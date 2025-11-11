Cum construim o societate care recunoaște contribuția și necesitățile seniorilor
Albasat, 11 noiembrie 2025 20:40
Reels-ul prezintă modul în care Casa Națională de Asigurări Sociale răspunde nevoilor persoanelor în etate, dincolo de suportul financiar. Dl. Alexandru Vrabie, Șef al Subdiviziunii Teritoriale, explică cum instituția promovează respectul, demnitatea și calitatea vieții seniorilor prin măsuri concrete: Toate aceste inițiative contribuie la reducerea birocrației și la crearea unui
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 30 minute
20:40
Acum 4 ore
17:50
În cadrul emisiunii despre incluziunea persoanelor în etate, profesorul și pensionarul Ion Bouroș a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai sensibile realități ale comunității noastre: singurătatea vârstnicilor. Migrația, schimbările sociale, plecarea copiilor și a rudelor peste hotare au lăsat mulți seniori în case goale, cu televizorul drept singur
Acum 6 ore
15:30
În regiunea Ulianovsk din Federația Rusă au fost impuse restricții asupra utilizării internetului mobil, valabile până la sfârșitul războiului din Ucraina, dacă guvernul federal nu va decide altfel. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul unei conferințe de presă, de ministrul regional al dezvoltării digitale, Oleg Iagfarov, transmite IPN Autoritățile
Acum 8 ore
13:30
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. În cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, la Chișinău, oficiala a subliniat că progresul este unul semnificativ și consecvent, fapt confirmat
Acum 12 ore
12:50
Incluziunea persoanelor în etate – respect, sprijin și valorizare în comunitate (Emisiune TV) # Albasat
Într-o comunitate sănătoasă, vârsta nu trebuie să devină o barieră. Emisiunea abordează importanța incluziunii persoanelor în etate, rolul lor în viața socială și necesitatea sprijinului adaptat nevoilor reale. Invitații vorbesc despre respectul între generații, provocările actuale și soluțiile care pot valorifica experiența seniorilor în folosul întregii societăți. Invitați: Ion Bouroș,
Ieri
12:00
Serviciile de înmatriculare a autovehiculelor vor fi prestate în locații noi, deschise în municipiul Chișinău și orașul Rezina. Agenția Servicii Publice informează că în capitală a fost creat un oficiu pe șoseaua Muncești 795 și un ghișeu la Centrul multifuncțional Rezina de pe strada Matrosov 4, transmite IPN. ASP anunță
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6912 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0369 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8723 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2102 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8094 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6372 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 10.11.2025 appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla" facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club
11:10
Cum predăm cu empatie în școala de azi? | Live din Nisporeni Astăzi, de la Nisporeni, deschidem o discuție sinceră despre cum se simt elevii în școală și cum pot profesorii să predea cu empatie, răbdare și înțelegere, în realitatea de zi cu zi. Vorbim despre rolul relației dintre profesor
10:00
Nisporeni: Incluziunea începe cu respectul și acțiunea — provocările și soluțiile pentru o societate fără bariere # Albasat
Într-o lume în care egalitatea de șanse și drepturile omului sunt valori tot mai discutate, realitatea din comunitățile noastre arată că drumul spre o societate cu adevărat incluzivă este încă plin de obstacole. Emisiunea cu tematica „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată de Televiziunea ALBASAT, a adus în prim-plan vocile
09:50
Începe selecția națională a reprezentantului Moldovei la concursul internațional de muzică Eurovision Song Contest. Dosarele pot fi depuse până pe 7 decembrie, transmite IPN. Compania „Teleradio-Moldova" a dat vineri startul înscrierilor și anunță că selecția națională va avea loc în trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și finala națională. Organizatorii
7 noiembrie 2025
17:00
Într-o perioadă în care Republica Moldova vorbește tot mai des despre drepturi, egalitate și incluziune, realitatea din teren arată că persoanele cu nevoi speciale continuă să întâmpine obstacole – nu doar fizice, ci și de mentalitate. Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată de Televiziunea ALBASAT, a adus în atenția
16:50
Atenție, cetățeni: la 112 se semnalează tot mai multe apeluri privind tentative de escrocherie # Albasat
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizând situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare. Cetățenii
15:40
Metsola: Biroul Parlamentului European la Chișinău va consolida susținerea reformelor necesare # Albasat
Parlamentul European va colabora și mai strâns cu Republica Moldova, datorită deschiderii recente a biroului Parlamentului European la Chișinău. Declarația a fost făcută de șefa forului european în cadrul unei întrevederi cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Biroul va facilita procesul de aliniere la standardele europene și
09:50
Accesul în unele zone publice din centrul capitalei va fi restricționat astăzi până la orele 17:00. Măsura este luată în contextul vizitei oficiale a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite IPN. Primaria Chișinău anunță că restricțiile vor viza centrul capitalei și arterele care duc spre Aeroport. În aceste zone va
09:40
Premierul Moldovei și ambasadorul Ucrainei au convenit să consolideze cooperarea între state # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Moldova, Rohovei Paun. Oficialii au convenit consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea în domenii strategice, transmite IPN. Ambele părți au subliniat importanța continuării dialogului politic și a colaborării în domenii precum energia, economia, infrastructura și asistența umanitară. Discuțiile s-au
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7102 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1118 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4067 Leu romanesc 946 RON 1 3.8763 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2110 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8094 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6397 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 07.11.2025 appeared first on ALBASAT.
