Șase orașe din Moldova, dotate cu tehnică modernă pentru combaterea inundațiilor și furtunilor
Realitatea.md, 25 noiembrie 2025 16:40
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața furtunilor, ninsorilor abundente, inundațiilor. Întreprinderile municipale din aceste orașe au primit seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, […] Articolul Șase orașe din Moldova, dotate cu tehnică modernă pentru combaterea inundațiilor și furtunilor apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Serviciul medical din Scoția atinge noi niveluri de adaptare. Un test genetic „simplu” pentru nou-născuți urmează să fie implementat în instituțiile medicale, test care va ajuta la prevenirea surdității cauzate de un antibiotic frecvent utilizat, scrie Sky News. Antibioticul despre care este vorba este Gentamicina, administrat bebelușilor care prezintă semne de infecții grave și considerat, […] Articolul Testul care salvează auzul bebelușilor! Scoția introduce o nouă procedură genetică apare prima dată în Realitatea.md.
Ceban, despre drona care a căzut la Florești, camionul cu arme de la Albița și TUX: Condamnăm declarațiile eronate # Realitatea.md
„Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești”, transmite Ion Ceban. În context, politicianul s-a referit și la alte incidente produse în ultima perioada, inclusiv depistarea contrabandei cu arme la Albița și schema de escrocherie cu […] Articolul Ceban, despre drona care a căzut la Florești, camionul cu arme de la Albița și TUX: Condamnăm declarațiile eronate apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovenii vor primi compensații de până la 1 000 de lei pentru încălzire. Care sunt criteriile de eligibilitate # Realitatea.md
În acest sezon de încălzire, moldovenii vor primi compensații la căldură de până la 1000 de lei. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost deja elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat. Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia gospodăriile cu venituri mici. Potrivit documentului, Guvernul introduce procente […] Articolul Moldovenii vor primi compensații de până la 1 000 de lei pentru încălzire. Care sunt criteriile de eligibilitate apare prima dată în Realitatea.md.
Control sporit și pedepse mai dure: Autoritățile înăspresc lupta împotriva traficului de droguri și armament # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova propun modificări legislative pentru a combate consumul și traficul de droguri. Noile măsuri prevăd control și supraveghere mai stricte, precum și sancțiuni mai dure pentru traficanți, cu scopul de a proteja siguranța comunităților. Schimbările propuse prevăd pedepse mai dure pentru formele agravante ale infracțiunilor, extind lista substanțelor interzise […] Articolul Control sporit și pedepse mai dure: Autoritățile înăspresc lupta împotriva traficului de droguri și armament apare prima dată în Realitatea.md.
Două apartamente cumpărate în 4 ani, o mașină din 1998 și donație de 9500 de euro Averea noului ministru al Mediului # Realitatea.md
Noul Ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, a primit în 2024 salariu de 484.956 de lei pentru anul 2025. Totodată, oficialul a primit o donație de 9500 de euro de euro, 220.000 de lei au fost obținuți din vânzarea unui bun și 6000 de euro în baza unui contract de locațiune. Familia lui Hajder a cumpărat […] Articolul Două apartamente cumpărate în 4 ani, o mașină din 1998 și donație de 9500 de euro Averea noului ministru al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
Pomi de Crăciun aproape de casă: În ce perioadă și unde îi puteți cumpăra în Capitală # Realitatea.md
În perioada 8 – 31 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor orașului la marfă în apropierea zonelor în care locuiesc. Dispoziția în acest sens a fost semnată de primarul Ion Ceban. „Potrivit documentului, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare […] Articolul Pomi de Crăciun aproape de casă: În ce perioadă și unde îi puteți cumpăra în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO ”Lui Putin nu îi ajunge țara lui?”- Reacția locuitorilor din Cuhureștii de Jos, unde a căzut o dronă # Realitatea.md
Dimineața de marți a adus neliniște și teamă în Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor. Zona impactului a fost imediat securizată, […] Articolul VIDEO ”Lui Putin nu îi ajunge țara lui?”- Reacția locuitorilor din Cuhureștii de Jos, unde a căzut o dronă apare prima dată în Realitatea.md.
