7.160 țigarete camuflate într-un automobil, depistate la frontiera de vest
Punctul, 17 noiembrie 2025 10:00
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Sculeni", în comun cu funcționarii vamali, au dejucat planul unui conațional de a transporta ilegal țigări peste frontieră. Cazul s-a înregistrat în seara zilei de 12 noiembrie curent, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru formalitățile de control s-a prezentat un conațional de 26
10:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni" au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționând prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean
Acum o oră
09:50
O femeie a suferit arsuri în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei # Punctul
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:17. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de
09:50
Administrator de întreprindere din raionul Ștefan Vodă – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabilul-șef – 10 ani după gratii # Punctul
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen. Oficialii au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate de Guvern pentru a asigura creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Șeful Executivului a mulțumit autorităților daneze pentru sprijinul acordat în realizarea obiectivului național de integrare europeană, accentuând
17:00
Laboratoare de amfetamină – destructurate în Moldova și patru state ale UE. Droguri de 42 milioane lei ridicate și 16 persoane reținute # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, prin identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria, precum și prin reținerea a 16 persoane în cinci state europene. În Moldova drogurile erau produse în două
14:40
VIDEO // Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI # Punctul
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având drept scop obținerea de beneficii financiare
14:40
Doi cetățeni români și un cetățean al R.Moldova, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj – reținuți # Punctul
Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și cei ai organelor de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut doi cetățeni români și un cetățean al Republicii Moldova, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, la începutul lunii octombrie 2025, un grup format
13 noiembrie 2025
19:30
Alexandru Munteanu s-a întâlnit, la București, cu Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și Președintele Senatului României, Mircea Abrudean # Punctul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, la București, cu Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și Președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Oficialii au discutat despre avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, dar și proiectele de modernizare, realizate în Republica Moldova cu suportul părții române. „Construim un viitor comun prin proiectele implementate cu grijă
15:20
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # Punctul
La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor", pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Inculpatul a recunoscut integral vinovăția, până la începerea cercetării judecătorești,
12:10
VIDEO // Grup criminal organizat, documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București # Punctul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București. Potrivit informațiilor acumulate, un grup de persoane, unele aflate în proces
11:00
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au descins cu noi percheziții pe o cauză penală pornită pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # Punctul
La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS "Fulger" și procurorii PCCOCS, au descins cu noi percheziții pe o cauză penală pornită pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Vizați sunt câțiva membri incluși într-un partid politic prin intermediul organizației criminale "Șor", care au și fost
11:00
Pompierii IGSU au intervenit în noaptea de 13 noiembrie 2025, pentru a lichida flăcările care au cuprins un automobil pe strada Socoleni 12, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:41. Conform informațiilor recepționate, impactul s-a produs între două autovehicule de marcă Toyota Prius. În urma tamponării, unul dintre automobile a
10:50
Alți doi tâlhari în cazul soților vârstnici din Căușeni – condamnați. Au pătruns mascați și înarmați în casă pentru 100.000 lei # Punctul
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCCOCS, alți doi tineri au fost condamnați în cazul pregătirii atacului tâlhăresc asupra a doi soți vârstnici din Căușeni pentru ca să-i lase fără 100.000 lei. Precum anunțase anterior Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), odată cu condamnarea primilor trei inculpați, atacul a fost
10:30
Doi bărbați din Ungheni, condamnați pentru circulația ilegală a drogurilor. Peste 2 000 de plicuri cu droguri ridicate în cadrul perchezițiilor # Punctul
Procuratura raionului Ungheni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat de 39 de ani și unui tânăr de 23 de ani, pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni: • primul inculpat a fost condamnat la 8 ani și 6 luni
12 noiembrie 2025
15:50
Cu puțin timp în urmă, Poliția din Strășeni a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier la ieșirea din satul Lozova, pe traseul R-25, între localitățile Lozova și Micleușeni. La fața locului, preliminar polițiștii au stabilit că un bǎrbat de 65 de ani, conducând cu vitezǎ excesivǎ un Mitsubishi, a pierdut controlul mașinii, ieșind
15:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, documentează un caz de trafic de influență, în cadrul unui dosar pornit în luna mai 2025, în care este cercetată șefa unui centru multifunctional din cadastral al Agenției Servicii Publice (ASP). Funcționara este bănuită că ar fi pretins și primit 15.000 de euro mită de
15:50
Planul de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, oferit de Uniunea Europeană sub formă de credite și granturi, reprezintă o oportunitate uriașă pentru modernizarea și dezvoltarea țării. Opinia aparține directorului adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Stanislav Ghilețchi, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice: „Planul de creștere
15:30
VIDEO // Dezechilibru procesual între stat și Plahotniuc, acuză Lucian Rogac: Zece ani de investigații cu peste 100 de oameni, versus 14 zile pentru o apărare izolată # Punctul
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a făcut o declarație în care acuză încălcarea dreptului la apărare și afirmă că ritmul impus de instanță în dosarul fraudei bancare ridică suspiciuni de ingerință politică, scrie telegraph.md „Vlad Plahotniuc continuă să fie limitat în construirea apărării în cadrul dosarului care este examinat de instanță într-un ritm alert,
11 noiembrie 2025
11:00
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de transport ilicit al produselor din tutun, înregistrate la punctele de trecere a frontierei „Otaci" și „Sculeni". În ambele situații, persoanele implicate au încercat să evite declararea loturilor, recurgând la metode de camuflare. Primul caz a avut loc în punctul de trecere a
10:50
Percheziții PA și CNA într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală # Punctul
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat
10:40
VIDEO // Traversarea drumului într-un loc interzis a costat-o viața pe o femeie de 80 de ani # Punctul
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani. Victima a
10:20
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei # Punctul
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul de
10:10
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în R.Moldova # Punctul
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei. Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și
09:50
Doi angajați ai INSP reţinuţi pentru corupere pasivă în urma unui denunţ la Linia anticorupţie a MAI -1520 # Punctul
În urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a MAI, doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de
09:50
Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare: 5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați # Punctul
