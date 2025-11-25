Convocare la MAE: Rusia chemată să explice survolul ilegal al spațiului aerian al R. Moldova
TVR Moldova, 25 noiembrie 2025 12:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian național de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia pe acoperișul unei case în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Autoritățile califică incidentul drept un risc major pentru siguranța cetățenilor.
Acum 5 minute
12:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian național de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia pe acoperișul unei case în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Autoritățile au calificat incidentul drept un „risc major” pentru siguranța cetățenilor și au anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov.
Acum 15 minute
12:30
Acum o oră
12:10
În doar trei ani de la lansarea BRM EST, subsidiara din Moldova a Bursei Române de Mărfuri, a înregistrat tranzacții de peste 650 milioane Euro pentru gaze naturale, combustibili, metale și materiale de construcții, iar estimativ 52 milioane Euro a fost contribuția la bugetul de stat prin taxe, TVA și impozite.
12:10
Doar 13 plângeri depuse în dosarul platformei TUX: victimele se tem să raporteze fraudele # TVR Moldova
În cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforma de investiții presupuse, în special TUX, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că, până în prezent, au fost înregistrate 13 plângeri oficiale. Două dintre acestea au fost retrase ulterior de către reclamanti.
12:10
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, informează consumatorii că, începând cu 24 noiembrie, a fost inițiată colectarea de indicii ale contoarelor de gaz de către angajații întreprinderii, precum și de la distanță în vederea calculării plății pentru gazul consumat în luna curentă. Anunțul vine după ce ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a cerut operatorilor să intervină în cazul facturilor la gaze emise cu date eronate.
12:00
Imagini exclusive cu drona Z de la Florești; locațiile celor 6 drone surprinse în spațiul RM # TVR Moldova
Șase drone au survolat în noaptea de luni spre marți spațiul aerian național al Republicii Moldova pe fondul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, potrivit Ministerului Apărării. Unul dintre aceste aparate de zbor a căzut chiar pe acoperișul unei case în Cuhureștii de jos, raionul Florești.
Acum 2 ore
11:30
O femeie în vârstă de 58 de ani și doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, s-au intoxicat cu fum după ce s-au încălzit într-o încăpere cu o sobă defectă, la Orhei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:30
În Chişinău, o femeie de 25 de ani şi un bărbat de 35 de ani au fost prinși marți în flagrant în timp ce vindeau droguri. Potrivit autorităților, cei doi traficanți aveau marfă în valoare de aproape 1,2 milioane de lei.
11:00
Pătrunderi de drone în spațiul aerian din România. Două Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol # TVR Moldova
Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol. Populaţia din Galaţi a primit mesaj de avertizare RO-Alert pentru că există posibilitatea să cadă obiecte din spaţiul aerian, informează TVR Info.
Acum 4 ore
10:40
Finanțele spun instituțiilor să caute alți furnizori de carburanți pe fondul problemelor cu Lukoil # TVR Moldova
Ministerul Finanțelor informează autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu compania ICS Lukoil-Moldova SRL ca urmare a sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.
10:20
Șase drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării # TVR Moldova
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți.
10:00
Poliția anunță că, în urmă cu câteva minute, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul casei paznicului dintr-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
România anchetează eliberarea buletinelor cu adrese false pentru cetățenii din R. Moldova # TVR Moldova
Şaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina sau Republica Moldova.
09:00
Un fost ministru al Apărării, vizat în percheziții desfășurare în aceste momente de oamenii legii # TVR Moldova
Fostul ministru al Apărării, Valeriul Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova.
Acum 6 ore
08:40
Noaptea de marți aduce temperaturi sub zero grade: Cum va fi vremea pe parcursul zilei? # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de marți, 25 noiembrie, vreme stabilă, fără precipitații atmosferice.
08:40
O altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite Poliția de Frontiră # TVR Moldova
Luni noapte, spațiul aerian național al Republicii Moldova, în regiunea de sud, a fost survolată de o dronă rusească de tip Shahed, potrivit Poliției de Frontieră.
08:20
Rusia a lansat un nou atac combinat asupra Ucrainei luni noapte. Sirenele de raid aerian au răsunat din nou la Kiev, unde cel puţin două persoane au murit și șapte au fost rănite.
08:00
Planul de pace al SUA, redus după discuții, noul proiect include „elemente corecte”, spune Zelenski # TVR Moldova
În discursul său de seară din 24 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că planul de pace propus de SUA, dezvăluit săptămâna trecută, a fost redus față de cele 28 de puncte inițiale în urma negocierilor de la Geneva, potrivit kyivindependent.com.
Acum 24 ore
22:30
Aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Parchetul General a transmis luni seară un comunicat de presă în care susţine că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea reţelei infracţionale.
19:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat luni la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfăşurat în Suedia. În discursul său, a accentuat că R. Moldova resimte zilnic efectele războiului din Ucraina și că, în aceste condiții, Chişinăul a ales întotdeauna solidaritatea, şi nu retragerea. Igor Grosu s-a întâlnit cu omologi din mai multe ţări ale Uniunii Europene, precum și cu cetăţenii Republicii Moldova stabiliți în Suedia.
18:50
Sistemul de predare va fi mult mai atractiv pentru elevii din aproape două sute de instituţii de învăţământ din Republica Moldova. Şcolile au fost dotate cu panouri interactive și cu ajutorul unei noi platforme digitale profesorii vor putea utiliza simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat.
17:50
Nicușor Dan: Securitatea Ucrainei este legată de stabilitatea R. Moldova și a întregii regiuni # TVR Moldova
Securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni. Despre acest lucru a menționat președintele României, Nicușor Dan, la o reuniune extraordinară a Consiliului European privind Ucraina. Președintele a atenționat că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare cu referire la Ucraina.
17:30
Jurnal TV a fost amendată de Consiliul Audiovizualului pentru serialul „Plaha”. Ce s-a întâmplat? # TVR Moldova
Consiliul Audiovizualului a amendat cu 10.000 de lei postul de televiziune „Jurnal TV” pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor în spațiul audiovizual. Consiliul s-a dispus controlul furnizorului de servicii media „Jurnal TV” în contextul difuzării filmului serial „Plaha”.
17:00
Ministerul Educației contrazice Primăria Chișinău în scandalul legat de salariile pentru profesori # TVR Moldova
„Bugetul destinat remunerării personalului didactic și nedidactic este separat de cheltuielile pe care Primăria încearcă acum să le legalizeze”, susține secretarul de stat la Ministerul Educației, Valentina Olaru, în contextul noilor acuzații reciproce dintre autoritățile centrale și cele municipale legate de achitarea salariilor profesorilor din Chișinău.
16:50
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2025, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro.
16:40
Sistemul EES, extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # TVR Moldova
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins începând de luni, 24 noiembrie, și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. Potrivit Poliției de Frontieră, în această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date.
16:40
La final de mandat de deputat, Marina Tauber și-a publicat declarația de avere pentru 2024, arătând un salariu modest de la Parlament, dar și cadouri de lux, printre care un ceas Rolex, bijuterii Van Cleef și Boucheron în valoare de 6.000 de euro și un cadou bănesc de circa 17.000 de euro.
16:30
Zimbru Chișinău a reușit a treia victorie la rând în „El Clasico de Moldova". Pe terenul rivalei Sheriff Tiraspol, galben-verzii s-au impus cu 1 la 0, datorită golului semnat de brazilianul Matteo Amoroso. Cele două echipe se află pe podiumul campionatului din Republica Moldova, dominat de Petrocub Hîncești.
16:10
Macron a inaugurat un cenotaf pentru Robert Badinter, eroul cu rădăcini din R. Moldova # TVR Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul unde sunt onorate marile personalități ale Franței. Gestul marchează recunoașterea contribuției sale la drepturile omului și valorile morale europene.
16:10
Constantin Țuțu a solicitat, luni, amânarea ședinței în care urmează să beneficieze de dreptul la ultimul cuvânt. Constantin Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații. El urma să rostească astăzi ultimul cuvânt în cadrul ședinței desfășurate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Procuraturii Anticorupție.
15:40
Drapelul UE, arborat la Teatrul „Licurici” din Chișinău– simbol al apropierii culturale europene # TVR Moldova
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău a arborat drapelul Uniunii Europene, marcând astfel 80 de ani de existență și dorința de apropiere față de valorile europene. Aniversarea instituției a fost celebrată printr-o serie de turnee, dar și prin cea de-a VI-a ediție a „Galei internaționale a teatrelor de păpuși – Licurici 80”, la care au participat trupe din mai multe țări europene.
15:40
Ai observat că părul tău se îngrașă repede sau, din contră, se usucă și devine fragil la scurt timp după spălare? Această situație creează frustrări, mai ales atunci când rutina de îngrijire nu aduce rezultatele dorite. Fie că trebuie să te lupți cu părul care capătă rapid un aspect uleios, fie că nu reușești să-i conferi hidratarea de care are nevoie, alegerea corectă a șamponului te ajută să îmbunătățești vizibil starea scalpului și a firului de păr.
15:10
„Trebuie clarificat”. Ministrul Jardan spune când vor fi reconstruiute Circul și Filarmonica # TVR Moldova
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău ar putea începe în 2027. Despre acest lucru a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unui interviu pentru redacția „Cu Sens”.
14:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează între 24 și 28 noiembrie o nouă ediție a programului „Carierii la BNM”, dedicată tinerilor interesați de o carieră în domeniul financiar-bancar. În cadrul acestei inițiative, studenții și tinerii profesioniști vor participa la workshop-uri, training-uri și sesiuni interactive, având ocazia să interacționeze direct cu experți din cadrul BNM și să afle mai multe despre perspectivele și provocările sectorului bancar.
