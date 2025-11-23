O samă de cuvinte // Fix așa… n-ar trebui să vorbim

21:00

Ucraina riscă să piardă sprijinul american, dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat, pe 21 noiembrie, într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale. El a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.