Greva națională din Belgia blochează traficul aerian: 110 zboruri anulate la Bruxelles # Realitatea.md
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri, 26 noiembrie, 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze, pe lângă anulările deja anunțate pentru zborurile la plecare. Măsura este determinată de o grevă la nivel național, transmite Reuters. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a precizat că responsabilitatea redirecționării zborurilor anulate […] Articolul Greva națională din Belgia blochează traficul aerian: 110 zboruri anulate la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
Sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan, și a soțului acesteia, a fost menținută de Curtea de Apel. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, scrie IPN. Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul […] Articolul Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia apare prima dată în Realitatea.md.
Directorul ANSA nu știe câte loturi de produse moldovenești a interzis Rusia: Nu ducem contul la cifrele respective # Realitatea.md
Directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, nu știe câte loturi de produse din Moldova au fost interzise în ultima perioadă în Federația Rusă. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 că instituția pe care o conduce nu acumulează asemenea date statistice. Funcționarul a precizat că atunci când […] Articolul Directorul ANSA nu știe câte loturi de produse moldovenești a interzis Rusia: Nu ducem contul la cifrele respective apare prima dată în Realitatea.md.
Un oficial american a declarat marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a fost de acord cu un acord de pace elaborat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei, care durează de aproape patru ani. Informația a fost transmisă de CBS News. Potrivit sursei, oficialul american și consilierul pentru securitatea națională al Ucrainei, Rustem Umerov, […] Articolul Oficial american: Ucraina a acceptat un acord de pace propus de administrația Trump apare prima dată în Realitatea.md.
Record pe „Ruta 1”: Capacitatea de transport a gazelor pentru decembrie, rezervată aproape integral # Realitatea.md
Capacitatea de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1”, coridorul care aduce gaze, inclusiv de origine americană, din Grecia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina, a fost rezervată luni, 24 noiembrie, la un nivel record pentru luna decembrie 2025. Potrivit Ministerului Energiei, licitația a stabilit o rezervare totală de circa 1,3 milioane de […] Articolul Record pe „Ruta 1”: Capacitatea de transport a gazelor pentru decembrie, rezervată aproape integral apare prima dată în Realitatea.md.
A doua zi de tensiuni majore la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), după ce fracțiunea PAS a refuzat din nou să susțină proiectul de ajustare a indicatorilor bugetari ai municipiului. Documentul prevede plata salariilor și primelor cadrelor didactice din capitală. Consilierii PAS au părăsit sala, în timp ce reprezentanții MAN au scandat „Rușine!”. „Noi, consilierii […] Articolul O nouă ședință CMC cu scandal: PAS a refuzat să susțină ajustarea bugetului apare prima dată în Realitatea.md.
Curtea de Justiție a decis: statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară # Realitatea.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți, 25 noiembrie, că statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din Uniune. Hotărârea vizează libertatea de circulație și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, transmite Reuters. Decizia CJUE critică Polonia pentru refuzul de a valida o […] Articolul Curtea de Justiție a decis: statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară apare prima dată în Realitatea.md.
„Sacoșa neagră”: Dodon cere excluderea judecătorului Gribincea din completul CSJ care îi examinează dosarul # Realitatea.md
Socialistul Igor Dodon cere ca din completul judecătorilor care îi examinează dosarul „Sacoșa neagră” să fie exclus Vladislav Gribincea. Politicianul pune la îndoială imparțialitatea magistratului și admite că asta i-ar afecta dreptul la un proces echitabil, transmite IPN. Cererea de recuzare urmează să fie examinată astăzi, 25 noiembrie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). De […] Articolul „Sacoșa neagră”: Dodon cere excluderea judecătorului Gribincea din completul CSJ care îi examinează dosarul apare prima dată în Realitatea.md.
