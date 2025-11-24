FOTO | Medalii cu sacrificii: Irina Rîngaci dezvăluie drama nevăzută din spatele performanțelor: „Fiecare competiție din acest an a fost cu anestezie și durere”
SafeNews, 24 noiembrie 2025 17:30
Campioana Irina Rîngaci a dezvăluit, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, drama ascunsă în spatele performanțelor sale din acest an. Tânăra sportivă a mărturisit că medaliile obținute au fost câștigate cu mari sacrificii, durere și suferință fizică, până în momentul în care genunchiul i-a cedat complet și a fost nevoită să accepte o intervenție
Acum 5 minute
17:40
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe", pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca
17:40
Ședința în care Constantin Țuțu urma să rostească ultimul său cuvânt în cadrul procesului penal în care este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații a fost amânată. Deși instanța a solicitat confirmarea prezenței inculpatului până pe 21 noiembrie, abia astăzi avocatul acestuia a depus o cerere prin care Țuțu
Acum 15 minute
17:30
Campioana Irina Rîngaci a dezvăluit, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, drama ascunsă în spatele performanțelor sale din acest an. Tânăra sportivă a mărturisit că medaliile obținute au fost câștigate cu mari sacrificii, durere și suferință fizică, până în momentul în care genunchiul i-a cedat complet și a fost nevoită să accepte o intervenție
Acum 4 ore
14:50
„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar obliga Kievul să renunțe la teritoriu # SafeNews
Soldații ucraineni de pe linia frontului au reacționat la proiectul de propuneri de pace al SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare. BBC a vorbit cu șase dintre ei, care au trimis opiniile lor prin intermediul rețelelor sociale și al e-mailului, ca răspuns la planul inițial al SUA, ale cărui detalii au fost
14:40
Dosarul numit generic „Kuliok", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.
14:30
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă. Bradul va avea aproximativ 20 de metri înălțime, iar lucrările de asamblare se vor desfășura timp de câteva zile, transmite IPN. După instalarea carcasei va fi
14:30
Planul european de pace a fost publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina # SafeNews
Un nou plan european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost dat presei. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3", răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei, transmite Mediafax.ro. Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat
14:20
Poiana Brașov își menține și în acest an poziția de lider la prețurile pachetelor de Revelion. O familie cu un copil poate cheltui pentru un sejur de trei zile peste 10.000 de lei românești (circa 39.000 de lei moldovenești). Unii hotelieri menționează că păstrează tarifele de anul trecut, însă reduc numărul nopților de cazare. Variante
14:20
Baloane din Belarus perturbă traficul aerian la Vilnius: aeroportul și-a reluat activitatea luni dimineață # SafeNews
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat activitatea luni dimineață, după ce fusese închis temporar de două ori în cursul nopții. Închiderea aeroportului a fost cauzată de prezența unor baloane care au determinat devierea mai multor zboruri, potrivit MediaFax.ro. Autoritățile aeroportuare au publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care au explicat că închiderea a fost
14:10
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Totul s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Șeptelici, din raionul Soroca. O femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de
13:50
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa petrolieră moldovenească, Rompetrol Moldova, ar putea fi vândut anul viitor, alături de alte active deţinute de statul kazah prin intermediul companiei KazMunayGas. Astfel, Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan a propus vânzarea a până la 50% din acțiunile KMG International N.V. (KMGI – o
13:50
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski # SafeNews
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial", a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters. Kremlinul a declarat luni că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema
Acum 6 ore
13:40
VIDEO | Minorii implicați în distribuirea drogurilor: trei studenți, depistați în flagrant la Orhei # SafeNews
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în distribuirea substanțelor interzise pe teritoriul raionului. Acțiunea a avut loc în cadrul unor razii desfășurate de oamenii legii în zone cu risc sporit de trafic de droguri. În timpul verificărilor, cei trei
13:40
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediții a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. În cadrul discursului său, Igor Grosu a
13:20
Un val puternic de iarnă a lovit Germania, aducând zăpadă, gheață și drumuri alunecoase. Condițiile periculoase au dus la mai multe accidente, iar autoritățile avertizează că riscul continuă. Pe autostrada A93, lângă Maxhütte-Haidhof, în Bavaria, un accident a provocat moartea a trei persoane și rănirea altora. Două camioane și un autoturism au fost implicate. Mașina,
13:00
VIDEO | „Vrem salarii! Jos PAS!” Scandări și reproșuri în Primăria Chișinău: „La lucru!” strigă angajații publici # SafeNews
