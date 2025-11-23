România: Un microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc în mers

14:50

Aeroportul Internațional Chișinău este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu kerosen. Insituția precizează într-un comunicat că începând de azi, 20 noiembrie, dispune de capacitatea tehnică necesară (infrastructură, angajați, volum) și de tarifele stabilite pentru acest serviciu.Combustibilul provine din surse europene, iar aeroportul finalizează contractele cu companiile aeriene pentru aprovizionare. Aeroportul Internațional Chișinău mai anunță că […]