Drona de la Florești nu avea explozibil. Poliția explică cum funcționa și de ce a aterizat, dar nu s-a prăbușit # Realitatea.md
Poliția anunță că drona căzută în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, era de tip Gerbera, de fabricație rusească. Aparatul de zbor nu conținea explozibil. Conform oamenilor legii, aparatele de zbor de acest tip pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi. […] Articolul Drona de la Florești nu avea explozibil. Poliția explică cum funcționa și de ce a aterizat, dar nu s-a prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
Liderul PNM organizează protest la Ambasada Rusiei după ce mai multe drone au traversat Moldova # Realitatea.md
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a anunțat organizarea unui protest astăzi, 25 noiembrie, la Ambasada Federației Ruse, ca reacție la recentele incidente în care mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Astăzi, la ora 17:30, vom picheta Ambasada Federației Ruse, în semn de protest față de comportamentul agresiv al Kremlinului, […] Articolul Liderul PNM organizează protest la Ambasada Rusiei după ce mai multe drone au traversat Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
China primește acces la metale rare din Rusia în schimbul construirii unei căi ferate în Siberia # Realitatea.md
Autoritățile ruse sunt pregătite să ofere companiilor chineze un contract pentru construcția căii ferate Kuragino-Kizil în Siberia, în schimbul dreptului investitorilor chinezi de a dezvolta zăcăminte de metale rare și pământuri rare din regiune. Informația a fost făcută publică de reprezentantul special al șefului statului republicii Tuva, Vladimir Donskik pentru presa rusă, scrie Antena3.ro. Potrivit […] Articolul China primește acces la metale rare din Rusia în schimbul construirii unei căi ferate în Siberia apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul îi oferă Primăriei Chișinău două clădiri pentru a deschide școli noi: 1 600 de locuri pentru elevi # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, pentru a sprijini extinderea rețelei școlare și reducerea supraaglomerării din capitală. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Dan Perciun. Decizia vine după o analiză amplă realizată de MEC, care arată […] Articolul Guvernul îi oferă Primăriei Chișinău două clădiri pentru a deschide școli noi: 1 600 de locuri pentru elevi apare prima dată în Realitatea.md.
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Extinderea rețelei infrastructurii școlilor model • Fenomenul consumului și […] Articolul Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
„Este grav”. Igor Grosu critică politicienii care au luat în derâdere căderea dronelor pe teritoriul țări # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce mai mulți politicieni și deputați au luat „în derâdere” căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. Asemenea narațiuni de […] Articolul „Este grav”. Igor Grosu critică politicienii care au luat în derâdere căderea dronelor pe teritoriul țări apare prima dată în Realitatea.md.
Ceban, reacție la denunțul depus de Popa la CNA: Nu faceți politică pe seama oamenilor # Realitatea.md
„Nu faceți politică pe seama oamenilor”, transmite Ion Ceban, după ce Zinaida Popa și Ion Melnic din fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău au depus un denunț împotriva sa la Centrul Național Anticorupție. „Constatăm cu regret că astăzi doi consilieri municipali ai PAS au mers la CNA pentru a depune o sesizare privind pretinse abuzuri […] Articolul Ceban, reacție la denunțul depus de Popa la CNA: Nu faceți politică pe seama oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mulți șoferi din Moldova, prinși pe picior greșit. SFS a aplicat amenzi de peste 15.000 de lei # Realitatea.md
Mai mulți șoferi de taxi au fost amendați de inspectorii fiscali în perioada 17-21 noiembrie 2025, ca urmare a controalelor desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Verificările au avut loc în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii taxi, cât și […] Articolul Mai mulți șoferi din Moldova, prinși pe picior greșit. SFS a aplicat amenzi de peste 15.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Fosta deputată Iulia Dascălu își anunță demisia din PAS: „Dacă ar fi să aleg între partid și țară, aleg țara” # Realitatea.md
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Iulia Dascălu, a anunțat că părăsește formațiunea, invocând pierderea valorilor care au stat la baza echipei inițiale și o schimbare profundă a dinamicii interne. Într-o declarație publicată astăzi, Dascălu afirmă că a intrat în PAS „cu multă încredere și cu un profund sentiment de responsabilitate”, într-o perioadă în […] Articolul Fosta deputată Iulia Dascălu își anunță demisia din PAS: „Dacă ar fi să aleg între partid și țară, aleg țara” apare prima dată în Realitatea.md.