Tensiuni și strigăte s-au auzit astăzi, în holul Primăriei Chișinău, unde funcționarii publici veniți la ședința Consiliului Municipal (CMC) pentru a solicita majorarea salariilor s-au intersectat cu fracțiunea PAS, care urma să susțină o conferință de presă. „La lucru, rușine!", le-au strigat funcționarii consilierilor PAS, exprimând nemulțumirea față de modul în care aleșii gestionează activitatea
12:50
ȘOCANT | O bătrână din Thailanda s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare # SafeNews
Momente de groază și uimire au avut loc duminică la un templu din Thailanda, după ce o bătrână care fusese considerată decedată s-a trezit în sicriu cu doar cinci minute înainte de a fi incinerată. Rudele au adus trupul femeii la templu pentru ritualurile funerare, după ce aceasta fusese declarată moartă cu o zi înainte,
12:50
Polițiștii români de frontieră au reținut duminică un bărbat de 59 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care figura în bazele de date Interpol. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, când bărbatul s-a prezentat cu intenția de a părăsi România. În urma verificărilor, autoritățile au constatat
12:30
polițiștii din Rezina au desfășurat controale rutiere pe traseul R20, în apropierea unei stații PECO din satul Țareuca. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost depistat cu 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, potrivit testului efectuat cu aparatul „Drager". Pe numele său a fost deschisă o cauză penală. Tot
12:30
În această săptămână, fracțiunea parlamentară a lui Ion Ceban va depune în legislativ un proiect de lege care va stabili pentru prima dată reguli clare privind organizarea și funcționarea parcărilor la nivel național. Anunțul a fost făcut de edilul capitalei, în timpul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. „În Moldova nu există o lege care
12:20
FRANȚA | Serviciul militar voluntar ar putea reveni: Recrutări între 10.000 și 50.000 de persoane anual # SafeNews
Franța ia în considerare introducerea serviciului militar voluntar, iar președintele Emmanuel Macron ar putea face anunțul oficial pe 27 noiembrie, potrivit ziarului Le Figaro. „Franța trebuie să rămână o țară puternică, cu o armată robustă", a declarat Macron în culisele Summitului G20 de la Johannesburg, subliniind importanța unei armate capabile să facă față amenințărilor. Decizia
11:50
Alergau în urma avionului, în speranța de a-l prinde. Este vorba despre doi români care au spart geamul unei ieșiri de urgență pe aeroportul din Koln, Germania, pentru a ajunge pe pistă și a prinde zborul Wizz Air spre București, potrivit Bild. Aeronava era deja cu motoarele pornite și se îndrepta spre pistă, când bărbații,
11:50
Distribuiau droguri pe străzile capitalei. Este vorba despre cinci persoane ajunse pe mâinile angajaților Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) în ultimele zile. În sectorul Botanica, un bărbat de 31 de ani a fost prins pe șoseaua Muncești cu șapte pachețele cu PVP („sare"), declarând că acționa ca și curier. Tot aici, pe strada
Acum 8 ore
11:10
”POSIBILĂ AMENINȚARE” Marea Britanie a interceptat o navă de război rusească și un petrolier al Moscovei în largul coastei britanice # SafeNews
Flota britanică a interceptat corveta rusă „Stoiki" și petrolierul „Elnia" în timp ce acestea navigau de-a lungul coastelor Regatului Unit, anunță Ministerul Apărării de la Londra. Nava de patrulare HMS Severn a urmărit mișcarea navelor rusești timp de două săptămâni, prin strâmtoarea Dover și spre vest, înainte ca supravegherea să fie preluată de un aliat
11:00
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis astăzi validarea a opt mandate de deputat, ca urmare a sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC). Mandatele au fost atribuite următorilor candidați supleanți: Decizia vine după ce mandatele respective au rămas vacante ca urmare a demisiilor unor deputați aleși anterior: Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și
11:00
FOTO | Un șofer a încercat să treacă frontiera cu trabucuri nedeclarate. Unde se îndrepta # SafeNews
970 de trabucuri nedeclarate au fost găsite într-un automobil Volkswagen Touareg condus de un nerezident de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina. Inițial, șoferul a declarat că transportă doar bunuri personale, însă, în baza analizei de risc, Poliția de Frontieră, împreună cu funcționarii vamali, a efectuat verificări amănunțite ale vehiculului. În timpul controlului,
10:50
Sportivii Republicii Moldova au avut o prestație remarcabilă la Cupa Europei de judo pentru juniori, desfășurată între 22 și 23 noiembrie la Thessaloniki, Grecia, câștigând un total de șapte medalii: o aur, una de argint și cinci de bronz. Aurul a fost obținut de Nelu Malic, la categoria 55 kg, iar argintul i-a revenit Mariei
10:50
SINTEZĂ | Peste 3.800 de șoferi sancționați în weekend: Viteza și alcoolul, în topul abaterilor # SafeNews
În zilele de weekend, polițiștii din întreaga țară au constatat peste 3.800 de încălcări ale regulamentului rutier, potrivit unei sinteze a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Cele mai frecvente abateri au fost depășirea vitezei – 1.646 de
10:30
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a reușit un gol impresionant prin foarfecă în minutul 96 al meciului dintre „Al-Nassr” și „Al-Khaleej”, câștigat de gazde cu scorul de 4-1. Ronaldo a finalizat o pasă a coechipierului Nawaf Al-Boushal, înscriind astfel cel de-al 954-lea gol din cariera sa în meciuri oficiale. Ronaldo […] Articolul Cristiano Ronaldo strălucește în Arabia Saudită și depășește pragul de 950 de goluri apare prima dată în SafeNews.
