stabilirii unui salariu mi­nim de 8050 de lei lunar, de la 1 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii „ÎN CONTEXT” de la postul public de televiziune Moldova 1, difuzată recent. În cadrul discuției, liderul sindical a sub­liniat că această cifră nu este una arbitrară, […]
11:40
Majorarea salariilor bugetarilor, valoarea de referință să fie 3000 de lei în 2026 Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar și cere Guvernului Republicii Moldova să întreprindă mă-suri urgente pentru asigurarea echității salariale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale angajaților. Acest lucru se menționează în demersurile CNSM, expediate săp­tămâna curentă Guvernului Re­publicii […]
07:40
ETUC: Atacul asupra drepturilor sindicale amenință aderarea țărilor candidate Vocea Poporului
Sindicatele avertizează că anumite țări candidate la aderarea la Uniunea Euro-peană dau înapoi în ceea ce privește drepturile lucrătorilor într-un moment în care trebuie să ridice standardele sociale pentru a îndeplini cerințele UE. Comisia Europeană a publicat recent pachetul său de extindere, care a evidențiat Muntenegrul ca fiind țara care face progrese pentru aderarea la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Actele normative și caracterul acestora prin prisma normelor juridice Vocea Poporului
Uneori sindicatele identifică acte normative sau preve­deri ale acestora care nu corespund întocmai sau întru totul drepturilor și intereselor salariaților. Aș vrea să aflu dacă sindicatele au dreptul să conteste astfel de acte și, în general, care sunt modalitățile de contestare a actelor normative? Daniel Coșneanu, Chișinău Este bine știut că menirea constituțională a sindicatelor […]
20 noiembrie 2025
12:00
Liderii sindicali din nord, la un nou exercițiu de consolidare a parteneriatului social Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfășurat, la Inspectoratul de Poliție din municipiul Bălți,  un seminar instructiv cu genericul „Conso­lidarea capacităților liderilor sindicali pentru un parteneriat mai eficient”. La eveniment au participat lideri și activiști sindicali din mai multe raioane din nordul țării, reprezentând cele șase sindicate și organizații membre ale federației. Seminarul face parte […]
09:50
Impactul „burnout” asupra stării de sănătate în domenii solicitante Vocea Poporului
Stresul continuu, ritmul alert și su­prasolicitarea la locul de muncă împing tot mai mulți angajați că­tre o stare de epuizare totală, cunoscută și sub numele de ardere profe­sională sau „burnout”. Deși la înce­put poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că, netrata­tă la timp, poate duce la consecințe grave pentru sănătate. Printre cei mai expuși […]
19 noiembrie 2025
14:20
Sindicaliștii, instruiți în ceea ce privește dialogul social în relațiile de muncă Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a desfășurat, la 6 noiembrie cu­rent, un seminar pentru liderii organizațiilor sindicale prima­re din cadrul Centrului Sindical Ramural Teritorial (CSRT) Hâncești. Instruirea a avut loc la Institutul Muncii și a avut tema: „Protecția socială și dialogul social în relațiile de muncă: de la contractul colectiv la securitatea și […]
11:30
Cooperare europeană pentru locuri de muncă sigure și sănătoase Vocea Poporului
La sfârșitul lunii octombrie, Bruxellesul a devenit un punct de întâlni­re pentru lideri sindicali din întreaga Europă, care au discutat despre noile provocări ale pieței muncii și despre cum pot fi protejați lucră­torii în fața schimbărilor climatice, sociale și economice. În perioada 30–31 octombrie 2025, s-a desfășurat seminarul internațional „Cadrul strategic al Uniunii Europene privind […]
07:30
Parteneriatul școală-familie – sprijin pentru incluziunea fiecărui copil în educație Vocea Poporului
În perioada 23 octombrie – 7 noiembrie, 63 de cadre didactice și specialiști din nouă raioane ale țării au participat la o serie de ateliere de formare a forma­torilor în domeniul educației incluzive. Sesiunile au fost dedicate promovării in­cluziunii copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiilor refugiați și celor din minorități etnice. Participanții au […]
