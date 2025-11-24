(video) Problema parcărilor auto în capitală, discutată la ședința Primăriei. Ceban: Vom înregistra un proiect de lege în acest sens, în Parlament

20:10

Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, care se află în subordinea Președinției a stârnit un val de întrebări pe motivele care au stat la baza plecării lui Vasile Popa, cel care mulți ani la rând a fost „prin voluntariat” bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că unul dintre motivele care a stat la baza demiterii ar fi implicarea mai multor colaboratori SPPS în schema TUX, piramida care a lăsat fără bani mai mulți moldoveni, inclusiv angajați din organele de drept ale statului. UNIMEDIA a cerut un comentariu de la SPPS pe marginea acestor acuzații.