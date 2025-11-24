Jurnal TV a fost amendată de Consiliul Audiovizualului pentru serialul „Plaha”. Ce s-a întâmplat?
TVR Moldova, 24 noiembrie 2025 17:30
Consiliul Audiovizualului a amendat cu 10.000 de lei postul de televiziune „Jurnal TV” pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor în spațiul audiovizual. Consiliul s-a dispus controlul furnizorului de servicii media „Jurnal TV” în contextul difuzării filmului serial „Plaha”.
Ministerul Educației contrazice Primăria Chișinău în scandalul legat de salariile pentru profesori # TVR Moldova
„Bugetul destinat remunerării personalului didactic și nedidactic este separat de cheltuielile pe care Primăria încearcă acum să le legalizeze”, susține secretarul de stat la Ministerul Educației, Valentina Olaru, în contextul noilor acuzații reciproce dintre autoritățile centrale și cele municipale legate de achitarea salariilor profesorilor din Chișinău.
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2025, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro.
Sistemul EES, extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # TVR Moldova
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins începând de luni, 24 noiembrie, și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. Potrivit Poliției de Frontieră, în această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date.
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2024, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro.
Zimbru Chișinău a reușit a treia victorie la rând în „El Clasico de Moldova". Pe terenul rivalei Sheriff Tiraspol, galben-verzii s-au impus cu 1 la 0, datorită golului semnat de brazilianul Matteo Amoroso. Cele două echipe se află pe podiumul campionatului din Republica Moldova, dominat de Petrocub Hîncești.
Macron a inaugurat un cenotaf pentru Robert Badinter, eroul cu rădăcini din R. Moldova # TVR Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul unde sunt onorate marile personalități ale Franței. Gestul marchează recunoașterea contribuției sale la drepturile omului și valorile morale europene.
Constantin Țuțu a solicitat, luni, amânarea ședinței în care urmează să beneficieze de dreptul la ultimul cuvânt. Constantin Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații. El urma să rostească astăzi ultimul cuvânt în cadrul ședinței desfășurate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Procuraturii Anticorupție.
Drapelul UE, arborat la Teatrul „Licurici” din Chișinău– simbol al apropierii culturale europene # TVR Moldova
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău a arborat drapelul Uniunii Europene, marcând astfel 80 de ani de existență și dorința de apropiere față de valorile europene. Aniversarea instituției a fost celebrată printr-o serie de turnee, dar și prin cea de-a VI-a ediție a „Galei internaționale a teatrelor de păpuși – Licurici 80”, la care au participat trupe din mai multe țări europene.
Ai observat că părul tău se îngrașă repede sau, din contră, se usucă și devine fragil la scurt timp după spălare? Această situație creează frustrări, mai ales atunci când rutina de îngrijire nu aduce rezultatele dorite. Fie că trebuie să te lupți cu părul care capătă rapid un aspect uleios, fie că nu reușești să-i conferi hidratarea de care are nevoie, alegerea corectă a șamponului te ajută să îmbunătățești vizibil starea scalpului și a firului de păr.
„Trebuie clarificat”. Ministrul Jardan spune când vor fi reconstruiute Circul și Filarmonica # TVR Moldova
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău ar putea începe în 2027. Despre acest lucru a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unui interviu pentru redacția „Cu Sens”.
Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează între 24 și 28 noiembrie o nouă ediție a programului „Carierii la BNM”, dedicată tinerilor interesați de o carieră în domeniul financiar-bancar. În cadrul acestei inițiative, studenții și tinerii profesioniști vor participa la workshop-uri, training-uri și sesiuni interactive, având ocazia să interacționeze direct cu experți din cadrul BNM și să afle mai multe despre perspectivele și provocările sectorului bancar.
Chișinăul găzduiește a doua ședință a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor # TVR Moldova
Chişinăul găzduieşte astăzi cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru R. Moldova al Comitetului European al Regiunilor, o platformă de dialog între autoritățile locale, Guvern și partenerii europeni. În centrul discuțiilor s-au aflat stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar și provocările reale cu care se confruntă administrațiile locale în accesarea fondurilor europene.
Scandal și săgeți la Consiliul Municipal Chișinău. Aproape 100 de școli rămân fără bani # TVR Moldova
Scandal și acuzații la ședința Consiliului municipal Chișinău de luni, 24 noiembrie. Discuțiile aprinse au pornit de la un proiect de decizie privind alocarea a aproape cinci sute de milioane de lei pentru salariile și primele profesorilor, precum și plata pentru întreținerea școlilor. Consilierii MAN susțin că decizia trebuie adoptată de Consiliul Municipal Chișinău, în timp ce cei din fracțiunea PAS afirmă că hotărârea trebuie emisă de primarul Ion Ceban.
