17:00

Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost înlăturat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un un om de afaceri.Ortiz ocupă funcţia de procuror general din 2022 și a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plătească 10.000 de euro despăgubiri omului de afaceri Albert