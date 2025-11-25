„Moscova nu vrea să oprească focul, ci să forțeze capitularea Ucrainei”: De ce Rusia refuză planul de pace elaborat de Marea Britanie, Franța și Germania
Moldova1, 25 noiembrie 2025 17:10
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
17:10
Economii de 1.4 milioane de euro prin SEPA | Guvernatoarea BNM: „Sunt bani rămași în buzunarele celor care fac transferuri” # Moldova1
În prima lună de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), pentru transferurile din și spre Republica Moldova s-au plătit comisioane de puțin peste 78 de mii de euro. Fără SEPA, acest cost ar fi fost de aproximativ 1.5 milioane de euro.
17:10
„Ascultă, alătură-te, acționează” — acesta este genericul celei de-a treia ediții a Forumului Pacienților. Evenimentul este unic în Republica Moldova și pune accent pe rolul vital pe care îl au beneficiarii de servicii medicale în sistemul de sănătate. Cei circa 100 reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, instituțiilor medicale și autorităților în sănătate, participanți la Forum, au venit cu sugestii, propuneri și idei menite să încurajeze implicarea activă a acestora la toate nivelurile.
17:10
„Moscova nu vrea să oprească focul, ci să forțeze capitularea Ucrainei”: De ce Rusia refuză planul de pace elaborat de Marea Britanie, Franța și Germania # Moldova1
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
Acum o oră
16:50
Ucraina sancționează 56 de nave care au transportat cereale furate prin porturile ocupate de Rusia # Moldova1
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare privind sancționarea a 56 de nave maritime care, în perioada 2022 - 2025, au intrat ilegal în porturile Ucrainei temporar ocupate de Rusia și au transportat în afara țării produse alimentare ucrainene, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.
16:50
Sentințele în cazul fostei deputate Irina Lozovan și al soțului acesteia rămân în vigoare: condamnați la închisoare și dați în urmărire # Moldova1
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 noiembrie, sentințele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, iar soțul acesteia – la cinci ani, fiind găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
16:50
On the morning of November 25, the airspace surveillance systems of the National Army detected six drones entering the airspace of the Republic of Moldova without authorization. This incident followed a new massive attack on Ukraine, according to the Ministry of Defense. One of the drones, marked with the letter "Z," which symbolizes Russian military aggression, crashed onto the roof of a house in the village of Cuhurestii de Jos, located in the Floresti district. Experts have identified it as a "decoy drone." In response, the Russian Federation's ambassador-at-large in Chisinau, Oleg Ozerov, was summoned to the Ministry of Foreign Affairs.
Acum 2 ore
16:20
CMC a eșuat repetat în aprobarea modificărilor la buget: Primăria va propune pentru următoarea ședință două proiecte distincte # Moldova1
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetului municipal la transferurile suplimentare din bugetul de stat va fi divizat în două și va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Executivul a ajuns la această soluție după ce, nici la ședința din 25 noiembrie, nu au fost întrunite suficiente voturi pentru varianta propusă de Direcția generală Finanțe.
16:20
„Moldova fără violență” | De ce rămân femeile lângă agresori: terapeuții explică mecanismele invizibile ale violenței domestice # Moldova1
Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și, totodată, mai tăcute probleme sociale. Deși se vorbește tot mai des despre abuz, multe femei continuă să rămână în relații în care sunt controlate, manipulate sau agresate. Opt din zece victime ajung să își apere agresorul, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, iar mai bine de jumătate dintre victimele violenței domestice neagă inițial gravitatea situației.
16:10
Atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața de 25 noiembrie a provocat intruziunea neautorizată a șase drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Expertul în securitate Artur Leșcu a calificat incidentul drept „cea mai mare violare a spațiului aerian” de până acum și avertizează că episodul reprezintă un risc major pentru populație și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea spațiului aerian.
