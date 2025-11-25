Drumarii vor fi alertați prin 112 în caz de accidente sau vreme extremă
Realitatea.md, 25 noiembrie 2025 21:30
Drumarii vor fi mobilizați de operatorii Serviciului de Urgență 112 în situațiile care pot afecta siguranța circulației rutiere. Măsura este prevăzută într-un acord de colaborare ce stabilește un mecanism comun de reacție la incidentele de pe drumurile naționale. Documentul de colaborare a fost semnat de Administraţia Națională a Drumurilor și Serviciul 112. Parteneriatul va facilita […] Articolul Drumarii vor fi alertați prin 112 în caz de accidente sau vreme extremă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
22:00
Implicarea tinerilor din Bălți, celebrată la Gala Bunelor Practici în Domeniul Tineret 2025 # Realitatea.md
Implicarea civică, creativitatea și rezultatele obținute pe parcursul anului au reunit peste 50 de tineri, consilieri municipali, reprezentanți ai administrației publice locale, ai instituțiilor de învățământ, ai organizațiilor societății civile și parteneri locali la Gala Bunelor Practici în Domeniul Tineret 2025, desfășurată pe 22 noiembrie la Bălți. Evenimentul, devenit o tradiție, este organizat de Direcția […] Articolul Implicarea tinerilor din Bălți, celebrată la Gala Bunelor Practici în Domeniul Tineret 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:30
Drumarii vor fi mobilizați de operatorii Serviciului de Urgență 112 în situațiile care pot afecta siguranța circulației rutiere. Măsura este prevăzută într-un acord de colaborare ce stabilește un mecanism comun de reacție la incidentele de pe drumurile naționale. Documentul de colaborare a fost semnat de Administraţia Națională a Drumurilor și Serviciul 112. Parteneriatul va facilita […] Articolul Drumarii vor fi alertați prin 112 în caz de accidente sau vreme extremă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:00
Trump: „Suntem aproape de un acord cu Ucraina”. Casa Albă, optimistă privind finalizarea planului de pace # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 25 noiembrie, că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „aproape de finalizare”, scrie adevărul.ro. Discursul a avut loc în Grădina Trandafirilor a Casei Albe, cu ocazia tradiționalei ceremonii de grațiere a curcanului. „Nu este ușor, dar cred că vom ajunge acolo. Cred că suntem foarte aproape de […] Articolul Trump: „Suntem aproape de un acord cu Ucraina”. Casa Albă, optimistă privind finalizarea planului de pace apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua joi, 27 noiembrie, prima sa vizită în teritoriu, la Ungheni, unde va participa la un eveniment public și va discuta cu locuitorii orașului. Potrivit Primăriei municipiului Ungheni, premierul va participa la ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al Primăriei municipiului Ungheni, care […] Articolul Prima deplasare în teritoriu a premierului Munteanu. Unde va merge oficialul apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Clădirea Parlamentului, iluminată în oranj în semn de solidaritate cu victimele violenței de gen # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Marți, 25 noiembrie curent, când este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, clădirea legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. În acest an, Campania „16 zile de […] Articolul Clădirea Parlamentului, iluminată în oranj în semn de solidaritate cu victimele violenței de gen apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:50
Drona rusească, găsită pe acoperișul unei case din Florești: Localnicii spun că era acolo de două săptămâni # Realitatea.md
O dronă rusească de tip „Gerbera” s-a prăbușit peste casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Sătenii spun însă că aparatul s-ar fi aflat acolo de mai de mult, scrie nordnews.md. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea de 2 săptămâni pe acel acoperiș. Eu știu… Este un […] Articolul Drona rusească, găsită pe acoperișul unei case din Florești: Localnicii spun că era acolo de două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Liderul Partidului Național Moldovenesc Dragos Galbur împreună cu un grup de persoane protestează în această seară în fața Ambasadei Rusiei la Chișinău. Galbur cere expulzarea Ambasadorului Federației Ruse în Moldova, Oleg Ozerov, ca reacție la dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Suntem aici, în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău, unde protestăm […] Articolul Protest în fața Ambasadei Rusiei: Dragoș Galbur cere expulzarea ambasadorului apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
