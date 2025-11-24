Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale
Oficial.md, 24 noiembrie 2025 12:20
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
Acum 10 minute
12:20
Acum 30 minute
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat # Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie # Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
Acum 2 ore
11:10
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto # Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
10:40
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
10:30
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au..
10:30
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în..
Acum 4 ore
10:10
Sinteza CNA: Noi dosare de corupție, rețineri, bunuri de milioane sechestrate și preluate în administrare de ARBI # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat..
10:00
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret # Oficial.md
Premiul Național de Tineret este dedicat recunoașterii celor mai remarcabile inițiative, proiecte și oameni care contribuie..
09:10
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost..
09:00
Natalia Ceban, responsabilă de fotbalul feminin la Federația Moldovenească de Fotbal și coordonator al proiectului UEFA..
09:00
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al..
08:50
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
08:50
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat două seminare de instruire a cluburilor din prima divizie..
08:50
Astăzi, 22 noiembrie 2025, la Joma Arena din Chișinău, se vor juca meciurile decisive ale..
08:50
Doar o singură echipă a jucat fără întrerupere în prima ligă din Republica Moldova, înființată..
08:50
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată..
Ieri
16:00
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, spune că, acum, când se caută..
10:10
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută..
21 noiembrie 2025
16:20
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 – 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău,..
15:50
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale # Oficial.md
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
15:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale după incidentul din..
15:40
Ion Ceban a propus candidaturile pentru funcțiile libere de viceprimari ai mun. Chișinău # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei..
15:40
În cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze..
14:00
A scris o carte despre sănătatea mintală, bipolaritate și vindecare! Maria Ciobanu: „Testamentul” este o povestire sinceră, o confesiune brutală # Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de..
12:40
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” # Oficial.md
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la..
12:30
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain..
11:50
MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri # Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul..
11:40
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a..
11:00
În dimineața zilei de 21 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează un..
11:00
În cadrul vizitei de lucru la București, ministrul Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu..
10:50
Începând de astăzi, 21 noiembrie, intră în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica..
10:50
Apelul PSRM către toată opoziția: Să intensifice controlul asupra activității Guvernului Munteanu # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat apel către toate forțele..
10:10
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova # Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova # Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
20 noiembrie 2025
16:40
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu # Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică # Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
