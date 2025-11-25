„Alte întrebări?”. Igor Dodon, batjocură în cazul dronei rusești căzute pe o casă la Florești

15:40

Ai observat că părul tău se îngrașă repede sau, din contră, se usucă și devine fragil la scurt timp după spălare? Această situație creează frustrări, mai ales atunci când rutina de îngrijire nu aduce rezultatele dorite. Fie că trebuie să te lupți cu părul care capătă rapid un aspect uleios, fie că nu reușești să-i conferi hidratarea de care are nevoie, alegerea corectă a șamponului te ajută să îmbunătățești vizibil starea scalpului și a firului de păr.