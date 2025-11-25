Soluțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru școlile supraaglomerate din Chișinău: două clădiri oferire autorităților locale. Reacția DGETS
Moldova1, 25 noiembrie 2025 14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune autorităților municipale din Chișinău preluarea prin comodat a două clădiri mari pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii în instituțiile cu clase supraaglomerate. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă susținută pe 25 noiembrie. Autoritățile capitalei au declarat că vor analiza propunerea.
• • •
Acum 5 minute
14:20
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: Drona căzută pe o casă din Florești este de fabricație rusească și nu avea expozibili, au stabilit specialiștii # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
Acum 10 minute
14:10
14:10
Record uriaș în snooker. Al 16-lea break maxim al sezonului a fost stabilit în calificările Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii. Chinezul Chang Bingyu a acumulat 147 de puncte în unul dintre game-urile meciului cu scoțianul Stephen Maguire.
Acum 30 minute
14:00
13:50
Scene ireale în Premier League: un jucător de la FC Everton a fost eliminat după ce și-a lovit un coleg # Moldova1
Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.
Acum o oră
13:30
Blocaj la Chișinău: Primarul Ceban și consilierii PAS, dispute privind salariile și cheltuielile municipale. Cazul a ajuns la CNA # Moldova1
Criza bugetară de la Chișinău se adâncește, în timp ce reprezentanții Primăriei și consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se acuză reciproc de ilegalități și blocaje administrative.
Acum 2 ore
13:20
„Moldova fără violență”: numărul de cazuri raportate crește, iar autoritățile promit măsuri mai ferme împotriva abuzului, din 2026 # Moldova1
Republica Moldova demarează campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” cu mesajul „Moldova fără violență”, iar autoritățile anunță schimbări majore în prevenirea și combaterea acestui fenomen.
12:50
FC Botoșani și Dinamo București au remizat într-un meci din Superliga românească de fotbal # Moldova1
FC Botoșani a ratat șansa să urce pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 17-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Dinamo București. „Câinii Roșii” au dominat cea mai mare parte a timpului și au ratat mai multe ocazii de gol. Portarul grec Giannis Anestis s-a remarcat la șuturile scoțianului Daniel Armstrong. Chiar și așa, FC Botoșani a deschis scorul în minutul 44. Sebastian Mailat a trimis din voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy.
12:50
Majoritatea germanilor susțin trimiterea soldaților în Ucraina în cazul unui acord de pace # Moldova1
Majoritatea cetățenilor Germaniei, mai exact 56%, aprobă trimiterea soldaților Bundeswehr-ului în Ucraina în cazul încheierii păcii. Acestea sunt rezultatele sondajului anual The Berlin Pulse, realizat de institutul de cercetare a opiniei publice Forsa. În același timp, doar 21% dintre respondenți cred că pacea în Ucraina este posibilă și că președintele rus Vladimir Putin este interesat de negocieri în acest sens, transmite DW.
12:40
Muncitorii din construcții ar putea beneficia de protecție socială în sezonul rece: patronatele cer crearea Casei Sociale a Constructorilor # Moldova1
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
12:30
Audieri parlamentare în cazul platformei TUX: doar 13 plângeri depuse – 50 de organizatori, în vizorul anchetatorilor # Moldova1
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
Acum 4 ore
12:20
12:10
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova, una de tip „momeală” a căzut pe o casă din Florești: Ambasadorul agreat rus, convocat la MAE # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
11:50
11:50
Noi pretinse alegeri la Tiraspol: „Regimul anticonstituțional din stânga Nistrului mimează procedurile unui stat” # Moldova1
Administrația separatistă de la Tiraspol va organiza, la sfârșitul săptămânii curente, alegeri noi pentru așa-zisul soviet suprem, adică pretinsul legislativ al regimului nerecunoscut din stânga Nistrului, precum și pentru noile componențe ale „consiliilor locale”. Autoritățile constituționale de la Chișinău nu recunosc acest pretins exercițiu electoral, iar analiștii califică scrutinul drept o „mimare a democrației”.
11:40
Bilanțul atacului asupra Kievului crește la șase morți și peste zece răniți. Salvatorii caută oameni sub dărâmături # Moldova1
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone.
11:40
Chelsea Londra vrea să profite de perioada bună în care se află și s-o învingă pe FC Barcelona în Liga Campionilor. „Aristocrații” pregătesc minuțios meciul, pentru că o victorie îi poate apropia de calificarea în play-off.
11:40
Noile tarife RCA, în vigoare. Primele cresc cu până la 86% pentru unele vehicule. Majorările, explicate de experți # Moldova1
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.
10:40
Chișinău experts: European plan is Ukraine’s most realistic route to peace; Russia must negotiate # Moldova1
The European peace plan for Ukraine, proposed by Great Britain, France, and Germany, is both realistic and beneficial for the neighboring country, according to international relations expert Grigore Guzun. During the show "IN CONTEXT" on Moldova 1 TV, he pointed out that Russia shows little interest in negotiating an end to the war in Ukraine.
