Cei trei reținuți în Moldova în cazul camionului cu armament, arestați pentru 30 de zile
NewsMaker, 22 noiembrie 2025 23:40
Cele trei persoane, reținute în Republica Moldova în cazul camionului cu muniții de la vama Albița și aduse sâmbătă în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost comunicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Reprezentanții PCCOCS au […]
• • •
Acum 2 ore
23:40
„Avem acest text. Suntem pregătiți pentru negocieri”: Putin, despre „planul de pace” propus de SUA # NewsMaker
Președintele rus Vladimir Putin, la ordinul căruia armata rusă a invadat Ucraina în februarie 2022, a declarat că Federația Rusă a primit „planul de pace" propus de SUA. Potrivit lui Putin, acest plan „ar putea sta la baza unei reglementări finale de pace", însă a precizat că textul documentului nu a fost discutat cu Moscova. […]
23:40
Atacuri în Ucraina, la granița cu România: Bucureștiul a ridicat în aer aeronave. Trafic oprit la un punct de trecere # NewsMaker
Noaptea trecută, România a ridicat în aer două aeronave de luptă, care au monitorizat situația aeriană la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor Rusiei în apropierea frontierei fluviale. A fost transmis și un mesaj Ro-Alert, însă aeronavele s-au întors la baza lor, nefiind înregistrate pătrunderi de drone. Între timp, Garda de Coastă a anunțat că […]
23:40
45% dintre femeile din Moldova se confruntă cu violența online. Cum protejează Moldova femeile de violența digitală (VIDEO) # NewsMaker
Aproximativ 45% dintre femeile din Moldova se confruntă cu violența digitală, inclusiv amenințări cu publicarea de fotografii și videoclipuri personale fără consimțământ, precum și comentarii jignitoare online. Aceste date au fost prezentate la evenimentul dedicat lansării campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen". În acest an, în Moldova au fost aduse modificări legislative […]
23:40
VIDEO „Oameni buni, v-au aruncat niște oase”. Cei reținuți la Chișinău în cazul camionului cu armament, aduși în fața judecătorilor # NewsMaker
Trei dintre cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița au fost aduse pe 22 noiembrie în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, scrie ProTV Chișinău, care a publicat imagini în acest sens. Potrivit jurnaliștilor, prima persoană adusă pentru audieri se numește Maxim Darii. Acesta nu a răspuns […]
23:40
Maia Sandu a comentat „planul de pace” propus de SUA pentru încheierea războiului în Ucraina # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Declarația a fost făcută pe rețeaua X, pe fundalul discuțiilor privind „planul de pace" propus de SUA pentru încheierea războiului în Ucraina. „Stabilitatea Europei depinde de faptul că independența, suveranitatea și securitatea Ucrainei sunt garantate […]
23:40
(FOTO) Pod din R. Moldova, închis de urgență. Ce spune Administrația Națională a Drumurilor # NewsMaker
Începând cu 22 noiembrie, circulația pe podul peste râul Cubolta, amplasat în comuna Plop din raionul Dondușeni, este interzisă. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), s-a cerut închiderea de urgență a podului, deoarece unele lucrări de curățare a albiei râului slăbesc structura de rezistență a acestuia. Pe 22 noiembrie, Administraţia Națională a Drumurilor a declarat […]
23:40
Parteneriat între autorități și Emilian Crețu la Negureni: pădure de 10 hectare plantată. Șeful IGP, printre voluntari FOTO # NewsMaker
Campania de împădurire „Generația Pădurii" a continuat în acest weekend la Negureni, Telenești. Pe 22 noiembrie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori, au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Potrivit imaginilor publicate de instituție și de […]
23:40
23:40
Expert Amnesty International: M-a uimit cât de calm vorbesc jurnaliștii despre autocenzură # NewsMaker
Cel mai alarmant semnal despre starea libertății presei din Republica Moldova a devenit autocenzura, despre care jurnaliștii vorbesc „cu calm", a declarat coautoarea studiului Amnesty International, Anna Wright, în timpul emisiunii NM RealPolitik. Declarația a fost făcută după ce organizația pentru drepturile omului a prezentat un raport critic despre situația mass-media și libertatea de exprimare […]
23:40
„Frontierele nu trebuie modificate prin forță”. Declarația a 14 lideri, majoritatea europeni, despre planul de pace al SUA # NewsMaker
Planul de pace propus de SUA reprezintă o bază care va necesita eforturi suplimentare, au comunicat într-o declarație comună mai mulți oficiali, majoritatea dintre aceștia fiind europeni, după o reuniune sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg. Aceștia au mai spus că „frontierele nu trebuie modificate prin forță" și s-au arătat îngrijorați „de limitările […]