16:00
Rolul Comisiei parlamentare pentru integrare europeană în procesul de aderare la UE: peste 100.000 de pagini, transpuse în legislația națională # Moldova1
Parlamentul preia o parte decisivă din sarcina aderării la Uniunea Europeană (UE) prin activitatea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, create în premieră în acest legislativ. Comisia este responsabilă de gestionarea unui volum fără precedent de proiecte de legi, menite să transpună normele europene în legislația națională, monitorizarea implementării reformelor și exercitarea unui control real asupra Executivului.
15:40
Un sfert de secol de activitate IFAD în R. Moldova: investiții de aproape 267 de milioane de dolari și mii de beneficiari în mediul rural # Moldova1
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) marchează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, bilanțul arătând investiții de aproape 267 de milioane de dolari, modernizarea infrastructurii rurale și sprijin direct pentru mii de fermieri și întreprinderi mici. Oficialii și partenerii de dezvoltare au subliniat, la evenimentul aniversar, rolul decisiv al acestor intervenții în transformarea agriculturii și în revitalizarea satelor.
Acum 4 ore
15:00
La Chișinău au început lucrările de reparație în curțile de bloc selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. Proiectul își propune să transforme curțile într-un „mediu sigur, modern și prietenos pentru locuitori”, iar cetățenii sunt invitați să raporteze neconformitățile observate, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt.
14:40
Durlești: Strada Dealul Morilor, un pericol zilnic pentru pietoni și șoferi. Localnicii cer trotuar # Moldova1
Dealul Morilor, strada care desparte sectorul Buiucani de orașul Durlești, a devenit de ani buni un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Îngustă, aglomerată și cu vizibilitate redusă, porțiunea este un risc constant pentru cei care merg spre muncă, grădiniță sau școală. Astfel, localnicii bat la ușile autorităților cu plângeri și petiții, cerând un lucru simplu, dar esențial: un trotuar care să le ofere siguranță. Primăria Durlești promite soluții.
14:20
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: Drona căzută pe o casă din Florești este de fabricație rusească și nu avea expozibili, au stabilit specialiștii # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
14:10
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: Drona căzută pe o casă din Florești este de fabricație rusească, au stabilit specialiștii # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
14:10
Record uriaș în snooker. Al 16-lea break maxim al sezonului a fost stabilit în calificările Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii. Chinezul Chang Bingyu a acumulat 147 de puncte în unul dintre game-urile meciului cu scoțianul Stephen Maguire.
14:00
Soluțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru școlile supraaglomerate din Chișinău: două clădiri oferire autorităților locale. Reacția DGETS # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune autorităților municipale din Chișinău preluarea prin comodat a două clădiri mari pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii în instituțiile cu clase supraaglomerate. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă susținută pe 25 noiembrie. Autoritățile capitalei au declarat că vor analiza propunerea.
13:50
Scene ireale în Premier League: un jucător de la FC Everton a fost eliminat după ce și-a lovit un coleg # Moldova1
Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.
13:30
Blocaj la Chișinău: Primarul Ceban și consilierii PAS, dispute privind salariile și cheltuielile municipale. Cazul a ajuns la CNA # Moldova1
Criza bugetară de la Chișinău se adâncește, în timp ce reprezentanții Primăriei și consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se acuză reciproc de ilegalități și blocaje administrative.
Acum 6 ore
13:20
„Moldova fără violență”: numărul de cazuri raportate crește, iar autoritățile promit măsuri mai ferme împotriva abuzului, din 2026 # Moldova1
Republica Moldova demarează campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” cu mesajul „Moldova fără violență”, iar autoritățile anunță schimbări majore în prevenirea și combaterea acestui fenomen.
12:50
FC Botoșani și Dinamo București au remizat într-un meci din Superliga românească de fotbal # Moldova1
FC Botoșani a ratat șansa să urce pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 17-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Dinamo București. „Câinii Roșii” au dominat cea mai mare parte a timpului și au ratat mai multe ocazii de gol. Portarul grec Giannis Anestis s-a remarcat la șuturile scoțianului Daniel Armstrong. Chiar și așa, FC Botoșani a deschis scorul în minutul 44. Sebastian Mailat a trimis din voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy.