În doar o lună de la integrarea oficială în sistemul unic de plăți în euro SEPA, tranzacțiile din și spre R. Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde euro. Mai bine de jumătate din tranzacțiile prin SEPA sunt realizate de persoanele fizice. Potrivit guvernatorului BNM, Anca Dragu, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro.
Consum exagerat și erori în facturile la gaze: Ministerul Energiei a convoacat o ședință urgentă # TVR Moldova
Ministerul Energiei a convocat o ședință după ce între 20 și 30 de mii de consumatori au raportat probleme privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Potrivit ministerului, sesizările semnalează consum exagerat, utilizarea pe scară largă a consumului estimativ și dificultăți legate de citirea contoarelor.
Dosarul numit generic "Sacoşa", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Unii experţi în justiţie spun că în această situaţie există riscul de tergiversare a procesului, însă măsura este una legală şi dictată de schimbarea completului de judecată.
ANRE: Stocurile strategice de gaze au fost formate pentru 2025–2026, inclusiv pentru Transnistria # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale au constituit stocurile strategice de gaze naturale. Potrivit ANRE, măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.
Noi deputați în Parlament. CCM a validat mandatele supleanților PAS, PN și „Alternativa” # TVR Moldova
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați: cinci din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), doi din partea Partidului Nostru (PN) și unul din Blocul electoral „Alternativa”.
Toate tranzacțiile Complexului Portuar Giurgiulești: Cum a ajuns portul în proprietatea BERD? # TVR Moldova
Autoritățile Republicii Moldova au aprobat, în iulie curent, investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aprobat, vineri, cererea prealabilă a companiei de stat române Administrația Porturilor Maritime Constanța (Portul Constanța) de a achiziționa Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, proprietate aBancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Formalitățile despre tranzacție vor fi anunțate direct de beneficiari.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar.
Statele Unite și Ucraina au elaborat un cadru de pace "actualizat și rafinat" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate duminică la Geneva.
Este iarnă în toată regula în Europa. Ninge abundent în Polonia şi Croaţia, iar în Slovacia traficul este de coşmar. În Spania şi Austria ninge însă liniştit, iar oamenii sunt bucuroşi că sezonul de schi poate începe. În estul Europei, în schimb, frigul polar care a cuprins întregul continent a adus furtuni puternice care au provocat inundaţii.
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, transmite TVRINFO.RO.
The Telegraph a publicat planul UE pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # TVR Moldova
Ziarul britanic The Telegraph a publicat textul integral al planului UE pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pregătit ca răspuns la o propunere a președintelui american Donald Trump. Documentul UE conține 24 de puncte.
Primul service auto creat și administrat de elevi a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Transporturi din Chişinău. Atelierul este dotat cu echipamente performante, de ultimă generaţie, unde elevii vor lucra cot la cot cu profesorii și specialistii. Este un pas curajos pentru viitorul educației tehnice. Pentru cei zece elevi care deja lucrează aici, atelierul a devenit un spaţiu în care isi pot arăta pasiunea pentru tehnică.
Manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele din Estonia începând din anul 2027. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și mizează pe conținuturi europene modern. Manualele vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene.
Ziua Națională a Agricultorului: Autoritățile anunță noi măsuri pentru sectorul agricol # TVR Moldova
Mai multe sisteme de irigare, politici corecte, sprijin pentru fermierii mici şi mijlocii, piețe stabile și mai puțină birocrație. Sunt câteva dintre priorităţile autorităţilor de la Chişinău, anunţate astăzi cu ocazia Zilei Naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Evenimentul a adunat fermieri, agricultori şi demnitari.
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea în Suedia # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa, mâine, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura în Suedia și va fi găzduit de legislativul de la Stockholm.
Un microbuz care transporta 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc în mers, duminică dimineață, pe DN 11A Adjud–Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, județul Bacău, informează Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române.
În vremuri în care inteligența artificială evoluează alert, arta clasică rămâne a fi cea mai apreciată. Gravura este o tehnică grafică, ce prinde contur în ultima perioadă, datorită unor evenimente precum Bienala Internațională de Gravură, aflată deja la 8-a ediție.
Accident grav la Ungheni; O tânără a murit după ce a pierdut controlul volanului – nu avea permis # TVR Moldova
Un accident tragic s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blândești și Sculeni.
Ursula von der Leyen: Orice plan de pace trebuie să respecte integritatea teritorială a Ucrainei # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că orice plan de pace credibil pentru Ucraina trebuie să oprească imediat uciderile și războiul, fără a crea premisele unui nou conflict în viitor.