O explozie a avut loc marți seara într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje din Buftea, București. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Autoritățile din oraș au identificat până în acest moment 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte trei sunt conștiente. “Există risc de prăbușire în zona apartamentului […] Articolul O nouă explozie puternică într-un bloc din București: Există risc de prăbușire apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Transportul feroviar își pierde relevanța în Moldova. Numărul de pasageri s-a redus cu 50% # Realitatea.md
Transportul feroviar din Republica Moldova este în declin. În primele nouă luni ale anului 2025, Căile Ferate din Moldova (CFM) au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu aproape jumătate mai puțini (-49,2%) decât în aceeași perioadă a anului trecut. Și numărul de kilometri parcurși de pasageri s-a redus cu 34,9%. Situația este dificilă și […] Articolul Transportul feroviar își pierde relevanța în Moldova. Numărul de pasageri s-a redus cu 50% apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Rusia își mobilizează armata peste necesar. Germania crede că se pregătește pentru un război cu NATO # Realitatea.md
Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres. Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, în cele […] Articolul Rusia își mobilizează armata peste necesar. Germania crede că se pregătește pentru un război cu NATO apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Italia verifică închisoarea înainte de a decide extrădarea lui Dani Mocanu în România # Realitatea.md
Judecătorii din Italia au cerut autorităților române informații detaliate despre condițiile de detenție din România înainte de a decide extrădarea fraților Mocanu. La termenul de astăzi, Curtea de Apel Napoli a analizat dosarul de extrădare și a decis să amâne hotărârea pentru data de 16 decembrie 2025, până primesc clarificările oficiale privind penitenciarul în care […] Articolul Italia verifică închisoarea înainte de a decide extrădarea lui Dani Mocanu în România apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Doar 44,3% dintre persoanele de 15 ani și mai mult sunt active pe piața muncii, adică lucrează sau caută un loc de muncă. Restul, adică peste jumătate, nu sunt implicați deloc în activități economice, arată datele Recensământului 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică. Cercetările arată că bărbații participă mai mult la activități economice decât […] Articolul Mai mult de jumătate dintre moldoveni nu lucrează și nici nu caută un job apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:00
Polonia cere accelerarea apărării antidrone NATO, după incidentul grav semnalat de România # Realitatea.md
Ministrul polonez al Apărării a declarat marți că NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului estic împotriva amenințărilor cu drone. Declarația vine după incidentul din România, unde avioane de vânătoare au fost ridicate în urma unor incursiuni repetate ale dronelor, scrie știrileprotv.ro. Viceprim-ministru al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a afirmat că operațiunea „Santinela […] Articolul Polonia cere accelerarea apărării antidrone NATO, după incidentul grav semnalat de România apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Premierul s-a întâlnit cu șeful CoE la Chișinău: Lange a apreciat progresul Moldovei în parcursul european # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 25 noiembrie, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul Republicii Moldova în parcursul european și a asigurat că țara noastră va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor. Alexandru Munteanu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de Consiliul Europei (CE) […] Articolul Premierul s-a întâlnit cu șeful CoE la Chișinău: Lange a apreciat progresul Moldovei în parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid „Șor”, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată la 25 noiembrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, sediul […] Articolul Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid „Șor”, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Premierul s-a întâlnit cu șeful CoE: Lange a apreciat progresul Moldovei în parcursul european # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 25 noiembrie, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul Republicii Moldova în parcursul european și a asigurat că țara noastră va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor. Alexandru Munteanu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de Consiliul Europei (CE) […] Articolul Premierul s-a întâlnit cu șeful CoE: Lange a apreciat progresul Moldovei în parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Ministrul Sănătății: Până la 25 de moldoveni au nevoie anual de transplant de inimă, iar intervenții nu se fac în țară # Realitatea.md
