„Alte întrebări?”. Igor Dodon, batjocură în cazul dronei rusești căzute pe o casă la Florești
TVR Moldova, 25 noiembrie 2025 18:20
Mai mulţi politicieni şi deputaţi de la Chişinău au reacţionat cu sarcasm în urma căderii dronei ruseşti pe o casă din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Ei au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate. Unii au scris că aparatul de zbor a fost plasat intenţionat pe acoperiş, alţii că aparatul nu este periculos odată ce nu a provocat pagube sau victime. Într-o reacţie, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că asemenea comentarii sunt grave şi periculoase.
• • •
Acum 15 minute
18:20
Acum o oră
17:50
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, scrie Hotnews.ro.
17:40
Pictura în aer liber, cunoscută și ca "plein-air", este o practică preferată și utilizată de mulți pictori. Pentru a promova acest tip de activitate în rândul elevilor, artistul plastic Anatolie Gherasimov a organizat câteva tabere de creație în natură. La una dintre ele a participat și jurnalistul TVR MOLDOVA Anatol Fornea. Rezultatul final al acestor exerciții a fost prezentat în cadrul expoziției "Atelierul plein-ar", vernisată la Biblioteca Transilvania din sectorul Ciocana.
17:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pe vicepreședintele organizației Anenii Noi a fostului Partid „Șor” pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea grupului criminal organizat. Magistratul a menținut arestul preventiv și dosarul de căutare a acestei persoane.
Acum 2 ore
17:00
Ministerul Afacerilor Interne actualizează legislația cu privire la combaterea drogurilor pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri. Schimbările propuse aduc pedepse mai aspre pentru formele agravante ale infracțiunilor, lărgesc lista substanțelor interzise și clarifică regimul precursorilor, al etnobotanicelor și al noilor substanțe apărute pe piață, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției.
16:40
La 15 noiembrie curent, în incinta fostului Palat Landau - edificiu istoric ce găzduiește în prezent Ambasada României în Austria - a avut loc prima ediție a Balului Vienez dedicat studenților din România și Republica Moldova. Evenimentul a îmbinat eleganța valsului vienez cu recitaluri muzicale, vinuri moldovenești și bucate tradiționale, devenind un simbol al colaborării și diplomației culturale.
Acum 4 ore
16:20
Zelenski va merge în SUA, pentru o înţelegere finală cu Trump asupra propunerii de plan de pace # TVR Moldova
SUA şi Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de preşedintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înţelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marţi un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegaţia care a negociat cu SUA duminică la Geneva, potrivit TVR Info.
16:00
Ministerul Educației transmite 2 clădiri Primăriei Chișinău și arată problemele școlare din capitală # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Această decizie vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând la 38-42 de copii.
15:40
Sfârșit de carieră pentru Igor Armaș: Preia funcția de director sportiv la FC Voluntari # TVR Moldova
Igor Armaș și-a agățat ghetele în cui, dar nu pleacă din fotbal. Fundașul din Republica Moldova va fi director sportiv la FC Voluntari, clubul din a doua ligă a României pentru care a jucat din septembrie 2018.
15:30
Curtea de Apel Centru menține pedeapsa cu închisoare pentru Irina Lozovan și soțul acesteia # TVR Moldova
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia a fost menținută de Curtea de Apel. Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile avocaților inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care cei doi au fost condamnați la 6 și, respectiv, 5 ani de închisoare.
15:20
Judocanii din Republica Moldova au făcut furori la Cupa Europeană de Cadeți, organizată în Grecia. Lotul „tricolorilor” a obținut șapte medalii, dintre care una de aur, una de argint și cinci de bronz. Titlul de campion i-a revenit lui Nelu Malic, care a evoluat în categoria de 55 de kilograme.
15:10
Gala premiilor TVR Moldova: Tudor Zbârnea, laureat al premiului pentru Excelenţă în Artă, în 2016 # TVR Moldova
În această duminică, în cadrul celei de-a VI-a ediții a Galei Premiilor TVR Moldova, Televiziunea Română va premia excelența unor personalități, care au promovat cultura, valorile democratice și au susţinut parcursul european al Republicii Moldova.
14:50
„Fără exploziv”. Poliția oferă detalii exacte despre drona căzută la Cuhureștii de Jos # TVR Moldova
Specialiștii Poliției, aflați în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip „Gerbera” de fabricație rusească. Oamenii legii au stabilit că drona era fără încărcătură explozibilă.
Acum 6 ore
14:30
Președintele fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, acuză MAN și pe Ion Cebab de faptul că municipalitatea încearcă să rezolve și „alte chestiuni, fără consultarea celorlalte fracțiuni” în problema achitării salariilor pentru profesori. El l-a acuzat pe Ion Ceban că, sub umbrela salariilor profesorilor, intenționează să strecoare cheltuieli de zeci de milioane de lei, care nu au legătură cu urgența socială.
