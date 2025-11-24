Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale

Oficial.md, 24 noiembrie 2025 12:20

Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
12:20
Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale Oficial.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
Acum 30 minute
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
Acum 2 ore
11:10
8 deputați noi în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Ședința Consiului Municipal Chișinău va continua astăzi Oficial.md
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
10:30
O casă din nordul țării a fost mistuită în totalitate de flăcări Oficial.md
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au..
10:30
Activitatea MAI de la începutul anului 2025 Oficial.md
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în..
Acum 4 ore
10:10
Sinteza CNA: Noi dosare de corupție, rețineri, bunuri de milioane sechestrate și preluate în administrare de ARBI Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:00
ANSA a intensificat controalele. Mai multe loturi de ceai din import au fost nimicite Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat..
10:00
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret Oficial.md
Premiul Național de Tineret este dedicat recunoașterii celor mai remarcabile inițiative, proiecte și oameni care contribuie..
09:10
Accesele în Hotelul Național au fost securizate Oficial.md
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost..
09:00
Oficial FMF, lector FIFA la un seminar din Tadjikistan Oficial.md
Natalia Ceban, responsabilă de fotbalul feminin la Federația Moldovenească de Fotbal și coordonator al proiectului UEFA..
09:00
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al..
08:50
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
08:50
Seminare pentru cluburile din Liga 7777 și Liga Națională feminină Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat două seminare de instruire a cluburilor din prima divizie..
08:50
Fotbal feminin. WU12. Turneul final al campionatului Moldovei Oficial.md
Astăzi, 22 noiembrie 2025, la Joma Arena din Chișinău, se vor juca meciurile decisive ale..
08:50
Bornă istorică pentru Zimbru: 1.000 de meciuri în campionatul Moldovei! Oficial.md
Doar o singură echipă a jucat fără întrerupere în prima ligă din Republica Moldova, înființată..
08:50
Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12! Oficial.md
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată..
Ieri
16:00
UE alege concurența corectă. Și Moldova are această șansă Oficial.md
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi țara și neutralitatea Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, spune că, acum, când se caută..
10:10
Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi și neutralitatea Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută..
21 noiembrie 2025
16:20
Târguri cu produse autohtone în weekend Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 – 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău,..
15:50
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale Oficial.md
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
15:40
PSDE cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale după incidentul din..
15:40
Ion Ceban a propus candidaturile pentru funcțiile libere de viceprimari ai mun. Chișinău Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei..
15:40
A 3 persoană reținută în cazul contrabandei cu muniții Oficial.md
În cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze..
14:00
A scris o carte despre sănătatea mintală, bipolaritate și vindecare! Maria Ciobanu: „Testamentul” este o povestire sinceră, o confesiune brutală Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de..
12:40
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” Oficial.md
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la..
12:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain..
11:50
MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul..
11:40
Ion Ceban a anunțat că se lucrează la elaborarea unui nou PUG Oficial.md
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a..
11:00
IGSU desfășoară un exercițiu interdepartamental la sediul Premier Energy Distribution Oficial.md
În dimineața zilei de 21 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează un..
11:00
Ministrul Justiției a discutat cu procurorul-șef al Parchetului European Oficial.md
În cadrul vizitei de lucru la București, ministrul Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu..
10:50
Veste bună pentru moldovenii stabiliți în Canada Oficial.md
Începând de astăzi, 21 noiembrie, intră în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica..
10:50
Apelul PSRM către toată opoziția: Să intensifice controlul asupra activității Guvernului Munteanu Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat apel către toate forțele..
10:10
152 de localități sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției Oficial.md
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Cazul cu contrabandă de muniții documentat de oamenii legii Oficial.md
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
20 noiembrie 2025
16:40
Trei spitale raionale din Moldova utilizează și stochează energie solară fotovoltaică Oficial.md
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
PLDM solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.