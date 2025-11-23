LIVE TEXT/ Numărul morților din Ternopil crește la 34. Șase persoane sunt încă dispărute, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1369
Ziarul de Garda, 23 noiembrie 2025 18:10
UPDATE 18:00 O cetățeană poloneză în vârstă de șapte ani, Amelia, s-a numărat printre cei uciși într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, pe 19 noiembrie, potrivit Ministerului de Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama ei în timpul atacului, care până acum a curmat cel puțin 34 de...
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Tudor Chetrean din satul Boșcana, raionul Criuleni, s-a adresat la ZdG cu o problemă pe care de mai mult timp nu o poate soluționa, pentru că nu găsește răspunsuri la mai multe întrebări legate de procedura prin care i-a fost calculată, acum 30 de ani, pensia de dizabilitate. Tudor Chetrean afirmă că tentativele sale repetate...
Acum 2 ore
16:50
Grav accident la Ungheni: O tânără a murit după ce mașina a derapat și s-a lovit de un copac # Ziarul de Garda
Poliția din Ungheni a fost sesizată, pe 23 noiembrie, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. În urma acidentului, tânăra care se afla la volanul mașinii și-a pierdut viața înainte de sosirea echipajului medical, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Ajunși la fața...
Acum 4 ore
15:50
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra regiunii Donețk, soldat cu 3 morți și 3 răniți. Război în Ucraina, ziua 1369 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:43 Serviciul de Urgență al Ucrainei a raportat un atac nocturn asupra orașului Kramatorsk, Donețk, soldat cu 3 morți și 3 răniți. „Noaptea trecută, trupele rusești au lansat un alt atac asupra orașului Kramatorsk. Bombardamentele au curmat viața a trei civili, iar alți doi au fost răniți”, transmit autoritățile ucrainene. La fața locului, echipele...
15:00
UE exclude ideea restricțiilor asupra armatei Ucrainei și critică planul lui Trump: „Frontierele nu pot fi modificate prin forță” # Ziarul de Garda
Bruxelles-ul avertizează că permiterea Rusiei să modifice frontierele prin forță sau permiterea Moscovei să respingă viitoarea aderare a Kievului la UE sunt limite care nu ar trebui depășite, relatează Politico. Planul american care vizează încheierea războiului din Ucraina ar face țara mai vulnerabilă la agresiunea rusă pe termen lung dacă impune limite forțelor armate ale...
Acum 6 ore
14:00
Un microbuz înmatriculat în R. Moldova, cu 18 pasageri la bord, a luat foc în județul Bacău # Ziarul de Garda
Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din R. Moldova a luat foc, duminică dimineața, 23 noiembrie, pe DN 11A, în județul Bacău. Oamenii au reușit să se evacueze la timp. Circulația între Adjud și Bârlad este oprită pe un sens, potrivit agenției Mediafax.ro. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un...
13:20
Planul de pace pentru Ucraina, discutat la Geneva. Demnitari americani, ucraineni și europeni se reunesc în Elveția # Ziarul de Garda
Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, 23 noiembrie, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează Reuters și Agerpres. Emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat american Marco Rubio vor sosi duminică în orașul elvețian pentru discuții despre...
12:40
OAMENI/ Somelierul din Domulgeni care a intrat în Cartea Recordurilor la 19 ani. Acum gestionează un local de vinuri în Danemarca # Ziarul de Garda
Daniel Frumusachi este un tânăr din R. Moldova, stabilit în prezent în Danemarca, care a reușit să intre în Cartea Recordurilor Guinness pe când avea doar 19 ani, pentru că a reușit să deschidă cel mai rapid sticle de spumant. În același timp, Daniel este și unul dintre cei mai tineri somelieri din R. Moldova....
Acum 8 ore
12:10
LIVE TEXT/ Forțele de Apărare Aeriană ale Ucrainei au distrus 69 din 98 de drone rusești lansate în ultima noapte. Război în Ucraina, ziua 1369 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 Potrivit Ukrinform, 69 de drone din 98 lansate de Rusia asupra Ucrainei au fost distruse, au raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul oficial de Telegram. Începând cu ora 19:00, sâmbătă, 22 noiembrie, rușii au atacat Ucraina cu 98 de drone UCAV Shahed și Gerbera și alte tipuri de...