Anual, până la 25 de moldoveni au nevoie de transplant de inimă, iar asemenea intervenții nu se efectuează în țara naostră. Ministrul Sănătății a prezentat datele la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova” Emil Ceban a precizat că inițierea programului reprezintă un moment istoric, reiterând necesitatea unor acțiuni coordonate […] Articolul Ministrul Sănătății: Până la 25 de moldoveni au nevoie anual de transplant de inimă, iar intervenții nu se fac în țară apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Negocieri directe între Ucraina și Rusia au loc la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite # Realitatea.md
Delegațiile Ucrainei și Rusiei desfășoară negocieri directe de pace la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Potrivit surselor citate de publicația Axios, ambele delegații sunt conduse de șefii serviciilor de informații, iar discuțiile sunt mediate de partea americană, transmite IPN. Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kirill Budanov, conduce grupul de la Kiev, care poartă convorbiri atât […] Articolul Negocieri directe între Ucraina și Rusia au loc la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Declarația companiei SRL KirsanCom: Condamnat în Estonia, Kirill Tripolski este prezentat drept victimă în Moldova # Realitatea.md
Compania KirsanCom din Republica Moldova se arată indignată de faptul că, cetățeanul estonian Kirill Tripolski este prezentat în calitate de victimă în țara noastră, în timp ce este condamnat în Estonia pentru delapidări de fonduri. Mai mult, anume Kirill Tripolski este cel care a depus eforturi pentru a falimenta compania KirsanCom SRL, iar sute de […] Articolul Declarația companiei SRL KirsanCom: Condamnat în Estonia, Kirill Tripolski este prezentat drept victimă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând cu 25 noiembrie 2025, taxe mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), dar și pentru Cartea Verde, dacă vor să iasă cu mașina din țară. Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință […] Articolul Asigurările golesc buzunarele șoferilor! RCA și Cartea Verde s-au scumpit apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Serviciul medical din Scoția atinge noi niveluri de adaptare. Un test genetic „simplu” pentru nou-născuți urmează să fie implementat în instituțiile medicale, test care va ajuta la prevenirea surdității cauzate de un antibiotic frecvent utilizat, scrie Sky News. Antibioticul despre care este vorba este Gentamicina, administrat bebelușilor care prezintă semne de infecții grave și considerat, […] Articolul Testul care salvează auzul bebelușilor! Scoția introduce o nouă procedură genetică apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Ceban, despre drona care a căzut la Florești, camionul cu arme de la Albița și TUX: Condamnăm declarațiile eronate # Realitatea.md
„Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești”, transmite Ion Ceban. În context, politicianul s-a referit și la alte incidente produse în ultima perioada, inclusiv depistarea contrabandei cu arme la Albița și schema de escrocherie cu […] Articolul Ceban, despre drona care a căzut la Florești, camionul cu arme de la Albița și TUX: Condamnăm declarațiile eronate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Moldovenii vor primi compensații de până la 1 000 de lei pentru încălzire. Care sunt criteriile de eligibilitate # Realitatea.md
În acest sezon de încălzire, moldovenii vor primi compensații la căldură de până la 1000 de lei. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost deja elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat. Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia gospodăriile cu venituri mici. Potrivit documentului, Guvernul introduce procente […] Articolul Moldovenii vor primi compensații de până la 1 000 de lei pentru încălzire. Care sunt criteriile de eligibilitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Șase orașe din Moldova, dotate cu tehnică modernă pentru combaterea inundațiilor și furtunilor # Realitatea.md
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața furtunilor, ninsorilor abundente, inundațiilor. Întreprinderile municipale din aceste orașe au primit seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, […] Articolul Șase orașe din Moldova, dotate cu tehnică modernă pentru combaterea inundațiilor și furtunilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Control sporit și pedepse mai dure: Autoritățile înăspresc lupta împotriva traficului de droguri și armament # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova propun modificări legislative pentru a combate consumul și traficul de droguri. Noile măsuri prevăd control și supraveghere mai stricte, precum și sancțiuni mai dure pentru traficanți, cu scopul de a proteja siguranța comunităților. Schimbările propuse prevăd pedepse mai dure pentru formele agravante ale infracțiunilor, extind lista substanțelor interzise […] Articolul Control sporit și pedepse mai dure: Autoritățile înăspresc lupta împotriva traficului de droguri și armament apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Două apartamente cumpărate în 4 ani, o mașină din 1998 și donație de 9500 de euro Averea noului ministru al Mediului # Realitatea.md