6 noiembrie 2025
17:10
Republica Moldova preia, în premieră, președinția Protocolului privind apa și sănătatea, pentru perioada 2026-2028. Protocolul respectiv este un instrument juridic internațional, gestionat de Organizația Mondială a Sănătății și Comisia Economică ONU pentru Europa, și urmărește protejerea sănătății populației, prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate,
16:50
Persoanele cu dizabilități au voce: intervenția Avocatului Poporului în cazurile de încălcare a drepturilor # Albasat
În cadrul emisiunii „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată de Televiziunea ALBASAT, Oxana Gumennaia, Adjuncta Avocatului Poporului, a vorbit despre tipurile de sesizări care ajung cel mai des la instituția pe care o reprezintă. Potrivit acesteia, Avocatul Poporului intervine în special în situațiile în care instituțiile statului nu reușesc să
15:10
Nisporeni: pași spre o societate incluzivă – vocea persoanelor cu nevoi speciale în prim-plan # Albasat
Într-un context în care discursurile despre egalitate, drepturi și demnitate umană sunt tot mai frecvente, realitatea comunităților locale arată că incluziunea socială rămâne o provocare continuă. Emisiunea cu tema „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată la Televiziunea ALBASAT, a adus în atenția publicului din Nisporeni și din întreaga regiune povești
15:00
Au fost reținuți liderii platformei de tranzacționare „Tux", prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale legate de activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General
10:10
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de președinta comisiei, Doina Gherman, care a subliniat că decizia reflectă angajamentul Republicii Moldova față de valorile democrației și
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6760 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1274 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4073 Leu romanesc 946 RON 1 3.8694 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2107 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8077 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6356 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 06.11.2025 appeared first on ALBASAT.
5 noiembrie 2025
22:20
Banca Națională a Moldovei urmărește cu atenție procesele inflaționiste și este pregătită să intervină cu măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor și pentru a sprijini creșterea economică. Declarațiile au fost făcute miercuri de guvernatoarea Anca Dragu, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, transmite
21:20
Ministerul Educației și Cercetării va propune, până la sfârșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău. Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest
21:00
„Să vezi omul, nu dizabilitatea" Într-o societate cu adevărat inclusivă, nu punem etichete și nu ridicăm bariere . Ilie povestește despre cum, în Nisporeni, oamenii au început să înțeleagă că sprijinul nu este milă, ci respect pentru drepturile egale ale fiecăruia. „Dacă societatea nu ar fi fost incluzivă, eu nu
20:20
În fiecare zi, pe străzile din Nisporeni, trec oameni care poartă povești tăcute. Unii se confruntă cu bariere vizibile – trepte prea înalte, drumuri denivelate, uși greu de deschis. Alții duc lupte invizibile: priviri pline de milă, neîncredere, prejudecăți.Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar",
16:00
Cetățenii care vor solicita compensații la energie vor trebui să declare veniturile obținute între lunile mai și octombrie, dar nu pentru perioada aprilie-septembrie, cum era anterior. Noua măsură se conține într-un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a compensațiilor la energie, transmite IPN. Potrivit
15:00
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că a stabilit, împreună
14:50
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și propune Curții Constituționale validarea mandatelor supleanților, transmite IPN. Hotărârea CEC vine în contextul în care la mandatele de deputat au renunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, ministrul sănătății, Emil
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6813 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1276 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4070 Leu romanesc 946 RON 1 3.8694 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2112 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8078 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6362 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 05.11.2025 appeared first on ALBASAT.
