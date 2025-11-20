Descinderi la Goleni și Cupcini: polițiștii au găsit kilograme de marijuana și plante de canabis
Subiectul Zilei, 20 noiembrie 2025 16:40
Polițiștii și procurorii din Edineț au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, suspectați de cultivarea și păstrarea drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate peste 5 kilograme de marijuana, plante de canabis și obiecte utilizate pentru consumul substanțelor interzise. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani, anchetatorii au
Polițiștii și procurorii din Edineț au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, suspectați de cultivarea și păstrarea drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate peste 5 kilograme de marijuana, plante de canabis și obiecte utilizate pentru consumul substanțelor interzise. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani, anchetatorii au
Atac devastator la Ternopil — Zelenski anunță bilanț tragic și continuarea căutărilor
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 22 sunt date dispărute, în urma unui atac lansat de ruși asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei. Operațiunile de salvare continuă, implicând peste 230 de salvatori din nouă regiuni, dar distrugerile semnificative fac ca intervenția să fie foarte dificilă
Dezvăluiri bomba: Ilascu ar fi fost înarmat pentru o salvare, dar ar fi trebuit eliminat
Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, a făcut declarații controversate referitor la rolul fostului președinte Vladimir Voronin în eliberarea lui Ilie Ilascu, liderul grupului de „Tiraspol-3". Potrivit lui Pasat, planul inițial nu era doar de eliberare, ci ar fi existat intenția ca Ilascu să fie înarmat și utilizat într-o „operațiune de
Carabinierii moldoveni și italieni: un parteneriat consolidat pentru reformă și profesionalizare
Conducerea Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din Republica Moldova a reafirmat angajamentul de colaborare cu Arma dei Carabinieri din Italia, subliniind importanța parteneriatului pentru modernizarea instituției și alinierea la standarde internaționale. Potrivit conducerii IGC, cooperarea include schimb de experiență, pregătiri comune și sprijin tehnic. Aranjamentul tehnic dintre cele două instituții a fost consolidat recent, reflectând
Republica Moldova și Franța au semnat o Declarație de Intenție pentru implementarea programului Voluntariat Internațional în Întreprindere (V.I.E.), un mecanism care permite tinerilor profesioniști europeni să desfășoare stagii în companii franceze din țara noastră. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili din ambele state, în cadrul Forumului de Afaceri Franța–Moldova desfășurat la Paris. Oficialii au subliniat
Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli
O ședință a Consiliului raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind închiderea a cinci instituții de învățământ din localitățile raionului. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au venit la ședință pentru a-și exprima dezacordul. Mai mulți părinți au luat cuvântul și au cerut autorităților
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave" care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări", în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații
Igor Dodon îl felicită pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei de naștere și îi mulțumește pentru „întărirea unității Bisericii"
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere, transmițând un mesaj public în care i-a apreciat activitatea și rolul în viața religioasă ortodoxă. „Îl felicit pe Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere. Munca
O tragedie a avut loc miercuri, 19 noiembrie, în orașul Nisporeni, unde cadavrele unei femei de 42 de ani și ale fiicei ei de 20 de ani au fost descoperite în gospodăria familiei. Apelul la serviciul 112 a fost efectuat în jurul orei 15:07, după ce o persoană venită în vizită a găsit femeia decedată
Prelungire de măsură preventivă: Ion Creangă, sub control judiciar până în ianuarie
Ion Creangă – fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului – a primit o prelungire de 60 de zile sub control judiciar. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a decis să mențină măsura preventivă pentru încă două luni. Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Ancheta susține că, între 2023 și 2024, ar
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. Printre oaspeți
Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinău
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit datelor
Activist reproșează unui șofer parcarea pe trotuar după ce mașina i-a fost zgâriată
Un conflict a izbucnit între un activist civic și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar, după ce activistul susține că șoferul i-a zgâriat mașina. Cazul a fost relatat recent, generând discuții aprinse despre parcările ilegale și responsabilitatea șoferilor. Potrivit activistului, parcarea vehiculului pe trotuar nu doar că îngreunează accesul pietonilor, dar a dus
Tinerii și studenții din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține granturi de până la 600.000 lei pentru proiecte inovatoare. Programul este inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Tineret, și vizează susținerea ideilor proactive ale organizațiilor studențești. Finanțarea este structurată după tipul proiectului: Scopul programului este de a întări implicarea
Un automobil Mercedes a fost complet ars într-un incendiu produs astăzi, 5 noiembrie 2025, pe un traseu în apropierea satului Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la numărul de urgență 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit pompierii și salvatorii, care au localizat incendiul la 11:45, iar focul a fost lichidat complet
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21
25 de percheziții transnaționale: patru familii acuzate de exploatare sexuală, România–Italia
Autoritățile din România și Italia au desfășurat o serie de percheziții, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și Eurojust, pentru destructurarea unei rețele de crimă organizată acuzate de exploatare sexuală și proxenetism. Investigația vizează o grupare formată din patru familii, cu structură piramidală, care ar fi exploatat zeci de victime, în special pe teritoriul
Primarul Chișinăului cere transparență totală în cheltuirea împrumuturilor și deciziile de urgență
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura,
Un bărbat a fost reținut de autoritățile de frontieră după ce s-a constatat că transporta peste 90 de articole de parfumerie nedeclarate. Produsele erau ascunse printre bagajele personale, iar declarația vamală depusă de pasager nu reflecta această cantitate. În urma controlului, bunurile au fost ridicate de serviciul vamal și riscă să fie confiscate. De asemenea,
Polițiștii de frontieră au descoperit asupra unui cetățean moldovean care revenea din Franța o substanță vegetală de culoare verzuie, despre care există suspiciunea că ar fi una interzisă. Persoana a fost reținută pentru cercetări
Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții # Subiectul Zilei
Fostul Hotel „Național” din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări către […] Articolul Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții apare prima dată în Subiectul Zilei.
