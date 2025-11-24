Un polițist se afla pe bancheta de alături cu tânăra care a urcat la volan fără permis și a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac la Blindești
UNIMEDIA, 24 noiembrie 2025 13:30
Noi detalii despre accidentul cumplit de la Blindești. Bărbatul care a urcat în Volkswagenul condus de o tânără fără permis este polițist.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
13:40
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski # UNIMEDIA
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.
Acum 30 minute
13:30
Un polițist se afla pe bancheta de alături cu tânăra care a urcat la volan fără permis și a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac la Blindești # UNIMEDIA
Noi detalii despre accidentul cumplit de la Blindești. Bărbatul care a urcat în Volkswagenul condus de o tânără fără permis este polițist.
Acum o oră
13:10
(video) Ședința CMC, eșuată, după un scandal de proporții: Consilierii PAS au părăsit sala cu replici, după ce funcționarii publici au cerut salarii majorate # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens, iar consilierii PAS au părăsit sala, acuzând primarul că manipulează prin funcționarii publici, angajații Primărie și profesori.
13:00
Theo Rose a anunțat despărțirea chiar în timpul unui concert. În fața publicului, cântăreața a transmis că ea și Alessandra au încheiat colaborarea lor muzicală. Chiar dacă nu vor mai lucra împreună în aceeași formulă artistică, legătura lor personală rămâne la fel de puternică, bazată pe ani de prietenie autentică și sprijin necondiționat, scrie cancan.ro.
Acum 2 ore
12:40
(live) Scandal la ședința CMC. Moțpan, către Popa: Nu sunteți buricul pământului! Ați depășit orice linie roșie, vă credeți la sediul PAS? # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:40
(video) „Vrem salarii! Jos PAS!” Funcționarii care au venit să ceară lefuri majorate, indignați că aleșii au plecat de la CMC: La lucru # UNIMEDIA
Funcționarii publici veniți astăzi la ședința CMC, pentru a cere majorarea salariilor, au ieșit în holul Primăriei, acolo unde fracțiunea PAS a anunțat că urma să susțină o conferință de presă. „La lucru, rușine!”, le-au strigat funcționarii consilierilor.
12:20
O femeie a fost ucisă în bătaie de concubinul său, ieri dimineață, la o stână din satul Mihăileni, raionul Rîșcani. Bărbatul a fost reținut de poliție, iar pe caz a fost pornit un dosar penal.
12:10
Vin primele ieftiniri, după valul de scumpiri la carburanți: Ce prețuri a afișat ANRE la benzină și motorină, pentru mâine # UNIMEDIA
Vin primele ieftiniri, după valul de scumpiri la carburanți din ultimele săptămâni. Astfel, pentru mâine, 25 noiembrie ANRE a afișat prețuri mai mici la benzină și motorină.
12:00
(video) „- Sunteți cățelușii lui Ceban! - Iar voi codruții Maiei Sandu.” Acuzații și țipete la CMC, între Zinaida Popa și consilierii MAN # UNIMEDIA
Replici și acuzațiii între președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, și aleșii MAN. „Sunteți cățelușii primarului Ion Ceban”, le-a spus Popa consilierilor Mișcării Alternativa Națională. „Rușine”, au acandat aceștia.
11:50
(live) Scandal la ședința CMC. Funcționarii publici au ieșit după consilierii PAS în hol: La lucru! Vrem salarii! Jos PAS # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 4 ore
11:40
Pedagogi, pediatri și ingineri tehnologi: Cine sunt cei 8 deputați ale căror mandate au fost aprobate de CC # UNIMEDIA
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“.
11:30
„Trăim pe un salariu de 6 mii lei”. Sindicatul APL Chișinău amenință cu grevă: Mergem la CNA ca la piața centrală, pentru acuzații nefondate de corupție # UNIMEDIA
Președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, amenință cu grevă japoneză, dacă lefurile funcționarilor publici din capitală nu vor fi majorate. „Nu cred că există o entitate în Guvern care mai are salariu de 6000 de lei. Avem câte 2-3 credite de consum. Suntem mame și tați, avem copii, familii care trebuie întreținute, familiile noastre consumă aceleași alimente ca și ale dvs, aceeași energie care s-a scumpit foarte mult”, a declarat Angela Lubaș.
11:20
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace: O schemă „actualizată şi perfecţionată” # UNIMEDIA
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, potrivit Reuters, citat de digi24.ro.
