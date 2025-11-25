Șase orașe din Moldova, dotate cu tehnică modernă pentru combaterea inundațiilor și furtunilor

10:20

Trei persoane au fost duse la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unei sobe defecte. Incidentul a avut loc luni dimineața, 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Potrivit IGSU, victimele, o femeie de 58 de ani și doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, […] Articolul Trei persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte apare prima dată în Realitatea.md.