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor […] Articolul Oficial: Lipsa de comunicare între stat și cetățean reprezintă o vulnerabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primul autobuz restaurat iese pe linie la Bălți – Petkov: „Mai multe vehicule, mai mult confort!” # Subiectul Zilei
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz este […] Articolul Primul autobuz restaurat iese pe linie la Bălți – Petkov: „Mai multe vehicule, mai mult confort!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin incinerare, […] Articolul Controlul ANSA împiedică intrarea pe piață a amidonului modificat genetic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor”, a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este […] Articolul Produsele autohtone, ascunse pe rafturile de jos în magazinele din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa […] Articolul Tânăr moldovean, prins la vamă cu un buletin românesc fals ascuns în pantof apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Subiectul Zilei
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5; […] Articolul Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Ion Ceban: „Vom dezvolta proiecte comune cu comunitatea israeliană și evreiască” # Subiectul Zilei
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care […] Articolul Primarul Ion Ceban: „Vom dezvolta proiecte comune cu comunitatea israeliană și evreiască” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de către autorități, fiind suspectat de corupere activă și trafic de influență. Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate de Agenția de Investigare a Corupției (AIC), menită să prevină acte ilegale de acest tip. Potrivit anchetatorilor, străinul a încercat să influențeze deciziile unor oficiali publici în scopuri […] Articolul Străin reținut la AIC pentru corupere activă și trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric în flăcări, fără victime # Subiectul Zilei
Un incendiu a izbucnit astăzi la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău. Flăcările au pornit de la un transformator electric situat în exteriorul clădirii, în zona cantinei liceului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge focul și a asigura siguranța elevilor și a personalului. Din fericire, incendiul s-a manifestat doar […] Articolul Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric în flăcări, fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
Explozie într-o casă din Mărculești: O scurgere de gaze a distrus bucătăria de vară # Subiectul Zilei
O explozie puternică s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:25, într-o locuință din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a afectat grav bucătăria de vară și un perete adiacent al casei. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul Unității Florești, care au constatat că incendiul nu a izbucnit și nicio persoană nu […] Articolul Explozie într-o casă din Mărculești: O scurgere de gaze a distrus bucătăria de vară apare prima dată în Subiectul Zilei.
Kievul mulțumește Chișinăului pentru solidaritate: „Moldova a demonstrat prietenie reală” # Subiectul Zilei
Un înalt oficial ucrainean a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și solidaritate”. Potrivit oficialului, ajutorul acordat de Moldova – fie că este vorba despre asistență umanitară, găzduirea refugiaților sau facilitarea tranzitului de bunuri – a jucat un […] Articolul Kievul mulțumește Chișinăului pentru solidaritate: „Moldova a demonstrat prietenie reală” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Ion Ceban cere pedepse mai dure pentru cei care fac afaceri pe viața copiilor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele […] Articolul Primarul Ion Ceban cere pedepse mai dure pentru cei care fac afaceri pe viața copiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Premierul Munteanu subliniază transformarea europeană a Moldovei în discuțiile de la UE # Subiectul Zilei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că Republica Moldova demonstrează capacitatea de a deveni un stat european, în cadrul discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. El a participat la Forumul Extinderii Uniunii Europene, organizat sub conducerea comisarului pentru extindere, Marta Kos, și a prezentat viziunea Guvernului său despre parcursul european al țării. Munteanu a declarat că Moldova trece […] Articolul Premierul Munteanu subliniază transformarea europeană a Moldovei în discuțiile de la UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
Premierul Munteanu: Mesaj puternic la Bruxelles despre ritmul integrării europene a Moldovei # Subiectul Zilei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Bruxelles că Republica Moldova este pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene, subliniind că țara trece printr-o transformare rapidă și profundă. În cadrul unui forum dedicat extinderii UE, șeful Executivului a prezentat progresele realizate de Chișinău în procesul de aderare și a insistat că Moldova își respectă angajamentele […] Articolul Premierul Munteanu: Mesaj puternic la Bruxelles despre ritmul integrării europene a Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Investiții majore la Spitalul din Fălești: secția de chirurgie, transformată total # Subiectul Zilei
Pacienții din raionul Fălești vor beneficia de condiții mult mai bune de tratament, după ce secția de chirurgie a Spitalului Raional a fost complet renovată. Lucrările au vizat modernizarea spațiilor medicale, înlocuirea instalațiilor vechi, renovarea saloanelor, reabilitarea sistemelor de apă, canalizare, electricitate și încălzire, precum și amenajarea unor spații mai confortabile pentru pacienți. Secția dispune […] Articolul Investiții majore la Spitalul din Fălești: secția de chirurgie, transformată total apare prima dată în Subiectul Zilei.