11:10
(live) Scandal la ședința CMC. Popa: Sunteți cățelușii primarului. Consilier: Rușine să vă fie. Fracțiunea PAS a părășit sala # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:00
(video) Ping-pongul pe securizarea Hotelului Național s-a încheiat: Primăria pune 24 de camere de supraveghere, după ce a sudat intrările în „clădirea morții” din Centru # UNIMEDIA
Hotelul Național intră, în sfârșit, sub control strict, după ce Primăria Chișinău a blocat intrările și a început montarea camerelor video pentru a preveni accesul neautorizat. Anunțul a fost făcut de către primarul capitalei, Ion Ceban, care a venit și cu un apel repetat către Guvern.
10:50
(video) „А что я сказал?” Urgant a repetat celebra frază a lui Crețu din fiecare dimineață, deși nu a înțeles nimic din ea: „Prosnulsea pavidla” # UNIMEDIA
Emilian Crețu l-a provocat pe Ivan Urgant în timpul show-ului de la Chișinău să rostească celebra sa frază „Bună dimineața, s-a trezit dulceața”, iar momentul a stârnit ropote de râs în sală.
10:40
(live) Scandal la început de ședință la CMC. Popa: Sunteți cățelușii primarului. Consilier: Rușine să vă fie # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Noapte de foc la Dondușeni: O casă a ars din temelii, iar pompierii au evacuat 4 butelii de gaz pentru a preveni o explozie # UNIMEDIA
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni.
10:30
(live) CMC, în ședință fără consilierii care au ales să plece în Parlament: Doar 22 de aleși, prezenți în sală # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(video) Problema parcărilor auto în capitală, discutată la ședința Primăriei. Ceban: Vom înregistra un proiect de lege în acest sens, în Parlament # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi, 24 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Evenimentul are loc în sala de ședințe a Preturii sectorului Buiucani. În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte, inclusiv și problema parcărilor auto în capitală.
10:10
Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon ridicate pentru monitorizarea țintelor aeriene # UNIMEDIA
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat MApN, citat de adevarul.ro.
10:10
(foto) Peste o tonă de „Ceai negru” de import, nimicită de ANSA: Ce au depistat investigațiile de laborator # UNIMEDIA
Peste o tonă de „Ceai negru (frunze)” a fost nimicită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Asta după ce investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar.
Acum 6 ore
09:30
(live) Primăria, în ședință, la Pretura Buiucani. Ceban: Săptămâna aceasta vom înregistra în Parlament un proiect de lege cu privire la parcările auto # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi, 24 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Evenimentul are loc în sala de ședințe a Preturii sectorului Buiucani.
09:30
Valerie Lungu, în lacrimi: Influencerița a dezvăluit că are atacuri de panică și a transmis un mesaj celor care o vor critica # UNIMEDIA
Valerie Lungu s-a filmat plângând, în timpul unui atac de panică. Recent, influencerița a vorbit despre această situație și a transmis un mesaj sincer celor care o critică, scrie spynews.ro.
09:10
Pe 24 noiembrie, Ștefan cel Mare a cucerit Cetatea Dâmboviței, iar Italia a recunoscut independența României, marcând momente cheie în istoria Moldovei.
09:00
(video) „Doamne, eu am pus mâna pe Urgant!” Emilian Crețu, în scenă la spectacolul de la Chișinău al prezentatorului rus: Иван, дай мне 20 секунд... # UNIMEDIA
Spectacolul prezentatorului rus Ivan Urgant, susținut aseară la Chișinău, a oferit publicului nu doar umor și improvizație, ci și un moment savuros care a devenit rapid viral. Actorul și influencerul Emilian Crețu a urcat pe scenă la invitația lui Urgant, iar emoțiile l-au copleșit în fața publicului.
08:50
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:20
(video) „Știu că e prea târziu, dar iartă-mă!” Mesaje răvășitoare pentru tânăra de 21 de ani, care a murit în accidentul de la Blîndești: Drum lin, scumpo # UNIMEDIA
Prietenii și rudele fetei de 21 de ani, care și-a pierdut viața în tragicul accident de la Blîndești, pe 22 noiembrie, au transmis un mesaj sfâșietor, în care își exprimă șocul trăit după moartea ei fulgerătoare. „u pot să cred. Pentru noi, aceasta toamnă va ramâne cea ma grea și cea mai tăcută, pentru că o dată cu ea a plecat un suflet drag”, a scris pe rețele o tânără.
08:20
Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi, 24 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Evenimentul are loc în sala de ședințe a Preturii sectorului Buiucani.
