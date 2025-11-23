Suspendare pentru un an de zile. Stefanos Tsitsipas a comis-o grav. Cum a fost prins grecul pe străzile din Atena

16:10

Președintele Democrația Acasă care a adunat popularitate pe rețelele de socializare datorită live-urile din diferite locații din țară - case de demnitari, afaceri dubioase sau proteste, spune că nu va renunța acestea, odată ce a ocupat fotoliul de deputat. Totuși, Vasile Costiuc precizează că nu va face live-uri din clădirea Parlamentului, chiar dacă mai mulți „s-au agitat la acest capitol” și au instalat și inscripții pe unele uși cu „filmări interzise”, de exemplu la cantină. „Totuși ei au văzut că noi nu ne-am urinat pe la colțuri, nu am distrus tribuna”, a spus Costiuc la UNInterviu pentru UNIMEDIA.