11:20
VIDEO/ Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești: „O sumă mare de bani a fost depistată în stradă, într-un sac și un plic” # Ziarul de Garda
Pe 23 noiembrie noaptea, în jurul orei 03:00, poliția a fost sesizată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Sesizarea a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv, conform informațiilor Inspectoratului General al Poliției (IGP). La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de...
10:50
Igor Grosu va susține un discurs despre consecințele războiului din Ucraina asupra R. Moldova la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei, anunță Parlamentul. Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului R. Moldova mai face parte și Ana...
Acum 12 ore
10:10
Trump afirmă că propunerea actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 22 noiembrie, că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmațiile sale având loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuții,...
09:30
UPDATE 09:30 Odesa a fost atacată de armata rusă în noaptea de 22 spre 23 noiembrie. Districtele individuale ale regiunii, cât și orașul în sine au fost atacate, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei. „În urma loviturilor cu drone, au izbucnit incendii la instalațiile de infrastructură energetică și într-o fostă clădire industrială, pe care pompierii...
09:00
„Voi, R. Moldova și Ucraina, aveți o experiență deosebită cu acest fenomen al dezinformării, iar noi putem învăța de la voi”. Interviu ZdG cu Christian Spahr, expert european în comunicare # Ziarul de Garda
„Pentru că subiectul aderării la UE este cred că cel mai discutat acum în spațiul vostru, este o responsabilitate comună, și a politicienilor, și a comunicatorilor publici, să se asigure că cetățenii au un nivel suficient de informație despre acest subiect politic major”, a declarat Christian Spahr, expert european în domeniul comunicării cu experiență de...
17:20
Planul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina necesită „îmbunătățiri suplimentare”. Declarație comună la summitul G20 # Ziarul de Garda
Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, 22 noiembrie, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20 de la Johannesburg. Planul în 28 de puncte propus de Washington „este o bază care va avea nevoie de lucru suplimentar”, scrie în declarația...
17:00
DOC/ Audieri în cazul contrabandei cu muniții de la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați în fața Comisiei pentru securitate națională # Ziarul de Garda
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va audia Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Serviciul Vamal (SV) în cazul depistării transportului cu muniții militare la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe 20 noiembrie. Subiectul figurează ca punct distinct pe ordinea de zi a...
16:50
16:00
Trei persoane au fost arestate pentru 30 de zile în dosarul contrabandei cu muniții, depistate în Vama Leușeni-Albița # Ziarul de Garda
Brokerul, conducătorul firmei de transport și administratorul companiei care ar fi comandat încărcătura, învinuiți de contrabandǎ cu arme, muniții şi dispozitive militare spre România, au fost arestați pentru 30 de zile. Anunțul a fost făcut, pe 22 noiembrie, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecǎtorul de...
15:30
LIVE TEXT/ Kievul anunță consultări pentru pace „în zilele următoare” în Elveția. Război în Ucraina, ziua 1368 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:25 Partea ucraineană va purta „în zilele următoare” consultări în Elveția privind pașii necesari pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Informația a fost anunțată de Președinția Ucrainei pe 22 noiembrie. Volodîmîr Zelenski a aprobat componența delegației ucrainene și directivele de negociere. Potrivit decretului prezidențial nr. 854/2025, din delegație fac parte: Decretul precizează că delegația va participa la procesul...
15:00
Un pod avariat a fost închis de urgență. Constatările Administrației Naționale a Drumurilor # Ziarul de Garda
Podul peste râul Cubolta, situat în comuna Plop din raionul Dondușeni, a fost închis traficului. Începând de astăzi, 22 noiembrie, accesul vehiculelor și al pietonilor este interzis. Anunțul a fost făcut de Administraţia Națională a Drumurilor (AND). AND precizează că autoritățile publice locale au inițiat lucrări de curățare a albiei râului în zona podului, iar în urma...
