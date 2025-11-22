Primarița satului Tudora, mamă a opt copii: „I-am învățat, în primul rând, să fie oameni”
Moldova1, 22 noiembrie 2025 19:20
Primărița satului Tudora din raionul Ștefan Vodă, Veronica Mocan - agricultor de profesie și mamă a opt copii - spune că în spatele echilibrului dintre familie și responsabilitățile publice stau ani de disciplină, muncă și valori transmise copiilor încă de mici, principala lecție fiind aceea „de a fi oameni”.
• • •
Acum 6 ore
16:00
Antrenorul portughez Filipe Coelho a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei CS Universitatea Craiova. Într-un meci al etapei a 17-a din cadrul Superligii românești de fotbal, „juveții” au învins cu 2:1 în deplasare pe FC Argeș Pitești. CSU Craiova a deschis scorul prin Ștefan Baiaram în minutul 34 după o fază bine lucrată: Tudor Băluță l-a lansat pe americanul Monday Etim, acesta i-a așezat mingea lui Baiaram, care a marcat din a doua încercare, după ce inițial fusese blocat de fundașul central Mario Tudose.
16:00
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vorbit la București despre pașii pe care Republica Moldova îi face pentru a se apropia de Uniunea Europeană. „Parcursul nostru către UE este o alegere conștientă și ireversibilă, fundamentată pe aspirația de a contribui la stabilitatea, democrația și prosperitatea regiunii din care facem parte”, a declarat vicepremierul la conferința „Coeziunea 2027+” de la București.
15:30
Ucraina comemorează victimele Holodomorului. Ambasadorul Paun Rohovei la Avdarma: Dacă cunoști istoria neamului, ai un viitor # Moldova1
Ucraina comemorează, sâmbătă, victimele Holodomorului și ale altor tipuri de foamete create deliberat de regimul sovietic. Ambasada Ucrainei la Chișinău, în parteneriat cu Muzeului satului Avdarma, cu Asociația societăților găgăuze din Ucraina, consulul onorific al Ucrainei în Moldova, Viacheslav Dragnev, și Holodomor Museum a organizat un eveniment de comemorare în sudul Republicii Moldova. Ambasada Ucrainei încurajează păstrarea unui moment de reculegere la ora 16:00.
15:20
Echipa Academiei de Studii Economice s-a calificat în semifinalele Cupei Moldovei la volei feminin # Moldova1
Echipa Academiei de Studii Economice s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Moldovei la volei feminin. În sferturile de finală, discipolele lui Vladimir Pleșacov au câștigat cu 3:0 ambele partide din dubla manșă cu formația a doua a Clubului Sportiv Creștin din capitală. În meciul-retur, „studentele” și-au adjudecat primele două seturi cu 25:8 și 25:12. Debutul setului trei a fost echilibrat, iar la un moment dat scorul a fost egal, 9:9.
14:50
Potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, la consultările „privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace” vor participa reprezentanți ai SUA și ai Ucrainei. „Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese. Este o nouă etapă a dialogului, care continuă în ultimele zile și care, în primul rând, are menirea de a armoniza viziunea asupra pașilor următori”, a scris Umerov pe Telegram.
14:20
Naștere gemelară asistată de echipele AMU Glodeni și Bălți: mama și micuțele sunt în siguranță # Moldova1
Două fetițe au venit pe lume într-o ambulanță vineri dimineață, după ce echipele Asistenței Medicale Urgente Prespitalicești au asistat o naștere gemelară declanșată pe traseul spre spital, mama și nou-născuții fiind ulterior predați în siguranță medicilor de la Centrul Perinatologic din Bălți.
Acum 8 ore
13:30
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă de modernizare financiară, apropiindu-se de arhitectura unei piețe europene integrate, a declarat Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), desfășurată la Viena. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Austriei, a reunit reprezentanți ai băncilor centrale, ai instituțiilor financiare internaționale, experți și investitori din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
13:20
Acum 12 ore
12:10
Două persoane au fost rănite în urma unui atac al Rusiei asupra regiunii Odesa. Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea # Moldova1
Un atac masiv al Rusiei asupra sudului regiunii Odesa, soldat cu doi răniți și pagube importante la infrastructura civilă, a dus la avarierea punctului de trecere Orlovka de la granița cu România. Traficul cu bacul între Isaccea și Orlovka a fost suspendat. Potrivit autorităților de la București, nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României.