10:30
O femeie a murit, după ce ar fi fost bătută de către concubinul său. Cadavrul victimei a fost găsit duminică dimineață, în jurul orei 08:30, la o stână din localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 58 de ani. Oamenii legii au […] Articolul SFÂRŞIT TRAGIC | Femeie ucisă la o stână din Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a descoperit și eliminat un lot de 1.120 kg de ceai negru, care conținea cantități ridicate de pesticid „Dinotefuran”, depășind limitele legale pentru siguranța alimentară. Inspectorii ANSA au inițiat imediat un control la importator, iar lotul a fost reținut și păstrat în condiții care împiedică accesul la produs. Agenția […] Articolul FOTO | ANSA a reținut și nimicit peste o tonă de ceai negru cu reziduuri de pesticide apare prima dată în SafeNews.
10:10
Naționala de fotbal a Republicii Moldova U-15 s-a clasat pe locul secund la Turneul de Dezvoltare UEFA, desfășurat la Centrul de Pregătire a Selecționatelor de la Vadul lui Vodă. În ultima partidă a competiției, micii „tricolori” au învins reprezentativa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0, golurile fiind marcate de Roman Romandaș, Sebastian Tudos și Matei Mardare. […] Articolul Fotbaliștii juniori ai R. Moldova, pe locul doi la Turneul de dezvoltare UEFA apare prima dată în SafeNews.
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat un raport despre activitatea sa săptămânală, în care a arătat ce măsuri au fost luate împotriva corupției și cum au fost recuperate bunuri obținute ilegal. În ultimele zile, ofițerii CNA au făcut mai multe percheziții, printre care în cazul unei scheme de corupție în domeniul chirurgiei estetice și la […] Articolul CNA: peste 1.400 de materiale înregistrate și 14 dosare penale propuse spre soluționare apare prima dată în SafeNews.
10:10
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, salvând patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări # SafeNews
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au fost alertați despre un incendiu într-o locuință din Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel și o anexă, cu suprafețele de 72 m² și, respectiv, 24 m². Datorită intervenției rapide a echipelor de salvatori, patru butelii cu gaz lichefiat au fost […] Articolul Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, salvând patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews.
10:00
În perioada 17–23 noiembrie, Serviciul Vamal a raportat încasări de peste 924 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit datelor prezentate de instituție. O parte semnificativă a sumelor colectate, aproximativ 29,4 milioane de lei, provine de la persoanele fizice care au introdus în țară bunuri ce depășesc plafonul neimpozabil stabilit de legislație. Autoritățile precizează […] Articolul Serviciul Vamal a colectat peste 924 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
09:50
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar, iar zborurile redirecționate. Lituania acuză Belarus de „atac hibrid” # SafeNews
Aeroportul internaţional din Vilnius, Lituania, şi-a suspendat temporar operaţiunile duminică, după ce mai multe baloane au fost detectate îndreptându-se spre spaţiul său aerian, relatează Reuters. Incidentul a determinat devierea unor zboruri către alte oraşe, până la clarificarea situaţiei. „Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul pe site-ul său oficial, precizând că […] Articolul Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar, iar zborurile redirecționate. Lituania acuză Belarus de „atac hibrid” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
09:40
VIDEO | Jaf ca în filme, la Florești. Câteva milioane de lei, furate de sub nasul agenților de pază „Bercut” # SafeNews
Momentul în care doi inși mascați au dat un tun de câteva milioane de lei, dintr-un schimb valutare și au reușit să fugă chiar sub nasul agenților companiei de pază privată „Bercut”, ce aparține fostului pușcăriaș Veaceslav Murzacov, a fost surprins de camerele de supravegehere în noaptea de sâmbătă spre duminică curent, în orașul Florești. […] Articolul VIDEO | Jaf ca în filme, la Florești. Câteva milioane de lei, furate de sub nasul agenților de pază „Bercut” apare prima dată în SafeNews.
09:20
Scandalul armelor depistate la Vama Albița ajunge în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri # SafeNews
Cazul camionului încărcat cu armament, descoperit pe 20 noiembrie la punctul de trecere Leușeni–Albița, va fi discutat luni în Parlamentul Republicii Moldova. Șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate au fost chemați la audieri în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Ședința este programată pentru 26 noiembrie și […] Articolul Scandalul armelor depistate la Vama Albița ajunge în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri apare prima dată în SafeNews.