Noul Ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, a primit în 2024 salariu de 484.956 de lei pentru anul 2025. Totodată, oficialul a primit o donație de 9500 de euro de euro, 220.000 de lei au fost obținuți din vânzarea unui bun și 6000 de euro în baza unui contract de locațiune. Familia lui Hajder a cumpărat […] Articolul Două apartamente cumpărate în 4 ani, o mașină din 1998 și donație de 9500 de euro Averea noului ministru al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Pomi de Crăciun aproape de casă: În ce perioadă și unde îi puteți cumpăra în Capitală # Realitatea.md
În perioada 8 – 31 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor orașului la marfă în apropierea zonelor în care locuiesc. Dispoziția în acest sens a fost semnată de primarul Ion Ceban. „Potrivit documentului, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare […] Articolul Pomi de Crăciun aproape de casă: În ce perioadă și unde îi puteți cumpăra în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO ”Lui Putin nu îi ajunge țara lui?”- Reacția locuitorilor din Cuhureștii de Jos, unde a căzut o dronă # Realitatea.md
Dimineața de marți a adus neliniște și teamă în Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor. Zona impactului a fost imediat securizată, […] Articolul VIDEO ”Lui Putin nu îi ajunge țara lui?”- Reacția locuitorilor din Cuhureștii de Jos, unde a căzut o dronă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:50
Greva națională din Belgia blochează traficul aerian: 110 zboruri anulate la Bruxelles # Realitatea.md
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri, 26 noiembrie, 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze, pe lângă anulările deja anunțate pentru zborurile la plecare. Măsura este determinată de o grevă la nivel național, transmite Reuters. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a precizat că responsabilitatea redirecționării zborurilor anulate […] Articolul Greva națională din Belgia blochează traficul aerian: 110 zboruri anulate la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan, și a soțului acesteia, a fost menținută de Curtea de Apel. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, scrie IPN. Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul […] Articolul Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Directorul ANSA nu știe câte loturi de produse moldovenești a interzis Rusia: Nu ducem contul la cifrele respective # Realitatea.md
Directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, nu știe câte loturi de produse din Moldova au fost interzise în ultima perioadă în Federația Rusă. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 că instituția pe care o conduce nu acumulează asemenea date statistice. Funcționarul a precizat că atunci când […] Articolul Directorul ANSA nu știe câte loturi de produse moldovenești a interzis Rusia: Nu ducem contul la cifrele respective apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un oficial american a declarat marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a fost de acord cu un acord de pace elaborat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei, care durează de aproape patru ani. Informația a fost transmisă de CBS News. Potrivit sursei, oficialul american și consilierul pentru securitatea națională al Ucrainei, Rustem Umerov, […] Articolul Oficial american: Ucraina a acceptat un acord de pace propus de administrația Trump apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Record pe „Ruta 1”: Capacitatea de transport a gazelor pentru decembrie, rezervată aproape integral # Realitatea.md
Capacitatea de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1”, coridorul care aduce gaze, inclusiv de origine americană, din Grecia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina, a fost rezervată luni, 24 noiembrie, la un nivel record pentru luna decembrie 2025. Potrivit Ministerului Energiei, licitația a stabilit o rezervare totală de circa 1,3 milioane de […] Articolul Record pe „Ruta 1”: Capacitatea de transport a gazelor pentru decembrie, rezervată aproape integral apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
