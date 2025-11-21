Actele normative și caracterul acestora prin prisma normelor juridice
Vocea Poporului, 21 noiembrie 2025 08:00
Uneori sindicatele identifică acte normative sau prevederi ale acestora care nu corespund întocmai sau întru totul drepturilor și intereselor salariaților. Aș vrea să aflu dacă sindicatele au dreptul să conteste astfel de acte și, în general, care sunt modalitățile de contestare a actelor normative? Daniel Coșneanu, Chișinău Este bine știut că menirea constituțională a sindicatelor […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Poporului
Acum 30 minute
08:00
Acum 24 ore
12:00
Liderii sindicali din nord, la un nou exercițiu de consolidare a parteneriatului social # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfășurat, la Inspectoratul de Poliție din municipiul Bălți, un seminar instructiv cu genericul „Consolidarea capacităților liderilor sindicali pentru un parteneriat mai eficient”. La eveniment au participat lideri și activiști sindicali din mai multe raioane din nordul țării, reprezentând cele șase sindicate și organizații membre ale federației. Seminarul face parte […]
09:50
Stresul continuu, ritmul alert și suprasolicitarea la locul de muncă împing tot mai mulți angajați către o stare de epuizare totală, cunoscută și sub numele de ardere profesională sau „burnout”. Deși la început poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că, netratată la timp, poate duce la consecințe grave pentru sănătate. Printre cei mai expuși […]
Ieri
14:20
Sindicaliștii, instruiți în ceea ce privește dialogul social în relațiile de muncă # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a desfășurat, la 6 noiembrie curent, un seminar pentru liderii organizațiilor sindicale primare din cadrul Centrului Sindical Ramural Teritorial (CSRT) Hâncești. Instruirea a avut loc la Institutul Muncii și a avut tema: „Protecția socială și dialogul social în relațiile de muncă: de la contractul colectiv la securitatea și […]
11:30
La sfârșitul lunii octombrie, Bruxellesul a devenit un punct de întâlnire pentru lideri sindicali din întreaga Europă, care au discutat despre noile provocări ale pieței muncii și despre cum pot fi protejați lucrătorii în fața schimbărilor climatice, sociale și economice. În perioada 30–31 octombrie 2025, s-a desfășurat seminarul internațional „Cadrul strategic al Uniunii Europene privind […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Parteneriatul școală-familie – sprijin pentru incluziunea fiecărui copil în educație # Vocea Poporului
În perioada 23 octombrie – 7 noiembrie, 63 de cadre didactice și specialiști din nouă raioane ale țării au participat la o serie de ateliere de formare a formatorilor în domeniul educației incluzive. Sesiunile au fost dedicate promovării incluziunii copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiilor refugiați și celor din minorități etnice. Participanții au […]
18 noiembrie 2025
15:10
Republica Moldova mai are de lucru la capitolul consolidarea statului de drept, la respectarea drepturilor copiilor, ale persoanelor cu dizabilități, să îmbunătățească legislația muncii, precum și în ceea ce privește cooperarea Guvernului cu organizațiile societății civile în vederea implementării cu succes a Planului de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro. […]
12:00
„Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre statele candidate să adere la UE” # Vocea Poporului
Marta Kos, comisar european pentru Extindere, s-a aflat, în perioada 10-11 noiembrie, în a patra sa vizită în Republica Moldova. Aceasta a avut întrevederi cu primele persoane din stat, cu membrii Cabinetului de miniștri și a felicitat Republica Moldova pentru progresele substanțiale reflectate în Raportul de extindere 2025. În cadrul Conferinței privind prezentarea Raportului de […]
08:30
Din ședințele Parlamentului anterior am înțeles că la anul viitor vom beneficia de tichete de vacanță. Ce este tichetul de vacanță? Ce beneficii vor aduce acestea? Care acte norma-tive reglementează acordarea acestora? Galina Postolache, Chișinău Ce modificări au fost operate la Legea 166/2017 cu privire la tichetele de masă? Valeriu Mitu, Nisporeni Prin Legea 172 […]
17 noiembrie 2025
13:40
Pe 11 noiembrie curent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pus capăt incertitudinilor: Directiva UE privind salariile minime adecvate rămâne solidă în elementele sale esențiale, se arată întro postare a lui Igor Zubcu, președintele CNSM. CJUE a confirmat obligațiile de promovare a negocierii colective și de elaborare a planurilor naționale acolo unde acoperirea […]
11:20
În negocierea Contractului colectiv, e important să se ajungă la modelul „câștig-câștig” # Vocea Poporului
Pentru a mări rata de acoperire cu negocieri colective de la 40 la 80 la sută, sindicatele din Republica Moldova trebuie să întreprindă mai multe acțiuni, inclusiv să soluționeze rapid conflictele de muncă prin metode alternative instanțelor de judecată. Este concluzia lui Jan Kohler Nielsen, consultant de program pe domeniul instruire și educație în cadrul […]
07:40
Într-un demers semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM, adresat premierului Alexandru Munteanu, lui Andrian Gavriliță, ministru al finanțelor, și Nataliei Plugaru, ministru al muncii și protecției sociale, sindicatele cer expres majorarea substanțială a salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în calitate de partener social și reprezentant […]
