Tu ce faci în acest weekend? Câteva evenimente la care să mergi în Chișinău
#diez, 21 noiembrie 2025 12:45
Agenda culturală și profesională a Chișinăului devine din ce în ce mai bogată, oferind oportunități diverse pentru cei care vor să își petreacă timpul activ și relevant. În perioada următoare, orașul găzduiește o serie de evenimente care aduc împreună tehnologia, muzica, sănătatea, gastronomia și cultura antreprenorială. Am selectat câteva evenimente care merită atenția publicului larg, alături de o recomandare bonus pentru vara viitoare: un festival în aer liber, deja aflat în faza de presale.
Acum 15 minute
12:45
Acum 2 ore
11:45
Compania Meta va bloca până pe 10 decembrie accesul adolescenților cu vârsta sub 16 ani din Australia la Instagram, Facebook și Threads, pentru a se conforma noii legi naționale ce interzice minorilor utilizarea rețelelor sociale, transmite Reuters. Potrivit Meta, utilizatorii pe care sistemele companiei îi identifică ca având între 13 și 15 ani au început deja să primească notificări în aplicații, prin e-mail și SMS, prin care sunt informați că accesul lor va fi restricționat. Începând cu 4 decembrie, conturile acestora vor fi dezactivate treptat, iar crearea unor noi conturi de către persoane sub 16 ani va fi blocată.
11:45
Teritoriul Kosovo este situat în sudul Serbiei și, chiar dacă și-a obținut independența acum 18 ani, unele țări în continuare nu recunosc statutul regiunii. Istoria sa este marcată de conflicte etnice, intervenție internațională și multe negocieri. Pentru a înțelege de ce Kosovo și-a dorit independența, cum a obținut-o și de ce nu este recunoscut de toate țările, inclusiv de Republica Moldova și România, #diez a analizat evoluția sa istorică și deciziile diplomatice care au fost luate de-a lungul anilor.
Acum 4 ore
10:45
Kvartirnik la „MilleniuM" este un eveniment de performanță scenică incluziv și accesibil tuturor tinerilor de 14 +. Organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM", evenimentul oferă un spațiu primitor, sigur și deschis, unde tinerii pot exersa, explora și împărtăși abilitățile lor muzicale și artistice.
10:45
Premiera spectacolului „Tristețe și bucurie în viața girafelor” ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici” # #diez
Premiera în Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor", de Tiago Rodrigues, va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului „Alexie Mateevici". Evenimentul marchează prima colaborare de acest tip dintre Asociația Tangent, Teatrul „Alexie Mateevici" și Teatrul Mic din București și se desfășoară în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic". Premiera va fi precedată de o conferință de presă și de o serie de activități conexe dedicate publicului.
10:45
În școlile din Moldova va fi lansat procesul de pilotare a programelor de educație multilingvă în învățământul primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025-2028. Inițiativa are drept obiectiv diversificarea ofertelor educaționale și extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire, prin modele integrate, adaptate contextului actual și standardelor internaționale.
Acum 24 ore
18:30
Masterclassuri, pitch-uri și întâlniri cu experți internaționali: la ce activități poți participa la Industry Program@Moldox # #diez
Moldox Lab, platforma educațională a Festivalului Internațional de Film Documentar Moldox, a publicat programul complet al Industry Program@Moldox. Este o serie de evenimente profesionale dedicate regizorilor, producătorilor, editorilor și storyteller-ilor vizuali interesați de cinematografia documentară contemporană.
17:30
Cum să verificați profesional istoricul unui automobil din SUA înainte de cumpărare dacă locuiți în Moldova? # #diez
Importul automobilelor din Statele Unite rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cumpărătorii din Republica Moldova datorită prețului accesibil, echipării bogate și resursei tehnice mari. Totuși, valoarea reală a unui vehicul poate fi evaluată doar prin analiza detaliată a istoricului său. Piața americană este puternic orientată spre licitațiile de asigurări, iar majoritatea mașinilor vândute au trecut prin evenimente care trebuie verificate cu atenție. În continuare este prezentat un proces profesional de verificare, utilizat de experți în importul auto.