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, celebrează Ziua Națională a României peste Prut prin organizarea a două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, cu intrare liberă. Peste 1.000 de participanți sunt așteptați săptămâna aceasta, la concertele TRONOS Junior, în data de 25 noiembrie, ora 17:00, la Teatrul Național de […] Articolul Concerte în premieră, la Bălți și Cahul, de Ziua Națională a României apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova va impune vize rușilor, după ce aderă la UE? Răspunsul diplomației de la Chișinău # Realitatea.md
Actualmente, Republica Moldova nu are în plan implementarea regimului de vize pentru cetățenii din Rusia. Atunci când va adera la UE, însă, țara noastră va aplica legislația comunitară în acest sens, precizează Ministerul Afacerilor Externe. „La momentul aderării țării noastre la Uniunea Europeană, regimul de vize aplicabil statelor terțe va fi aliniat celui în vigoare […] Articolul Moldova va impune vize rușilor, după ce aderă la UE? Răspunsul diplomației de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Marți, 25 noiembrie, mai multe aeronave de luptă românești au fost ridicate de la sol din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și Baza Aeriană 86 Fetești, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România au detectat ținte care au încălcat spațiul aerian din țara vecină. Locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje […] Articolul O dronă rusească traversează România și se prăbușește în județul Vaslui apare prima dată în Realitatea.md.
MOLDOX 2025 lansează ediția aniversară: „Haos. Reinventăm realitatea” – peste 30 de documentare și evenimente speciale # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială, MOLDOX, revine în 2025 cu ediția a X-a, una aniversară, desfășurată între 26 și 30 noiembrie, la Cineplex Loteanu din Chișinău. Tema acestui an este „Haos. Reinventăm realitatea”, care propune publicului o incursiune profundă în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în transformare, prin […] Articolul MOLDOX 2025 lansează ediția aniversară: „Haos. Reinventăm realitatea” – peste 30 de documentare și evenimente speciale apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovenii ar putea plăti mai mult pentru băuturi. Cantaragiu: „Tarifele variază între 2 și 9 eurocenți” # Realitatea.md
Republica Moldova se pregătește să implementeze un sistem de returnare a ambalajelor din plastic, sticlă și metal, care va transforma complet modul de colectare și reciclare a deșeurilor. Noua măsură va fi obligatorie pentru toți producătorii și ar putea crește prețul fiecărei sticle de băutură cu 2-9 eurocenți, a declarat ecologista și fosta ministră a […] Articolul Moldovenii ar putea plăti mai mult pentru băuturi. Cantaragiu: „Tarifele variază între 2 și 9 eurocenți” apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. Motivul: Alinierea la legislația UE # Realitatea.md
Autoritățile din Republica Moldova nu vor liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe a comunicat pentru Realitatea că, odată ce țara noastră aderă la UE, trebuie să se alinieze legislației europene, iar cetățenii din cele două state nu pot călători fără vize în statele membre ale comunității. […] Articolul Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. Motivul: Alinierea la legislația UE apare prima dată în Realitatea.md.
Spațiul aerian al Moldovei, traversat de drone: Oleg Ozerov va fi convocat miercuri la MAE # Realitatea.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat miercuri, 26 noiembrie, la ora 14:00, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a oferi explicații după ce, în dimineața zilei de 25 noiembrie, mai multe drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. […] Articolul Spațiul aerian al Moldovei, traversat de drone: Oleg Ozerov va fi convocat miercuri la MAE apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția Primăriei, după ce PAS l-a denunțat la CNA pe Ceban: Presiuni publice prin intermediul organelor de drept # Realitatea.md
„Presiuni publice prin intermediul organelor de drept”. Așa au comentat Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu denunțul depus de fracțiunea PAS împotriva lui Ion Ceban la Centrul Național Anticorupție (CNA). Pruteanu a menționat că reprezentații MAN se vor plânge pe intimidări reprezentanților instituțiilor internaționale acreditate în țara noastră. În același timp, Pșenițchi a contrazis Ministerul Finanțelor, […] Articolul Reacția Primăriei, după ce PAS l-a denunțat la CNA pe Ceban: Presiuni publice prin intermediul organelor de drept apare prima dată în Realitatea.md.
Un automobil de model Toyota a fost avariat după ce a fost implicat într-un accident violent produs la ora 01:30, pe strada Grădina Botanică 15 din Chișinău. În urma impactului, mașina a lovit o bordură și s-a răsturnat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Polițiștii investighează circumstanțele incidentului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Impact violent pe o stradă din Chișinău: O Toyota a fost avariată apare prima dată în Realitatea.md.
