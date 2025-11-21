Maia Sandu, după discuția cu Alain Berset: „Moldova este pregătită să contribuie la apărarea democrațiilor”

03:00

Simon Leviev, despre care Netflix a realizat documentarul „Escrocul de pe Tinder", a ieșit din închisoarea din Kutaisi după două luni de detenție, scrie publicația Eho Kavkaza cu referire la avocatul său. Potrivit avocatului, Leviev a părăsit închisoarea fără nicio condiție – fără cauțiune, fără obligații procesuale și fără restricții de deplasare. Leviev a fost […]