A doua zi de tensiuni majore la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), după ce fracțiunea PAS a refuzat din nou să susțină proiectul de ajustare a indicatorilor bugetari ai municipiului. Documentul prevede plata salariilor și primelor cadrelor didactice din capitală. Consilierii PAS au părăsit sala, în timp ce reprezentanții MAN au scandat „Rușine!”. „Noi, consilierii […] Articolul O nouă ședință CMC cu scandal: PAS a refuzat să susțină ajustarea bugetului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Curtea de Justiție a decis: statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară # Realitatea.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți, 25 noiembrie, că statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din Uniune. Hotărârea vizează libertatea de circulație și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, transmite Reuters. Decizia CJUE critică Polonia pentru refuzul de a valida o […] Articolul Curtea de Justiție a decis: statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
„Sacoșa neagră”: Dodon cere excluderea judecătorului Gribincea din completul CSJ care îi examinează dosarul # Realitatea.md
Socialistul Igor Dodon cere ca din completul judecătorilor care îi examinează dosarul „Sacoșa neagră” să fie exclus Vladislav Gribincea. Politicianul pune la îndoială imparțialitatea magistratului și admite că asta i-ar afecta dreptul la un proces echitabil, transmite IPN. Cererea de recuzare urmează să fie examinată astăzi, 25 noiembrie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). De […] Articolul „Sacoșa neagră”: Dodon cere excluderea judecătorului Gribincea din completul CSJ care îi examinează dosarul apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Drona de la Florești nu avea explozibil. Poliția explică cum funcționa și de ce a aterizat, dar nu s-a prăbușit # Realitatea.md
Poliția anunță că drona căzută în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, era de tip Gerbera, de fabricație rusească. Aparatul de zbor nu conținea explozibil. Conform oamenilor legii, aparatele de zbor de acest tip pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi. […] Articolul Drona de la Florești nu avea explozibil. Poliția explică cum funcționa și de ce a aterizat, dar nu s-a prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Liderul PNM organizează protest la Ambasada Rusiei după ce mai multe drone au traversat Moldova # Realitatea.md
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a anunțat organizarea unui protest astăzi, 25 noiembrie, la Ambasada Federației Ruse, ca reacție la recentele incidente în care mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Astăzi, la ora 17:30, vom picheta Ambasada Federației Ruse, în semn de protest față de comportamentul agresiv al Kremlinului, […] Articolul Liderul PNM organizează protest la Ambasada Rusiei după ce mai multe drone au traversat Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
China primește acces la metale rare din Rusia în schimbul construirii unei căi ferate în Siberia # Realitatea.md
Autoritățile ruse sunt pregătite să ofere companiilor chineze un contract pentru construcția căii ferate Kuragino-Kizil în Siberia, în schimbul dreptului investitorilor chinezi de a dezvolta zăcăminte de metale rare și pământuri rare din regiune. Informația a fost făcută publică de reprezentantul special al șefului statului republicii Tuva, Vladimir Donskik pentru presa rusă, scrie Antena3.ro. Potrivit […] Articolul China primește acces la metale rare din Rusia în schimbul construirii unei căi ferate în Siberia apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Guvernul îi oferă Primăriei Chișinău două clădiri pentru a deschide școli noi: 1 600 de locuri pentru elevi # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, pentru a sprijini extinderea rețelei școlare și reducerea supraaglomerării din capitală. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Dan Perciun. Decizia vine după o analiză amplă realizată de MEC, care arată […] Articolul Guvernul îi oferă Primăriei Chișinău două clădiri pentru a deschide școli noi: 1 600 de locuri pentru elevi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:00
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Extinderea rețelei infrastructurii școlilor model • Fenomenul consumului și […] Articolul Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
„Este grav”. Igor Grosu critică politicienii care au luat în derâdere căderea dronelor pe teritoriul țări # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce mai mulți politicieni și deputați au luat „în derâdere” căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. Asemenea narațiuni de […] Articolul „Este grav”. Igor Grosu critică politicienii care au luat în derâdere căderea dronelor pe teritoriul țări apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ceban, reacție la denunțul depus de Popa la CNA: Nu faceți politică pe seama oamenilor # Realitatea.md
