Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20
Realitatea.md, 24 noiembrie 2025 12:10
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au creat o versiune actualizată și perfecționată a planului de pace destinat încheierii războiului cu Rusia. Documentul reprezintă o modificare a unui plan anterior elaborat de administrația Trump, ajustat în concordanță cu cerințele liderilor de la Kiev, care considerau varianta inițială prea favorabilă Moscovei, potrivit Digi24.ro, citând Reuters. […] Articolul Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
12:20
Pericolul drogurilor ajunge în școli: Profesorii, chemați să raporteze orice urmă suspectă # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției a transmis un demers către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) Chișinău, solicitând intensificarea orelor educative privind riscurile consumului de droguri și implicarea activă a profesorilor în raportarea eventualelor cazuri în care traficanții ar plasa substanțe narcotice pe teritoriul școlilor. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al DGETS, Andrei […] Articolul Pericolul drogurilor ajunge în școli: Profesorii, chemați să raporteze orice urmă suspectă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. Au existat peste 1000 de ordonanțe de protecție # Realitatea.md
În anul 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. În total, au fost înregistrate 1741 de contravenții și 967 de infracțiuni de acest gen. Victime ale infracțiunilor au fost 1575 de persoane, iar ale contravențiilor – 1741 de persoane. Cele mai multe dintre ele sunt femei și copii. În 2024, numărul ordonanțelor […] Articolul În 2024, 33 de persoane au murit urmare a violenței în familie. Au existat peste 1000 de ordonanțe de protecție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:10
VIDEO Prima extragere din concursul filmului „Puterea Dragostei”: 10.000 de lei au fost câștigați în direct! # Realitatea.md
Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei” a organizat în direct prima extragere din marele concurs dedicat cinefililor. Evenimentul, transmis live pe rețelele de socializare ale producției, a atras mulți participanți din întreaga țară, dornici să afle cine este primul norocos al campaniei. Concursul a invitat publicul să cumpere două bilete la „Puterea Dragostei” și să trimită […] Articolul VIDEO Prima extragere din concursul filmului „Puterea Dragostei”: 10.000 de lei au fost câștigați în direct! apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 # Realitatea.md
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au creat o versiune actualizată și perfecționată a planului de pace destinat încheierii războiului cu Rusia. Documentul reprezintă o modificare a unui plan anterior elaborat de administrația Trump, ajustat în concordanță cu cerințele liderilor de la Kiev, care considerau varianta inițială prea favorabilă Moscovei, potrivit Digi24.ro, citând Reuters. […] Articolul Washington și Kiev ajustează planul de pace, iar Merz este sceptic față de includerea Rusiei la summitul G20 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Aeroportul Chișinău a început duminică, 23 noiembrie, alimentarea avioanelor cu kerosen. Informația a fost confirmată pentru IPN de Victoria Nanu, șefa serviciului marketing și relații internaționale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Vineri și sâmbătă, 21 și 22 noiembrie, au fost ultimele două zile în care compania rusă Lukoil Moldova a asigurat stocurile de […] Articolul Aeroportul Chișinău a început duminică alimentarea avioanelor cu kerosen apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ateneul Român de la București a găzduit Gala Generozității, dedicată copiilor vulnerabili din Moldova # Realitatea.md
Gala Generozității, eveniment emblematic al organizației CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, s-a desfășurat pentru prima dată pe scena Ateneului Român, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Evenimentul a reunit susținători ai cauzei copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Gala a fost prezentată de Ilinca Avram, reprezentanta misiunii CCF Moldova, iar unul dintre cele mai emoționante momente a […] Articolul Ateneul Român de la București a găzduit Gala Generozității, dedicată copiilor vulnerabili din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:50
VIDEO Scandal la CMC: Angajați ai Primăriei, nemulțumiți de leafă, cer aprobarea bugetului. Reacții de la Ceban și Popa # Realitatea.md
Mai mulți angajați din instituțiile subordonate Primăriei Capitalei au venit la ședința Consiliul Municipal Chișinău (CMC), pentru a cere aprobarea bugetului. Funcționarii s-au plâns de la tribună că lefurile lor sunt prea mici. Discuțiile au degenerat între fracțiunile din Consiliul Municipal Chișinău. Zinaida Popa i-a numit consilierii MAN „cățeluși ai primarului general”. Funcționara a încercat […] Articolul VIDEO Scandal la CMC: Angajați ai Primăriei, nemulțumiți de leafă, cer aprobarea bugetului. Reacții de la Ceban și Popa apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Au fost sudate și blocate intrările în clădirea fostului Hotel Național din centrul Capitalei. Echipele Preturii Centru, împreună cu specialiști tehnici, au montat gratii metalice și au închis mai multe căi de acces folosite anterior de persoane fără adăpost sau consumatori de substanțe. Totodată, în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”, compania „QGroup” a oferit gratuit […] Articolul Hotelul Național, sub lacăt. Au fost sudate și blocate intrările în clădire apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Atac masiv cu drone asupra Harikovului: patru morți și 13 răniți în urma loviturilor nocturne # Realitatea.md
