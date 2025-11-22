Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi țara și neutralitatea

Oficial.md, 22 noiembrie 2025 10:20

Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, spune că, acum, când se caută..

Acum o oră
10:20
10:10
Acum 24 ore
16:20
Târguri cu produse autohtone în weekend Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 – 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău,..
15:50
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale Oficial.md
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
15:40
PSDE cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale după incidentul din..
15:40
Ion Ceban a propus candidaturile pentru funcțiile libere de viceprimari ai mun. Chișinău Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei..
15:40
A 3 persoană reținută în cazul contrabandei cu muniții Oficial.md
În cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze..
14:00
A scris o carte despre sănătatea mintală, bipolaritate și vindecare! Maria Ciobanu: „Testamentul” este o povestire sinceră, o confesiune brutală Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de..
12:40
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” Oficial.md
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la..
12:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain..
11:50
MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul..
11:40
Ion Ceban a anunțat că se lucrează la elaborarea unui nou PUG Oficial.md
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a..
11:00
IGSU desfășoară un exercițiu interdepartamental la sediul Premier Energy Distribution Oficial.md
În dimineața zilei de 21 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează un..
11:00
Ministrul Justiției a discutat cu procurorul-șef al Parchetului European Oficial.md
În cadrul vizitei de lucru la București, ministrul Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu..
Ieri
10:50
Veste bună pentru moldovenii stabiliți în Canada Oficial.md
Începând de astăzi, 21 noiembrie, intră în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica..
10:50
Apelul PSRM către toată opoziția: Să intensifice controlul asupra activității Guvernului Munteanu Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat apel către toate forțele..
10:10
152 de localități sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției Oficial.md
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
10:10
Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul..
10:00
Cele trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv aplicat pentru Vlad Plahotniuc – admise Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ieri, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea..
10:00
Andrei Năstase: Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii Moldova Oficial.md
Cazul transportului de armament oprit la Vama Albița–Leușeni demonstrează o breșă gravă în securitatea Republicii..
09:50
Alexandru Munteanu, în discuții cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova Oficial.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu..
09:50
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova și Turkmenistanului au avut o discuție telefonică Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu..
09:00
Parlamentul organizează conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe..
09:00
Cazul cu contrabandă de muniții documentat de oamenii legii Oficial.md
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica..
20 noiembrie 2025
16:40
Trei spitale raionale din Moldova utilizează și stochează energie solară fotovoltaică Oficial.md
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor..
16:40
Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere, la București, cu omologul român, Radu Marinescu Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a avut o întrevedere la București cu omologul său român, Radu..
14:50
CUB susține orice inițiative de a comemora numele lui Ilie Ilașcu în piatră și memorialistică Oficial.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a..
14:30
PLDM solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate,..
14:00
Liderul MAN: Toți se duc prin deplasări și nimeni nu vorbește despre realitatea dură din țară Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „alegerile au trecut și ne trezim..
14:00
Aeroportul din Chișinău face unele precizări privind alimentarea aeronavelor cu combustibil Oficial.md
ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începând cu 20 noiembrie 2025, este pregătită să înceapă..
13:10
Un bărbat și-a omorât rudele, o femeie și fiica acesteia Oficial.md
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o..
13:00
VIDEO// International Tobacco SRL – 20 de ani de dezvoltare continuă Oficial.md
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou..
12:20
VIDEO// Irina Vlah mulțumește tuturor structurilor și reprezentanțelor internaționale care monitorizează cazul „Inima Moldovei”: „Lupta noastră continuă” Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a amintit că, săptămâna trecută, a informat corpul..
12:00
Ambasadorului Federației Ruse i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către o dronă Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în..
12:00
Vlad Filat s-a adresat cu un apel către guvernare Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a lansat un apel către guvernare..
12:00
Igor Grosu l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),..
11:30
Radu Marian, la Forumul UE pentru Democrație: O mică democrație poate învinge dictatori vicioși Oficial.md
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a participat la Forumul UE pentru..
11:20
Prima vizită de lucru a ministrului Justiției Oficial.md
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde..
11:10
Accident la Rîșcani. Șoferul a fugit de la fața locului, 2 tinere au decedat Oficial.md
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
15 tone de verdeață cu pesticide depistate de ANSA la frontieră Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de..
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă Oficial.md
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare Oficial.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și..
10:10
Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu Oficial.md
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și..
10:00
O delegație a Republicii Moldova participă la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP 30, Belém, Brazilia Oficial.md
Conferința de la Belém marchează o etapă crucială pentru implementarea Acordului de la Paris și..
09:40
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari Oficial.md
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9..
09:20
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră,..
09:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani, Slovacia! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii..
09:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei..
09:00
Nerespectarea regulilor la exploatarea sobei a provocat un incendiu în raionul Rîșcani Oficial.md
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o..