„Nu faceți politică pe seama oamenilor”, transmite Ion Ceban, după ce Zinaida Popa și Ion Melnic din fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău au depus un denunț împotriva sa la Centrul Național Anticorupție. „Constatăm cu regret că astăzi doi consilieri municipali ai PAS au mers la CNA pentru a depune o sesizare privind pretinse abuzuri […] Articolul Ceban, reacție la denunțul depus de Popa la CNA: Nu faceți politică pe seama oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Mai mulți șoferi din Moldova, prinși pe picior greșit. SFS a aplicat amenzi de peste 15.000 de lei # Realitatea.md
Mai mulți șoferi de taxi au fost amendați de inspectorii fiscali în perioada 17-21 noiembrie 2025, ca urmare a controalelor desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Verificările au avut loc în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii taxi, cât și […] Articolul Mai mulți șoferi din Moldova, prinși pe picior greșit. SFS a aplicat amenzi de peste 15.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Fosta deputată Iulia Dascălu își anunță demisia din PAS: „Dacă ar fi să aleg între partid și țară, aleg țara” # Realitatea.md
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Iulia Dascălu, a anunțat că părăsește formațiunea, invocând pierderea valorilor care au stat la baza echipei inițiale și o schimbare profundă a dinamicii interne. Într-o declarație publicată astăzi, Dascălu afirmă că a intrat în PAS „cu multă încredere și cu un profund sentiment de responsabilitate”, într-o perioadă în […] Articolul Fosta deputată Iulia Dascălu își anunță demisia din PAS: „Dacă ar fi să aleg între partid și țară, aleg țara” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, celebrează Ziua Națională a României peste Prut prin organizarea a două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, cu intrare liberă. Peste 1.000 de participanți sunt așteptați săptămâna aceasta, la concertele TRONOS Junior, în data de 25 noiembrie, ora 17:00, la Teatrul Național de […] Articolul Concerte în premieră, la Bălți și Cahul, de Ziua Națională a României apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moldova va impune vize rușilor, după ce aderă la UE? Răspunsul diplomației de la Chișinău # Realitatea.md
Actualmente, Republica Moldova nu are în plan implementarea regimului de vize pentru cetățenii din Rusia. Atunci când va adera la UE, însă, țara noastră va aplica legislația comunitară în acest sens, precizează Ministerul Afacerilor Externe. „La momentul aderării țării noastre la Uniunea Europeană, regimul de vize aplicabil statelor terțe va fi aliniat celui în vigoare […] Articolul Moldova va impune vize rușilor, după ce aderă la UE? Răspunsul diplomației de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Marți, 25 noiembrie, mai multe aeronave de luptă românești au fost ridicate de la sol din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și Baza Aeriană 86 Fetești, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România au detectat ținte care au încălcat spațiul aerian din țara vecină. Locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje […] Articolul O dronă rusească traversează România și se prăbușește în județul Vaslui apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
MOLDOX 2025 lansează ediția aniversară: „Haos. Reinventăm realitatea” – peste 30 de documentare și evenimente speciale # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială, MOLDOX, revine în 2025 cu ediția a X-a, una aniversară, desfășurată între 26 și 30 noiembrie, la Cineplex Loteanu din Chișinău. Tema acestui an este „Haos. Reinventăm realitatea”, care propune publicului o incursiune profundă în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în transformare, prin […] Articolul MOLDOX 2025 lansează ediția aniversară: „Haos. Reinventăm realitatea” – peste 30 de documentare și evenimente speciale apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moldovenii ar putea plăti mai mult pentru băuturi. Cantaragiu: „Tarifele variază între 2 și 9 eurocenți” # Realitatea.md
Republica Moldova se pregătește să implementeze un sistem de returnare a ambalajelor din plastic, sticlă și metal, care va transforma complet modul de colectare și reciclare a deșeurilor. Noua măsură va fi obligatorie pentru toți producătorii și ar putea crește prețul fiecărei sticle de băutură cu 2-9 eurocenți, a declarat ecologista și fosta ministră a […] Articolul Moldovenii ar putea plăti mai mult pentru băuturi. Cantaragiu: „Tarifele variază între 2 și 9 eurocenți” apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.