14:20
Socialiștii îl acuză pe Ion Ceban de „contrabandă politică” în problema plăților pentru profesori # TVR Moldova
Președintele fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, acuză fracțiunea MAN de faptul că municipalitatea încearcă să rezolve și „alte chestiuni, fără consultarea celorlalte fracțiuni” în problema achitării salariilor pentru profesori.
14:10
17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc în judeţul Suceava. Procurori români fac cercetări într-un dosar ce vizează acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS. Corespondentul TVR iulian Cazacu vine cu ultimele informaţii. Bun găsit, Iulian!
13:30
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a spus că fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleșca, vizat în perchezițiile de marți dimineață într-un dosar pentru finanțare ilegală și interes coruptibil în procesul electoral, nu a fost reținut din considerente legate de starea sa sănătate.
13:10
„Periculoasă”. Cernăuțeanu, detalii despre drona „Z”, aterizată pe acoperișul casei din Cuhurești # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, vine cu precizări despre drona căzută pe acoperișul unei case în Cuhureștii de jos, raionul Florești. El a precizat că orice obiect căzut pe teritoriul Republicii Moldova este periculos.
12:40
MAE anunță convocarea lui Ozerov după cele 6 drone surprinse în noaptea trecută pe teritoriul RM # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian național de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia pe acoperișul unei case în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Autoritățile au calificat incidentul drept un „risc major” pentru siguranța cetățenilor și au anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov.
Acum 8 ore
12:30
Convocare la MAE: Rusia chemată să explice survolul ilegal al spațiului aerian al R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian național de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia pe acoperișul unei case în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Autoritățile califică incidentul drept un risc major pentru siguranța cetățenilor.
12:10
În doar trei ani de la lansarea BRM EST, subsidiara din Moldova a Bursei Române de Mărfuri, a înregistrat tranzacții de peste 650 milioane Euro pentru gaze naturale, combustibili, metale și materiale de construcții, iar estimativ 52 milioane Euro a fost contribuția la bugetul de stat prin taxe, TVA și impozite.
12:10
Doar 13 plângeri depuse în dosarul platformei TUX: victimele se tem să raporteze fraudele # TVR Moldova
În cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforma de investiții presupuse, în special TUX, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că, până în prezent, au fost înregistrate 13 plângeri oficiale. Două dintre acestea au fost retrase ulterior de către reclamanti.
12:10
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, informează consumatorii că, începând cu 24 noiembrie, a fost inițiată colectarea de indicii ale contoarelor de gaz de către angajații întreprinderii, precum și de la distanță în vederea calculării plății pentru gazul consumat în luna curentă. Anunțul vine după ce ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a cerut operatorilor să intervină în cazul facturilor la gaze emise cu date eronate.
12:00
Imagini exclusive cu drona Z de la Florești; locațiile celor 6 drone surprinse în spațiul RM # TVR Moldova
Șase drone au survolat în noaptea de luni spre marți spațiul aerian național al Republicii Moldova pe fondul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, potrivit Ministerului Apărării. Unul dintre aceste aparate de zbor a căzut chiar pe acoperișul unei case în Cuhureștii de jos, raionul Florești.
11:30
O femeie în vârstă de 58 de ani și doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, s-au intoxicat cu fum după ce s-au încălzit într-o încăpere cu o sobă defectă, la Orhei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:30
În Chişinău, o femeie de 25 de ani şi un bărbat de 35 de ani au fost prinși marți în flagrant în timp ce vindeau droguri. Potrivit autorităților, cei doi traficanți aveau marfă în valoare de aproape 1,2 milioane de lei.
11:00
Pătrunderi de drone în spațiul aerian din România. Două Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol # TVR Moldova
Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol. Populaţia din Galaţi a primit mesaj de avertizare RO-Alert pentru că există posibilitatea să cadă obiecte din spaţiul aerian, informează TVR Info.
10:40
Finanțele spun instituțiilor să caute alți furnizori de carburanți pe fondul problemelor cu Lukoil # TVR Moldova
Ministerul Finanțelor informează autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu compania ICS Lukoil-Moldova SRL ca urmare a sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.
Acum 12 ore
10:20
Șase drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării # TVR Moldova
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți.
10:00
Poliția anunță că, în urmă cu câteva minute, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul casei paznicului dintr-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
România anchetează eliberarea buletinelor cu adrese false pentru cetățenii din R. Moldova # TVR Moldova
Şaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina sau Republica Moldova.
09:00
Un fost ministru al Apărării, vizat în percheziții desfășurare în aceste momente de oamenii legii # TVR Moldova
Fostul ministru al Apărării, Valeriul Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova.
08:40
Noaptea de marți aduce temperaturi sub zero grade: Cum va fi vremea pe parcursul zilei? # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de marți, 25 noiembrie, vreme stabilă, fără precipitații atmosferice.
08:40
O altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite Poliția de Frontiră # TVR Moldova
Luni noapte, spațiul aerian național al Republicii Moldova, în regiunea de sud, a fost survolată de o dronă rusească de tip Shahed, potrivit Poliției de Frontieră.
