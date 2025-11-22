(FOTO) Pod din R. Moldova, închis de urgență. Ce spune Administrația Națională a Drumurilor

14:50

Fosta contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filială în Fălești riscă până la 18 ani de închisoare, după ce ar fi sustras peste 1,5 milioane de lei din conturile clienților, inclusiv ale unor agenți economici. Conform Procuraturii Generale, în 2019 aceasta a fost condamnată pentru fapte similare. Procuratura Generală a anunțat, pe 19 noiembrie, că