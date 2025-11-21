Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale
Oficial.md, 21 noiembrie 2025 15:50
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
15:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău,..
15:50
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale # Oficial.md
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
15:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale după incidentul din..
15:40
Ion Ceban a propus candidaturile pentru funcțiile libere de viceprimari ai mun. Chișinău # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei..
15:40
În cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze..
Acum 4 ore
14:00
A scris o carte despre sănătatea mintală, bipolaritate și vindecare! Maria Ciobanu: „Testamentul” este o povestire sinceră, o confesiune brutală # Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de..
12:40
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” # Oficial.md
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la..
12:30
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain..
Acum 6 ore
11:50
MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri # Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul..
11:40
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a..
11:00
În dimineața zilei de 21 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează un..
11:00
În cadrul vizitei de lucru la București, ministrul Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu..
10:50
Începând de astăzi, 21 noiembrie, intră în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica..
10:50
Apelul PSRM către toată opoziția: Să intensifice controlul asupra activității Guvernului Munteanu # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat apel către toate forțele..
10:10
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
Acum 8 ore
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova # Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova # Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
Acum 24 ore
16:40
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu # Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
Ieri
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică # Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
14:00
Liderul MAN: Toți se duc prin deplasări și nimeni nu vorbește despre realitatea dură din țară # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „alegerile au trecut și ne trezim..
14:00
Aeroportul din Chișinău face unele precizări privind alimentarea aeronavelor cu combustibil # Oficial.md
ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începând cu 20 noiembrie 2025, este pregătită să înceapă..
13:10
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o..
13:00
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou..
12:20
VIDEO// Irina Vlah mulțumește tuturor structurilor și reprezentanțelor internaționale care monitorizează cazul „Inima Moldovei”: „Lupta noastră continuă” # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a amintit că, săptămâna trecută, a informat corpul..
12:00
Ambasadorului Federației Ruse i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către o dronă # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în..
12:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a lansat un apel către guvernare..
12:00
Igor Grosu l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),..
11:30
Radu Marian, la Forumul UE pentru Democrație: O mică democrație poate învinge dictatori vicioși # Oficial.md
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a participat la Forumul UE pentru..
11:20
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde..
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui..
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de..
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă # Oficial.md
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare # Oficial.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și..
10:10
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și..
10:00
O delegație a Republicii Moldova participă la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP 30, Belém, Brazilia # Oficial.md
Conferința de la Belém marchează o etapă crucială pentru implementarea Acordului de la Paris și..
09:40
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari # Oficial.md
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9..
09:20
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră,..
09:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani, Slovacia! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii..
09:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei..
09:00
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o..
08:50
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
08:40
Naționala Moldovei a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 19 noiembrie 2025, în baza..
08:40
PLDM condamnă modul netransparent în care actuala guvernare tratează reintegrarea regiunii transnistrene # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își reconfirmă angajamentul ferm și constant pentru reintegrarea teritorială..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.