18 noiembrie 2025
15:10
Reforma socială și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități Vocea Poporului
Republica Moldova mai are de lu­cru la capitolul consolidarea statu­lui de drept, la respectarea drep­turilor copiilor, ale persoanelor cu dizabilități, să îmbunătățească legislația muncii, precum și în ceea ce privește cooperarea Gu­vernului cu organizațiile societății civile în vederea implementării cu succes a Planului de Creștere Economică, finanțat de Uniu­nea Europeană cu 1.9 miliarde de euro. […]
12:00
„Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre statele candidate să adere la UE” Vocea Poporului
Marta Kos, comisar european pentru Extindere, s-a aflat, în perioada 10-11 noiembrie, în a patra sa vizită în Re­publica Moldova. Aceasta a avut în­trevederi cu primele persoane din stat, cu membrii Cabinetului de miniștri și a felicitat Republica Moldova pentru progresele substanțiale reflectate în Raportul de extindere 2025. În cadrul Conferinței privind prezentarea Raportului de […]
08:30
Tichete de masă și tichete de vacanță: beneficii și diferențe  Vocea Poporului
Din ședințele Parlamentului anterior am înțeles că la anul viitor vom beneficia de tichete de vacanță. Ce este tichetul de vacanță? Ce beneficii vor aduce acestea? Care acte norma-tive reglementează acordarea acestora? Galina Postolache, Chișinău Ce modificări au fost operate la Legea 166/2017 cu privire la tichetele de masă? Valeriu Mitu, Nisporeni Prin Legea 172 […]
17 noiembrie 2025
13:40
Justiția europeană și obligația Chișinăului de a-și ajusta politicile economice Vocea Poporului
Pe 11 noiembrie curent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pus capăt incer­titudinilor: Directiva UE privind salariile minime adecva­te rămâne solidă în elementele sale esențiale, se arată întro postare a lui Igor Zubcu, președintele CNSM. CJUE a confirmat obligațiile de promovare a negocierii colec­tive și de elaborare a planurilor naționale acolo unde acoperirea […]
11:20
În negocierea Contractului colectiv, e important să se ajungă la modelul „câștig-câștig” Vocea Poporului
Pentru a mări rata de acoperire cu ne­gocieri colective de la 40 la 80 la sută, sindicatele din Republica Moldova tre­buie să întreprindă mai multe acțiuni, inclusiv să soluționeze rapid conflictele de muncă prin metode alternative instanțelor de judecată. Este concluzia lui Jan Kohler Nielsen, consultant de program pe domeniul instru­ire și educație în cadrul […]
07:40
CNSM cere majorarea salariului minim pe economie de la 7860 lei brut în sus Vocea Poporului
Într-un demers semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM, adresat premierului Alexandru Munteanu, lui Andrian Gavriliță, mi­nistru al finanțelor, și Nataliei Plugaru, ministru al muncii și protecției sociale, sindicatele cer expres majorarea substanțială a salariului minim pe economie de la 1 ianua­rie 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în calitate de partener social și  reprezentant […]
13 noiembrie 2025
11:50
Au fost lansate trei proiecte dedicate promovării Convenției nr. 156 a OIM Vocea Poporului
Recent, la Centrul de Creație al Co­piilor din Florești a avut loc lansarea proiectelor sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – document esențial care promovează egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați cu responsabilități fami­liale. Evenimentul, organizat de Federația Sindicală „SindLUCAS”, în parteneriat cu Confederația Națională […]
09:50
Comisia de Femei a CNSM sprijină Foaia de parcurs a UE pentru drepturile femeilor Vocea Poporului
Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a reunit, recent, în cadrul unei ședințe online, pentru a discuta principalele direcții de activitate în domeniul promovării egalității de gen și prevenirii violenței bazate pe gen. În cadrul ședinței, membrele Comisiei au aprobat organizarea activității „Violența de gen: conștientizarea și prevenirea abuzurilor în […]
12 noiembrie 2025
14:20
Managerii din școli, instruiți cum să negocieze contractul colectiv de muncă Vocea Poporului