Peste 50 de decese la locul de muncă doar în 2025. Autoritățile trag un semnal de alarmă # TVR Moldova
În Republica Moldova, securitatea și sănătatea la locul de muncă rămân probleme majore. Numai în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 accidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese. Cele mai multe incidente au loc în domeniile cu activitate fizică intensă și risc ridicat: construcții, transport, agricultură și comerț.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a participat, în perioada 19–21 noiembrie 2025, la Iași, România, la lansarea oficială și primul Comitet Director al proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative (ROMD00167). Proiectul are drept scop consolidarea cooperării transfrontaliere și modernizarea sistemelor de gestionare a migrației.
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost alertată despre un furt de proporții produs la un schimb valutar din orașul Florești. Sesizarea a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului.
Ambasada Ucrainei a comemorat victimele Holodomorului printr-un eveniment simbolic la Avdarma # TVR Moldova
Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a marcat ajunul Zilei comemorării victimelor Holodomorului printr-un eveniment simbolic organizat pe 21 noiembrie, în satul Avdarma din Găgăuzia. Cu această ocazie, a fost inaugurată expoziția „Holodomor: genocidul sovietic al ucrainenilor”, dedicată milioanelor de oameni care au murit în urma foametei provocate artificial de regimul stalinist.
Cum să îți dresezi câinele? Metode eficiente și sfaturi utile de la chinologul Grigore Brabecean # TVR Moldova
Câinele poate fi cel mai bun prieten al unui om, dacă este tratat cu blândețe și bunăvoință. De această părere este și eroul următorului reportaj, care este chinolog cu experiență și dresează amicii patrupezi, după propriile sale metode. Pentru fiecare exercițiu, aceștia primesc și o remunerare sub formă de "bani". Dacă este eficient acest truc, vedeți în subiectul ce urmează.
Vă doriți păr sănătos și strălucitor și în sezonul rece? Câteva remedii naturale, care funcționează # TVR Moldova
În sezonul rece, trebuie să acordăm o atenție deosebită sănătății scalpului și a părului. Deși, în comerț, găsim o varietate de produse destinate protecției lor, remediile naturiste pot fi, la fel, de mare ajutor.
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuţii, însă necesită „eforturi suplimentare”.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de duminică, 23 noiembrie, vreme instabilă, în special în nordul și centrul țării.
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol şi deputat Ilie Ilașcu a încetat din viață luni seara, la vârsta de 73 de ani, şi a fost condus joi pe ultimul drum. Figură emblematică a rezistenței din stânga Nistrului, Ilie Ilaşcu lasă în urmă un capitol important din istoria recentă a românilor.
TVR MOLDOVA premiază excelența. La cea de-a VI-a ediţie a Galei Premiilor, Televiziunea Română îşi propune să-i onoreze pe cei care au promovat limba română, au apărat valorile democratice, au susţinut parcursul european al Republicii Moldova şi au contribuit la dezvoltarea educaţiei. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025 şi va fi găzduită de Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău.
O nouă alee în Parcul Dendrariu din municipiul Chişinău. 15 pomi de platan au fost sădiţi de angajaţii unei companii din Republica Moldova, pentru a celebra cei 15 ani de prezenţă pe piaţa locală. Iniţiativa ecologică a adunat şi parteneri, care susţin angajamentul civic faţă de un mediu curat şi sustenabil.
A fost sărbătoare la Călărași, unde, după patru luni de lucrări, Casa de Cultură "Ion Ungureanu" și-a redeschis larg ușile pentru localnici. Clădirea, aflată într-un amplu proces de reparații, a fost renovată cu sprijinul Primăriei Iași.
Liderii europeni ar putea merge marți la Casa Albă pentru discuții privind planul de pace # TVR Moldova
Consultările dintre Ucraina şi Statele Unite privind planul de pace vor începe în zilele următoare în Elveţia.
În India, muzica, dansul și artele vizuale sunt nu doar o formă de exprimare estetică, dar și un mijloc de meditație și gestionare a emoțiilor. Ce alte beneficii poate să ne ofere terapia prin artă?
În copilărie, probabil, fiecare dintre noi a mers la cules ciuperci, împreună cu părinții sau bunicii. Acum, însă, când le găsim din belșug pe tarabele din piață sau pe rafturile magazinelor, tot mai puțini practică acest obicei.
O maşină a ajuns de pe carosabil direct pe trotuar, apoi într-un copac de pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău. Accidentul rutier s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei trei.
Camionul cu armament la vamă: „V-au aruncat oase, căutați carnea”, reacționează directorul firmei # TVR Moldova
Cei trei bărbați reținuți în dosarul de contrabandă cu armament de la vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața instanței. Procurorii au cerut câte 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare dintre aceștia.