08:20
Rusia a lansat un nou atac combinat asupra Ucrainei luni noapte. Sirenele de raid aerian au răsunat din nou la Kiev, unde cel puţin două persoane au murit și șapte au fost rănite.
08:00
Planul de pace al SUA, redus după discuții, noul proiect include „elemente corecte”, spune Zelenski # TVR Moldova
În discursul său de seară din 24 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că planul de pace propus de SUA, dezvăluit săptămâna trecută, a fost redus față de cele 28 de puncte inițiale în urma negocierilor de la Geneva, potrivit kyivindependent.com.
Acum 24 ore
22:30
Aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Parchetul General a transmis luni seară un comunicat de presă în care susţine că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea reţelei infracţionale.
19:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat luni la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfăşurat în Suedia. În discursul său, a accentuat că R. Moldova resimte zilnic efectele războiului din Ucraina și că, în aceste condiții, Chişinăul a ales întotdeauna solidaritatea, şi nu retragerea. Igor Grosu s-a întâlnit cu omologi din mai multe ţări ale Uniunii Europene, precum și cu cetăţenii Republicii Moldova stabiliți în Suedia.
18:50
Sistemul de predare va fi mult mai atractiv pentru elevii din aproape două sute de instituţii de învăţământ din Republica Moldova. Şcolile au fost dotate cu panouri interactive și cu ajutorul unei noi platforme digitale profesorii vor putea utiliza simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat.
Ieri
17:50
Nicușor Dan: Securitatea Ucrainei este legată de stabilitatea R. Moldova și a întregii regiuni # TVR Moldova
Securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni. Despre acest lucru a menționat președintele României, Nicușor Dan, la o reuniune extraordinară a Consiliului European privind Ucraina. Președintele a atenționat că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare cu referire la Ucraina.
17:30
Jurnal TV a fost amendată de Consiliul Audiovizualului pentru serialul „Plaha”. Ce s-a întâmplat? # TVR Moldova
Consiliul Audiovizualului a amendat cu 10.000 de lei postul de televiziune „Jurnal TV” pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor în spațiul audiovizual. Consiliul s-a dispus controlul furnizorului de servicii media „Jurnal TV” în contextul difuzării filmului serial „Plaha”.
17:00
Ministerul Educației contrazice Primăria Chișinău în scandalul legat de salariile pentru profesori # TVR Moldova
„Bugetul destinat remunerării personalului didactic și nedidactic este separat de cheltuielile pe care Primăria încearcă acum să le legalizeze”, susține secretarul de stat la Ministerul Educației, Valentina Olaru, în contextul noilor acuzații reciproce dintre autoritățile centrale și cele municipale legate de achitarea salariilor profesorilor din Chișinău.
16:50
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2025, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro.
16:40
Sistemul EES, extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # TVR Moldova
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins începând de luni, 24 noiembrie, și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. Potrivit Poliției de Frontieră, în această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date.
16:40
16:30
Zimbru Chișinău a reușit a treia victorie la rând în „El Clasico de Moldova". Pe terenul rivalei Sheriff Tiraspol, galben-verzii s-au impus cu 1 la 0, datorită golului semnat de brazilianul Matteo Amoroso. Cele două echipe se află pe podiumul campionatului din Republica Moldova, dominat de Petrocub Hîncești.
16:10
Macron a inaugurat un cenotaf pentru Robert Badinter, eroul cu rădăcini din R. Moldova # TVR Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul unde sunt onorate marile personalități ale Franței. Gestul marchează recunoașterea contribuției sale la drepturile omului și valorile morale europene.
16:10
Constantin Țuțu a solicitat, luni, amânarea ședinței în care urmează să beneficieze de dreptul la ultimul cuvânt. Constantin Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații. El urma să rostească astăzi ultimul cuvânt în cadrul ședinței desfășurate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Procuraturii Anticorupție.
15:40
Drapelul UE, arborat la Teatrul „Licurici” din Chișinău– simbol al apropierii culturale europene # TVR Moldova
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău a arborat drapelul Uniunii Europene, marcând astfel 80 de ani de existență și dorința de apropiere față de valorile europene. Aniversarea instituției a fost celebrată printr-o serie de turnee, dar și prin cea de-a VI-a ediție a „Galei internaționale a teatrelor de păpuși – Licurici 80”, la care au participat trupe din mai multe țări europene.
15:40
Ai observat că părul tău se îngrașă repede sau, din contră, se usucă și devine fragil la scurt timp după spălare? Această situație creează frustrări, mai ales atunci când rutina de îngrijire nu aduce rezultatele dorite. Fie că trebuie să te lupți cu părul care capătă rapid un aspect uleios, fie că nu reușești să-i conferi hidratarea de care are nevoie, alegerea corectă a șamponului te ajută să îmbunătățești vizibil starea scalpului și a firului de păr.