La Institutul Muncii au avut loc recent mai multe seminare de instru­ire a managerilor din domeniul educației. Una din ultimele evenimente, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ), a fost acti­vitatea de informare pentru managerii instituțiilor de învățământ și liderii sindicali din Centrul Sindical Ramural Hâncești din domeniul Educației și Științei cu genericul […]
12:00
Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, recent, în orașul Căușeni, o activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la lo­cul de muncă!”, dedicată promovării egalității de tratament între femei și bărbați și sprijinirii lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale. Evenimentul s-a desfășurat în sala festivă a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” […]
11:00
Primul ajutor în siguranța angajaților: Nimic nu valorează cât o viaţă Vocea Poporului
Munca într-un mediu sigur și sănă­tos este un drept fundamental al fiecărui angajat. Acesta nu reprezintă doar o preocupare a angajaților, ci și o responsabilitate im­portantă pentru angajatori și liderii sindicali. În context, prevenirea ac­cidentelor și a bolilor profesionale, crearea unui loc de muncă adecvat și asigurarea drepturilor salariaților în domeniul Securității și Sănătății în […]
11 noiembrie 2025
11:40
Investițiile în munca de îngrijire, susținute de CNSM alături de OIM Vocea Poporului
CNSM a reafirmat sprijinul său ferm pentru dezvoltarea investițiilor în munca de îngrijire, în cadrul unui eveniment or­ganizat pe 29 octombrie de Organizația Internațională a Muncii (OIM), la Un­gheni, cu prilejul Zilei internaționale a îngrijirii și asistenței. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților publice lo­cale din Ungheni, partenerii sociali ai OIM, Oficiul […]
07:30
„Fii vocea echității la locul de muncă!”: echitate, respect și solidaritate Vocea Poporului
Campania națională „Fii vocea echității la locul de muncă!”, inițiată de CNSM în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), a ajuns recent la Ungheni, unde a reunit zeci de lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților locale, ai sistemului educațional și social. Reuniunea, găzduită de Consiliul Raio­nal Ungheni, s-a […]
10 noiembrie 2025
11:30
Directoarea Fabricii de confecții „Ionel”: „Noi, la întreprindere, suntem o mică Europă” Vocea Poporului
Unul dintre cei mai mari producă­tori de articole vestimentare din Republica Moldova, fabrica „Io­nel”, a împlinit 80 de ani de la fon­dare. Cu acest prilej, la întreprinde­re a avut loc o sărbătoare, la care au participat toți cei care au fost alături de echipa de la „Ionel” și la bine, și la greu. A fost, […]
11:00
Mulți tineri profesori din Chișinău nu și-au primit integral indemnizațiile Vocea Poporului
Pentru a atrage cât mai mulți ti­neri pedagogi, autoritățile au anunțat anul trecut acordarea unor indemnizații speciale. Pe lângă sa­lariu, profesorii urmau să primească câte 200 de mii de lei, repartizați în trei tranșe. Totuși, tinerii specialiști nu au primit încă ultima parte din suma promisă. Sergiu Marian, profesor de limba engle­ză la un liceu […]
7 noiembrie 2025
13:20
Școala Sindicală din Moldova, o academie pentru actualii și viitorii lideri sindicali Vocea Poporului
Încă 29 de lideri și activiști sindicali, care reprezintă 17 federaţii sindicale de ramură, şi-au îmbogaţit cunoştinţele şi şi-au îmbunătăţit abilităţile privind dialogul social. După ore teoretice şi practice, lucru în grup, discuţii interactive şi evaluarea pro­iectelor, cei 19 învăţăcei şi-au ridicat cer­tificatele de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a, la 24 […]
09:40
Salariul minim în sectorul real – preocuparea de bază a CNSM și CNPM Vocea Poporului
Pe 3 noiembrie curent, au avut loc consultări între reprezentanții Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) și ai Confederației Naționale a Patro­natului din Republica Moldova (CNPM), acestea având pe agen­dă reexaminarea salariului minim pentru unitățile din sectorul real al economiei naționale. În cadrul discuțiilor, părțile au exami­nat propunerea de proiect a Convenției colective bipartite […]
