Economii de 1.4 milioane de euro prin SEPA | Guvernatoarea BNM: „Sunt bani rămași în buzunarele celor care fac transferuri”

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.