152 de localități sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției
Oficial.md, 21 noiembrie 2025 10:10
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
10:10
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
Acum 30 minute
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova # Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova # Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
Acum 2 ore
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
Acum 24 ore
16:40
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu # Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică # Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
14:00
Liderul MAN: Toți se duc prin deplasări și nimeni nu vorbește despre realitatea dură din țară # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „alegerile au trecut și ne trezim..
14:00
Aeroportul din Chișinău face unele precizări privind alimentarea aeronavelor cu combustibil # Oficial.md
ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începând cu 20 noiembrie 2025, este pregătită să înceapă..
13:10
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o..
13:00
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou..
12:20
VIDEO// Irina Vlah mulțumește tuturor structurilor și reprezentanțelor internaționale care monitorizează cazul „Inima Moldovei”: „Lupta noastră continuă” # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a amintit că, săptămâna trecută, a informat corpul..
12:00
Ambasadorului Federației Ruse i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către o dronă # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în..
12:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a lansat un apel către guvernare..
12:00
Igor Grosu l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),..
11:30
Radu Marian, la Forumul UE pentru Democrație: O mică democrație poate învinge dictatori vicioși # Oficial.md
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a participat la Forumul UE pentru..
11:20
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde..
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui..
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de..
Ieri
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă # Oficial.md
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare # Oficial.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și..
10:10
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și..
10:00
O delegație a Republicii Moldova participă la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP 30, Belém, Brazilia # Oficial.md
Conferința de la Belém marchează o etapă crucială pentru implementarea Acordului de la Paris și..
09:40
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari # Oficial.md
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9..
09:20
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră,..
09:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani, Slovacia! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii..
09:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei..
09:00
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o..
08:50
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
08:40
Naționala Moldovei a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 19 noiembrie 2025, în baza..
08:40
PLDM condamnă modul netransparent în care actuala guvernare tratează reintegrarea regiunii transnistrene # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își reconfirmă angajamentul ferm și constant pentru reintegrarea teritorială..
08:30
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025 # Oficial.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o..
19 noiembrie 2025
17:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-premier al Republicii Moldova, așa cum a..
14:20
PSDE: Situația datoriei publice arată o povară tot mai grea pe umerii fiecărui cetățean # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „situația datoriei publice arată o povară tot mai..
14:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la..
14:10
Serviciul Vamal informează că un funcționar vamal din cadrul postului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a..
13:10
Petr Vlah: Un candidat independent la funcţia de başcan, susţinut de mai multe partide – o şansă pentru Găgăuzia # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului..
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de..
12:50
Ion Chicu, deputat al Fracțiunii parlamentare „Alternativa”, cere convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a depus astăzi la Curtea de Apel Centru o cerere de anulare urgentă a măsurii de asigurare privind limitarea temporară a activităţii formaţiunii # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un..
12:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent,..
12:00
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian..
11:40
CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 # Oficial.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient..
11:40
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni # Oficial.md
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții..
10:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Oficial.md
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.