13 noiembrie 2025
11:50
Recent, la Centrul de Creație al Copiilor din Florești a avut loc lansarea proiectelor sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – document esențial care promovează egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați cu responsabilități familiale. Evenimentul, organizat de Federația Sindicală „SindLUCAS”, în parteneriat cu Confederația Națională […]
09:50
Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a reunit, recent, în cadrul unei ședințe online, pentru a discuta principalele direcții de activitate în domeniul promovării egalității de gen și prevenirii violenței bazate pe gen. În cadrul ședinței, membrele Comisiei au aprobat organizarea activității „Violența de gen: conștientizarea și prevenirea abuzurilor în […]
12 noiembrie 2025
14:20
La Institutul Muncii au avut loc recent mai multe seminare de instruire a managerilor din domeniul educației. Una din ultimele evenimente, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ), a fost activitatea de informare pentru managerii instituțiilor de învățământ și liderii sindicali din Centrul Sindical Ramural Hâncești din domeniul Educației și Științei cu genericul […]
12:00
Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, recent, în orașul Căușeni, o activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, dedicată promovării egalității de tratament între femei și bărbați și sprijinirii lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale. Evenimentul s-a desfășurat în sala festivă a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” […]
11:00
Munca într-un mediu sigur și sănătos este un drept fundamental al fiecărui angajat. Acesta nu reprezintă doar o preocupare a angajaților, ci și o responsabilitate importantă pentru angajatori și liderii sindicali. În context, prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, crearea unui loc de muncă adecvat și asigurarea drepturilor salariaților în domeniul Securității și Sănătății în […]
11 noiembrie 2025
11:40
CNSM a reafirmat sprijinul său ferm pentru dezvoltarea investițiilor în munca de îngrijire, în cadrul unui eveniment organizat pe 29 octombrie de Organizația Internațională a Muncii (OIM), la Ungheni, cu prilejul Zilei internaționale a îngrijirii și asistenței. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților publice locale din Ungheni, partenerii sociali ai OIM, Oficiul […]
07:30
Campania națională „Fii vocea echității la locul de muncă!”, inițiată de CNSM în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), a ajuns recent la Ungheni, unde a reunit zeci de lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților locale, ai sistemului educațional și social. Reuniunea, găzduită de Consiliul Raional Ungheni, s-a […]
10 noiembrie 2025
11:30
Directoarea Fabricii de confecții „Ionel”: „Noi, la întreprindere, suntem o mică Europă” # Vocea Poporului
Unul dintre cei mai mari producători de articole vestimentare din Republica Moldova, fabrica „Ionel”, a împlinit 80 de ani de la fondare. Cu acest prilej, la întreprindere a avut loc o sărbătoare, la care au participat toți cei care au fost alături de echipa de la „Ionel” și la bine, și la greu. A fost, […]
11:00
Pentru a atrage cât mai mulți tineri pedagogi, autoritățile au anunțat anul trecut acordarea unor indemnizații speciale. Pe lângă salariu, profesorii urmau să primească câte 200 de mii de lei, repartizați în trei tranșe. Totuși, tinerii specialiști nu au primit încă ultima parte din suma promisă. Sergiu Marian, profesor de limba engleză la un liceu […]
7 noiembrie 2025
13:20
Școala Sindicală din Moldova, o academie pentru actualii și viitorii lideri sindicali # Vocea Poporului
Încă 29 de lideri și activiști sindicali, care reprezintă 17 federaţii sindicale de ramură, şi-au îmbogaţit cunoştinţele şi şi-au îmbunătăţit abilităţile privind dialogul social. După ore teoretice şi practice, lucru în grup, discuţii interactive şi evaluarea proiectelor, cei 19 învăţăcei şi-au ridicat certificatele de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a, la 24 […]
09:40
Pe 3 noiembrie curent, au avut loc consultări între reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), acestea având pe agendă reexaminarea salariului minim pentru unitățile din sectorul real al economiei naționale. În cadrul discuțiilor, părțile au examinat propunerea de proiect a Convenției colective bipartite […]
5 noiembrie 2025
07:30
Vă rog să ne spuneți ce presupune Dialogul Social European și care sunt obiectivele principale ale activită-ții acestuia? Marcel Corman, Chișinău La nivelul Uniunii Europene, dialogul social este consacrat, prin dispozițiile cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Astfel, Uniunea Europeană recunoaște Dialogul Social European ca fiind unul dintre pilonii modelului social european și, totodată, […]
3 noiembrie 2025
10:40
De trei ani, Universitatea Vârstei a Treia (UV3) demonstrează că vârsta nu este o barieră pentru educație. În anul academic 2025-2026, peste 140 de seniori 60+ din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți. Programul este susținut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNFPA în Moldova, de Ministerul […]
31 octombrie 2025
07:40
Care sunt cazurile în care se consideră că salariatul a fost privat ilegal de posibilitatea de a munci și ce presupune răspunderea angajatorului în astfel de cazuri? Alexei Cornilov, Chișinău Cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci sunt determinate prin lege. Aceste cazuri presupun imposibilitatea salariatului de a presta munca din cauza unor acțiuni […]