Ieri
23:40
Nicușor Dan, despre extinderea UE în Moldova: „Nu este un act de caritate, este o investiție în securitate” # NewsMaker
Extinderea Uniunii Europene către Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest reprezintă „o investiție în securitate", nu „un act de caritate", a declarat președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe susținute pe 21 noiembrie. Liderul de la Cotroceni a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru întărirea Flancului Estic. […]
23:40
Candidații lui Ceban la funcția de viceprimar al capitalei, respinse de CMC: „Jos Alianța!” # NewsMaker
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a respins numirea Olesei Pșenițchi și Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimar. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare din 21 noiembrie. Fracțiunea PAS a votat împotriva proiectelor de decizie privind numirea Olesei Pșenițchi și Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimar, iar socialiștii s-au abținut. Astfel, documentele au întrunit doar […]
23:40
Schimbări pentru elevii care vor susține examenele de absolvire a gimnaziului. Propunerea lui Perciun # NewsMaker
Examenul de clasa a IX-a va continua în 2026 cu aceleași măsuri stricte de integritate introduse anul trecut, iar autoritățile pregătesc unele noutăți organizatorice la solicitarea direcțiilor raionale. Noutatea sesiunii de anul viitor este posibilitatea ca direcțiile raionale să organizeze centre de examen, similar modelului de la bacalaureat. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației, Dan […]
23:40
Un camion cu armament, descoperit în noaptea de 19 spre 20 noiembrie la Vama Albița–Leușeni, a declanșat anchete în Republica Moldova și România. Între timp, au fost anunțate rețineri și s-au făcut publice detalii privind originea armamentului. În Republica Moldova au fost formulate mai multe solicitări, inclusiv cereri de demisie. NewsMaker a adunat informațiile din […]
23:40
6300 de lei – salariul minim propus de Guvern, în 2026. Reacția sindicatelor: „Nu acoperă un trai decent” # NewsMaker
Salariul minim pe țară pentru anul viitor ar urma să fie de 6300 de lei, sau cu 800 de lei mai mult decât este în prezent. Propunerea a fost înaintată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Instituția argumentează că inițiativa are drept obiectiv o majorare sustenabilă a salariului minim, ținând cont atât de nevoile salariaților, […]
23:40
Zelenski, despre „planul de pace” propus de SUA: „Fie cele 28 de puncte complicate, fie o iarnă extrem de grea” VIDEO # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat în seara de 21 noiembrie o adresare video către poporul ucrainean, în legătură cu așa-zisul „plan de pace" propus SUA, care prevede inclusiv cedări de teritorii. Liderul de la Kiev a menționat că Ucraina traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa și a promis să lupte […]
23:40
În ultimele săptămâni, prețurile ouălor au crescut în medie cu aproximativ 30% în Republica Moldova. În piețe, zece ouă costă acum peste 40 de lei, iar în rețelele de magazine prețul se apropie de 50 de lei.Echipa NewsMaker a mers la Piața Centrală din Chișinău, unde a discutat cu cumpărători și comercianți. Vânzătorii spun că […]
23:40
Maia Sandu, după discuția cu Alain Berset: „Moldova este pregătită să contribuie la apărarea democrațiilor” # NewsMaker
Promovarea păcii, sprijinirea unei soluții juste pentru Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent s-au aflat în centrul discuțiilor dintre președinta Maia Sandu și Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, care se află în vizită la Chișinău. Șefa statului a punctat că, după trei scrutine în ultimii doi ani marcate de tentative de interferență […]
23:40
VIDEO // După alegeri ar fi putut fi folosite rachete?/ Salariul minim va crește/ A mers Ceban „pe principiu”? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Popșoi îl acuză pe Ozerov de „cinism", după incidentul cu drona— Armamentul depistat la vamă este de origine sovietică— „Tună sau cad bombe?" Explicația sunetelor de noaptea trecută— Consiliul Europei pregătește o convenție privind combaterea dezinformării— Ouă, mai scumpe ca niciodată: […]
23:40
Cenzură la televiziunea publică din Găgăuzia? Raportul privind activitatea GRT, pe masa Comisiei permanente a Adunării Populare # NewsMaker