5 noiembrie 2025
07:30
Dialogul Social European, un instrument de coeziune și solidaritate Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce presupune Dialogul Social European și care sunt obiectivele principale ale activită-ții acestuia? Marcel Corman, Chișinău La nivelul Uniunii Europene, dialogul social este consacrat, prin dispozițiile cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Eu­ropene. Astfel, Uniunea Europeană recunoaște Dialogul Social Euro­pean ca fiind unul dintre pilonii modelului social european și, totoda­tă, […]
3 noiembrie 2025
10:40
Circa 140 de seniori au devenit studenți la Universitatea Vârstei a Treia Vocea Poporului
De trei ani, Universitatea Vâr­stei a Treia (UV3)  demonstrea­ză că vârsta nu este o barieră pentru educație. În anul aca­demic 2025-2026, peste 140 de seniori 60+ din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți. Programul este susținut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parte­neriat cu UNFPA în Moldova, de Ministerul […]
31 octombrie 2025
07:40
Privarea ilegală de posibilitatea de a munci vs. Răspunderea angajatorului Vocea Poporului
Care sunt cazurile în care se consideră că salariatul a fost privat ilegal de posibilitatea de a munci și ce presupune răspunderea angajatorului în astfel de cazuri? Alexei Cornilov, Chișinău Cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci sunt determinate prin lege. Aceste cazuri presupun imposibilitatea salariatului de a pre­sta munca din cauza  unor acțiuni […]
29 octombrie 2025
11:50
Sindicaliști din Austria, familiarizați cu activitatea sindicală de la SA „Bucuria” Vocea Poporului
În perioada 15-17 octombrie, reprezentanți ai SOLIDAR Austria din cadrul Federației Sindicatelor Austriece (OGB), s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Sindicaliștii austrieci au vizitat SA „Bucuria”, fiind interesați de condițiile de muncă de la întreprin­dere, protecția muncitorilor, sala­riul minim pe întreprindere, rata de sindicalizare, cum sunt motivați salariații să devină membri de […]
28 octombrie 2025
11:40
Schimb de experiență în protecția salariaților din companiile de asigurări Vocea Poporului
O întâlnire de lucru importantă și constructivă a avut loc recent la Chișinău între conducerea companiei de asigurări Donaris VIG, membrii comitetului sindical al companiei, membrii comitetu­lui sindical al companiei OMNIASIG, reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Moldova (Federația SIBA) și ai Federației Sindicatelor din Indus­tria Financiară din România (FSIF). […]
07:40
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă” la Grimăncăuți, Briceni Vocea Poporului
La data de 17 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic din sa­tul Grimăncăuți, raionul Briceni, s-a desfășurat o nouă activitate de informare în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă”, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Activitatea de informare, dedicată egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități […]
27 octombrie 2025
12:10
Tinerii universitari, recunoscuți pentru curajul de a rămâne în educație Vocea Poporului
În contextul evenimentelor dedicate aniversării fondării Universității de Stat din Moldova și al Zilei Profesorului, Comitetul sindical al salariaților de la USM, în colaborare cu administrația și cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM, a organizat, recent, o întrunire de­dicată tinerelor cadre didactice. În deschidere, Efim Chilari, președintele Comitetului sindical de la USM, a vorbit des­pre […]
07:50
Consolidarea dialogului social: un obiectiv esențial al partenerilor Vocea Poporului
Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va, ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Mol­dova, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai organizațiilor internaționale au participat, pe 20 octombrie, la o întrunire de­dicată consolidării dialogului social și promovării parteneriatului între actorii principali ai pieței muncii. În deschiderea evenimentului, Yesim Oruc, rezidentă coordonatoare a Organizației […]
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.