Armata rusă a lansat noaptea trecută un nou atac masiv cu drone asupra orașului Harikov din Ucraina, al doilea ca mărime din țară. Potrivit Ukrinform, atacul a provocat noi victime și distrugeri în zone rezidențiale. Conform informațiilor difuzate de presa ucraineană, în urma bombardamentelor au murit patru persoane. Alte 13 persoane au fost rănite în […] Articolul VIDEO Atac masiv cu drone asupra Harikovului: patru morți și 13 răniți în urma loviturilor nocturne apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:20
Un contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova a pornit astăzi spre București pentru a participa la parada militară dedicată Zilei Naționale a României, care va avea loc pe 1 decembrie. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel al Companiei Garda de […] Articolul Militarii moldoveni au plecat la București pentru parada de 1 Decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, opt mandate noi de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Noii deputați sunt Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Cuiumju Constantin și Margarint Nicolae din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, precum și Cutasevici […] Articolul Curtea Constituțională a aprobat intrarea a opt noi deputați în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
„Electing Ms Santa” câștigă Premiul Special al Juriului la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival # Realitatea.md
Filmul documentar „Electing Ms Santa”, regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională […] Articolul „Electing Ms Santa” câștigă Premiul Special al Juriului la PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
OPINIE Consecințele pentru Moldova a planului de pace propus de Trump. Ar putea genera riscuri majore de securitate # Realitatea.md
Planul de pace propus de administrația Trump pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean configurează o restructurare profundă a arhitecturii de securitate în Europa de Est. Aranjamentul propus, este bazat pe recunoașterea de facto a unor câștiguri teritoriale ruse, neutralizarea geopolitică a Ucrainei și ridicarea graduală a sancțiunilor împotriva Moscovei si oferă o soluție tranzacțională pe termen scurt, […] Articolul OPINIE Consecințele pentru Moldova a planului de pace propus de Trump. Ar putea genera riscuri majore de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie # Realitatea.md
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial […] Articolul Licitație cu probleme: Moldova riscă să plătească cu 36 de mln € mai mult pentru centralele de energie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Ceai negru din frunze, în cantitate de 1.120 kg, a fost distrus de ANSA, după ce testele de laborator au arătat un nivel prea mare de pesticid „Dinotefuran”, interzis de legislația alimentară. Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator, iar lotul a fost izolat și păstrat în condiții care nu permit accesul sau […] Articolul Peste o tonă de ceai negru de import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE, transmite BANI.MD. Conform reglementărilor ANRE, Moldelectrica selectează sursele de […] Articolul Chișinăul reia importul de curent de la Curiurgan? MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze # Realitatea.md
Un incendiu puternic s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Pompierii au reușit să prevină o explozie majoră, după ce au evacuat patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la […] Articolul O casă din Dondușeni, mistuită de flăcări. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte să explodeze apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un decret al președintei, modificat. Larisa Miculeț va fi responsabilă pentru relațiile cu diaspora # Realitatea.md
Decretul privind numirea Larisei Miculeț în funcție de consilieră prezidențială a fost modificat. Inițial, în document era indicat că oficiala va fi responsabilă pentru „relațiile cu cetățenii”. În octombrie 2025, din funcție a demisionat Elena Druță, consilieră pentru relații cu diaspora. Drept urmare, Larisa Miculeț i-a preluat atribuțiile. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Un decret al președintei, modificat. Larisa Miculeț va fi responsabilă pentru relațiile cu diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
După mai mulți ani de degradare, în anul 2022, Primăria Chișinău a inițiat un amplu proces de reparație a Teatrului Verde, acesta fiind redeschis publicului în 2023. De atunci, Teatrul a găzduit multiple spectacole și concerte, oferind locuitorilor și oaspeților capitalei evenimente cu artiști de renume național și internațional. Acesta a fost construit în anul […] Articolul Teatrul Verde – unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din Europa apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:20
Ex-consiliera lui Donald Trump pe probleme rusești: SUA nu se mai consideră parte a NATO # Realitatea.md
