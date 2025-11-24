(video) Suburbia sudică a Beirutului, vizată de un atac israelian. A fost elminat cel de-al doilea om în ierarhia Hezbollah
Israelul a bombardat duminică suburbia sudică a Beirutului, vizându-l pe unul dintre cei mai importanţi comandanţi militari ai Hezbollah, Ali Tabtabai. Cel puţin cinci persoane au fost ucise și 28 au fost rănite în atac, scrie adevarul.ro.
Ziua Leilor va fi marcată de schimbări de dispoziție, iar Săgetătorii descoperă ordinea în haos: Află ce perspective se deschid pentru tine # UNIMEDIA
Leii trec astăzi prin schimbări bruște de dispoziție, în timp ce Săgetătorii reușesc să aducă ordine în haosul din jurul lor. Fie că vorbim despre provocări emoționale, claritate interioară sau oportunități care se deschid neașteptat, ziua vine cu mesaje importante pentru toate zodiile.
(foto) Cristiano Ronaldo i-a înnebunit pe arabi: Gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr, în campionatul Arabiei Saudite # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit un nou gol superb pentru Al-Nassr, formația din Arabia Saudită la care este legitimat din ianuarie 2023, transmite digisport.ro.
(video) Suburbia sudică a Beirutului, vizată de un atac israelian. A fost elminat cel de-al doilea om în ierarhia Hezbollah # UNIMEDIA
Nori persistenți pe cerul Moldovei, la început de săptămână: Se preconizează și creșteri ușoare ale temperaturilor, spun meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu variații pe parcursul zilei, fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Planul de pace al lui Trump, criticat dur de un fost parlamentar britanic: E o capitulare amânată, pe hârtie cu antetul Kremlinului # UNIMEDIA
Planul de pace al lui Donald Trump arată, în forma în care a fost prezentat Ucrainei, mai degrabă ca un document redactat pe antetul Kremlinului decât ca o inițiativă venită de la Washington. Iar nota de plată, dacă acest acord ar fi impus, ar fi achitată nu doar de Kiev, ci de întreaga Europă, scrie, în Daily Mail, Bob Seely, fost parlamentar britanic, fost jurnalist și soldat. Din 1990 până în 1995, a lucrat ca și corespondent străin în URSS și în statele post-sovietice. Din 2008 până în 2017, a servit în Forțele Armate Britanice în campaniile din Irak, Afganistan, Libia, scrie adevarul.ro.
(video) „El zăcea în sânge, iar ei serveau bere la capul lui”. Un bărbat din Mărăndeni a murit la spital, după ce ar fi fost bătut de 5 tineri la barul din sat: L-au spălat cu furtunul și l-au aruncat sub gard # UNIMEDIA
Un bărbat de 54 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a murit după ce a fost bătut cu cruzime de cinci tineri, în urma unui conflict izbucnit la barul local, spun rudele. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar victimei i-au fost provocate leziuni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit nepoatei victimei, Natalia Savin, unchiul său a fost scos din bar de agresori, lovit și călcat în picioare ca pe un câine, în timp ce zăcea într-o baltă de sânge. Nimeni dintre martorii prezenți nu a intervenit pentru a-l ajuta sau pentru a chema ambulanța. „A ieșit patronul barului și a zis: spălați-l cu apă și duceți-l sub gard, de parcă era beat și a căzut singur”, acuză rudele, care cer dreptate.
Donald Trump a avut o reacţie dură pe Truth Social, după discuţiile dintre delegația americană și cea europeană de la Geneva despre planul său de pace. Preşedintele american spune că Ucraina a arătat zero recunoştinţă faţă de eforturile SUA de a pune capăt războiului, scrie observatornews.ro.
(foto) Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane £ # UNIMEDIA
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de salvare, preferând să rămână alături de soțul ei în momentul scufundării navei. Acest ceas a rămas fixat la ora la care Titanicul a dispărut sub ape, conform observatornews.ro.