17:30
Te pasionează tehnologia și vrei să faci parte din viitorul digital al țării? Înscrie-te la Tekwill Junior Ambassadors # #diez
Programul național „Tekwill în Fiecare Școală" dă startul unei noi ediții a Tekwill Junior Ambassadors (TJA), cea mai amplă competiție IT dedicată elevilor de 13-19 ani din Republica Moldova. Concursul încurajează tinerii să dezvolte soluții digitale cu impact real pentru comunitățile lor – de la aplicații și site-uri web, până la proiecte bazate pe inteligență artificială, antreprenoriat, design grafic și video storytelling.
15:30
Educația financiară prinde viață în școlile din Moldova datorită proiectului „Educație economică și antreprenorială în școlile model”, finanțat de maib # #diez
De la Briceni la Cahul, educația financiară capătă o nouă dimensiune în școlile din Republica Moldova, datorită proiectului „Educație economică și antreprenorială în școlile model", sprijinit de maib și desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și AO „Junior Achievement Moldova", ca partener de implementare.
14:30
Concurs pentru elevii de liceu. Scrie un eseu despre valorile democratice ale UE și câștigă o vizită la Parlamentul European # #diez
Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene lansează un concurs pentru elevii din Republica Moldova cu vârsta de cel puțin 16 ani. Participanții sunt invitați să realizeze un eseu și o prezentare video pe tema „Cum poate Uniunea Europeană să susțină valorile democratice într-o ordine mondială tot mai afectată de tendințe autocratice?".
14:30
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit.
14:30
#SuperCoders 2025: peste 2.000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online # #diez
Ediția 2025 a programului #SuperCoders s-a încheiat cu rezultate remarcabile, reunind în acest an 2.030 elevi, profesori și părinți din întreaga țară. Participanții au descoperit cum funcționează tehnologiile bazate pe inteligență artificială și au învățat cum să navigheze sigur în mediul online.
13:15
Elevii claselor a IX-a – a XII-a sunt invitați să participe la o simulare academică a ONU. Ce presupune activitatea # #diez
Liceul Teoretic „Dante Alighieri" organizează o nouă ediție a DAMUN – Dante Alighieri Model of United Nations. Evenimentul reprezintă o simulare academică a Modelului Organizației Națiunilor Unite, destinată elevilor pasionați de diplomație, dezbateri, relații internaționale și subiecte globale actuale.
Ieri
12:15
Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # #diez
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată.
11:15
Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026 este în proces de realizare. Cum să înscrii evenimentele importante din localitatea ta # #diez
Oficiul Național al Turismului, în colaborare cu Ministerul Culturii, elaborează Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții" 2026 – un instrument cheie pentru promovarea Republicii Moldova ca destinație atractivă, autentică și competitivă. Aceasta va include cele mai relevante evenimente din țară, care contribuie la dezvoltarea turismului și la atragerea vizitatorilor.
11:15
Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov și-a arătat colecția la o prezentare de modă din Dubai # #diez
Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov a prezentat una dintre colecțiile sale la evenimentul The Event Dubai din Emiratele Arabe Unite. Anterior, tânărul a participat și la altă prezentare de modă din Dubai. Informația a fost comunicată de către Ambasada Republicii Moldova în EAU.
10:15
Universitatea Tehnică a Moldovei a fost acceptată oficial în EELISA – European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, una dintre cele mai importante alianțe universitare europene în domeniul ingineriei, științei și inovării. Ceremonia de aderare a avut loc la Istanbul, în cadrul întâlnirilor EELISA Grand Meetings, în prezența rectorului UTM, Viorel Bostan, rectorului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Mihnea Costoiu, și a prorectorei pentru finanțe și relații internaționale a UTM, Daniela Pojar.
10:15
Seminarul „Evaluarea curriculumului universitar privind obiectivele învățării legate de rezistența antimicrobiană” # #diez
La data de 19 noiembrie 2025, în cadrul Departamentului Siguranța Alimentelor și Sănătate Publică a facultății de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut loc seminarul – instrument cu genericul: "Evaluarea curriculumului universitar privind obiectivele învățării legate de rezistența antimicrobiană", organizat de dr. hab., prof. univ. Starciuc Nicolae.
19 noiembrie 2025
18:00
„Pădurea Prieteniei” – ediția II: refacerea ecosistemelor locale și sporirea biodiversității # #diez
Aproape 700 de voluntari s-au reunit în Parcul „Moldova" din orașul Ialoveni pentru a participa la cea de-a doua ediție a acțiunii de plantare „Pădurea Prieteniei", organizat de Asociația Hai Moldova, cu sprijinul partenerilor Kaufland Moldova, maib, Coca-Cola HBC Moldova, Tucano Coffee Moldova și Primăria orașului Ialoveni.
