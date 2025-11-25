Trump a anunțat condiția pentru o întâlnire cu Putin și Zelenski. Steve Wiktoff va merge la Moscova

19:50

O dronă rusească de tip „Gerbera" s-a prăbușit peste casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Sătenii spun însă că aparatul s-ar fi aflat acolo de mai de mult, scrie nordnews.md. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea de 2 săptămâni pe acel acoperiș. Eu știu… Este un […]