(video) Costiuc îl acuză pe Grosu că ar fi trimis o delegație parlamentară „strict pe culoare PAS” la București: „Nu e „colhozul imeni Lenina” de la Andrușul de Sus” # UNIMEDIA
Președintele Partidului „Democrație Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că ar fi constituit o delegație „exclusiv PAS” pentru o vizită oficială la București, unde a fost semnat un acord de cooperare între Comisiile pentru politică externă din Republica Moldova și România. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor fracțiunilor, doar deputații PAS ar fi participat la eveniment. „Domnul Grosu acesta nu e „colhozul imeni Lenina”, de la Andrușul de Sus, să gestionezi cum îți place mușchiul tău”, s-a întrebat parlamentarul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
(foto) Un politician american, surprins uitându-se la poze cu femei în lenjerie: „Nu e pornografie, Elon Musk a distrus algoritmul” # UNIMEDIA
Un scandal neașteptat zguduie politica americană după ce congresmanul democrat Brad Sherman a fost surprins în timpul unui zbor uitându-se pe iPad la imagini cu femei sumar îmbrăcate. Fotografiile, realizate de un pasager aflat în spatele lui, au devenit virale pe platforma X, unde sute de mii de utilizatori l-au acuzat că urmărea conținut pornografic în public, scrie adevarul.ro.
La Brașov, odată cu primele ninsori, şoferii riscă să fie opriţi dacă nu au anvelope de iarnă sau dacă pneurile lor sunt prea uzate. Măsura vine după scenariile din ani trecuţii, când camioanele cu aşa-numitele "anvelope oglindă" au blocat traficul şi au împiedicat utilajele să cureţe zăpada de pe şosele, scrie observatornews.ro.
Suspendare pentru un an de zile. Stefanos Tsitsipas a comis-o grav. Cum a fost prins grecul pe străzile din Atena # UNIMEDIA
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, clasat pe locul 34 ATP) a rămas fără permis timp de un an și a fost sancționat cu 2.000 de euro după ce a fost depistat conducând cu 210 km/h pe drumurile din Atena, scrie adevarul.ro.
O tânără de 21 de ani a murit, după ce a urcat la volanul unui Volkswagen, fără permis, și s-a izbit de un copac. Pasagerul său, spitalizat în stare gravă # UNIMEDIA
Un accident tragic a avut loc ieri după-amiază pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. O tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, și-a pierdut viața după ce a provocat un accident rutier.
Țara din Europa unde poți câștiga până la 8.100 de euro pe lună fără diplomă. Se caută zeci de mii de angajați # UNIMEDIA
În una dintre țările europene, meseriile care nu necesită o diplomă de studii sunt apreciate și foarte bine plătite, spre deosebire de restul statelor, scrie adevarul.ro.
(video) „Două locuri de casă la Negureni, dacă e…”: Familia Crețu se extinde, iar gender reveal-ul a fost plin de emoții # UNIMEDIA
Familia Crețu are din nou motive de bucurie! La Negureni a avut loc un nou gender party, de această dată dedicat surorii celei mari a lui Emilian Crețu, care a dezvăluit în fața familiei și prietenilor sexul bebelușului pe care îl așteaptă, transmite SHOK.md.
Scandal în industria jucăriilor inteligente: Un ursuleț AI a vorbit cu copiii despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase # UNIMEDIA
Un nou incident ridică semne de alarmă în ceea ce privește siguranța jucăriilor conectate la AI, după ce un ursuleț inteligent fabricat de o companie din Singapore a fost surprins purtând conversații complet nepotrivite cu utilizatorii, scrie playtech.ro.
Secretarul de stat Marco Rubio, prins în contradicții. Cum a ajuns un „plan american” să fie, de fapt, o propunere rusească transmisă Ucrainei # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu un val de critici după ce mai mulți membri ai unei delegații bipartizane a Senatului au afirmat că acesta le-a spus că planul de pace în 28 de puncte transmis Ucrainei ar fi, de fapt, o propunere rusească redirecționată prin intermediul SUA, scrie adevarul.ro.
Comunitatea medicală din sectorul Buiucani este în doliu după trecerea prematură în neființă a Tatianei Gangan, asistentă medicală în cadrul IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani. Instituția a anunțat despre pierderea colegei, exprimându-și profunda tristețe și solidaritatea cu familia îndurerată.