14:10
Chișinăul găzduiește a doua ședință a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor # TVR Moldova
Chişinăul găzduieşte astăzi cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru R. Moldova al Comitetului European al Regiunilor, o platformă de dialog între autoritățile locale, Guvern și partenerii europeni. În centrul discuțiilor s-au aflat stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar și provocările reale cu care se confruntă administrațiile locale în accesarea fondurilor europene.
14:10
Scandal și săgeți la Consiliul Municipal Chișinău. Aproape 100 de școli rămân fără bani # TVR Moldova
Scandal și acuzații la ședința Consiliului municipal Chișinău de luni, 24 noiembrie. Discuțiile aprinse au pornit de la un proiect de decizie privind alocarea a aproape cinci sute de milioane de lei pentru salariile și primele profesorilor, precum și plata pentru întreținerea școlilor. Consilierii MAN susțin că decizia trebuie adoptată de Consiliul Municipal Chișinău, în timp ce cei din fracțiunea PAS afirmă că hotărârea trebuie emisă de primarul Ion Ceban.
13:50
În doar o lună de la integrarea oficială în sistemul unic de plăți în euro SEPA, tranzacțiile din și spre R. Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde euro. Mai bine de jumătate din tranzacțiile prin SEPA sunt realizate de persoanele fizice. Potrivit guvernatorului BNM, Anca Dragu, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro.
13:40
Consum exagerat și erori în facturile la gaze: Ministerul Energiei a convoacat o ședință urgentă # TVR Moldova
Ministerul Energiei a convocat o ședință după ce între 20 și 30 de mii de consumatori au raportat probleme privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Potrivit ministerului, sesizările semnalează consum exagerat, utilizarea pe scară largă a consumului estimativ și dificultăți legate de citirea contoarelor.
13:10
Dosarul numit generic "Sacoşa", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Unii experţi în justiţie spun că în această situaţie există riscul de tergiversare a procesului, însă măsura este una legală şi dictată de schimbarea completului de judecată.
Ieri
12:10
ANRE: Stocurile strategice de gaze au fost formate pentru 2025–2026, inclusiv pentru Transnistria # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale au constituit stocurile strategice de gaze naturale. Potrivit ANRE, măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.
12:00
Noi deputați în Parlament. CCM a validat mandatele supleanților PAS, PN și „Alternativa” # TVR Moldova
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați: cinci din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), doi din partea Partidului Nostru (PN) și unul din Blocul electoral „Alternativa”.
11:50
Toate tranzacțiile Complexului Portuar Giurgiulești: Cum a ajuns portul în proprietatea BERD? # TVR Moldova
Autoritățile Republicii Moldova au aprobat, în iulie curent, investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aprobat, vineri, cererea prealabilă a companiei de stat române Administrația Porturilor Maritime Constanța (Portul Constanța) de a achiziționa Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, proprietate aBancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Formalitățile despre tranzacție vor fi anunțate direct de beneficiari.
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar.
09:20
Statele Unite și Ucraina au elaborat un cadru de pace "actualizat și rafinat" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate duminică la Geneva.
08:40
Este iarnă în toată regula în Europa. Ninge abundent în Polonia şi Croaţia, iar în Slovacia traficul este de coşmar. În Spania şi Austria ninge însă liniştit, iar oamenii sunt bucuroşi că sezonul de schi poate începe. În estul Europei, în schimb, frigul polar care a cuprins întregul continent a adus furtuni puternice care au provocat inundaţii.
08:40
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, transmite TVRINFO.RO.
08:30
The Telegraph a publicat planul UE pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # TVR Moldova
Ziarul britanic The Telegraph a publicat textul integral al planului UE pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pregătit ca răspuns la o propunere a președintelui american Donald Trump. Documentul UE conține 24 de puncte.
23 noiembrie 2025
20:10
Primul service auto creat și administrat de elevi a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Transporturi din Chişinău. Atelierul este dotat cu echipamente performante, de ultimă generaţie, unde elevii vor lucra cot la cot cu profesorii și specialistii. Este un pas curajos pentru viitorul educației tehnice. Pentru cei zece elevi care deja lucrează aici, atelierul a devenit un spaţiu în care isi pot arăta pasiunea pentru tehnică.
19:40
Manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele din Estonia începând din anul 2027. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și mizează pe conținuturi europene modern. Manualele vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene.
19:10
Ziua Națională a Agricultorului: Autoritățile anunță noi măsuri pentru sectorul agricol # TVR Moldova
Mai multe sisteme de irigare, politici corecte, sprijin pentru fermierii mici şi mijlocii, piețe stabile și mai puțină birocrație. Sunt câteva dintre priorităţile autorităţilor de la Chişinău, anunţate astăzi cu ocazia Zilei Naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Evenimentul a adunat fermieri, agricultori şi demnitari.