În activitatea postului public de televiziune din autonomia găgăuză se atestă încălcări ale libertății de exprimare și răspândire de informații neveridice. Acestea sunt constatările Comisiei permanente a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) pentru probleme juridice, drepturile omului, legalitate, ordine publică politică informațională și mass-media, după examinarea raportului Consiliului de Supraveghere al GRT privind activitatea televiziunii. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Rise: Un medic, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în instituții medicale # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După […]
23:20
MOLDOX Lab anunță Programul de Industrie 2025: masterclassuri, pitch-uri și întâlniri cu experți internaționali # NewsMaker
Chișinău, noiembrie 2025 – MOLDOX Lab, platforma educațională a Festivalului Internațional de Film Documentar MOLDOX, dezvăluie programul complet al Industry Program@Moldox, o serie de evenimente profesionale dedicate regizorilor, producătorilor, editorilor și storytellerilor vizuali interesați de cinematografia documentară contemporană. Desfășurat în perioada 26–30 noiembrie 2025, programul reunește invitați de prestigiu din Franța, Polonia, Germania, SUA, Romania, […]
23:20
Procurorii români, despre camionul cu armament: aparține unei firme de transport din R. Moldova # NewsMaker
Camionul, încărcat cu elemente de armament depistate la intrarea în România prin vama Albița, aparține unei firme de transport din Republica Moldova. Transportul avea ca destinatar, conform documentelor, un beneficiar din Israel. Informațiile au fost comunicate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România. „La data de 20 […]
23:20
Programul de spectacole pentru următoarele patru seri devine un adevărat ghid cultural. Patru zile consecutive aduc la rampă producții variate, de la povești clasice la abordări contemporane. Un calendar creat pentru cei care vor să-și trăiască serile în ritmul teatrului. O istorie foarte simplă melodrama 12+Regia: Petru VUTCĂRĂU Joi, 20 noiembrie, ora 18.30„O istorie foarte […]
23:20
Camionul cu armament: Usatîi vrea audieri în Comisia parlamentară pentru securitate națională # NewsMaker
Renato Usatîi, deputat al „Partidului Nostru" și vicepreședintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, va cere audieri pe platforma Comisiei cu privire la camionul încărcat cu armament, depistat în vama Leușeni-Albița. Anunțul a fost făcut de parlamentar într-un briefing de presă din 20 noiembrie. „Președintele Comisiei securitate națională, ordine publică și apărare, domnul Lilian […]
23:20
Nou acord cu Franţa: tinerii din UE vor putea efectua stagii profesionale și lucra în Moldova # NewsMaker
Tinerii din Franța și Spațiul Economic European vor putea veni în Republica Moldova pentru stagii profesionale, potrivit unui acord semnat astăzi între ministrul de Externe Mihai Popșoi și ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Documentul prevede lansarea programului „Voluntariatul Internațional în Întreprindere" (V.I.E.), prin care tinerii voluntari vor putea lucra în companii din Republica Moldova, acumulând experiență […]
23:20
Consiliul Europei pregătește o convenție privind combaterea dezinformării? Berset: Să vedem ce s-a întâmplat în Moldova, ce putem folosi # NewsMaker
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a anunțat că organizația pe care o conduce planifică elaborarea unei convenții privind combaterea dezinformării și a interferențelor străine. Documentul ar urma să includă un set de instrumente dezvoltate inclusiv pe baza experienței Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru […]
23:20
(VIDEO) Camion cu arme din Ucraina în Moldova?/ Ilașcu, înmormântat ca erou/ Sandu, ținta unei noi campanii? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Camion plin cu arme la granița Moldovei cu România— Usatîi: în camion era armament american venit din Ucraina— Fratele Martei Kos, despre activitatea sa în comitetul inițiat de Maia Sandu— Ilie Ilașcu, petrecut pe ultimul drum
23:20
Berset, despre decizia CtEDO privind abuzurile Rusiei în Transnistria: Obținerea executării va fi „extrem de dificilă” # NewsMaker
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, consideră că obținerea executării rapide a deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO), prin care Rusia a fost condamnată pentru abuzuri grave în regiunea transnistreană, va fi „extrem de dificilă”. El a menționat că, în perioada următoare, Republica Moldova va trebui să abordeze subiectul pentru a găsi o […] The post Berset, despre decizia CtEDO privind abuzurile Rusiei în Transnistria: Obținerea executării va fi „extrem de dificilă” appeared first on NewsMaker.