14:20
Maia Sandu comentează „planul de pace” propus de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a declarat că „stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei”. Declarația a fost făcută pe 22 noiembrie, în contextul discuțiilor privind „planul de pace” propus de SUA pentru încheierea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Declarația președintei Sandu a fost criticată de președintele socialiștilor Igor...
13:30
Guvernul R. Moldova a aprobat denunțarea mai multor acorduri cu CSI în domenii diverse, precum chimia, energia, ecologia, ordinea efectuării transporturilor militare și altele. În paralel, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul privind denunțarea acordului cu Federația Rusă referitor la funcționarea centrelor culturale, fapt ce ar putea duce la închiderea Centrului Rus pentru Știință...
13:10
Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei. Decizia a fost adoptată „la solicitarea părții ucrainene” # Ziarul de Garda
Președintele Alexandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ai Ucrainei, condamnați în Belarus pentru „infracțiuni penale”. Anunțul a fost făcut de Natalia Eismont, purtătoarea de cuvânt a lui Lukașenko, care a relatat că sâmbătă, 22 noiembrie, aceștia au fost transmiși „părții ucrainene”. Potrivit declarațiilor Nataliei Eismont, decizia a fost luată „la solicitarea Ucrainei și în...
12:30
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist” # Ziarul de Garda
Noul plan de pace al administrației Trump pentru Ucraina poate fi doar „o bază de plecare, însă nu mai mult”, spune istoricul Armand Goșu, într-un interviu pentru Contributors. El analizează prevederile acestui plan, interpretat de analiști și presa de la Kiev drept o invitație la capitularea Ucrainei. „Citit cu atenție, comparat cu ce s-a negociat până acum...
12:10
Fostul ministru al Energiei, despre panica majorării tarifelor la apă caldă, gaze și energie: „Facturile pot crește, tarifele nu” # Ziarul de Garda
Spațiul public a fost inundat în ultimele zile de mesaje alarmiste despre o presupusă criză energetică iminentă. Un element tehnic din „Raportul asupra Inflației” al Băncii Naționale — care vorbește despre modificarea ponderii unor categorii de prețuri în calculul Indicelui Prețurilor de Consum — a fost prezentat, pe alocuri, drept o decizie certă privind majorarea...
11:40
LIVE TEXT/ Un grup de generali americani ar urma să meargă săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții privind planul de pace. Război în Ucraina, ziua 1368 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Un grup de generali americani, condus de secretarul Armatei Statelor Unite SUA, Dan Driscoll, ar putea vizita în curând Moscova pentru a discuta planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Informația este relatată de The Guardian, care citează surse americane. Publicația nu oferă detalii despre posibila vizită, menționând doar că aceasta...
10:50
De ce articulațiile dor mai tare când vine frigul: explicații și sfaturi de la reumatologa Liliana Groppa # Ziarul de Garda
Pe măsură ce temperaturile scad, mai multe persoane observă că durerile articulare devin mai frecvente și mai intense, afectând în special articulațiile mari și zonele deja vulnerabile. Frigul, umiditatea și infecțiile respiratorii, care se activează în sezonul rece, pot agrava inflamațiile existente sau chiar declanșa altele noi, fenomen resimțit mai mult de persoanele în vârstă...
10:00
LIVE TEXT/ Rusia ar fi înregistrat peste 1,16 milioane de pierderi umane în război. Război în Ucraina, ziua 1368 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:45 Rusia a pierdut aproximativ 1 164 340 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 22 noiembrie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 22 noiembrie. Cifra include 1 170 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore....
10:00
Timp de peste 30 de ani, Rusia a fost principalul furnizor de gaze al R. Moldova și unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali, reușind astfel să-și mențină influența în țara noastră. Crizele provocate de Kremlin și presiunile exercitate în perioade importante au scos însă la iveală vulnerabilitățile R. Moldova în cadrul „parteneriatului” cu Rusia,...