Burse pentru moldoveni la Colegiul Europei: Se asigură cazarea, mesele și cursuri de limbi străine # Realitatea.md
Colegiul Europei oferă burse de master pentru tinerii din Moldova. Aceștia pot aplica la studii pentru una dintre cele 7 specialități, în cadrul instituției. Pentru candidații din Moldova bursele acoperă taxa de școlarizare, cazare și masă, două excursii de studiu, cursuri de limbă și ore introductive, asistență medicală și acces la activități extracuriculare. Pentru cele […] Articolul Burse pentru moldoveni la Colegiul Europei: Se asigură cazarea, mesele și cursuri de limbi străine apare prima dată în Realitatea.md.
180.000 de persoane au beneficiat de medicamente compensate în octombrie. Care a fost cel mai costisitor tratament # Realitatea.md
Peste 180 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna octombrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. În acest sens, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 115 milioane de lei pentru produsele farmaceutice compensate, eliberate luna trecută, cu circa opt milioane de lei mai […] Articolul 180.000 de persoane au beneficiat de medicamente compensate în octombrie. Care a fost cel mai costisitor tratament apare prima dată în Realitatea.md.
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl denunță pe Ion Ceban la Centrul Național Anticorupție (CNA). Ion Melnic și Zinaida Popa au publicat un video din fața autorității, în care au vorbit despre sesizarea pe care o depun. Popa afirmă că, prin modificarea propusă spre vot consilierilor municipali primarul ar dori „să își legalizeze […] Articolul Fracțiunea PAS din CMS îl denunță pe Ion Ceban la Centrul Național Anticorupție apare prima dată în Realitatea.md.
Australia, sub grindină de 14 cm: furtună severă lasă zeci de mii de oameni fără curent # Realitatea.md
Peste 95.000 de locuințe din Australia au rămas fără electricitate după ce o furtună puternică a lovit coasta estică a țării. Incidentul a avut loc în urma unor fenomene meteo extreme care au afectat mai multe regiuni. Grindina cu dimensiuni de până la 14 centimetri a lovit orașul Brisbane, potrivit Biroului Național de Meteorologie. Fenomenele […] Articolul Australia, sub grindină de 14 cm: furtună severă lasă zeci de mii de oameni fără curent apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Directorul ANSA: Trei producători de ouă și unul de carne de pasăre au autorizație pentru export în UE # Realitatea.md
Trei producători de ouă și unul de carne de pasăre are autorizație pentru export în Uniunea Europeană. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 de către directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. Oficialul a menționat că mai există companii care își doresc să vând aceste produse pe […] Articolul VIDEO Directorul ANSA: Trei producători de ouă și unul de carne de pasăre au autorizație pentru export în UE apare prima dată în Realitatea.md.
Ex-demnitarul Valeriu Pleșca ar fi vizat în perchezițiile de astăzi privind finanțarea ilegală a unui partid # Realitatea.md
Fostul demnitar vizat în ancheta Poliției și PCCOCS privind finanțarea ilegală a unui partid ar fi Valeriu Pleșca, transmite Deschide.md. Acesta ar fi bănuit că a fost implicat în scheme ilicite de finanțare a unei formațiuni afiliate grupării lui Șor. Poliția Republicii Moldova anunța astăzi dimineața, 25 noiembrie, că desfășoară noi percheziții într-o cauză penală pornită […] Articolul Ex-demnitarul Valeriu Pleșca ar fi vizat în perchezițiile de astăzi privind finanțarea ilegală a unui partid apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Finanțelor, după scandalul de la CMC: Banii pot fi introduși în bugetul municipal prin dispoziția primarului # Realitatea.md
Banii alocați de Guvern pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ pot fi introduși în bugetul municipal prin dispoziția Primarului, transmit reprezentanții Ministerului Finanțelor. Potrivit lor, în total, pentru lefuri au fost alocate circa 190,7 milioane de lei, iar pentru prima anuală – 73,8 milioane de lei. „În anul 2025, Guvernul a alocat circa […] Articolul Ministerul Finanțelor, după scandalul de la CMC: Banii pot fi introduși în bugetul municipal prin dispoziția primarului apare prima dată în Realitatea.md.