08:00
Ziua Leilor va fi marcată de schimbări de dispoziție, iar Săgetătorii descoperă ordinea în haos: Află ce perspective se deschid pentru tine # UNIMEDIA
Leii trec astăzi prin schimbări bruște de dispoziție, în timp ce Săgetătorii reușesc să aducă ordine în haosul din jurul lor. Fie că vorbim despre provocări emoționale, claritate interioară sau oportunități care se deschid neașteptat, ziua vine cu mesaje importante pentru toate zodiile.
Acum 8 ore
07:40
(foto) Cristiano Ronaldo i-a înnebunit pe arabi: Gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr, în campionatul Arabiei Saudite # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit un nou gol superb pentru Al-Nassr, formația din Arabia Saudită la care este legitimat din ianuarie 2023, transmite digisport.ro.
07:30
(video) Suburbia sudică a Beirutului, vizată de un atac israelian. A fost elminat cel de-al doilea om în ierarhia Hezbollah # UNIMEDIA
Israelul a bombardat duminică suburbia sudică a Beirutului, vizându-l pe unul dintre cei mai importanţi comandanţi militari ai Hezbollah, Ali Tabtabai. Cel puţin cinci persoane au fost ucise și 28 au fost rănite în atac, scrie adevarul.ro.
07:20
Nori persistenți pe cerul Moldovei, la început de săptămână: Se preconizează și creșteri ușoare ale temperaturilor, spun meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu variații pe parcursul zilei, fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Planul de pace al lui Trump, criticat dur de un fost parlamentar britanic: E o capitulare amânată, pe hârtie cu antetul Kremlinului # UNIMEDIA
Planul de pace al lui Donald Trump arată, în forma în care a fost prezentat Ucrainei, mai degrabă ca un document redactat pe antetul Kremlinului decât ca o inițiativă venită de la Washington. Iar nota de plată, dacă acest acord ar fi impus, ar fi achitată nu doar de Kiev, ci de întreaga Europă, scrie, în Daily Mail, Bob Seely, fost parlamentar britanic, fost jurnalist și soldat. Din 1990 până în 1995, a lucrat ca și corespondent străin în URSS și în statele post-sovietice. Din 2008 până în 2017, a servit în Forțele Armate Britanice în campaniile din Irak, Afganistan, Libia, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:20
(video) „El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat: L-au spălat cu furtunul și l-au aruncat sub gard # UNIMEDIA
Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit nepoatei victimei, Natalia Savin, unchiul său a fost scos din bar de agresori, lovit și călcat în picioare ca pe un câine, în timp ce zăcea într-o baltă de sânge. Nimeni dintre martorii prezenți nu a intervenit pentru a-l ajuta sau pentru a chema ambulanța. „A ieșit patronul barului și a zis: spălați-l cu apă și duceți-l sub gard, de parcă era beat și a căzut singur”, acuză rudele, care cer dreptate.
20:00
Donald Trump a avut o reacţie dură pe Truth Social, după discuţiile dintre delegația americană și cea europeană de la Geneva despre planul său de pace. Preşedintele american spune că Ucraina a arătat zero recunoştinţă faţă de eforturile SUA de a pune capăt războiului, scrie observatornews.ro.
19:40
(foto) Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane £ # UNIMEDIA
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de salvare, preferând să rămână alături de soțul ei în momentul scufundării navei. Acest ceas a rămas fixat la ora la care Titanicul a dispărut sub ape, conform observatornews.ro.
19:20
(video) Costiuc îl acuză pe Grosu că ar fi trimis o delegație parlamentară „strict pe culoare PAS” la București: „Nu e „colhozul imeni Lenina” de la Andrușul de Sus” # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Democrație Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că ar fi constituit o delegație „exclusiv PAS” pentru o vizită oficială la București, unde a fost semnat un acord de cooperare între Comisiile pentru politică externă din Republica Moldova și România. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor fracțiunilor, doar deputații PAS ar fi participat la eveniment. „Domnul Grosu acesta nu e „colhozul imeni Lenina”, de la Andrușul de Sus, să gestionezi cum îți place mușchiul tău”, s-a întrebat parlamentarul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
18:50
(foto) Un politician american, surprins uitându-se la poze cu femei în lenjerie: „Nu e pornografie, Elon Musk a distrus algoritmul” # UNIMEDIA
Un scandal neașteptat zguduie politica americană după ce congresmanul democrat Brad Sherman a fost surprins în timpul unui zbor uitându-se pe iPad la imagini cu femei sumar îmbrăcate. Fotografiile, realizate de un pasager aflat în spatele lui, au devenit virale pe platforma X, unde sute de mii de utilizatori l-au acuzat că urmărea conținut pornografic în public, scrie adevarul.ro.
