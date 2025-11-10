Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău
Punctul, 10 noiembrie 2025 14:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie
Acum 30 minute
14:50
14:50
Polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat tentativa unei nerezidente de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Femeia, în vârstă de 38 de ani, pasageră pe ruta „Chișinău – Paris", a selectat culoarul verde „Nimic de
14:50
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în R.Moldova # Punctul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând
Acum 4 ore
12:10
VIDEO // Captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei, ridicată de polițiști și procurori # Punctul
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță o captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei la intrarea în Bălți, într-un BMW, seria 7. Primul a fost reținut șoferul de 34 de ani din Chișinău, în timp ce conducea mașina în care transporta aproximativ 2,5 kilograme de marijuana
Acum 6 ore
10:20
SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei # Punctul
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului
10:10
Moldoveancă din Italia cu 4 copii, evacuată din casă. Proprietara apartamentului: „Îmi datorează 52.000 de euro” # Punctul
O mamă moldoveancă, Nina, cu patru copii — dintre care unul cu dizabilități — a fost evacuată din apartamentul în care locuia pe Viale della Vittoria, lângă pasajul feroviar spre Fano, la Pesaro, în Italia. După nouă încercări eșuate, al zecelea demers de evacuare, realizat în prezența poliției, a avut loc, iar Nina și copiii
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Punctul
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat
11:30
PLDM despre raportul de evaluare al Comisiei Europene referitor la R.Moldova în cadrul Pachetului de Extindere 2025 # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova consideră prezentarea Pachetului de Extindere 2025 al Comisiei Europene drept un moment important pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și își reafirmă angajamentul ferm față de aderarea țării la Uniunea Europeană, văzând în acest parcurs o alegere strategică și civilizațională. Totodată, PLDM își exprimă îngrijorarea profundă față de
10:00
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul
10:00
Percheziții la președintele Asociației FEA, Dorin Damir, și la Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion” # Punctul
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, susțin sursele PulsMedia.MD. Acțiunile de urmărire penală i-ar viza pe președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion".
09:50
Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare pentru un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și respectiv 20 de ani, pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul
4 noiembrie 2025
13:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", au desfășurat o operațiune într-o cauză începută la 29 octombrie curent, conform semnelor infracțiunii de șantaj. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în
13:30
Bărbat din sudul țării, documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției # Punctul
Un bărbat din sudul țării este documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției. Cazul a avut loc în localitatea Colibași, raionul Cahul. Polițiștii de patrulare au oprit un automobil de marca Opel, care se deplasa neuniform și punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.
13:10
Două valize, doi pasageri și 430 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la aeroport # Punctul
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au dejucat două tentative de scoatere ilicită din țară a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, cursa „Chișinău-Londra" în Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Ambii pasageri au ales să traverseze culoarul verde „Nimic de declarat", însă comportamentul lor a trezit suspiciuni, motiv
13:00
Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii # Punctul
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții,
10:20
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o
10:20
Președinta OT Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Punctul
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen
10:20
Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO # Punctul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. „Pacea nu
3 noiembrie 2025
10:00
Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă # Punctul
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o
10:00
Sinteza CNA: Scheme de corupție deconspirate în Educație și domeniul fiscal, sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate de ARBI și ordine de înghețare emise pe 31 de active în valoare de peste 6 milioane de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de delapidare a mijloacelor bănești aflate la balanța Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din mun. Chișinău. Două persoane cu funcții
09:30
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoarepentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un sector
09:30
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus R.Moldova trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani # Punctul
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani", la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul
09:20
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200.000 lei # Punctul
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și
09:10
Badantă moldoveancă din Italia, înșelată cu 127.000 de euro de un bărbat cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la bătrâna asistată # Punctul
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia
09:10
Moldoveni exploatați în Italia, forțați să lucreze în condiții inumane. Ce pățeau cei care îndrăzneau să se plângă # Punctul
O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane, relatează Gazzetta
09:00
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău # Punctul
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidare flăcărilor, care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că un automobil de model „Renault Megane" era cuprins în totalitate
30 octombrie 2025
12:20
Dramă a singurătății în Italia: Moldoveancă moartă de 10 zile fără ca nimeni să o caute în acest timp # Punctul
O femeie de 40 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o cameră de tip pensiune din centrul orașului Cantù, provincia italiană Como, în dimineața zilei de 28 octombrie. Trupul acesteia se afla deja într-o stare avansată de descompunere, iar primele estimări indică faptul că decesul s-ar fi produs cu aproximativ zece
12:10
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Punctul
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse f
28 octombrie 2025
11:50
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul SFS. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de … Articolul CNA documentează o schemă de corupție în cadrul SFS. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise # Punctul
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. 1. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești, … Articolul A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise apare prima dată în Punctul pe i.
