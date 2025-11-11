Incluziunea persoanelor în etate – respect, sprijin și valorizare în comunitate (Emisiune TV)

11:40

Depozitul municipal de deșeuri de la Țânțăreni, Anenii Noi, a prins sâmbătă culoare și aer mai curat. Circa 350 de arbori au fost plantați în cadrul unei acțiuni organizate de Primăria Chișinău, la care s-a alăturat și Regia „Autosalubritate”, transmite IPN. Potrivit municipalității, acțiunea face parte din eforturile de reabilitare... The post Depozitul de la Țânțăreni devine mai verde: 350 de arbori au fost plantați în zonă appeared first on ALBASAT.