Cel puțin zece persoane, dintre care nouă copii, au fost ucise în noaptea de luni spre marți în atacurile pakistaneze din Afganistan, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban. Informația este transmisă de MediaFax, care citează o sursă franceză. Potrivit purtătorului de cuvânt al Afganistanului, Zabihullah Mujahid, atacurile au avut loc în regiunile de […] Articolul Atacuri în Afganistan: nouă copii și o femeie, uciși în bombardamente pakistaneze apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul atenționează autoritățile locale: Risc iminent ca Lukoil-Moldova să nu mai poată livra combustibil # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor a transmis un avertisment oficial către toate autoritățile publice centrale și locale, precum și către direcțiile finanțe și trezoreriile regionale, privind necesitatea evaluării imediate a contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”. Notificarea survine după deciziile recente ale Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, care pot afecta capacitatea operatorului economic de […] Articolul Guvernul atenționează autoritățile locale: Risc iminent ca Lukoil-Moldova să nu mai poată livra combustibil apare prima dată în Realitatea.md.
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele său ajung marți în fața judecătorilor italieni, după ce au fost condamnați în România la pedepse de 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, scrie Digi24.ro. Cei doi au fugit în Italia după pronunțarea sentințelor, fiind ulterior prinși și plasați în arest la domiciliu până la […] Articolul Dani Mocanu, în fața judecătorilor italieni: începe procedura de extrădare apare prima dată în Realitatea.md.
Trei persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte # Realitatea.md
Trei persoane au fost duse la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unei sobe defecte. Incidentul a avut loc luni dimineața, 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Potrivit IGSU, victimele, o femeie de 58 de ani și doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, […] Articolul Trei persoane, printre care doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte apare prima dată în Realitatea.md.
Șase drone au violat spațiul aerian al Moldovei marți dimineața. Raioanele unde au fost observate # Realitatea.md
În total, 6 drone au violat spațiul aerian al Moldovei marți dimineața, anunță Ministerul Apărării. Aparatele de zbor au fost observate la Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Incidentele s-au produs urmare ale atacurilor rusești asupra Ucrainei. Primul dispozitiv a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei […] Articolul Șase drone au violat spațiul aerian al Moldovei marți dimineața. Raioanele unde au fost observate apare prima dată în Realitatea.md.
Olga Cebotari: Am fost mandatați de cetățeni să promovăm politici responsabile și să le apărăm interesele cu fermitate # Realitatea.md
Olga Cebotari, deputată a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, este la primul spu mandat de deputat. Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru integrare europeană spune că a fost alegerea ei să activeze anume în această comisie. „Sondajele demonstrează că cetăţenii Republicii Moldova susţin parcursul european, în proporţie de aproximativ 53%. În acest context, PSRM, ca al doilea […] Articolul Olga Cebotari: Am fost mandatați de cetățeni să promovăm politici responsabile și să le apărăm interesele cu fermitate apare prima dată în Realitatea.md.
Fost adjunct la SIS: Rusia avea în ambasada din Bruxelles 3 ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE # Realitatea.md
Rusia a avut în ambasada de la Bruxelles trei ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE, susține fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valentin Dediu. Ex-funcționarul a precizat că asemenea „surse” sunt infiltrate sau căutate de Kremlin în mai multe instituții guvernamentale din țara noastră. Declarația a […] Articolul Fost adjunct la SIS: Rusia avea în ambasada din Bruxelles 3 ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă în raionul Florești! O dronă a căzut pe acoperișul unei case: Poliția, la fața locului # Realitatea.md
O dronă a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului s-a deplasat echipa tehnico-explozivă a Poliției. Persoanele au fost evacuate, iar zona a fost izolată de polițiștii din Florești. Oamenii legii vor reveni cu detalii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Alertă în raionul Florești! O dronă a căzut pe acoperișul unei case: Poliția, la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, CNAMUP a înregistrat 57 de urgențe toxice: 22 intoxicații cu medicamente, 13 cu alcool, 9 cu alte substanțe, 7 cu monoxid de carbon, 5 cu ciuperci și 1 cu droguri. În total, ambulanța a fost chemată de 13.865 de persoane, dintre care 451 de apeluri s-au dovedit a […] Articolul Săptămână încărcată pentru ambulanță: 22 intoxicații cu medicamente și 13 cu alcool apare prima dată în Realitatea.md.