23 octombrie 2025
13:20
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în … Articolul Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta … Articolul Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu … Articolul Trei bărbați – trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină apare prima dată în Punctul pe i.
22 octombrie 2025
14:20
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență # Punctul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de trafic de influență și clientul acestuia de cumpărare de influență. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție. Instanța a dispus în privința avocatului, prin cumul parțial al pedepselor, aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un … Articolul Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la … Articolul VIDEO // Cinci persoane bănuite de comiterea unui furt, reținute apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord # Punctul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova, în contextul lansării unei anchete privind combaterea dezinformării. Discuțiile s-au axat pe modul în care Republica Moldova contracarează dezinformarea … Articolul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord apare prima dată în Punctul pe i.
13:20
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că activitatea Blocului Electoral Patriotic s-a încheiat. Prin urmare, PCRM își consolidează propria fracțiune și va fi în opoziție față de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat Vladimir Voronin. „Blocul electoral a fost format din patru partide doar pentru a participa la alegeri. Astăzi acest bloc s-a încheiat, … Articolul Vladimir Voronin: Blocul Patriotic s-a destrămat, PCRM – în opoziție apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Două persoane au decedat într-un accident grav, rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca # Punctul
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un … Articolul Două persoane au decedat într-un accident grav, rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
VIDEO // Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul … Articolul VIDEO // Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” apare prima dată în Punctul pe i.
16 octombrie 2025
16:00
Președintele american Donald Trump va începe pe 29 octombrie o vizită de două zile în Coreea de Sud cu ocazia participării la summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, conform unui anunț făcut joi de biroul președinției sud-coreene, informează AFP. Președintele Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se … Articolul Președintele american Donald Trump va vizita Coreea de Sud cu prilejul summitului APEC apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Sociolog: Sarcina principală a noului Guvern – combaterea sărăciei și dezvoltarea regională # Punctul
În următorii patru ani, sarcina principală a Guvernului este să se concentreze pe aspectele socio-economice din țară. Or datele sondajelor de opinie arată că prețurile mari și veniturile mici sunt printre cele mai predominante probleme în țară, dar și în regiune. De această părere este doctorul în sociologie, Tatiana Cojocari, care consideră că măsurile întreprinse … Articolul Sociolog: Sarcina principală a noului Guvern – combaterea sărăciei și dezvoltarea regională apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar nu și-a dus intenția de omor până la capăt. Inculpatul, condamnat la 10 ani de închisoare # Punctul
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început … Articolul A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar nu și-a dus intenția de omor până la capăt. Inculpatul, condamnat la 10 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
13:40
VIDEO // Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate de Echipele mobile ale Vămii # Punctul
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat și supus controlului două unități de transport de model „BMW 530 E” și ,,Ford Mondeo”, în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia. În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de … Articolul VIDEO // Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate de Echipele mobile ale Vămii apare prima dată în Punctul pe i.
13:00
VIDEO // Grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana – destructurat # Punctul
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău– Oficiul Rîșcani, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60 … Articolul VIDEO // Grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana – destructurat apare prima dată în Punctul pe i.
12:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 lei. În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de … Articolul VIDEO // Cazino online cu venit ilegal de 25.000.000 lei – destructurat de oamenii legii apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” # Punctul
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. În aceeași … Articolul Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” apare prima dată în Punctul pe i.
15 octombrie 2025
14:30
Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar complex care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Mai exact, învinuitul cu complicii săi … Articolul Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
La 13 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic „ȘOR”. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în … Articolul Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostei deputate Marina Tauber apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Pompierii au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni # Punctul
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje … Articolul Pompierii au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați … Articolul Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași apare prima dată în Punctul pe i.