10:30
Cetățeni din R. Moldova, vizați într-o rețea de obținere ilegală a actelor românești. Percheziții la instituții publice din Suceava # Moldova1
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au descins, pe 24 noiembrie, în 17 locații, inclusiv la sediile unor instituții publice, într-un dosar privind eliberarea ilegală a actelor de identitate cu domicilii fictive pentru cetățeni străini, printre care și persoane din Republica Moldova.
Acum 6 ore
10:20
10:00
Profesorii din Chișinău își pot primi salariile: Ministerul Finanțelor confirmă că este suficientă dispoziția primarului # Moldova1
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sunt suficiente pentru a acoperi integral atât plățile salariale, cât și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățământ din Chișinău. Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor.
09:50
09:40
La un pas de tragedie: o femeie și nepoții săi, resuscitați după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă defectă, la Orhei # Moldova1
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi de 13 și 11 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei.
09:30
Ministerul Finanțelor solicită instituțiilor publice să evalueze contractele cu Lukoil-Moldova # Moldova1
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sunt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.
09:20
Droguri de 1.2 milioane de lei, aduse din Polonia prin colete neînsoțite: suspecții sunt doi tineri din Chișinău # Moldova1
Aproape un kilogram de droguri, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, a fost ridicat în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Două persoane au fost arestate.
09:10
Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice: este vizat un fost ministru # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
09:00
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din țară, va participa la un turneu prestigios în Statele Unite ale Americii # Moldova1
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din Republica Moldova, va avea parte de o nouă provocare după ce în acest an a cucerit un nou titlu mondial. Sportivul va participa la un turneu prestigios în Statele Unite, unde se vor concura cei mai buni sportivi din lume. Competiția se va desfășura în data de 13 decembrie în Atlantic City, oraș din statul american New Jersey.
08:50
Corespondență Dan Alexe | Împăcări geopolitice și moștenirea grea a colonialismului: summitul UE-Africa # Moldova1
Marți, 25 noiembrie, este a doua zi a celui de-al șaptelea Summit UE-Africa, care are loc la Luanda, în Angola, în prezența mai multor lideri europeni și a șefilor Comisiei și Consiliului UE. Deși reuniunea a fost parțial deturnată luni de retragerea în culise a europenilor pentru a discuta neașteptatul plan de pace oferit de Donald Trump pentru Ucraina, fundalul summitului din Angola rămâne rivalitatea intensă dintre UE și China pentru influență și acces la materii prime în regiune, dar și tot mai insistenta prezență militară rusă în mai multe țări din Africa Centrală.
08:40
Poliția de Frontieră: O dronă Shahed a survolat sudul țării și a trecut în spațiul aerian românesc # Moldova1
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
08:30
Bani nedeclarați la vamă: aproape 70 de tentative de a scoate ilegal sume mari de bani din R. Moldova, depistate de la începutul anului # Moldova1
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
08:30
Acum 8 ore
08:10
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este planificată pentru această săptămână, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt. Ea a declarat pentru ABC News că există „un sentiment de urgență”, iar președintele american își dorește „încheierea acordului și sfârșitul războiului”.
08:00
Directorul ANSA, despre notificările Rosselkhoznadzor vizavi de calitatea produselor moldovenești: „Comunicăm la nivel tehnic atunci când este necesar” # Moldova1
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
07:50
Planul european, cea mai realistă cale spre pace în Ucraina, afirmă experți de la Chișinău: „Rusia va trebui să accepte negocierile” # Moldova1
Planul european de pace pentru Ucraina, propus de Marea Britanie, Franța și Germania, este unul realist și avantajos pentru statul vecin, afirmă expertul în relații internaționale Grigore Guzun. La emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, el a punctat că Rusia se arată dezinteresată de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:50
Kremlinul consideră „în mare parte acceptabil” planul de pace al SUA. Propunerile europene sunt respinse ca „neconstructive” # Moldova1
Kremlinul califică drept „în mare parte acceptabil” proiectul inițial al planului de pace elaborat de Statele Unite pentru Ucraina, dar respinge modificările propuse ulterior de liderii europeni. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, luni, 24 noiembrie, citat de agenția TASS.
07:30
Două persoane au murit în urma atacurilor asupra Kievului. Alte regiuni din apropiere au fost lovite în cursul nopții # Moldova1
Două persoane au murit la Kiev în urma unui atac cu rachete și drone lansat în noaptea de marți, 25 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Alți șase oameni au fost răniți, iar 18 au fost salvați, printre care trei copii.
07:20
Spălătorii sociale în mai multe sate, cu sprijinul UE: „O rază de speranță pentru vârstnicii și persoanele cu venituri mici” # Moldova1
În mai multe sate din țară, spălătoriile sociale au devenit o soluție esențială pentru persoanele care nu au acces la apă potabilă, nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și cumpăra o mașină de spălat sau trăiesc la limita sărăciei. Șaisprezece astfel de servicii sociale au fost inaugurate în tot atâtea localități, datorită efortului comun al organizațiilor societății civile, al autorităților publice locale și al contribuției financiare oferite de Uniunea Europeană (UE), în valoare de aproximativ un milion de euro.