4 noiembrie 2025
20:00
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, transmite IPN. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de
17:30
Într-o lume în care vorbim tot mai des despre drepturi, egalitate și demnitate umană, realitatea ne reamintește că drumul spre o societate cu adevărat incluzivă este încă lung. Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale", difuzată la Televiziunea ALBASAT, a adus în prim-plan o temă sensibilă, dar esențială — accesibilitatea, respectul
16:00
Consiliul European a aprobat al cincilea pachet financiar de sprijin pentru Ucraina de peste 1,8 miliarde de euro, din cadrul „Facilității UE pentru Ucraina". Finanțarea vizează în principal consolidarea stabilității macrofinanciare a Ucrainei și sprijinirea funcționării continue a administrației publice, transmite IPN. Forul european a comunicat că plățile din cadrul „Facilității pentru Ucraina" sunt legate
16:00
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a sprijini Chișinăul în finalizarea negocierilor de aderare până în 2028, cu condiția accelerării reformelor. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în plenul Parlamentului European, unde
13:00
Autoritățile din Nisporeni sprijină incluziunea copiilor romi prin politici educaționale sustenabile, resurse adaptate și colaborare cu școlile și comunitatea. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității", realizată de Televiziunea ALBASAT, accentul s-a pus pe
12:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Noul executiv a fost învestit în funcție,... The post Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință appeared first on ALBASAT.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un pachet de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie. Potrivit instituției, noile prevederi creează premisele pentru asigurarea funcționării sigure, stabile și coordonate a sistemului electroenergetic național în regim interconectat cu ENTSO-E, transmite IPN.... The post ANRE aprobă reglementări pentru integrarea Moldovei în piața energetică europeană appeared first on ALBASAT.
10:00
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN. Tot în prima zi, la Linia Verde au fost consultate peste 2 500... The post Aproape 96 de mii de cereri pentru compensații, depuse în prima zi appeared first on ALBASAT.
3 noiembrie 2025
22:30
Profesorii din școlile din Nisporeni joacă un rol esențial în integrarea copiilor romi, promovând incluziunea prin metode adaptate, sprijin personalizat și colaborare cu comunitatea. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității”, realizată de Televiziunea ALBASAT, profesorii din Nisporeni au fost evidențiați ca principalii promotori... The post Profesorii din Nisporeni – pilonii incluziunii copiilor romi în școli appeared first on ALBASAT.
21:30
Emisiunea „Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural – proiecte, oportunități și exemple inspiraționale” a adus în prim-plan oameni și inițiative care demonstrează că dezvoltarea locală este posibilă atunci când există viziune, implicare și parteneriate solide. Invitații emisiunii – Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești, și Nicolae Drumea,... The post Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
20:20
Republica Moldova și Ucraina vor dezvolta un mecanism comun de cooperare transfrontalieră pentru a sprijini consolidarea capacităților administrative ale autorităților publice locale, ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), precum și ale organizațiilor societății civile. Acest sprijin va fi acordat prin implementarea unor proiecte locale cu valori cuprinse între 10 000... The post Moldova și Ucraina lansează un mecanism comun pentru proiecte locale și IMM-uri appeared first on ALBASAT.
13:20
Fermierii care au primit rambursările parțiale de TVA până la 28 iunie și au depus cereri noi vor beneficia de o recalculare pe baza sumei primite deja. Ministerul Finanțelor precizează că sumele rambursate nu vor depăși plafoanele stabilitate, transmite IPN. Rambursarea TVA va fi valabilă în cazul în care agricultorul... The post Modificări în rambursarea TVA pentru agricultori appeared first on ALBASAT.
12:50
Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare # Albasat
Școlile din raionul Nisporeni joacă un rol esențial în procesul de integrare a copiilor de etnie romă, oferindu-le nu doar cunoștințe, ci și oportunități egale de participare și dezvoltare personală. În cadrul emisiunii „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității”, realizată de Televiziunea ALBASAT, invitații au discutat... The post Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare appeared first on ALBASAT.
09:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, efectuează o vizită de lucru în Republica Uzbekistan, între 3 și 4 noiembrie. La Samarkand oficialul va participa în cadrul cele de-a 43-a sesiuni a conferinței generale a UNESCO, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe precizează că agenda conferinței include alegerea noilor membri ai... The post Mihai Popșoi va participa la conferința generală a UNESCO din Samarkand appeared first on ALBASAT.
09:20
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de... The post Cetățenii vor putea returna ambalajele. Minimum 2 lei pentru fiecare recipient appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7149 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0441 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4069 Leu romanesc 946 RON 1 3.8770 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2095 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8105 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6401 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.11.2025 appeared first on ALBASAT.
2 noiembrie 2025
17:00
Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității # Albasat
Emisiunea „Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității”, realizată de Televiziunea ALBASAT a adus în discuție nu doar provocările curente, ci și viziunea pe termen lung privind integrarea socială și educațională a acestei comunități. Temele abordate au subliniat că succesul incluziunii nu depinde doar de școală, ci... The post Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității appeared first on ALBASAT.
16:50
Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău # Albasat
Un cetățean român care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5 000 de lei românești va primi o pensie de aproximativ 2 495 de lei pe lună, echivalentul a aproape 9 700 de lei moldovenești, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul... The post Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău appeared first on ALBASAT.
16:40
Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu # Albasat
Prim-miniștrii țărilor vecine, România și Ucraina, au transmis mesaje de susținere noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, transmite IPN. „Am încredere că vom continua să lucrăm împreună, cu aceeași determinare, pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat premierul de la București, Ilie... The post Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu appeared first on ALBASAT.