17:00
Asociațiile studențești din Moldova pot primi granturi de până la 600.000 de lei pentru a implementa proiecte # #diez
Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot obține finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a-și transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Sunt încurajate proiectele care dezvoltă comunitățile studențești, facilitează participarea în procesele decizionale și creează contexte de cooperare.
16:00
26 noiembrie este ziua în care circa 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține testarea privind competențele digitale. Exercițiul se va desfășura în premieră în Republica Moldova și va avea loc în 74 de școli desemnate centre de testare.
15:00
În memoria lui Ilie Ilașcu, joi, 20 noiembrie, va fi declarată zi de doliu în Republica Moldova. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat un decret în acest sens.
15:00
Anual, în data de 19 noiembrie, marcăm Ziua internațională a bărbaților. Potrivit datelor din anul 2024 de la Biroul Național de Statistică, în Republica Moldova sunt 1,105 milioane de bărbați. Comparativ cu numărul de femei, cel al bărbaților este mai mic cu 171.300.
14:00
A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. În acest an au apărut trei categorii noi # #diez
Dacă activezi în sfera culturii, poți depune dosarul pentru Premiile în domeniul culturii. Acestea se acordă anual pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional.
14:00
Pneumologia, cea mai dinamică specialitate medicală a secolului, în special după pandemia Covid-19 # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a găzduit primul Congres Național de Pneumologie – eveniment multidisciplinar ce a reunit medici și cercetători științifici pneumologi, interniști, medici de familie, cardiologi, chirurgi, oncologi, precum și alți specialiști de înaltă competență.
14:00
Young Artist Auction: participă la o licitație silent și susține artiștii tineri din Moldova # #diez
De trei ani, Young Artist Auction susține și promovează arta tânără din Republica Moldova, oferind vizibilitate și oportunități noii generații de artiști. Astfel, în data de 22 noiembrie va avea loc o licitație la care vei putea cunoaște 51 de lucrări ale artiștilor moldoveni.
14:00
35 de ani de colaborare științifică moldo-română prin congresul internațional „Medicină, științe moleculare și de mediu” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a găzduit Congresul internațional „Medicină, științe moleculare și de mediu" (MedMolMed - 2025) cu genericul „De la chimie la medicină – 35 de ani de colaborare științifică moldo-română". Forumul științific s-a desfășurat în perioada 10-15 noiembrie curent, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Institutul Mamei și Copilului și instituții academice din România (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni" și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu", București și asociațiile profesionale.
14:00
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
14:00
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! # #diez
Orașele luminează în culori calde, aerul miroase a portocale și scorțișoară, iar fiecare clipă e plină de emoție. Așa începe cea mai frumoasă perioadă a anului – Crăciunul. În acest an, maib și Mastercard aduc și mai multă magie în viața ta, cu o promoție care te poate duce chiar în inima Europei. Сообщение O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova i-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului universitar Florin-Dumitru Mihălțan, doctor în științe medicale, Catedra de pneumologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, președinte al Societății Române de Pneumologie. Сообщение Profesorul universitar Florin-Dumitru Mihălțan, Doctor Honoris Causa al USMF появились сначала на #diez.
12:00
Astăzi, 19 noiembrie, în Republica Moldova au căzut primii fulgi din acest sezon. În mare parte, a nins în centrul și nordul țării, iar meteorologii prognozează precipitații în întreg teritoriul Moldovei până la ora 12:00. Сообщение (foto) Cum au surprins internauții prima zăpadă care a căzut în Moldova în acest sezon появились сначала на #diez.
11:00
Din data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate mai multe activități și manifestări cultural – artistice dedicate sărbătorilor de iarnă. Activitățile vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în scuarul Arcului de Triumf, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, dar și în sectoarele capitalei. Сообщение Programul evenimentelor care vor avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă la Chișinău появились сначала на #diez.
18 noiembrie 2025
18:45
O defecțiune a companiei de infrastructură web Cloudflare a făcut ca mii de site-uri și aplicații din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova, să fie indisponibile timp de câteva ore. Problemele au început în jurul orei 13:40 și au afectat atât unele portaluri de știri din țară, cât și platforme internaționale precum X și ChatGPT. Сообщение De ce zeci de portaluri din Moldova nu au putut fi accesate timp de mai multe ore появились сначала на #diez.
