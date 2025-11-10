Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în R.Moldova

12:40

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 lei. În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de … Articolul VIDEO // Cazino online cu venit ilegal de 25.000.000 lei – destructurat de oamenii legii apare prima dată în Punctul pe i.