12:50
Majoritatea germanilor susțin trimiterea soldaților în Ucraina în cazul unui acord de pace # Moldova1
Majoritatea cetățenilor Germaniei, mai exact 56%, aprobă trimiterea soldaților Bundeswehr-ului în Ucraina în cazul încheierii păcii. Acestea sunt rezultatele sondajului anual The Berlin Pulse, realizat de institutul de cercetare a opiniei publice Forsa. În același timp, doar 21% dintre respondenți cred că pacea în Ucraina este posibilă și că președintele rus Vladimir Putin este interesat de negocieri în acest sens, transmite DW.
12:40
Muncitorii din construcții ar putea beneficia de protecție socială în sezonul rece: patronatele cer crearea Casei Sociale a Constructorilor # Moldova1
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
12:30
Audieri parlamentare în cazul platformei TUX: doar 13 plângeri depuse – 50 de organizatori, în vizorul anchetatorilor # Moldova1
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
12:20
Muncitorii din construcții ar putea avea protecție socială în sezonul rece: patronatele cer crearea Casei Sociale a Constructorilor # Moldova1
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
12:10
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova, una de tip „momeală” a căzut pe o casă din Florești: Ambasadorul agreat rus, convocat la MAE # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
11:50
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: cea care a căzut pe o casă la Florești ar reprezenta o „momeală”, spun experții # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou ataci masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.
11:50
Noi pretinse alegeri la Tiraspol: „Regimul anticonstituțional din stânga Nistrului mimează procedurile unui stat” # Moldova1
Administrația separatistă de la Tiraspol va organiza, la sfârșitul săptămânii curente, alegeri noi pentru așa-zisul soviet suprem, adică pretinsul legislativ al regimului nerecunoscut din stânga Nistrului, precum și pentru noile componențe ale „consiliilor locale”. Autoritățile constituționale de la Chișinău nu recunosc acest pretins exercițiu electoral, iar analiștii califică scrutinul drept o „mimare a democrației”.
11:40
Bilanțul atacului asupra Kievului crește la șase morți și peste zece răniți. Salvatorii caută oameni sub dărâmături # Moldova1
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone.
11:40
Chelsea Londra vrea să profite de perioada bună în care se află și s-o învingă pe FC Barcelona în Liga Campionilor. „Aristocrații” pregătesc minuțios meciul, pentru că o victorie îi poate apropia de calificarea în play-off.
11:40
Noile tarife RCA, în vigoare. Primele cresc cu până la 86% pentru unele vehicule. Majorările, explicate de experți # Moldova1
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.
Acum 8 ore
10:40
Chișinău experts: European plan is Ukraine’s most realistic route to peace; Russia must negotiate # Moldova1
The European peace plan for Ukraine, proposed by Great Britain, France, and Germany, is both realistic and beneficial for the neighboring country, according to international relations expert Grigore Guzun. During the show "IN CONTEXT" on Moldova 1 TV, he pointed out that Russia shows little interest in negotiating an end to the war in Ukraine.
10:30
Cetățeni din R. Moldova, vizați într-o rețea de obținere ilegală a actelor românești. Percheziții la instituții publice din Suceava # Moldova1
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au descins, pe 24 noiembrie, în 17 locații, inclusiv la sediile unor instituții publice, într-un dosar privind eliberarea ilegală a actelor de identitate cu domicilii fictive pentru cetățeni străini, printre care și persoane din Republica Moldova.
10:20
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou ataci masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.
10:00
Profesorii din Chișinău își pot primi salariile: Ministerul Finanțelor confirmă că este suficientă dispoziția primarului # Moldova1
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sunt suficiente pentru a acoperi integral atât plățile salariale, cât și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățământ din Chișinău. Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor.