18:45
(video) De cinci ani, maib susține inițiativele verzi. Cum s-a desfășurat activitatea de plantare organizată de bancă în 2025 # #diez
Pentru maib, grija față de mediu este la fel de importantă precum experiența pe care o creează clienților săi. Anume din acest motiv, angajații companiei se implică an de an în activități de împădurire a Republicii Moldova. În 2025, inițiativa „Pădurea Prieteniei” a reunit peste 270 de membri ai echipei maib. Împreună, voluntarii au plantat circa 4 hectare de puieți. Сообщение (video) De cinci ani, maib susține inițiativele verzi. Cum s-a desfășurat activitatea de plantare organizată de bancă în 2025 появились сначала на #diez.
17:45
Femeile fondatoare de start-upuri sunt invitate să participe la conferința Visul prin aripi, ediția „Investiții de impact” # #diez
Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) lansează ediția „Investiții de impact” a conferinței Visul prinde aripi, un eveniment care le ajută pe femeile antreprenoare, fondatoare de start-upuri și profesioniste să aibă acces direct la fonduri, investitori și programe active de finanțare. Сообщение Femeile fondatoare de start-upuri sunt invitate să participe la conferința Visul prin aripi, ediția „Investiții de impact” появились сначала на #diez.
17:45
Ai reușit să-ți construiești o carieră internațională sau cunoști un profesor care inspiră? Înscrie-te la Gala Studenților Originari din Moldova # #diez
Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) continuă tradiția de a celebra performanța, mentoratul și poveștile de succes ale tinerilor moldoveni în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei Studenților Originari din Republica Moldova. Tema ediției din acest an – „Revenim la rădăcini”– evidențiază legătura dintre parcursul fiecăruia, profesorii care ne-au format și identitatea pe care o ducem cu noi oriunde în lume. Сообщение Ai reușit să-ți construiești o carieră internațională sau cunoști un profesor care inspiră? Înscrie-te la Gala Studenților Originari din Moldova появились сначала на #diez.
17:45
Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # #diez
Compania Acpadon SRL din Ceadâr-Lunga, specializată în producerea și comercializarea semințelor de floarea-soarelui, porumbului și alte cereale și leguminoase, a realizat o investiție importantă în energie regenerabilă, sprijinită de produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”. Сообщение Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” появились сначала на #diez.
17:45
„Vom extrage dinții care au rămas și vom pune o proteză All-on-4. Vei avea un zâmbet complet nou în doar câteva zile.” Sună ca o soluție miracol, nu-i așa? Și pentru mulți pacienți, chiar este. Dar dacă ți s-ar spune că unii dintre dinții tăi ar putea rezista încă 10-15 ani? Că decizia de a-i extrage este ireversibilă? Că odată pierdut, osul maxilar începe să se absoarbă, indiferent de implanturile pe care le vei purta? Сообщение Înainte să-ți scoți dinții: ce trebuie să știi despre All-on-4 появились сначала на #diez.
13:00
Profesorii din Moldova au participat la Seminarul european eTwinning de la Villeneuve d’Ascq, Franța # #diez
În perioada 7-9 noiembrie 2025, la Villeneuve d’Ascq, Lille, Franța, a avut loc Seminarul european eTwinning, organizat de Biroul Național de Asistență eTwinning Franța (NSO France). 52 de cadre didactice din învățământul primar, din 11 țări europene, s-au reunit pentru a participa la un seminar francofon dedicat pedagogiei prin proiect. Сообщение Profesorii din Moldova au participat la Seminarul european eTwinning de la Villeneuve d’Ascq, Franța появились сначала на #diez.
13:00
Angajații Linella au plantat peste 23.000 de puieți în satul Budăi, în cadrul proiectului Pădurea Linella # #diez
Pe 14 noiembrie, Linella a sărbătorit 24 de ani de activitate printr-un gest concret de responsabilitate față de natură și comunitate: peste 260 de angajați au plantat 23.810 puieți pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești, marcând primul pas al proiectului Pădurea Linella, ce va ajunge la peste 13 hectare pe parcursul anului 2026. Сообщение Angajații Linella au plantat peste 23.000 de puieți în satul Budăi, în cadrul proiectului Pădurea Linella появились сначала на #diez.
