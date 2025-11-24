Un polițist se afla pe bancheta de alături cu tânăra care a urcat la volan fără permis și a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac la Blindești

20:20

Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit nepoatei victimei, Natalia Savin, unchiul său a fost scos din bar de agresori, lovit și călcat în picioare ca pe un câine, în timp ce zăcea într-o baltă de sânge. Nimeni dintre martorii prezenți nu a intervenit pentru a-l ajuta sau pentru a chema ambulanța. „A ieșit patronul barului și a zis: spălați-l cu apă și duceți-l sub gard, de parcă era beat și a căzut singur”, acuză rudele, care cer dreptate.