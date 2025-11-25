NEWS ALERT // O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian național

09:50

Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa … Articolul Administrator de întreprindere din raionul Ștefan Vodă – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabilul-șef – 10 ani după gratii apare prima dată în Punctul pe i.