12:00
Mă numesc Mary Nemciuc și sunt directoare generală și fondatoare Technovator. În acest articol vă voi povesti despre inițiativa noastră de a ajuta antreprenorii din regiunile Moldovei să se dezvolte, care sunt cele mai mari dificultăți pe care aceștia le întâmpină și ce oportunități pot accesa. Сообщение Antreprenoriatul în regiunile Moldovei. Care sunt dificultățile появились сначала на #diez.
12:00
Cadrele didactice din Republica Moldova, reunite la Școala de Toamnă eTwinning 2025 pentru dezvoltare digitală și profesională # #diez
La data de 15 noiembrie 2025, Biroul Național eTwinning Moldova a organizat „Școala de Toamnă eTwinning”, cu genericul „Învățăm pentru viață: competențe care ne formează”, eveniment dedicat dezvoltării abilităților esențiale pentru educația modernă. Сообщение Cadrele didactice din Republica Moldova, reunite la Școala de Toamnă eTwinning 2025 pentru dezvoltare digitală și profesională появились сначала на #diez.
10:00
În peste 600 de școli se desfășoară o nouă testare tematică. Elevii de clasa a IX-a își vor evalua cunoștințele la limba străină # #diez
Astăzi, 18 noiembrie, în 617 instituții de învățământ din Republica Moldova se desfășoară testarea tematică la limba străină. În cadrul acesteia, elevii de clasa a IX-a își vor demonstra competențele lingvistice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, școlile participă voluntar în acest proces. Сообщение În peste 600 de școli se desfășoară o nouă testare tematică. Elevii de clasa a IX-a își vor evalua cunoștințele la limba străină появились сначала на #diez.
17 noiembrie 2025
18:45
Un proiect din Moldova se numără printre nominalizații la premiul european pentru arhitectură EU Mies Awards. Acesta se numește Villa Domes și este realizată de studioul calujac architecture, menționează ru.diez. Сообщение Un proiect moldovenesc a fost nominalizat la premiul european de arhitectură появились сначала на #diez.
17:45
Controlul telefonului tău poate fi preluat de la distanță. Frauda despre care trebuie să cunoști dacă ai aplicații de mesagerie # #diez
Un nou tip de fraudă bancară a fost depistată în Moldova. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță că escrocii obțin acces la telefoanele victimelor de la distanță. Mai jos îți explicăm cum acționează aceștia și ce măsuri trebuie să iei pentru a te proteja. Сообщение Controlul telefonului tău poate fi preluat de la distanță. Frauda despre care trebuie să cunoști dacă ai aplicații de mesagerie появились сначала на #diez.
17:45
Demult îți dorești să înveți sau să-ți perfecționezi limba germană, însă nu știi ce școală să alegi? Îți prezentăm 10 locații din Chișinău unde visul tău poate prinde contur. În 2025, prețurile pentru un curs de șapte-opt săptămâni încep de la 3.000 de lei. Сообщение Unde poți învăța limba germană în Chișinău și cât costă un curs pentru adulți появились сначала на #diez.
17:45
Visezi la o carieră într-un domeniu tehnic, de producție, financiar sau administrativ, dar nu știi de unde să începi? Îți place să înveți, ești curios/curioasă cum funcționează o companie industrială modernă și vrei să-ți construiești viitorul alături de profesioniști? Atunci un stagiu de practică la Lafarge Ciment Moldova este șansa perfectă pentru tine! Сообщение Începe-ți cariera cu Lafarge Ciment Moldova: Programul de Internship 2025 появились сначала на #diez.
16:45
50 % cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib # #diez
Din 17 noiembrie maib lansează o promoție care te ajută să faci primul pas spre „acasă” mai ușor. La contractarea unui credit imobiliar maib, clienții primesc 50 % cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale, economisind chiar de la primul pas. Сообщение 50 % cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib появились сначала на #diez.
16:45
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni a câștigat concursul școlar „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor” # #diez
Pe parcursul lunii octombrie, în 30 de școli din țară s-a desfășurat concursul „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”. Elevii au colectat cantități impresionante de deșeuri electrice și electronice, inclusiv anvelope uzate, demonstrând responsabilitate civică și grijă față de mediul înconjurător. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe primul loc, acumulând cel mai mare punctaj datorită implicării active a întregii comunități academice. Сообщение Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni a câștigat concursul școlar „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor” появились сначала на #diez.