23:20
VIDEO // Chișinăul și Bucureștiul și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu — „ultimul martir al poporului” # NewsMaker
În dimineața zilei de 20 noiembrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, unde a fost organizat un memorial simbolic în memoria lui Ilie Ilașcu, s-au adunat zeci de oameni. Ei au venit să îi aducă un ultim omagiu fostului deținut politic și erou național al Moldovei. La memorial au depus flori și primii oameni […] The post VIDEO // Chișinăul și Bucureștiul și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu — „ultimul martir al poporului” appeared first on NewsMaker.
14:50
Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # NewsMaker
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată. Cea mai înaltă recunoaștere a competiției a fost câștigarea Medaliei de Aur la categoria „Best Digital Customer Experience”, care confirmă […] The post Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii appeared first on NewsMaker.
14:50
Chișinăul i-a înmânat o notă de protest ambasadorului agreat al Rusiei în Moldova. Ozerov: „Putem doar să dăm din umeri” # NewsMaker
Ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, a fost la sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce instituția l-a convocat ca urmare a unei drone care a traversat țara în noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Ieșit în fața jurnaliștilor, Ozerov a declarat că i s-a înmânat o notă de protest, dar […] The post Chișinăul i-a înmânat o notă de protest ambasadorului agreat al Rusiei în Moldova. Ozerov: „Putem doar să dăm din umeri” appeared first on NewsMaker.
14:50
Puterea Investițiilor: interviu cu Președintele FIA și Directorul General Efes Vitanta Moldova Brewery, Alphan Akpece # NewsMaker
Pentru Asociația Investitorilor Străini (FIA), orientarea pro-investițională a noului Guvern presupune o colaborare și mai strânsă, de zi cu zi, pentru îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova. Cartea Albă, în noua sa ediție ce va fi lansată curând, depășește formatul unei simple publicații: este un instrument permanent de dialog și expertiză, care conectează investitorii străini […] The post Puterea Investițiilor: interviu cu Președintele FIA și Directorul General Efes Vitanta Moldova Brewery, Alphan Akpece appeared first on NewsMaker.
14:50
În ultimele două săptămâni, prețurile ouălelor de găină de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova au crescut cu circa 20%. Iar la Piața Centrală din Chișinău, produsul se vinde chiar și cu 50 de lei. Scumpirea are loc în condițiile în care în cea mai mare parte a statelor europene se atestă o tendință similară. […] The post Ouăle de găină, mai scumpe: prețul ajunge până la 50 de lei, în Moldova appeared first on NewsMaker.
14:50
Anchetă în Moldova în cazul „camionului plin cu armament” la frontieră. Detalii de la Serviciul Vamal UPDATE # NewsMaker
După ce presa din România a relatat că mai multe instituții ale statului român interveni, pe 20 noiembrie, la vama Albița–Leușeni, după ce într-un camion oprit la control ar fi fost descoperite arme de foc și componente pentru lansatoare de rachete, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu o declarație. Instituția a precizat că […] The post Anchetă în Moldova în cazul „camionului plin cu armament” la frontieră. Detalii de la Serviciul Vamal UPDATE appeared first on NewsMaker.