„Sănătate, siguranță, recolte bune și respectul pe care îl meritați”. Agricultorii își sărbătoresc astăzi Ziua Profesională. Mesajul lui Igor Dodon # UNIMEDIA
Cu ocazia Zilei Profesionale a lucrătorilor din agricultură și industria prelucrătoare, Igor Dodon le-a transmis fermierilor sincere felicitări și mulțumiri pentru munca depusă, subliniind provocările cu care se confruntă sectorul. „Vă doresc sănătate, siguranță, recolte bune și respectul pe care îl meritați. La mulți ani!”, a scris ex-președintele țării.
(video) „Îl văd de la spate și plâng”: Emilian Crețu, în lacrimi la plantarea pomilor din noul parc din Negureni. Cum a fost surprins de sora sa # UNIMEDIA
Emilian Crețu a trăit un moment emoționant la Negureni, acolo unde a participat la plantarea pomilor în noul parc al localității. Actorul, implicat activ în proiectele comunitare din satul natal, nu și-a putut stăpâni lacrimile în timp ce vedea cum visul său de a crea un spațiu verde pentru localnici prinde contur, scrie SHOK.md.
Pariori chinezi, bani ai cartelurilor: Rețeaua secretă care spala bani la cel mai mare cazinou din Las Vegas # UNIMEDIA
Lei Zhang a pășit din arșița deșertului în răcoarea unei săli de joc din Las Vegas, cu ochelarii de soare ascunzându-i privirea. A traversat mulțimea zgomotoasă din jurul meselor de blackjack, a trecut pe lângă sloturile asurzitoare și s-a îndreptat spre o cameră de hotel. În geantă avea o sumă considerabilă de bani lichizi – și un secret întunecat. Zhang era o piesă importantă într-o presupusă rețea globală de spălare de bani, care facilita pariurile de mare anvergură ale jucătorilor chinezi și care, potrivit anchetatorilor, avea legături cu unele dintre cele mai periculoase grupări criminale din lume, relatează CNN, citat de observatornews.ro.
(stop cadru) Costumul e nou sau „de mire”? Costiuc: Deja e rupt, dar nu o să umblu ca „Oriflame - rozovaia pantera” prin Parlament # UNIMEDIA
Întrebat dacă poartă un costum nou sau „costumul de mire”, deputatul PDA, Vasile Costiuc a răspuns că ținuta lui este „deja roasă”, precizând că nu este dintre aleșii care „defilează” prin Parlament. „Numai Oriflame umblă cu un costum roz parcă e „розовая пантера””, a spus Costiuc la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
O adevărată avere se ascunde sub oceane: milioane de tone de aur sunt estimate în ape, dar exploatarea lor rămâne dificilă. Cel mai mare zăcământ subacvatic descoperit până acum se află în apropierea insulei Sanshan, China conducând astfel clasamentul global al aurului subacvatic, potrivit cercetărilor recente, notează wionews.ro, citat de adevarul.ro.
Incendiu pe un traseu din România: Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în județul Bacău # UNIMEDIA
Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc, duminică dimineața, pe DN 11A, în județul Bacău. Oamenii au reușit să se evacueze la timp. Circulația între Adjud și Bârlad este oprită pe un sens, scrie mediafax.ro.
(video) Oraşul care şi-a enervat locuitorii după ce a instalat brad din tablă, unic: „Vai şi amar” # UNIMEDIA
Un brad de Crăciun din tablă a reușit să aprindă spiritele la Timișoara. A fost montat în Piața Libertății și va fi punctul central al târgului din acest an. Este, de fapt, parte dintr-un carusel cu gondole în formă de globuri. În timp ce unii îl consideră urât și nepotrivit, alții îl văd ca pe ceva colorat şi inedit, scrie observatornews.ro.
(video) „Выходим!” Doi hoți, cu cagule și rucsac în spate, au spart cu o rangă metalică un schimb valutar din Florești. Au scăpat sacul și plicul cu bani în fugă, după ce a intervenit paza # UNIMEDIA
Un furt de proporții a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 23 noiembrie, la un schimb valutar din Florești, unde persoane necunoscute au pătruns prin forțarea ușii de la intrare și au sustras o sumă mare de bani. O parte din aceasta fiind găsită ulterior împrăștiată în stradă, anunță oamenii legii.
