7.160 țigarete camuflate într-un automobil, depistate la frontiera de vest

Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și … Articolul Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei apare prima dată în Punctul pe i.