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Subiectul Zilei
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și […] Articolul Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandr Berlinschii: „Moldova are nevoie de tineri care cred în ei și în schimbare” # Subiectul Zilei
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru”: Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri […] Articolul Alexandr Berlinschii: „Moldova are nevoie de tineri care cred în ei și în schimbare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Dodon, apel către Chișinău: „Opriți colaborarea cu Kievul până la ancheta completă” # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, cere autorităților de la Chișinău să suspende cooperarea cu actuala conducere de la Kiev, până la clarificarea informațiilor privind presupusa deturnare a 100 de milioane de dolari destinați Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul unui scandal internațional relatat în presă, transmite Știri.md cu referire la infotag.md. […] Articolul Dodon, apel către Chișinău: „Opriți colaborarea cu Kievul până la ancheta completă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Furt de 6.000 de euro într-o biserică: doi suspecți identificați în mai puțin de 24 de ore # Subiectul Zilei
Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat echipamente audio și electronice dintr-o biserică din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, furtul a fost reclamat pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani, […] Articolul Furt de 6.000 de euro într-o biserică: doi suspecți identificați în mai puțin de 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban convoacă CSE și anunță măsuri urgente pentru siguranța publică în Chișinău # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real […] Articolul Ion Ceban convoacă CSE și anunță măsuri urgente pentru siguranța publică în Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Angajați ai unei firme din Moldova condamnați pentru delapidare de peste un milion de lei # Subiectul Zilei
Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile […] Articolul Angajați ai unei firme din Moldova condamnați pentru delapidare de peste un milion de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un ofițer al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în momentul în care primea 4.000 de lei ce nu îi reveneau legal. Polițistul este suspectat că ar fi cerut și acceptat banii de la un locuitor al orașului, în schimbul neîntocmirii unei ordonanțe de […] Articolul CNA surprinde în flagrant un polițist din Nisporeni care primea mită apare prima dată în Subiectul Zilei.
Moldovei i se pune lupa: Comisia Europeană analizează dacă legile transpun directivele UE # Subiectul Zilei
Comisia Europeană va examina proiectele de lege din Republica Moldova care transpune directive ale Uniunii Europene în legislația națională. Scopul este de a verifica dacă noile reglementări adoptate de Chișinău respectă prevederile și spiritul directivelor UE, asigurând o aliniere corectă și completă. Printre inițiativele vizate se numără legislația care combate fraudele împotriva intereselor financiare ale […] Articolul Moldovei i se pune lupa: Comisia Europeană analizează dacă legile transpun directivele UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
Trei ani de detenție ilegală la Tiraspol: Vadim Pogorlețchi, activist civic, a fost eliberat # Subiectul Zilei
Vadim Pogorlețchi, activist civic originar din Tiraspol, a fost eliberat după aproximativ trei ani de detenție pe care o denunță drept ilegală. În timpul arestului, acesta a fost supus unor condiții extrem de dificile, inclusiv izolare totală, lipsa asistenței medicale și restricții privind corespondența și contactul cu familia. Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi […] Articolul Trei ani de detenție ilegală la Tiraspol: Vadim Pogorlețchi, activist civic, a fost eliberat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025 # Subiectul Zilei
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md ● Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; ● Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; ● […] Articolul Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Vizită istorică la Comisia Europeană: Munteanu participă la forumuri politice și economice # Subiectul Zilei
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, în fața Comisiei Europene, alături de cele 28 de drapele ale statelor membre UE, cu ocazia primei vizite oficiale a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita marchează un pas important în consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și are loc în contextul participării la două evenimente majore […] Articolul Vizită istorică la Comisia Europeană: Munteanu participă la forumuri politice și economice apare prima dată în Subiectul Zilei.
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bagajul acesteia și nu au fost declarați la intrarea sau ieșirea din țară, contrar legislației vamale. Autoritățile au confiscat întreaga sumă, iar femeia riscă sancțiuni […] Articolul Femeie reținută la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact […] Articolul Criză de judecători la CSJ: Doar 9 din 20 de posturi ocupate apare prima dată în Subiectul Zilei.