Statele Unite par să se distanțeze de rolul lor tradițional în cadrul NATO, a declarat Fiona Hill, fostă consilieră a lui Donald Trump pe probleme rusești și expertă a Institutului Brookings, într-un interviu pentru Le Monde. Comentariile sale vin în contextul discuțiilor legate de un nou plan de pace promovat de administrația Trump, despre care […] Articolul Ex-consiliera lui Donald Trump pe probleme rusești: SUA nu se mai consideră parte a NATO apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Stocurile de gaze sunt pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația # Realitatea.md
Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025-2026, conform noilor prevederi ale Legii gazelor naturale. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, toți furnizorii, cu excepția unuia, și-au îndeplinit integral obligațiile legale. Pentru operatorul care nu a reușit să constituie cantitatea necesară, Agenția a inițiat procedurile prevăzute […] Articolul Stocurile de gaze sunt pregătite pentru iarnă. ANRE: Doar un furnizor nu și-a îndeplinit obligația apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Consens Național: Istoriile oamenilor din organizații non-guvernamentale, care pun umărul # Realitatea.md
Statisticile arată că Republica Moldova există peste 10.000 de organizații neguvernamentale. Un cetățean inițiat abia de ajunge să cunoască vreo zece. Este o cifră infimă din tot spectrul societății civile cu care un om de rând a contactat direct, despre care a aflat de la televizor sau alături de care a pus umărul la soluționarea […] Articolul Consens Național: Istoriile oamenilor din organizații non-guvernamentale, care pun umărul apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ceai negru din frunze, în cantitate de 1.120 kg, a fost distrus de ANSA, după ce testele de laborator au arătat un nivel prea mare de pesticid „Dinotefuran”, interzis de legislația alimentară. Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator, iar lotul a fost izolat și păstrat în condiții care nu permit accesul sau […] Articolul Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Un proiect de lege privind parcările va fi înregistrat în Parlament. Ceban: Acest segment trebuie să fie reglementat # Realitatea.md
Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto va fi înregistrat în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie. „Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, […] Articolul Un proiect de lege privind parcările va fi înregistrat în Parlament. Ceban: Acest segment trebuie să fie reglementat apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Țara vecină se reunește pentru a stabili planurile de apărare și a evalua riscurile strategice pentru securitate # Realitatea.md
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte luni, 24 noiembrie curent, pentru a discuta principalele planuri de apărare ale României şi proiectele de securitate pe care ţara le propune Comisiei Europene, într-un context regional marcat de provocări și vulnerabilități strategice. De asemenea, membrii CSAT vor analiza şi proiectele pe care România intenţionează să le […] Articolul Țara vecină se reunește pentru a stabili planurile de apărare și a evalua riscurile strategice pentru securitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile # Realitatea.md
Trenuri suspendate, zboruri anulate și grădinițe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă începând de luni, ca reacție la reformele propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanțelor publice, pe care sindicatele le califică drept un dezastru social. Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. […] Articolul Grevă națională în Belgia: Transporturile blocate și creșele închise timp de trei zile apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 24 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar. Conform datelor publicate de BNM: Un euro are valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 23 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, […] Articolul Curs valutar 24 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Fiecare zodie primește un impuls diferit astăzi, însă mesajul universal este același: nu mai poți ignora ceea ce îți dorești cu adevărat. Indiferent dacă ai nevoie de liniște, claritate sau curaj pentru schimbări, universul îți oferă contextul potrivit pentru a te reconecta cu sensul tău personal. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Începi un proiect ambițios […] Articolul Horoscop 24 Noiembrie 2025: Descoperă ce surprize aduce ziua pentru zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon – ridicate # Realitatea.md
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale al țării vecine (MApN). Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale […] Articolul Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon – ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:20
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea vizita Statele Unite săptămâna aceasta pentru a contribui la soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Această posibilitate este discutată de autoritățile ucrainene și americane. Vizita lui Zelenski va depinde de rezultatul negocierilor de pace cu reprezentanții Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite, care au avut loc la Geneva pe 23 noiembrie, informează […] Articolul Zelenski pregătește o vizită în SUA pentru discuții asupra unui acord de pace apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina s-au întâlnit la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina: Negocierile de la Geneva continuă apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