09:00
VIDEO/ Drone rusești peste R. Moldova | Omagiu pentru Ilie Ilașcu | Plahotniuc rămâne în arest | Camion cu armament oprit în vamă și detalii despre lucrările de construcție a Liniei electrice Vulcănești-Chișinău | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească a survolat teritoriul R. Moldova. Ce spun autoritățile și de ce aparatul n-a fost detectat de sistemele de monitorizare, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă oferim detalii despre camionul cu armament oprit la vamă și aducem un omagiu fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol,...
22:00
LIVE TEXT/ Armata rusă lovit regiunea Dnipropetrovsk pe tot parcursul zilei. Există morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Doi bărbați au fost uciși și alți cinci au fost răniți în atacurile din districtul Nikopol. Salvatorii au evacuat două victime din zona periculoasă, le-au acordat primul ajutor și le-au predat medicilor, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. O fermă și o clădire rezidențială au fost avariate de bombardament. Case private, clădiri de...
21:00
Vladimir Putin, care s-a adresat membrilor consiliului său de securitate la Moscova, și-a exprimat sprijinul pentru planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite în 28 de puncte, afirmând că acesta poate „forma baza unei soluții finale de pace” în Ucraina, potrivit BBC. Vorbind la o reuniune a consiliului de securitate rus de la...
20:30
LIVE TEXT/ Zelenski a avut o convorbire la telefon cu liderii instituțiilor europene, António Costa și Ursula von der Leyen. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:22 Volodimir Zelenksi a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „I-am informat despre propunerile din partea SUA pentru încheierea războiului și despre contactele cu partenerii din Europa și SUA. Cu toții apreciem angajamentul Americii și al președintelui Trump de a pune...
19:30
Ciochină NU este pregătit să dea DECLARAȚII: A cerut recuzarea judecătoarei, dar și efectuarea unei expertize repetate „a unui ciob de plastic” # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu este pregătit să fie audiat în instanță și să depună mărturii cu referire la cele întâmplate la 19 februarie 2024, când s-a produs accidentul fatal. Declarația a fost făcută de acesta...
19:10
Volodimir Zelenski, după discuția cu JD Vance: „Vom colabora cu SUA și Europa la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională pentru a face calea către pace cu adevărat posibilă” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică cu vicepreședintele american JD Vance despre propunerea SUA privind planul de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Am discutat timp de aproape o oră cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul armatei, Dan Driscoll. Am reușit să acoperim o mulțime de detalii...
18:50
Confederația Națională a Sindicatelor avertizează că „6300 de lei nu asigură un trai decent”, după propunerea autorităților privind salariul minim pentru 2026 # Ziarul de Garda
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-a exprimat dezacordul față de propunerea înaintată de Ministerul Municii și Protecției Sociale privind stabilirea salariului minim pentru anul 2026 în cuantum de 6300 de lei, sumă prezentată în cadrul ședinței Grupului de lucru tehnic desfășurată pe 21 noiembrie 2025. Ședința Grupului tehnic a avut loc în urma...
18:10
UPDATE/ Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aleși viceprimari ai municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, 21 noiembrie, scrie TV8. UPDATE 18:00 Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aleși....
17:40
Audierea pe marginea procedurii de extrădare a lui Veaceslav Platon, reprogramată. PG susține că avocații acestuia au cerut termen suplimentar „pentru pregătirea apărării” # Ziarul de Garda
Cererea procurorilor moldoveni de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Marea Britanie va fi examinată în perioada 11–15 mai 2026, și nu în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, așa cum a fost anunțat anterior. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina...
17:10
Salariul minim la nivel de țară ar putea fi majorat cu 15% în 2026. Cuantumul salariului, propus spre aprobare Guvernului # Ziarul de Garda
Subiectul stabilirii salariului minim pe țară a fost discutat pe platforma Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), în ședința din 20 noiembrie curent, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Urmare a deciziei din cadrul CNCNC, s-a convenit ca subiectul să fie examinat suplimentar în cadrul Grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim...
