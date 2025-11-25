Curtea de Apel Centru menține pedeapsa cu închisoare pentru Irina Lozovan și soțul acesteia

13:10

Dosarul numit generic "Sacoşa", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Unii experţi în justiţie spun că în această situaţie există riscul de tergiversare a procesului, însă măsura este una legală şi dictată de schimbarea completului de judecată.