14:50
„Tranzacția nu este finalizată”: Guvernul, despre vânzarea portului Giurgiulești României # NewsMaker
Discuțiile privind achiziționare Portului Internațional Liber Giurgiulești sunt în desfășurare, iar Guvernul nu poate oferi detalii despre o tranzacție nefinalizată. Într-o reacție, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, menționa că Danube Logistics, operatorul portului, este o entitate privată deținută integral de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Presa română relata ieri că Guvernul de la […] The post „Tranzacția nu este finalizată”: Guvernul, despre vânzarea portului Giurgiulești României appeared first on NewsMaker.
14:50
„Foarte frumoasă inițiativă“. Grosu, despre ideea de a numi o stradă din Chișinău în memoria lui Ilie Ilașcu # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va analiza posibilitatea de a veni cu o inițiativă de a numi o stradă din capitală în memoria lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, care este înmormântat pe 20 noiembrie în România. Declarația a fost făcută de liderul PAS […] The post „Foarte frumoasă inițiativă“. Grosu, despre ideea de a numi o stradă din Chișinău în memoria lui Ilie Ilașcu appeared first on NewsMaker.
14:50
Dodon îi urează „la mulți ani” patriarhului Kiril, un susținător al lui Putin și al războiului în Ucraina # NewsMaker
Liderul PSRM, Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare patriarhului Kiril al Moscovei și al întregii Rusii cu ocazia zilei de naștere. Fostul președinte l-a lăudat pentru „muncile îndelungate în menținerea unității bisericești și sprijinirea oamenilor care caută alinare în credință”. „Eforturile dumneavoastră îndelungate pentru consolidarea unității bisericești, păstrarea tradițiilor spirituale și sprijinirea oamenilor […] The post Dodon îi urează „la mulți ani” patriarhului Kiril, un susținător al lui Putin și al războiului în Ucraina appeared first on NewsMaker.
14:50
Fratele Martei Kos, despre activitatea sa într-un comitet instituit de Maia Sandu: „Campanie de discreditare” # NewsMaker
Expertul anticorupție Drago Kos, care este fratele comisarei europene Marta Kos și fost membru al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) din Republica Moldova, respinge afirmațiile despre un potențial conflict de interese în activitatea sa din cadrul CCIA. El le-a catalogat drept „ridicole” și a menționat că ținta acestor acuzații este președinta Maia Sandu, care a […] The post Fratele Martei Kos, despre activitatea sa într-un comitet instituit de Maia Sandu: „Campanie de discreditare” appeared first on NewsMaker.
14:50
Alimentarea avioanelor cu kerosen, asigurată de Aeroportul Chișinău. Combustibilul, livrat din surse europene # NewsMaker
Aeroportul Internațional Chișinău este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu kerosen. Insituția precizează într-un comunicat că începând de azi, 20 noiembrie, dispune de capacitatea tehnică necesară (infrastructură, angajați, volum) și de tarifele stabilite pentru acest serviciu.Combustibilul provine din surse europene, iar aeroportul finalizează contractele cu companiile aeriene pentru aprovizionare. Aeroportul Internațional Chișinău mai anunță că […] The post Alimentarea avioanelor cu kerosen, asigurată de Aeroportul Chișinău. Combustibilul, livrat din surse europene appeared first on NewsMaker.
19 noiembrie 2025
14:50
Pe 5 decembrie, în centrul Chișinăului va avea loc inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun. În Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) vor fi amenajate o scenă, căsuța lui Moș Crăciun, carusele pentru copii și un patinoar. Primăria Chișinău a anunțat că, începând cu 5 decembrie, în centrul capitalei va fi organizată o serie de […] The post Chișinău 2025: când va avea loc inaugurarea bradului și a târgului de Crăciun appeared first on NewsMaker.
14:50
Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, va fi convocat pe 20 noiembrie la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău. Informația a fost comunicată de minister pe 19 noiembrie, după ce instituția de la apărare a confirmat că noaptea trecută o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit ministerului, ambasadorului […] The post Ambasadorul agreat al Rusiei – chemat la MAE, după ce o dronă a survolat ilegal Moldova appeared first on NewsMaker.