29 octombrie 2025
11:50
Sindicaliști din Austria, familiarizați cu activitatea sindicală de la SA „Bucuria” # Vocea Poporului
În perioada 15-17 octombrie, reprezentanți ai SOLIDAR Austria din cadrul Federației Sindicatelor Austriece (OGB), s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Sindicaliștii austrieci au vizitat SA „Bucuria”, fiind interesați de condițiile de muncă de la întreprindere, protecția muncitorilor, salariul minim pe întreprindere, rata de sindicalizare, cum sunt motivați salariații să devină membri de […]
28 octombrie 2025
11:40
O întâlnire de lucru importantă și constructivă a avut loc recent la Chișinău între conducerea companiei de asigurări Donaris VIG, membrii comitetului sindical al companiei, membrii comitetului sindical al companiei OMNIASIG, reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Moldova (Federația SIBA) și ai Federației Sindicatelor din Industria Financiară din România (FSIF). […]
07:40
La data de 17 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic din satul Grimăncăuți, raionul Briceni, s-a desfășurat o nouă activitate de informare în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă”, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Activitatea de informare, dedicată egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități […]
27 octombrie 2025
12:10
În contextul evenimentelor dedicate aniversării fondării Universității de Stat din Moldova și al Zilei Profesorului, Comitetul sindical al salariaților de la USM, în colaborare cu administrația și cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM, a organizat, recent, o întrunire dedicată tinerelor cadre didactice. În deschidere, Efim Chilari, președintele Comitetului sindical de la USM, a vorbit despre […]
07:50
Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai organizațiilor internaționale au participat, pe 20 octombrie, la o întrunire dedicată consolidării dialogului social și promovării parteneriatului între actorii principali ai pieței muncii. În deschiderea evenimentului, Yesim Oruc, rezidentă coordonatoare a Organizației […]
24 octombrie 2025
11:20
Federația Sindicală a Feroviarilor: dialog social pentru condiții de muncă mai bune # Vocea Poporului
Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor a avut loc marți, 21 octombrie, la Institutul Muncii. Evenimentul a reunit 53 de delegați, dar și invitați de onoare. Ion Zaporojan, președintele federației de ramură, a venit cu un raport privind activitatea organizației în perioada anilor 2020-2025. Liderul sindical a menționat că munca zi de zi a […]
08:20
Într-un sistem medical aflat în căutarea echilibrului și a soluțiilor durabile, sindicaliștii din sfera sănătății rămân un pilon de stabilitate și inițiativă. La 17 octombrie, peste150 de delegați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, invitaţi din instituţiile de stat, parteneri sociali şi de la unele structuri internaţionale, s‑au reunit la Chișinău pentru a participa la Congresul […]
23 octombrie 2025
15:50
Șase sindicate din R. Moldova au ales un mod diferit de a arăta solidaritatea, și anume printr-un turneu de volei. În cadrul primei ediții a Cupei Federației „SINDLEX” la volei, desfășurată recent în Chișinău, 11 echipe, dintre care șase masculine și cinci feminine, au intrat pe teren nu doar pentru a câștiga, ci și pentru […]
13:30
Tot mai multe femei din Republica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un domeniu al perseverenței, pasiunii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de peste 185 de milioane de lei prin Fondul […]
11:20
Cu ocazia Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, celebrată anual pe 15 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, la Cimișlia, un atelier de informare dedicat liderilor sindicali și angajaților din diverse domenii de activitate. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!” și a reunit […]
09:20
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […]
21 octombrie 2025
15:20
Echitatea și egalitatea de tratament pentru angajații cu responsabilități familiale # Vocea Poporului
La 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat o activitate de informare cu genericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale în Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”, realizată cu sprijinul Organizației […]
13:20
La data de 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat un eveniment dedicat Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, marcată anual la 15 octombrie, pentru a evidenția contribuția femeilor la dezvoltarea comunităților rurale și la bunăstarea socială a țării. În cadrul discuțiilor, participantele […]
11:50
Dragi membri de sindicat, stimați veterani, parteneri sociali! Prieteni! Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice sărbătorește o dată semnificativă – Congresul VIII și împlinirea a 80 de ani de la constituirea Sindicatului de ramură. 80 de ani reprezintă o întreagă istorie legată de promovarea valorilor sindicale. Sindicatul nostru a crescut și s-a […]
09:00
După opt ani de mandat, Margareta Strestian a fost realeasă în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE). În calitate de vicepreședinte a fost ales Iurie Ivanov. Deciziile au fost luate la congresul VIII al federației, care a avut loc joi. Ziua congresului a fost […]