09:10
Deficitul de valută s-a adâncit în octombrie: BNM a intervenit cu vânzări de 33 milioane de euro # SafeNews
Piața valutară din Republica Moldova a resimțit în octombrie 2025 o presiune crescută din partea companiilor, care au cerut mai multă valută decât a fost disponibilă din vânzările făcute de populație. Potrivit Băncii Naționale, oferta netă de valută de la persoanele fizice a ajuns la 287,1 milioane de euro, în creștere față de luna septembrie. […] Articolul Deficitul de valută s-a adâncit în octombrie: BNM a intervenit cu vânzări de 33 milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
09:00
Meta a ascuns propriul său studiu privind impactul negativ al Facebook asupra sănătății mintale # SafeNews
Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, a întrerupt un studiu care demonstra efectele psihologice negative ale platformelor sale asupra utilizatorilor, potrivit Reuters. Agenția se referă la documente prezentate în timpul litigiilor dintre Meta și districtelor școlare din SUA privind efectele rețelelor sociale asupra adolescenților, scrie dw.com. Potrivit documentelor, în 2020 Meta a lansat proiectul de […] Articolul Meta a ascuns propriul său studiu privind impactul negativ al Facebook asupra sănătății mintale apare prima dată în SafeNews.
09:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:50
”Intrăm într-o altă lume”. Macron, îngrijorat că francezii vor cere inteligenței artificiale cu cine să voteze # SafeNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că se teme că tot mai mulți cetățeni vor apela la programe de inteligență artificială pentru a decide cu cine să voteze la următoarele alegeri. Comentariile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate la Arras, pe 19 noiembrie. Macron a afirmat că această tendință ar putea „schimba lumea”, […] Articolul ”Intrăm într-o altă lume”. Macron, îngrijorat că francezii vor cere inteligenței artificiale cu cine să voteze apare prima dată în SafeNews.
08:40
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a ajuns la 68.977 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În același interval, 28 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Circa 69.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:20
Luni, 24 noiembrie, țara va fi acoperită de nori, iar temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +5 și +10 grade Celsius, în timp ce vântul va sufla slab, din direcția sud-vest, cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului se va menține […] Articolul METEO | Cer noros și temperaturi moderate la început de săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:00
Șeful securității Figure, concediat din cauza avertismentelor privind pericolul roboților companiei # SafeNews
Fostul șef al securității companiei de roboți Figure, Robert Grundel, a dat compania în judecată, susținând că a fost concediat la scurt timp după ce a avertizat conducerea asupra riscurilor asociate cu puterea roboților umanoizi. Potrivit declarațiilor sale, dispozitivele au deja puterea necesară pentru a „sparge craniul uman”, iar unul dintre prototipuri, în timpul unui […] Articolul Șeful securității Figure, concediat din cauza avertismentelor privind pericolul roboților companiei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii # SafeNews
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” ar putea începe în anul 2027, însă doar după realizarea unui studiu de fezabilitate care să stabilească exact starea clădirii și soluțiile tehnice posibile. Precizările au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, într-un interviu acordat proiectului „Cu Sens”. Potrivit ministrului, complexitatea proiectului și lipsa unor date […] Articolul Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii apare prima dată în SafeNews.
07:50
Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect # SafeNews
Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de omor din Rusia ultimului deceniu a fost în sfârșit elucidat. Presa rusă scrie că, în legătură cu dubla crimă comisă într-un penthouse din Moscova, a fost reținut un cetățean al Republicii Moldova, Alexei Melniciuc, în vârstă de 32 de ani, scrie realitatea.md. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 13 […] Articolul Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect apare prima dată în SafeNews.
07:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […] Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în SafeNews.
07:40
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Ei pierd respectiv 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să se apropie de Piastri în clasamentul general, cu 24 de puncte în urma lui Norris. Era […] Articolul Scandal la Las Vegas: Lando Norris și Oscar Piastri pierd cursa după descalificare apare prima dată în SafeNews.
07:40
Cercetătorii au dezvăluit un secret înfricoșător despre neanderthalieni: Nu mâncau doar hrană obișnuită # SafeNews
Oamenii de știință au descoperit că neanderthalienii mâncau femei și copii din triburi inamice. În același timp, femeile de statură mică erau deosebit de vizate de canibalii antici. Cercetările arată că, acum 45.000 de ani, neanderthalienii care trăiau pe teritoriul Belgiei moderne mâncau cei mai slabi membri ai unui trib inamic. Analiza rămășițelor victimelor a […] Articolul Cercetătorii au dezvăluit un secret înfricoșător despre neanderthalieni: Nu mâncau doar hrană obișnuită apare prima dată în SafeNews.