16:50
Zelenski: Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie # Ziarul de Garda
„Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea, cea mai grea de până acum, și riscuri suplimentare....
16:50
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Zaporijia. Cinci persoane au fost ucise, alte opt sunt rănite. Mai multe blocuri de locuit au fost afectate. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:49 Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporijia, care a ucis cinci persoane și a rănit alte opt, au raportat oficialii locali. Primele rapoarte despre atac au apărut în seara zilei de 20 noiembrie, când s-au auzit explozii în tot orașul. Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorova declarat că forțele ruse au folosit...
16:40
Dan Perciun: Bursele studenților vor crește în anul 2026. Este o listă de specialități unde vom veni cu burse mai mari # Ziarul de Garda
Bursele studenților vor crește în anul 2026, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor. Într-un live pe pagina sa de Facebook, Perciun a precizat că majorările „s-ar putea să nu fie la nivelul așteptărilor expuse în petiția studenților. Vom avea...
16:40
Un conducător auto s-a ales cu proces penal după ce a refuzat să fie testat antidrog # Ziarul de Garda
Un șofer în vârstă de 55 de ani, care conducea un automobil de model Mercedes, a fost oprit oprit de un echipaj de patrulare vineri dimineață, 21 noiembrie, pe o stradă din localitatea Bugeac, municipiul Comrat. Comportamentul neadecvat al șoferului a stârnit suspiciuni privind consumul de substanțe interzise, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un...
15:50
VIDEO/ Expert, despre camionul cu armament depistat în vamă: „R. Moldova este ținta unei posibile operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate” # Ziarul de Garda
Expertul WatchDog.MD, Andrei Curăraru, consideră că R. Moldova este ținta unei posibile „operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate, care a început în secunda în care camionul de la Albița–Leușeni a fost scanat”. „Nu avem de-a face cu o reacție firească, ci cu o orchestrare în toată regula: politicieni, canale de...
15:40
LIVE TEXT/ Un medic militar a fost ucis lângă Pokrovsk. „Marina a fost voluntară. Drumul ei eroic în acest război este greu de descris într-o postare, cu siguranță se vor scrie cărți despre asta”. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:38 În timpul unei misiuni, a fost ucisă medicul militar, Marina Vorontsova, lângă Pokrovsk, a raportat detașamentul de forțe speciale Omega al Gărzii Naționale a Ucrainei. „Marina a fost voluntară pentru grupul nostru și a îndeplinit misiuni de luptă mult timp. A fost perla și talismanul grupului nostru. Acum a devenit un înger păzitor...
15:30
UPDATE/ PCCOCS: Încă o persoană a fost reținută în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni # Ziarul de Garda
UPDATE 15:10 În cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România, a fost reținutǎ şi a treia persoană, anunță vineri, 21 noiembrie, Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Speciale și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei trei reținuți pânǎ acum sunt din Chişinǎu, cu exercitarea urmǎtoarelor roluri în schema...
15:30
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota „10”, din oficiu, la proba de limba română. „Am decis să venim cu această facilitate, deoarece cunoașterea limbii române la un nivel avansat este foarte importantă” # Ziarul de Garda
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea obține nota „10”, din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat. De această facilitate vor beneficia tinerii care vor promova un examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Măsura...
15:20
15:10
ANRE anunță că a aprobat măsuri noi pentru „securitatea energetică și consolidarea cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale” # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. „Aceste produse sunt destinate facilitării fluxurilor...
14:50
VIDEO/ De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei. Ludmila Secher, tânăra care și-a croit visul cu perseverență și curaj # Ziarul de Garda
Pentru Ludmila Secher, drumul spre antreprenoriat a fost ca o rochie creată fără tipare: a tăiat, a măsurat, a greșit și a cusut din nou. Totul a început în anii de studenție, când o profesoară a încurajat-o să aplice la un curs dedicat tinerilor creativi. Din zece participanți, doar doi au fost selectați pentru finanțare....