Acum 24 ore
21:30
Elevii unei școli profesionale din capitală au gătit pizza împreună cu un bucătar italian # Moldova1
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu câștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass. Cel mai complicat este frământatul aluatului, spun adolescenții care visează și ei să devină bucătari.
21:20
Ministrul Energiei, la Moldova 1: De luna viitoare, cetățenii vor primi facturi rectificate pentru consumul de gaze # Moldova1
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor primi recepționa, în luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, ministrul anunță că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate la începutul anului viitor. „Sunt mai mulți factori”, a declarat Junghietu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
20:00
Copii din Ucraina și R. Moldova, reuniți la Teatrul „Licurici”: au privit împreună un spectacol de păpuși și s-au implicat în activități creative # Moldova1
Peste 300 de copii, inclusiv ai refugiaților ucraineni, au participat la o activitate de coeziune socială, desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Scopul urmărit de organizatorii evenimentului a fost promovarea incluziunii și interacțiunii dintre copiii refugiați și cei din țara noastră într-un mediu sigur, accesibil și prietenos.
19:50
Roman Cojuhari: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești # Moldova1
Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit lui, în spațiul public s-a creat o confuzie. El a subliniat că discuțiile apărute în presă se referă exclusiv la partea Portul Internațional Liber Giurgiulești, care este privat.
19:20
Ministerul Muncii anunță măsuri pentru reducerea accidentelor de muncă în domeniile periculoase # Moldova1
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 515 accidente de muncă, dintre care 56 soldate cu decese, arată datele oficiale. Accidentele de muncă sunt provocate cel mai des de căderi de la înălțime, striviri, loviri de echipamente, prăbușiri de obiecte, arsuri chimice și termice, dar și electrocutări, a declarat șeful adjunct al Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Igor Ciloci, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:40
Peste 40% dintre angajații nedidactici din educație trăiesc sub pragul sărăciei: sindicatele cer ajustarea salariilor # Moldova1
Criza din educație devine tot mai evidentă: deși salariile au crescut în ultimii ani, acestea rămân sub media din economie, iar 41% dintre angajații nedidactici sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. Reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației, invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, au subliniat rolul cooperării în identificarea soluțiilor coordonate la problemele alimentate de salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea cadrelor didactice.
18:40
Derby-ul orașului Milano, așa-numitul „Il Derby della Madonnina”, a fost decis prin golul lui Christian Pulisic de la AC Milan, după un meci dominat însă de Internazionale. „Nerazzurri” au suferit astfel o nouă dezamăgire în Serie A. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a pierdut cu 0:1 în fața rivalei locale AC Milan, într-un meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii italiene de fotbal.
18:40
Directorul APP, Roman Cojuhari: „Compania Lukoil Moldova a fost obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău” # Moldova1
Compania Lukoil Moldova a fost obligată de Consiliul pentru aprobarea investițiilor de importanță strategică să vândă infrastructura pentru depozitarea și distribuirea kerosenului de la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar riscul ca aerogara să rămână fără kerosen pentru aeronave „a fost complet eliminat”, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Aeroportul funcționează la capacitate maximă și poate asigura alimentarea tuturor aeronavelor „fără niciun risc” în perioada următoare, a mai precizat Cojuhari.
18:30
Nicușor Dan: Negocierile privind planul de pace trebuie să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova # Moldova1
Negocierile actuale privind planul de pace pentru Ucraina „trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”. Mesajul a fost transmis, pe 24 noiembrie, de președintele României, Nicușor Dan, după ce a participat, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, care au discutat planul de pace pentru Ucraina.
17:50
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Fără contrapropunerea Europei, Rusia câștiga prin planul SUA # Moldova1
Planul inițial al Statelor Unite pentru pacea din Ucraina ignoră realitățile de pe front și favorizează pretențiile Rusiei, în timp ce europenii propun o poziție mai echilibrată. Negocierile de pace trebuie să avanseze cu implicarea tuturor subiecților internaționali, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, în contextul elaborării, la Geneva, a unui „document-cadru” actualizat.
17:30
Raport ANRE: motorina-standard domină piața petrolieră din R. Moldova, România rămâne principalul furnizor # Moldova1
Republica Moldova a importat, în primele nouă luni din 2025, peste 737 de mii de tone de carburanți, cantitate care a fost aproape în totalitate consumată, potrivit unui raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina rămâne produsul dominant, reprezentând peste 73% din toate importurile, iar România continuă să fie principalul furnizor pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.
17:20
Primul martor în dosarul lui Andronachi, audiat: fostul deputat, acuzat de spălare de bani, a lipsit de la ședință # Moldova1
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat la ședința de judecată care a avut loc pe 24 noiembrie. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.