09:50
ULTIMA ORĂ | Dronă cu inscripția „Z”, căzută pe o casă din raionul Florești: persoanele, evacuate din zonă # Moldova1
O dronă cu inscripția „Z”, simbolul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a căzut, pe 25 noiembrie, pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
La un pas de tragedie: o femeie și nepoții săi, resuscitați după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă defectă, la Orhei # Moldova1
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi de 13 și 11 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei.
09:30
Ministerul Finanțelor solicită instituțiilor publice să evalueze contractele cu Lukoil-Moldova # Moldova1
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sunt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.
Acum 12 ore
09:20
Droguri de 1.2 milioane de lei, aduse din Polonia prin colete neînsoțite: suspecții sunt doi tineri din Chișinău # Moldova1
Aproape un kilogram de droguri, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, a fost ridicat în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Două persoane au fost arestate.
09:10
Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice: este vizat un fost ministru # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
09:00
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din țară, va participa la un turneu prestigios în Statele Unite ale Americii # Moldova1
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din Republica Moldova, va avea parte de o nouă provocare după ce în acest an a cucerit un nou titlu mondial. Sportivul va participa la un turneu prestigios în Statele Unite, unde se vor concura cei mai buni sportivi din lume. Competiția se va desfășura în data de 13 decembrie în Atlantic City, oraș din statul american New Jersey.
08:50
Corespondență Dan Alexe | Împăcări geopolitice și moștenirea grea a colonialismului: summitul UE-Africa # Moldova1
Marți, 25 noiembrie, este a doua zi a celui de-al șaptelea Summit UE-Africa, care are loc la Luanda, în Angola, în prezența mai multor lideri europeni și a șefilor Comisiei și Consiliului UE. Deși reuniunea a fost parțial deturnată luni de retragerea în culise a europenilor pentru a discuta neașteptatul plan de pace oferit de Donald Trump pentru Ucraina, fundalul summitului din Angola rămâne rivalitatea intensă dintre UE și China pentru influență și acces la materii prime în regiune, dar și tot mai insistenta prezență militară rusă în mai multe țări din Africa Centrală.
08:40
Poliția de Frontieră: O dronă Shahed a survolat sudul țării și a trecut în spațiul aerian românesc # Moldova1
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
08:30
Bani nedeclarați la vamă: aproape 70 de tentative de a scoate ilegal sume mari de bani din R. Moldova, depistate de la începutul anului # Moldova1
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
08:30
Poliția de Frontieră: Dronă Shahed a survolat sudul țării și a trecut în spațiul aerian românesc # Moldova1
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
08:10
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este planificată pentru această săptămână, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt. Ea a declarat pentru ABC News că există „un sentiment de urgență”, iar președintele american își dorește „încheierea acordului și sfârșitul războiului”.
08:00
Directorul ANSA, despre notificările Rosselkhoznadzor vizavi de calitatea produselor moldovenești: „Comunicăm la nivel tehnic atunci când este necesar” # Moldova1
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
07:50
Planul european, cea mai realistă cale spre pace în Ucraina, afirmă experți de la Chișinău: „Rusia va trebui să accepte negocierile” # Moldova1
Planul european de pace pentru Ucraina, propus de Marea Britanie, Franța și Germania, este unul realist și avantajos pentru statul vecin, afirmă expertul în relații internaționale Grigore Guzun. La emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, el a punctat că Rusia se arată dezinteresată de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:50
Kremlinul consideră „în mare parte acceptabil” planul de pace al SUA. Propunerile europene sunt respinse ca „neconstructive” # Moldova1
Kremlinul califică drept „în mare parte acceptabil” proiectul inițial al planului de pace elaborat de Statele Unite pentru Ucraina, dar respinge modificările propuse ulterior de liderii europeni. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, luni, 24 noiembrie, citat de agenția TASS.
07:30
Două persoane au murit în urma atacurilor asupra Kievului. Alte regiuni din apropiere au fost lovite în cursul nopții # Moldova1
Două persoane au murit la Kiev în urma unui atac cu rachete și drone lansat în noaptea de marți, 25 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Alți șase oameni au fost răniți, iar 18 au fost salvați, printre care trei copii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.