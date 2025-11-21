Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat

Oficial.md, 21 noiembrie 2025 10:10

Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
10:10
152 de localități sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției Oficial.md
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
Acum 30 minute
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
Acum 2 ore
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Cazul cu contrabandă de muniții documentat de oamenii legii Oficial.md
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
Acum 24 ore
16:40
Trei spitale raionale din Moldova utilizează și stochează energie solară fotovoltaică Oficial.md
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
PLDM solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
14:00
Liderul MAN: Toți se duc prin deplasări și nimeni nu vorbește despre realitatea dură din țară Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „alegerile au trecut și ne trezim..
14:00
Aeroportul din Chișinău face unele precizări privind alimentarea aeronavelor cu combustibil Oficial.md
ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începând cu 20 noiembrie 2025, este pregătită să înceapă..
13:10
Un bărbat și-a omorât rudele, o femeie și fiica acesteia Oficial.md
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o..
13:00
VIDEO// International Tobacco SRL – 20 de ani de dezvoltare continuă Oficial.md
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou..
12:20
VIDEO// Irina Vlah mulțumește tuturor structurilor și reprezentanțelor internaționale care monitorizează cazul „Inima Moldovei”: „Lupta noastră continuă” Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a amintit că, săptămâna trecută, a informat corpul..
12:00
Ambasadorului Federației Ruse i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către o dronă Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în..
12:00
Vlad Filat s-a adresat cu un apel către guvernare Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a lansat un apel către guvernare..
12:00
Igor Grosu l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),..
11:30
Radu Marian, la Forumul UE pentru Democrație: O mică democrație poate învinge dictatori vicioși Oficial.md
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a participat la Forumul UE pentru..
11:20
Prima vizită de lucru a ministrului Justiției Oficial.md
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde..
11:10
Accident la Rîșcani. Șoferul a fugit de la fața locului, 2 tinere au decedat Oficial.md
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui..
10:40
15 tone de verdeață cu pesticide depistate de ANSA la frontieră Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de..
Ieri
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă Oficial.md
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare Oficial.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și..
10:10
Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu Oficial.md
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și..
10:00
O delegație a Republicii Moldova participă la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP 30, Belém, Brazilia Oficial.md
Conferința de la Belém marchează o etapă crucială pentru implementarea Acordului de la Paris și..
09:40
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari Oficial.md
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9..
09:20
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră,..
09:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani, Slovacia! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii..
09:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei..
09:00
Nerespectarea regulilor la exploatarea sobei a provocat un incendiu în raionul Rîșcani Oficial.md
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o..
08:50
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
08:40
Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA Oficial.md
Naționala Moldovei a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 19 noiembrie 2025, în baza..
08:40
PLDM condamnă modul netransparent în care actuala guvernare tratează reintegrarea regiunii transnistrene Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își reconfirmă angajamentul ferm și constant pentru reintegrarea teritorială..
08:30
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025 Oficial.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o..
19 noiembrie 2025
17:00
Vlad Filat a depus la Parlament Analiza privind frauda bancară Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-premier al Republicii Moldova, așa cum a..
14:20
PSDE: Situația datoriei publice arată o povară tot mai grea pe umerii fiecărui cetățean Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „situația datoriei publice arată o povară tot mai..
14:10
Mâine în Republica Moldova va fi zi de doliu național Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la..
14:10
Un funcționar vamal de la aeroport a semnalat CNA o tentativă de mituire Oficial.md
Serviciul Vamal informează că un funcționar vamal din cadrul postului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a..
13:10
Petr Vlah: Un candidat independent la funcţia de başcan, susţinut de mai multe partide – o şansă pentru Găgăuzia Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului..
13:00
Un lot de amidon de cartofi provenit din import nimicit de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de..
12:50
Ion Chicu solicită convocarea CSS cu reprezentanții tuturor partidelor Oficial.md
Ion Chicu, deputat al Fracțiunii parlamentare „Alternativa”, cere convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a depus astăzi la Curtea de Apel Centru o cerere de anulare urgentă a măsurii de asigurare privind limitarea temporară a activităţii formaţiunii Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un..
12:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent,..
12:00
Ambasadorul Federației Ruse – convocat la Ministerul de Externe Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian..
11:40
CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 Oficial.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient..
11:40
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni Oficial.md
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții..
10:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei Oficial.md
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.