(foto) Era cu fața desfigurată și cu mai multe oase rupte, după ce au găsit-o pe marginea unui drum din Dubai: Cum arată acum Maria Kovalciuk # UNIMEDIA
Maria Kovalchuk, tânăra de 20 de ani din Ucraina găsită grav rănită la marginea unui drum din Dubai, și-a împărtășit povestea chinuitoare în vara acestui an. După ce a fost descoperită cu fața desfigurată și mai multe oase rupte, Maria a suferit câteva operații, iar recuperarea a fost dificilă, transmite protv.ro.
(video) Scandal cu împușcături la Buiucani, în plină noapte: Un polițist ar fi tras în aer, după un scandal lângă o kebăbărie. Patru indivizi, care au lovit oamenii legii, reținuți # UNIMEDIA
Noapte agitată la Buiucani: patru tineri au fost reținuți după ce s-au năpustit asupra unui echipaj de patrulare intervenit într-un scandal pe strada Alba Iulia, în preajma unei kebăbării. Potrivit martorilor, aceștiaau sărit la bătaie la oamenii legii, dar au fost încătușați după un foc de avertisment tras în aer și intervenția altor echipaje.
Igor Grosu, în drum spre Stockholm: Va susține un discurs la Summitul parlamentar Crimeea. De cine va fi însoțit # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei informează reprezentanții Legislativului.
Ceață și ploi slabe, la sfârșit de săptămână: Meteorologii prognozează o zi posomorâtă, astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu nori și precipitații pe alocuri, iar în Chișinău sunt așteptate ploi slabe și ceață dimineața.
Pe 23 noiembrie, istoria a fost marcată de începutul celei de-a doua domnii a lui Dimitrie Cantemir în Moldova și de aderarea României la Pactul Tripartit.
Săgetătorii sărbătoresc succesul, iar Peștii primesc vești financiare bune: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi plină de revelații și schimbări pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de confirmarea unor bănuieli sau de recunoașterea meritelor, astrele ne îndeamnă să ne folosim intuiția și să ne valorificăm creativitatea.
(video) „Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. Ce spune instituția statului despre implicarea „generalilor în schema TUX” # UNIMEDIA
Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, care se află în subordinea Președinției a stârnit un val de întrebări pe motivele care au stat la baza plecării lui Vasile Popa, cel care mulți ani la rând a fost „prin voluntariat” bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că unul dintre motivele care a stat la baza demiterii ar fi implicarea mai multor colaboratori SPPS în schema TUX, piramida care a lăsat fără bani mai mulți moldoveni, inclusiv angajați din organele de drept ale statului. UNIMEDIA a cerut un comentariu de la SPPS pe marginea acestor acuzații.
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială # UNIMEDIA
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american. Administraţia Trump a confirmat că fanii din Haiti nu vor avea dreptul să intre în ţară, potrivit news.ro.
Interpretul Gheorghe Țopa a fost provocat, la o emisiune de la protv, să continue mai multe fraze scurte. Una dintre ele s-a referit la finanțe și la problemele cu banii.
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: Liderii UE se reunesc luni pentru a discuta propunerea # UNIMEDIA
Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniţi în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian, citat de news.ro.
Cauți un loc de muncă cu salariu mare? Joburi răsplătite cu 40.000 lei, vacante în Moldova. Vezi TOP-ul # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat topul celor mai bine plătite oferte de muncă din Republica Moldova, în care salariile din construcții și sectorul tehnic ajung până la 40.000 de lei lunar.
Noile reguli ale SUA: Ţările cu politici de diversitate, care subvenţionează avortul sau care facilitează imigraţia în masă încalcă drepturile omului # UNIMEDIA
Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme către toate ambasadele şi consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial, iar ţările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea şi incluziunea (DEI) vor fi de-acum expuse riscului ca administraţia Trump să le considere ca încălcând drepturile omului. Noile instrucţiuni consideră, de asemenea, că ţările care subvenţionează avortul sau facilitează imigraţia în masă încalcă drepturile omului, relatează BBC şi Reuters, citate de news.ro.