18:20
La Brașov, odată cu primele ninsori, şoferii riscă să fie opriţi dacă nu au anvelope de iarnă sau dacă pneurile lor sunt prea uzate. Măsura vine după scenariile din ani trecuţii, când camioanele cu aşa-numitele "anvelope oglindă" au blocat traficul şi au împiedicat utilajele să cureţe zăpada de pe şosele, scrie observatornews.ro.
18:20
Suspendare pentru un an de zile. Stefanos Tsitsipas a comis-o grav. Cum a fost prins grecul pe străzile din Atena # UNIMEDIA
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, clasat pe locul 34 ATP) a rămas fără permis timp de un an și a fost sancționat cu 2.000 de euro după ce a fost depistat conducând cu 210 km/h pe drumurile din Atena, scrie adevarul.ro.
17:50
O tânără de 21 de ani a murit, după ce a urcat la volanul unui Volkswagen, fără permis, și s-a izbit de un copac. Pasagerul său, spitalizat în stare gravă # UNIMEDIA
Un accident tragic a avut loc ieri după-amiază pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. O tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, și-a pierdut viața după ce a provocat un accident rutier.
17:20
Țara din Europa unde poți câștiga până la 8.100 de euro pe lună fără diplomă. Se caută zeci de mii de angajați # UNIMEDIA
În una dintre țările europene, meseriile care nu necesită o diplomă de studii sunt apreciate și foarte bine plătite, spre deosebire de restul statelor, scrie adevarul.ro.
16:50
(video) „Două locuri de casă la Negureni, dacă e…”: Familia Crețu se extinde, iar gender reveal-ul a fost plin de emoții # UNIMEDIA
Familia Crețu are din nou motive de bucurie! La Negureni a avut loc un nou gender party, de această dată dedicat surorii celei mari a lui Emilian Crețu, care a dezvăluit în fața familiei și prietenilor sexul bebelușului pe care îl așteaptă, transmite SHOK.md.
16:30
Scandal în industria jucăriilor inteligente: Un ursuleț AI a vorbit cu copiii despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase # UNIMEDIA
Un nou incident ridică semne de alarmă în ceea ce privește siguranța jucăriilor conectate la AI, după ce un ursuleț inteligent fabricat de o companie din Singapore a fost surprins purtând conversații complet nepotrivite cu utilizatorii, scrie playtech.ro.
16:10
Secretarul de stat Marco Rubio, prins în contradicții. Cum a ajuns un „plan american” să fie, de fapt, o propunere rusească transmisă Ucrainei # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu un val de critici după ce mai mulți membri ai unei delegații bipartizane a Senatului au afirmat că acesta le-a spus că planul de pace în 28 de puncte transmis Ucrainei ar fi, de fapt, o propunere rusească redirecționată prin intermediul SUA, scrie adevarul.ro.
15:50
Comunitatea medicală din sectorul Buiucani este în doliu după trecerea prematură în neființă a Tatianei Gangan, asistentă medicală în cadrul IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani. Instituția a anunțat despre pierderea colegei, exprimându-și profunda tristețe și solidaritatea cu familia îndurerată.
15:20
La Brașov, odată cu primele ninsori, şoferii riscă să fie opriţi dacă nu au anvelope de iarnă sau dacă pneurile lor sunt prea uzate. Măsura vine după scenariile din ani trecuţii, când camioanele cu aşa-numitele "anvelope oglindă" au blocat traficul şi au împiedicat utilajele să cureţe zăpada de pe şosele, scrie observatornews.ro.
15:00
„Sănătate, siguranță, recolte bune și respectul pe care îl meritați”. Agricultorii își sărbătoresc astăzi Ziua Profesională. Mesajul lui Igor Dodon # UNIMEDIA
Cu ocazia Zilei Profesionale a lucrătorilor din agricultură și industria prelucrătoare, Igor Dodon le-a transmis fermierilor sincere felicitări și mulțumiri pentru munca depusă, subliniind provocările cu care se confruntă sectorul. „Vă doresc sănătate, siguranță, recolte bune și respectul pe care îl meritați. La mulți ani!”, a scris ex-președintele țării.
14:20
(video) „Îl văd de la spate și plâng”: Emilian Crețu, în lacrimi la plantarea pomilor din noul parc din Negureni. Cum a fost surprins de sora sa # UNIMEDIA
Emilian Crețu a trăit un moment emoționant la Negureni, acolo unde a participat la plantarea pomilor în noul parc al localității. Actorul, implicat activ în proiectele comunitare din satul natal, nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce vedea cum visul său de a crea un spațiu verde pentru localnici prinde contur, scrie SHOK.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.