11:20
Planul american de pace provoacă reacții divergente la Kiev, Moscova, Washington și Bruxelles # Moldova1
În timp ce ministrul ucrainean de externe Andrii Sibyha discută cu omologii europeni „următorii pași” în fața planului american de pace, președintele SUA Donald Trump a insistat vineri că Volodimir Zelenski „va trebui, la un moment dat, să accepte ceva”. Tot vineri președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul american format din 28 de puncte „poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă”. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că „nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniind îngrijorarea Europei față de un plan elaborat fără participarea Kievului și a aliaților săi.
11:10
Fugind de agresiunea Federației Ruse, numai în anul 2025 și-au părăsit locuințele din Ucraina 122.000 de persoane, iar numărul total al persoanelor strămutate și al refugiaților de la începutul invaziei pe scară largă a trupelor ruse în 2022 a ajuns la aproape 10 milioane. Aceste date au fost prezentate de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), transmite DW.
10:00
Tot mai mulți copii din Republica Moldova mănâncă în fața televizorului sau a telefonului, fenomen care le afectează percepția asupra gustului, a senzației de foame și a cantității consumate. Nutriționista Luminița Suveică avertizează că acest obicei crește riscul de obezitate și al altor probleme de sănătate, însă spune că părinții pot corecta situația prin reguli simple la masa de acasă.
08:50
Rusia lansează „Indicele generației”: monitorizare digitală a stării de spirit a tinerilor, de la educație la atitudinea față de LGBT și SVO # Moldova1
În noiembrie 2025, Centrul Analitic pe lângă Guvernul Federației Ruse a publicat documentația tehnică pentru crearea sistemului digital de monitorizare „Indicele generației”. Acest tablou analitic colectează statistici regionale privind starea de spirit a tinerilor (18–35 de ani) și include o secțiune deschisă, una închisă și una „tematică”. Despre acest lucru scrie publicația „Sistema”, citată de Astra.
Acum 24 ore
22:30
21:40
Tot mai mulți adulți din diverse domenii beneficiază de Programul Național privind Învățarea Limbii Române. În acest an, numărul cursanților a ajuns la 8.200. Pentru ei, aceasta reprezintă o oportunitate de a se integrarea în societate și de a depăși barierele de comunicare.
21:20
Imagini apocaliptice în Vietnam, unde cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă sunt dispărute, după inundațiile catastrofale și alunecările de teren cauzate de ploile abundente din ultimele zile. Echipajele de salvare, inclusiv elicoptere militare, evacuează zeci de mii de oameni din casele inundate, în timp ce nivelul apelor rămâne ridicat, iar pericolul alunecărilor persistă.
21:00
20:50
Ședința în dosarul Ciochină: Instanța a respins cererea apărării privind efectuarea unei noi expertize traseologice # Moldova1
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, s-a prezentat la ședința de judecată de vineri, după ce a fost avertizat de magistrați cu privire la absențe nemotivate. Însoțit de doi avocați, Ciochină a solicitat o nouă expertiză, susținând că nu este vinovat de producerea accidentului în care, anul trecut, un băiat de 14 ani a murit. De aproape doi ani, mama victimei cere să se facă dreptate.
20:20
Ieri
19:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că audierea privind procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon din Regatul Unit a fost amânată pentru perioada 11-15 mai 2026, în urma unei solicitări depuse de apărarea acestuia, se arată într-un răspuns transmis postului public de televiziune Moldova 1.
19:10
Avocat: Șoferul din R. Moldova reținut la vamă „este un simplu angajat” și nu știa ce transporta # Moldova1
Șoferul din Republica Moldova, reținut la intrarea în România cu un container plin cu armament, susține prin avocatul său că nu știa ce transportă. Apărătorul afirmă că bărbatul ar fi doar un simplu angajat al unei companii de transport și că măsura arestului preventiv ar fi fost dispusă pentru continuarea investigațiilor.
18:30
Sindicatele, nemulțumite: salariul minim propus de Guvern - 6.300 de lei - nu acoperă costul real al vieții # Moldova1
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun stabilirea unui salariu minim în cuantum de 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea, afirmând că această sumă nu acoperă nevoile de bază ale angajaților, nu garantează un trai decent și nu asigură nici pensia minimă după 40 de ani de muncă.