De la năbădăi scumpe, la doar un click: Ți-ai declarat „beneficiarul efectiv” al companiei? Mai ai o lună să o faci - online și gratuit # UNIMEDIA
Procedura de declarare a „beneficiarului efectiv” al companiei, care a provocat, acum un an, un val de indignare printre antreprenori, nevoiți să meargă fizic la filialele Agenției Servicii Publice și să achite o sumă de peste o mie de lei pentru noile modificări, a fost total modificată. Oamenii de afaceri pot depune actele necesare online, iar înregistrarea beneficiarului efectiv este gratuită. Vezi mai jos pas cu pas ce trebuie să faci ca să nu te alegi cu o amendă usturătoare din noul an - mai ai o lună la dispoziție
(video) Zi de sărbătoare în familia Anastasiei Nichita: Micuța Kataleya a fost încreștinată. Primele imagini de la eveniment # UNIMEDIA
Familia Anastasiei Nichita a trăit o zi plină de emoții și bucurie, după ce micuța Kataleya a fost încreștinată într-o ceremonie specială. Evenimentul a avut loc într-un cadru intim, alături de cei apropiați, scrie shok.md
Avertismentul Europol: Copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video. Care e cel mai grav caz # UNIMEDIA
Cea mai mare amenințare criminală pentru societatea europeană o reprezintă acum copiii care sunt manipulați să comită acte de violență, potrivit Politico, citat de digi24.ro.
(video) Directorul companiei de transport căreia îi aparține camionul prins cu muniții la vamă: „V-au aruncat niște oase! Căutați carnea” # UNIMEDIA
Directorul companiei de transport căreia îi aparține camionul, prins la vama română încărcat cu muniții, a fost adus în fața magistraților. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv. Veaceslav Pîrvu declară că nu are nicio legătură cu încărcătura de armament și sugerează că altcineva ar sta în spatele contrabandei cu muniții.
Cum sunt înșelați șoferii la pompă: Cele mai populare metode de a fura benzină, numite de experți # UNIMEDIA
Fraudele la pompele de benzină sunt o problemă crescândă, cu diverse metode folosite de benzinării pentru a înșela clienții. Cele mai frecvente includ manipularea software-ului pompelor, a furtunelor de alimentare și amestecarea combustibilului cu aer, rezultând în livrarea unei cantități mai mici decât cea afișată și plătită, notează portalul UA Motors, citat de Libertatea.
Ultima oră! Cei trei învinuiți în dosarul contrabandei cu armament vor sta o lună în Penitenciarul 13 # UNIMEDIA
Judecătoarea de instrucție a admis, astăzi, solicitarea procurorilor și i-a plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pe cei trei învinuiți în dosarul de contrabandă cu muniții. Suspecții au fost reținuți, după ce un camion plin cu armament a ieșit din Republica Moldova, fiind oprit la vama românească. Al patrulea învinuit, șoferul camionului este reținut în România.
(video) „Nu ne-am urinat, n-am stricat tribuna și lor li s-a încălcit mintea” Renunță sau nu Costiuc la live-uri pentru „statutul de deputat”: Avem o datorie la Cernăuțeanu # UNIMEDIA
Președintele Democrația Acasă care a adunat popularitate pe rețelele de socializare datorită live-urile din diferite locații din țară - case de demnitari, afaceri dubioase sau proteste, spune că nu va renunța acestea, odată ce a ocupat fotoliul de deputat. Totuși, Vasile Costiuc precizează că nu va face live-uri din clădirea Parlamentului, chiar dacă mai mulți „s-au agitat la acest capitol” și au instalat și inscripții pe unele uși cu „filmări interzise”, de exemplu la cantină. „Totuși ei au văzut că noi nu ne-am urinat pe la colțuri, nu am distrus tribuna”, a spus Costiuc la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Alegerea locului potrivit pentru creșterea copiilor este una dintre cele mai importante decizii pe care le pot lua părinții. Studii recente realizate de UNICEF, US News și alți indicatori internaționali arată că unele dintre cele mai prietenoase țări pentru familii se află chiar în Europa, oferind echilibru între muncă și viața personală, educație de top și siguranță ridicată. Iată care sunt cele mai bune țări în care să-ți crești copilul în 2024, potrivit Aol, scrie Libertatea.
(video/foto) O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită în plin de un Nissan, pe o trecere de pietoni, la Vatra # UNIMEDIA
Un accident soldat cu o persoană grav rănită s-a produs aseară, în orașul Vatra. Potrivit poliției, o femeie de 80 de ani, care traversa regulamentar strada, a fost lovită de o mașină.