14:50
Guvernarea PAS nu va mai permite fraudarea proceselor electorale din Găgăuzia, și căderea ei în mâinele unor grupări, iar alegerile vor fi strict monitorizate de Comisia Electorală Centrală, care va aplica deciziile sau sancțiuni pentru eventuale încălcări. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” […] The post Carp: Chișinăul nu va mai permite fraudarea alegerilor în Găgăuzia appeared first on NewsMaker.
14:50
„Nu sunt acțiuni întâmplătoare”. Cum comentează Carp plecarea lui Constantinov din Adunarea Populară # NewsMaker
Anunțul privind plecarea din funcție a președintelui Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, nu este întâmplător, iar unii actori politici urmăresc atent modul în care sunt tratați cei care colaborează cu grupul Șor. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, în emisiunea „Spațiul Public” de […] The post „Nu sunt acțiuni întâmplătoare”. Cum comentează Carp plecarea lui Constantinov din Adunarea Populară appeared first on NewsMaker.
14:50
Acbaș, către PAS: Spuneți în rusă ce facem noi, ce perspective au găgăuzii în UE. Există puțin snobism, asta e problema # NewsMaker
Maria Acbaș, ex-deputată PAS și antreprenoare din Găgăuzia, consideră că, în prezent, reprezentanții Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) trebuie să comunice în limba rusă cu locuitorii autonomiei pentru a combate propaganda pro-rusă din această regiune, care are o influență semnificativă asupra populației. În același timp, ea a menționat că în rândul formațiunii de […] The post Acbaș, către PAS: Spuneți în rusă ce facem noi, ce perspective au găgăuzii în UE. Există puțin snobism, asta e problema appeared first on NewsMaker.
14:50
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi # NewsMaker
Orașele luminează în culori calde, aerul miroase a portocale și scorțișoară, iar fiecare clipă e plină de emoție. Așa începe cea mai frumoasă perioadă a anului – Crăciunul. În acest an, maib și Mastercard aduc și mai multă magie în viața ta, cu o promoție care te poate duce chiar în inima Europei. Cum funcționează […] The post O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi appeared first on NewsMaker.
14:50
Zi de doliu în Moldova, în ziua înmormântării lui Ilie Ilașcu la București. Maia Sandu a semnat decretul # NewsMaker
Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că pe 20 noiembrie, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, în Republica Moldova va fi zi de doliu național. Decretul în acest sens a fost semnat pe 19 noiembrie. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de […] The post Zi de doliu în Moldova, în ziua înmormântării lui Ilie Ilașcu la București. Maia Sandu a semnat decretul appeared first on NewsMaker.
14:50
Fosta contabilă a unei bănci din Moldova, acuzată că a furat 1,5 mln lei din conturile clienților # NewsMaker
Fosta contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filială în Fălești riscă până la 18 ani de închisoare, după ce ar fi sustras peste 1,5 milioane de lei din conturile clienților, inclusiv ale unor agenți economici. Conform Procuraturii Generale, în 2019 aceasta a fost condamnată pentru fapte similare. Procuratura Generală a anunțat, pe 19 noiembrie, că […] The post Fosta contabilă a unei bănci din Moldova, acuzată că a furat 1,5 mln lei din conturile clienților appeared first on NewsMaker.
14:50
Indemnizație de peste €46.000, salariu – aproape 300 mii lei: averea cu care Chiveri a venit în funcția de vicepremier # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare în Guvernul Munteanu, Valeriu Chiveri – diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025 – și-a făcut publică declarația de avere pentru anul 2024. Potrivit documentului, Chiveri a ridicat anul trecut un salariu de aproximativ 300 de mii de lei de la Ambasada Republicii Moldova în […] The post Indemnizație de peste €46.000, salariu – aproape 300 mii lei: averea cu care Chiveri a venit în funcția de vicepremier appeared first on NewsMaker.
18 noiembrie 2025
16:40
Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu: „Un erou al Mișcării de Eliberare Națională” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis condoleanțe familiei și apropiaților lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol care a decedat. Potrivit șefei statului, curajul lui Ilie Ilașcu „l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești”. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, […] The post Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu: „Un erou al Mișcării de Eliberare Națională” appeared first on NewsMaker.