18:10
Țigările electronice atrag tot mai mulți adolescenți. Medic: „O trambulină spre fumatul clasic” # Moldova1
Tot mai mulți tineri din R. Moldova fumează țigări electronice, iar specialiștii avertizează că adolescenții devin principala țintă a industriei tutunului. Potrivit ultimului studiu național privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile, trei din zece adulți sunt consumatori curenți ai produselor din tutun, însă îngrijorător este faptul că vârsta consumatorilor scade constant.
17:50
EXPERȚI | Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru R. Moldova # Moldova1
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina.
17:50
17:40
Planul SUA-Rusia pentru Ucraina, între „cadou pentru Putin” și „punct de plecare în negocieri” # Moldova1
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina. Expertul s-a arătat totuși sceptic în legătură cu aplicarea unui asemenea plan, pe care îl consideră dezechilibrat. Totodată, istoricul și analistul politic român Armand Goșu spune că planul de pace propus Ucrainei trebuie tratat cu seriozitate și reprezintă un punct de plecare în negocieri.
17:40
17:10
ANALIZĂ | Cazul armamentului depistat la vama Albița, operațiune orchestrată și amplificată de rețeaua Pravda și politicieni proruși: care ar fi scopul # Moldova1
Contrabanda cu armament, depistată în noaptea de 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, pare a fi o acțiune „organizată”, dovadă fiind și reacțiile care au urmat – o adevărată campanie „orchestrată” și amplificată de canale de Telegram și site-uri din rețeaua Pravda, precum și de politicieni proruși de la Chișinău.
16:50
Capitala rămâne fără doi viceprimari: voturi insuficiente pentru candidaturile propuse de Ion Ceban # Moldova1
Propunerile primarului Chișinăului, Ion Ceban, privind desemnarea în calitate de viceprimari a Olesei Psenițchi și a Victor Prureanu nu au adunat suficiente voturi în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 noiembrie.
16:40
16:10
Asociația Beneficiarilor de Transplant cere dosar electronic unic și avocați ai pacienților în fiecare spital # Moldova1
Lipsa avocaților pacienților și deficitul de medicamente imunosupresoare se numără printre cele mai mari probleme cu care se confruntă bolnavii aflați în așteptarea unui transplant în Republica Moldova, spune Iulia Iațco, președinta Asociației Beneficiarilor de Transplant. Ea consideră că instituirea unui consiliu al pacienților în fiecare spital și crearea unui dosar electronic unic ar simplifica accesul la tratament și ar îmbunătăți relația pacient - sistem medical.
15:40
Consilierii municipali ai PSRM nu au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu: „Fiecare are opinie personală” # Moldova1
Cei cinci consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor (PSRM), prezenți la ședința din 21 noiembrie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), nu s-au ridicat în picioare pentru a păstra un minut de reculegere în memoria „eroului neamului și martirului Ilie Ilașcu”.
15:30
Detalii despre persoanele reținute la Chișinău în cazul camionului cu armament: doi oameni de afaceri și un broker # Moldova1
Trei persoane au fost reținute la Chișinău în cazul camionului cu 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, descoperit la vama moldo-română. Totodată, în România a fost reținut șoferul camionului.
15:20
Rusia își vinde pentru prima dată rezervele de aur pentru a finanța bugetul militar al lui Putin # Moldova1
Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.
14:50
Primarul Ceban propune CMC-ului candidaturile a doi viceprimari noi, după ce Olga Ursu și Angela Cutasevici au devenit deputate # Moldova1
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea avea doi adjuncți noi. Este vorba despre Olesea Psenițchi și Victor Prureanu.
14:40
Modificări importante pentru elevi: „10” din oficiu la Limba română și alte noutăți aprobate pentru sesiunea de examene din 2026 # Moldova1
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
14:10
Maia Sandu: Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CE va sprijini „o pace justă” în Ucraina # Moldova1
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
13:50
Caz de pestă porcină depistat la Zloți: zonă de supraveghere, instituită în jurul a șase localități din Ialoveni # Moldova1
Autoritățile responsabile de siguranța alimentară au instituit zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul a șase localități din raionul Ialoveni, după ce a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la mistreți din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia.
13:20
Liderii mai multor țări europene vor avea o convorbire telefonică de urgență cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta planul de încheiere a războiului elaborat de Statele Unite, relatează BBC News, cu referire la Bloomberg și Reuters, care citează surse.