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de acuzare a unei femei de 38 de ani de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine. Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi, a emis sentința de condamnare la 5 ani și 3 luni de închisoare. Potrivit acuzării, inculpata, în perioada
10 noiembrie 2025
14:50
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23
14:50
Polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat tentativa unei nerezidente de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Femeia, în vârstă de 38 de ani, pasageră pe ruta „Chișinău – Paris”, a selectat culoarul verde „Nimic de … Articolul Tentativă de scoatere nedeclarată din țară a peste 45 de mii de dolari, la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
14:50
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în R.Moldova # Punctul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând … Articolul Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
VIDEO // Captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei, ridicată de polițiști și procurori # Punctul
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță o captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei la intrarea în Bălți, într-un BMW, seria 7. Primul a fost reținut șoferul de 34 de ani din Chișinău, în timp ce conducea mașina în care transporta aproximativ 2,5 kilograme de marijuana … Articolul VIDEO // Captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei, ridicată de polițiști și procurori apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei # Punctul
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului … Articolul SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Moldoveancă din Italia cu 4 copii, evacuată din casă. Proprietara apartamentului: „Îmi datorează 52.000 de euro” # Punctul
O mamă moldoveancă, Nina, cu patru copii — dintre care unul cu dizabilități — a fost evacuată din apartamentul în care locuia pe Viale della Vittoria, lângă pasajul feroviar spre Fano, la Pesaro, în Italia. După nouă încercări eșuate, al zecelea demers de evacuare, realizat în prezența poliției, a avut loc, iar Nina și copiii … Articolul Moldoveancă din Italia cu 4 copii, evacuată din casă. Proprietara apartamentului: „Îmi datorează 52.000 de euro” apare prima dată în Punctul pe i.
5 noiembrie 2025
11:40
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Punctul
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat … Articolul Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
PLDM despre raportul de evaluare al Comisiei Europene referitor la R.Moldova în cadrul Pachetului de Extindere 2025 # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova consideră prezentarea Pachetului de Extindere 2025 al Comisiei Europene drept un moment important pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și își reafirmă angajamentul ferm față de aderarea țării la Uniunea Europeană, văzând în acest parcurs o alegere strategică și civilizațională. Totodată, PLDM își exprimă îngrijorarea profundă față de … Articolul PLDM despre raportul de evaluare al Comisiei Europene referitor la R.Moldova în cadrul Pachetului de Extindere 2025 apare prima dată în Punctul pe i.
10:00
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul … Articolul Bărbatul reținut recent pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților apare prima dată în Punctul pe i.
10:00
Percheziții la președintele Asociației FEA, Dorin Damir, și la Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion” # Punctul
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, susțin sursele PulsMedia.MD. Acțiunile de urmărire penală i-ar viza pe președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion”. Articolul Percheziții la președintele Asociației FEA, Dorin Damir, și la Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion” apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare pentru un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și respectiv 20 de ani, pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul … Articolul Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău apare prima dată în Punctul pe i.
4 noiembrie 2025
13:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat o operațiune într-o cauză începută la 29 octombrie curent, conform semnelor infracțiunii de șantaj. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în … Articolul VIDEO // Captură record de arme și muniții în Chișinău – patru persoane reținute apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Bărbat din sudul țării, documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției # Punctul
Un bărbat din sudul țării este documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției. Cazul a avut loc în localitatea Colibași, raionul Cahul. Polițiștii de patrulare au oprit un automobil de marca Opel, care se deplasa neuniform și punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. … Articolul Bărbat din sudul țării, documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport # Punctul
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de scoatere ilicită din țară a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, cursa „Chișinău-Londra” în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Ambii pasageri au ales să traverseze culoarul verde „Nimic de declarat”, însă comportamentul lor a trezit suspiciuni, motiv … Articolul Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
13:00
Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii # Punctul
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, … Articolul Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o … Articolul Salvatorii din nordul țării au reușit prevenirea unei explozii de proporții apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Președinta OT Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Punctul
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen … Articolul Președinta OT Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO # Punctul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. „Pacea nu … Articolul Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO apare prima dată în Punctul pe i.
3 noiembrie 2025
10:00
Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă # Punctul
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o … Articolul Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă apare prima dată în Punctul pe i.
10:00
Sinteza CNA: Scheme de corupție deconspirate în Educație și domeniul fiscal, sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate de ARBI și ordine de înghețare emise pe 31 de active în valoare de peste 6 milioane de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de delapidare a mijloacelor bănești aflate la balanța Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din mun. Chișinău. Două persoane cu funcții … Articolul Sinteza CNA: Scheme de corupție deconspirate în Educație și domeniul fiscal, sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate de ARBI și ordine de înghețare emise pe 31 de active în valoare de peste 6 milioane de lei apare prima dată în Punctul pe i.
09:30
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoarepentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un sector … Articolul Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală apare prima dată în Punctul pe i.
09:30
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus R.Moldova trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani # Punctul
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul … Articolul Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus R.Moldova trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani apare prima dată în Punctul pe i.
09:20
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei # Punctul
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și … Articolul Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei apare prima dată în Punctul pe i.
09:10
Badantă moldoveancă din Italia, înșelată cu 127.000 de euro de un bărbat cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la bătrâna asistată # Punctul
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia … Articolul Badantă moldoveancă din Italia, înșelată cu 127.000 de euro de un bărbat cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la bătrâna asistată apare prima dată în Punctul pe i.