O tânără moldoveancă, găsită moartă într-o pădure din Italia. Mama ei cere ajutor pentru a putea face față tragediei # Realitatea.md
Axenia Manoli, o femeie originară din Republica Moldova în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă vineri, 14 noiembrie 2025, într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, în apropiere de Roma. Cu o zi înainte, după ce își dusese copiii la școală, tânăra […] Articolul O tânără moldoveancă, găsită moartă într-o pădure din Italia. Mama ei cere ajutor pentru a putea face față tragediei apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Discuții decisive la Geneva privind războiul: Ucraina ar trebui să cedeze teritorii în noul plan SUA–Rusia # Realitatea.md
Înalți oficiali din SUA și Ucraina, împreună cu consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii și Germaniei, s-au reunit duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al administrației Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei […] Articolul Discuții decisive la Geneva privind războiul: Ucraina ar trebui să cedeze teritorii în noul plan SUA–Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
La începutul acestei săptămâni, vremea rămâne predominant mohorâtă pe teritoriul Republicii Moldova, fiind caracterizată de cer variabil spre noros și temperaturi moderate pentru această perioadă. Potrivit prognozelor meteorologilor se vor înregistra și intervale cu mai mult soare, însă valorile termice vor continua să fie scăzute. Temperaturile aerului se vor încadra între +1 și +5 grade […] Articolul Temperaturi între +1 și +5°C și cer predominant noros: Cum va fi vremea astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Felul în care ne începem ziua poate spune multe despre modul în care va decurge restul timpului. Rutina de dimineață joacă un rol esențial în menținerea productivității și a unei dispoziții pozitive. De la consumul unui pahar cu apă până la evitarea butonului de amânare al alarmei, obiceiurile potrivite pot influența în mod pozitiv întregul […] Articolul Cum să îți începi dimineața pentru o zi mai fericită și mai productivă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:20
Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu un preţ-record # Realitatea.md
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitaţie cu preţul record de 1,78 milioane de lire sterline. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu barca de salvare şi a rămas alături […] Articolul Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu un preţ-record apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Frontiere mai sigure: Moldova și România implementează un plan comun împotriva migrației ilegale # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova a participat, timp de câteva zile, la Iași, România, la lansarea oficială și la prima ședință a Comitetului Director al proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative. Proiectul urmărește întărirea colaborării transfrontaliere și modernizarea sistemelor de gestionare a migrației. În cadrul reuniunii desfășurate la sediul ITPF […] Articolul Frontiere mai sigure: Moldova și România implementează un plan comun împotriva migrației ilegale apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Donald Trump atacă Ucraina. Liderii europeni resping termenul impus: „Planul său nu poate funcționa fără UE și NATO” # Realitatea.md
Președintele SUA a ieșit la atac pe Truth Social după discuțiile între delegația americană și cea europeană de la Geneva, acuzând Ucraina că demonstrează „recunoștință zero” față de eforturile SUA de a încheia războiul. Mesajul lui Trump este scris în întregime cu majuscule, transmite antena3.ro. „Conducerea Ucrainei a demonstrat zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar […] Articolul Donald Trump atacă Ucraina. Liderii europeni resping termenul impus: „Planul său nu poate funcționa fără UE și NATO” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Tragedie la Ungheni: O tânără de 21 de ani, fără permis de conducere, a decedat într-un grav accident rutier # Realitatea.md
O tănără de doar 21 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier produs pe traseul național R16 Ungheni-Sculeni. Potrivit poliției, victima nu deținea permis de conducere. Accidentul cu urmare fatală a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 22 noiembrie curent, în jurul orelor 15:20 între localitățile Blândești și Sculeni din raionul Ungheni. […] Articolul Tragedie la Ungheni: O tânără de 21 de ani, fără permis de conducere, a decedat într-un grav accident rutier apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Ursula von der Leyen, la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” # Realitatea.md
Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a transmis duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează hotnews.ro. Declarația lui Von der Leyen de duminică vine în […] Articolul Ursula von der Leyen, la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieşit sâmbătă în stradă, în ciuda frigului, pentru a-şi exprima furia faţă de violenţa persistentă împotriva femeilor şi pentru a cere un efort public mai mare, inclusiv bugetar, în combaterea acestui flagel, relatează adevărul.ro. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”, a denunţat Sylvaine Grévin, preşedinta Federaţiei Naţionale a […] Articolul Mii de oameni au protestat în Franța împotriva violenței asupra femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ludmila Catlabuga, de Ziua lucrătorului din agricultură: „Roadele muncii voastre se simt în fiecare casă” # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, le-a adresat fermierilor din întreaga țară un mesaj de apreciere și recunoștință. „Dragi fermieri, voi începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Chiar dacă efortul vostru nu se vede mereu, roadele muncii voastre se simt în fiecare […] Articolul Ludmila Catlabuga, de Ziua lucrătorului din agricultură: „Roadele muncii voastre se simt în fiecare casă” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei. Rușii susțin că instalația a fost lovită de drone ucrainene # Realitatea.md
Termocentrala Șatura, unul dintre cele mai mari complexe energetice ale Rusiei, situată la aproximativ 120 de kilometri est de Moscova, ar fi fost lovită sâmbătă noaptea într-un atac cu drone atribuit Ucrainei. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii puternice și un incendiu masiv, însă armata ucraineană nu a comentat încă incidentul, transmite adevărul.ro. […] Articolul Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei. Rușii susțin că instalația a fost lovită de drone ucrainene apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina # Realitatea.md
Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, 23 noimebrie curent, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează agerpres.ro. Emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat american Marco Rubio vor sosi duminică în orașul elvețian pentru discuții despre modalitățile […] Articolul Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Audieri în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, în vizorul anchetei privind contrabanda cu arme # Realitatea.md
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național”, soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierele se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, […] Articolul Audieri în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, în vizorul anchetei privind contrabanda cu arme apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un microbuz cu 18 moldoveni la bord a luat foc în România. Pasagerii au fost evacuați în siguranță # Realitatea.md
Un microbuz care transporta 18 moldoveni a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe un drum din județul Bacău, România. Vehiculul a luat foc în mers, însă șoferul a reușit să oprească rapid, iar pasagerii au evacuat microbuzul înainte ca incendiul să se extindă. Nimeni nu a fost rănit, oamenii reușind să […] Articolul Un microbuz cu 18 moldoveni la bord a luat foc în România. Pasagerii au fost evacuați în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:10
Furt de proporții la un schimb valutar din Florești: safeu găsit descuiat, iar o parte din bani – împrăștiați pe stradă # Realitatea.md
Un furt de proporții a avut loc noaptea trecută la un schimb valutar din orașul Florești. În urma primelor investigații, o sumă mare de bani a fost găsită chiar în stradă, într-un sac și un plic. Poliția a fost sesizată în jurul orei 03:00 de compania privată de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La […] Articolul Furt de proporții la un schimb valutar din Florești: safeu găsit descuiat, iar o parte din bani – împrăștiați pe stradă apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Igor Grosu va participa la Summitul Crimeea. Discuții despre războiul din Ucraina și impactul asupra Moldovei # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie curent, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Discursul președintelui se va referi la consecințele războiului din Ucraina, inclusiv asupra Republicii Moldova. Evenimentul este organizat pentru a evidenția consecințele anexării […] Articolul Igor Grosu va participa la Summitul Crimeea. Discuții despre războiul din Ucraina și impactul asupra Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Horoscop zilnic, 23 noiembrie 2025: Berbecii sunt avantajați, iar Săgetătorii au o forță specială # Realitatea.md
Taurii sunt ajutați de intuiție, Racii finalizează lucrurile neterminate, iar Vărsătorii primesc o informație valoroasă. Soarele în armonie cu Pluto aduce claritate, putere personală și capacitatea de a transforma situații vechi în oportunități noi.Pentru multe zodii, ziua de azi vine cu revelații, progres, încredere și o energie profundă de regenerare. Descoperă mesajul complet pentru semnul […] Articolul Horoscop zilnic, 23 noiembrie 2025: Berbecii sunt avantajați, iar Săgetătorii au o forță specială apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Patru tineri, reținuți după ce au atacat polițiștii la Buiucani. A fost tras un foc de avertisment # Realitatea.md
Patru tineri au fost reținuți, în această noapte, după ce au sărit la bătaie la polițiști, care au fost chemați să amelioreze un conflict iscat lângă un local de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani. Oamenii legii au fost nevoiți tragă un foc de avertisment în aer și să ceară sprijinul altor echipaje. „În […] Articolul Patru tineri, reținuți după ce au atacat polițiștii la Buiucani. A fost tras un foc de avertisment apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.