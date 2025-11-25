Oficial american: Ucraina a acceptat un acord de pace propus de administrația Trump

14:20

Poliția anunță că drona căzută în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, era de tip Gerbera, de fabricație rusească. Aparatul de zbor nu conținea explozibil. Conform oamenilor legii, aparatele de zbor de acest tip pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi.