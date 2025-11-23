O angajată a Poliției de Frontieră a participat la proiectul "Parlamentul Tinerilor"
Noi.md, 23 noiembrie 2025 01:30
În perioada 1–18 noiembrie, o angajată a Poliției de Frontieră a participat la proiectul educațional „Parlamentul Tinerilor”, ediția a IX-a, notează Noi.md.Evenimentul a reunit tineri din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a se familiariza nemijlocit cu procesele, mecanismele și dinamica activității parlamentare.{{845372}}Programul a cuprins sesiuni de instruire intensivă, în cadr
• • •
Acum 5 minute
02:30
Luni, mai mulți consumatori din capitală vor rămîne fără apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 24 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresa str. M. cel Bătrîn, 24/1.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresa respectivă sînt rugați să-şi asigure rezerva m
Acum o oră
02:00
De la 1 ianuarie, Luxemburg va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele mici din afara UE, cu valoare sub 150 de euro. Măsura urmărește controlul produselor importate.Banii din această taxă vor fi folosiți pentru a controla mai bine produsele care vin din afara blocului comunitar, mai ales, cele cumpărate de pe platforme, care sînt criticate pentru că vînd produse care nu respectă regulile e
Acum 2 ore
01:30
O angajată a Poliției de Frontieră a participat la proiectul "Parlamentul Tinerilor" # Noi.md
01:00
Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decît ar fi trebuit.Robotul de tuns iarba s-a blocat în solul umed şi a desţelenit suprafaţa de joc.{{832309}}„A plouat mult în ultima perioadă, aşa că, probabil, s-a blocat şi senzorii nu mai funcţionează corect”, a declarat Alexander Fink, membru al consiliului de admi
Acum 4 ore
00:30
După un furt similar la Nisa şi o tentativă la Paris, două pistoale au fost furate de la un sportiv din cadrul Federaţiei Franceze de Tir Sportiv, la Limoges.Este o situaţie îngrijorătoare, venită după ce forul a fost în octombrie ţinta pirateriei informatice.{{847554}}Joi-seara, un individ cu cagulă şi mănuşi a spart o fereastră pentru a pătrunde în locuinţa victimei, monitorizată de o ca
00:00
Şefii de stat şi de guvern ai G20 s-au reunit, începînd de astăzi în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite.Liderii vor încerca să ajungă la un acord asupra unei declaraţii comune pregătite fără Statele Unite. Reprezentanţii G20 au convenit asupra unui proiect de declaraţie înaintea summitului, organizat în 22 şi 23 noiembrie la Johannesburg.{{849561}}Proiect
22 noiembrie 2025
23:00
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită.Programul este structurat pe trei direcţii: combaterea creşterii preţurilor, consolidarea economiei şi întărirea capacităţilor de apărare şi diplomaţie.{{849697}}Măsurile includ extinde
Acum 6 ore
22:00
Bulgaria a reținut 35 de persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală implicată în traficul la scară largă de bunuri culturale în Europa.„Au fost desfășurate 131 de percheziții. În 24 de ore, au fost reținute 35 de persoane, am găsit mii de obiecte de patrimoniu – numărul lor continuă să crească – și peste 50 de arme de foc de epocă”, a declarat Boyan Raev, șeful Direcției Generale
21:00
Apărarea fostului preşedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a cerut vineri justiţiei să-i permită să-şi execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocînd problemele sale de sănătate.Jair Bolsonaro, 70 de ani, se află în arest la domiciliu din august şi riscă să fie încarcerat în următoarele zile.{{849191}}Conform cererii depuse de avocaţii
Acum 8 ore
20:00
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri, la mai puţin de două săptămîni după ce a ieşit din închisoare, apariţia pe 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa.”În închisoare, nu e nimic de văzut şi nimic de făcut. Zgomotul este, din nefericire, constant”, a scris în rețelele sociale fostul preşedinte francez, încarcerat timp de trei săptămîni după ce a fost condamnat în procesul libian.{{84
19:30
Angajații Secției combaterea șederii ilegale a străinilor a Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, în cadrul unei operațiuni regionale desfășurate în scopul contracarării criminalității transnaționale, a traficului de persoane și migrației ilegale, au localizat recent doi cetățeni străini originari din Ucraina, cu vîrstă de 37 și 38 de ani.Ulterior identificării, c
19:00
Mod de preparare:Puiul se taie bucăţi, se sărează şi se piperează, se prăjeşte într-o tigaie pînă la obţinerea unei cruste rumene. Legumele se taie felii mari, se adaugă la pui, se rumenesc. Se toarnă vinul, se sărează, se piperează. Se căleşte pînă carnea devine moale. Cu 2-3 minute înainte de a se lua de pe foc, se adaugă usturoiul şi verdeaţa tocate.Ingrediente:1 pui întreg,2 ce
Acum 12 ore
18:30
Sînt deja șapte luni de cînd lucrările de renovare și extindere a rețelei de iluminat public din satul Piscărești, comuna Sîrcova, raionul Rezina, au fost finalizate, însă localnicii nu se pot bucura încă de lumină pe străzi.Agentul economic care a executat lucrările promitea anterior că, pînă la începutul lunii septembrie, își va îndeplini toate obligațiile și rețeaua de iluminat va fi pusă î
18:00
Peste 40 de chestiuni au fost incluse în orinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Soroca, notează Noi.md.Ședința a avut loc pe 21 noiembrie. Majoritatea din chestiunile de pe ordinea de zi au fost votate fără a stîrni discuții sau controverse, cu excepția uneia.{{847534}}Este vorba despre punctul referitor la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire
18:00
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională va dezbate unul dintre cele mai răsunătoare dosare ale săptămînii: contrabanda cu armament de la Leușeni–Albița.În fața deputaților vor fi audiate MAI, SIS și Serviciul Vamal.Pe agendă, se mai află două teme sensibile pentru siguranța publică: evoluția consumului și traficului de droguri, precum și tragicul incident d
18:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finalizarea cu succes a proiectului „Rețele electrice exterioare – montarea unui generator ca sursă autonomă pentru Secția consultații a Spitalului raional Căușeni, notează Noi.md.Proiectul a presupus achiziționarea și executarea lucrărilor necesare pentru conectarea la rețelele electrice interne ale instituției medicale, precum și inst
17:30
La Școala de Muzică „Simion Gogu” din satul Vărăncău, raionul Soroca, se conturează un proiect care readuce tradiția în centrul comunității – amenajarea unei „Camere-Muzeu” în stilul unei „Case Mari” de altădată.Inițiativa vine din partea directoarei instituției, Liudmila Eftodii, care a decis să valorifice o clasă nefolosită pentru a crea un spațiu dedicat obiectelor și meșteșugurilor vechi.
17:00
Prima ninsoare din acest sezon rece din Italia a fost înregistrată vineri în numeroase regiuni ale țării, informează agenția de presă ANSA.Locuitorii din orașul Milano au asistat la căderea primilor fulgi din acest sezon, în timp ce ninsori abundente s-au produs în munții din nordul țării, în jurul orașului Bergamo, precum și în regiunea Liguria și pe dealurile din Toscana.Un cod galben de
17:00
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost înlăturat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un un om de afaceri.Ortiz ocupă funcţia de procuror general din 2022 și a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plătească 10.000 de euro despăgubiri omului de afaceri Albert
16:30
Inspectorii de mediu din Cantemir au investigat o sesizare parvenită de la Ocolul Silvic Cociulia privind tăierea ilicită a arborilor din fondul forestier, parcela 91.În urma cercetărilor la fața locului, s-a constatat că au fost tăiați ilegal 15 arbori de specia salcîm, cu diametre ale cioatelor cuprinse între 8 și 21 cm, notează Noi.md.{{847819}}Pe parcursul verificărilor, masa lemnoasă
16:30
La cererea procurorilor, sîmbǎta cei trei învinuiți de contrabandǎ cu arme, muniții şi dispozitive militare spre România, au fost plasați în arest, notează Noi.md.În urma probelor prezentate de Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), judecǎtorul de instrucție a dispus continuarea investigǎrii lor în custodia statului pentru 30 de zile.{{849812}}C
16:00
Deputații francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopții de vineri spre sîmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este un semn rău pentru adoptarea acestuia înainte de sfîrșitul anului.După săptămîni de dezbateri uneori aprinse privind impozitarea averii ori a societăților, 404 deputați au respins secțiunea 'venituri' a p
16:00
Numărul persoanelor care suferă de alergii s-a triplat în ultimii ani la nivel mondial, iar tendința este în continuă creștere, în special, în rîndul copiilor.Una dintre principalele cauze, spun specialiștii, este alimentația. Mai grav este că, în timp, alergiile pot evolua spre forme severe, precum șocul anafilactic, însă în Republica Moldova nu există un preparat care să poată fi administrat
15:30
De aproape un deceniu, Roberto Galanti, consul onorific al Republicii Moldova în Italia, promovează activ imaginea țării noastre în Europa.Într-un interviu acordat Noi.md, oficialul italian a vorbit despre începuturile misiunii sale diplomatice, despre apropierea de cultura moldovenească și despre potențialul enorm al Moldovei în domeniul agroalimentar.{{846172}}„De la prima vizită m-am si
15:00
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a organizat o ședință de lucru în raionul Leova, în cadrul proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”.Discuțiile s-au referit la acțiunile necesare în scopul finalizarii implementării proiectului, pr
15:00
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei.Localități întregi au avut de suferit, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape. Subsoluri şi partere, la fel, au fost inundate.{{848455}}Unele drumuri au fost blocate de alunecări de teren în urma precipitațiilor abundente, care, doar î
15:00
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe sectorul de drum G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, la podul peste rîul Cubolta, amplasat în comuna Plop, raionul Dondușeni, aflat în gestiunea AND, Primăria a inițiat lucrări de curățare a albiei rîului.În urma acestor intervenții, talpa fundației culeei nr. 1 și a pilei nr. 1 a podului a fost dezvelită, fap
15:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024, notează Noi.md.Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate cu cerințele
14:30
Comunitatea educațională a Liceului Teoretic „Antioh Cantemir” a celebrat recent cu emoție și recunoștință cei 80 de ani de activitate – opt decenii de performanță, tradiție și devotament pentru formarea noilor generații.La eveniment a participat și Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, care a adresat un mesaj de apreciere pentru întreaga echipă manageri
14:30
O posibilă nouă întîlnire între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump, este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov.„Nu exclud nimic. Căutarea unei căi de urmat continuă”, a declarat el într-un interviu acordat revistei publice International Affairs şi publicat sîmbătă.{{831733}}Potrivit lui Serghei Reabko
14:00
Austria a început implementarea unei schimbări majore în sistemul public de pensii. Vîrsta de pensionare pentru femei va crește treptat pînă la 65 de ani, aliniindu-se astfel cu cea a bărbaților.Măsura are efect direct asupra angajatelor din toate domeniile. Schimbarea influențează atît planificarea financiară, cît și parcursul profesional al celor aflate în pragul pensionării.{{848065}}Im
Acum 24 ore
13:30
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) soluționează contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice în termene expres prevăzute de lege, pentru a asigura un proces transparent, echitabil și eficient.Termenul general de soluționareConform prevedrior art. 85 alin. (17) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANSC are obligația legală să exami
13:00
După doi ani de renovare, Teatrul ”Alexie Mateevici" și-a redeschis ușile pentru spectatori, prin inaugurarea Festivalului Internațional de Teatru Contemporan, ”Andrei Vartic".Sub genericul "Umanitatea are rădăcini comune", evenimentul aduce laolaltă producții din mai multe țări, precum Polonia, România și Bulgaria.{{848828}}Pe lîngă spectacole, programul include proiecții video, expoziții
13:00
Astăzi, în presă au apărut primele imagini cu persoanele acuzate în dosarul camionului cu armament.Acestea au fost aduse azi la judecată, unde procurorii cer 30 de zile de arest.Directorul companiei de transport, acuzat în dosarul contrabandei cu arme, le-a declarat jurnaliștilor că "le-a fost aruncate oase și că trebuie să caute, de fapt, carnea".{{849693}}Ieri, directorul Serviciului
13:00
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe a marcat 80 de ani de la fondare! Cu această ocazie, administrația a organizat vineri o întîlnire de suflet a actualilor elevi cu profesorii și cu absolvenții instituției."Cei 80 de ani sînt de excelență, de existență. Lucrurile au evoluat diferit, au fost și cu bune și cu rele, dar dintotdeauna colectivul didactic a știut să depășească aceste moment
12:30
Alexandr Petrov: „Atît în capitală, cît și în provincie, spectatorii doresc piese contemporane profunde”. # Noi.md
Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „De pe strada Trandafirilor” ”Iurie Harmelin” planifică în curînd să organizeze turnee în nordul și sudul Moldovei.Despre acest lucru a relatat într-un interviu acordat portalului Noi.md unul dintre veteranii teatrului, artistul emerit al Moldovei, Alexandr Petrov.El a remarcat că datorită sprijinului mai multor patroni, aproape în fiecare săptămînă
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să -i convină omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, care l-a respins.„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, ei bine, nu vor avea decît să continue să se lupte”, a spus liderul de la Casa Aalbă.Puţin mai tîrziu, referindu-se tot la omologul său ucrainean, președ
12:00
Rîs cu plîns: ajutorul UE – card nelimitat sau notă de plată pe care o vom primi în curînd? # Noi.md
Pe fundalul primului refuz din istorie a tranșei FMI, autoritățile dau asigurări că „se vor găsi surse de finanțare”.Dar în aer plutește o întrebare evidentă: cît timp va mai putea Moldova să existe pe credite și nu va duce oare această îndrăzneală la un colaps economic?Portalul Noi.md vă invită să priviți această situație prin prisma caricaturii, în cadrul unui nou proiect săptămîna
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: KULTURA NIGHT - 23 Noiembrie 2025, 10:00 Muzică din filme Oscar 2.0 - 23 Noiembrie 2025, 18:00, Arena Chișinău Cină Gastronomică cu Vincenzo Manicone - 23 Noiembrie 2025, 18:00, Castelul Mi
11:30
Ministerul Apărării din România anunţă, sîmbătă-dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.Două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, notează Noi.md cu referire la news.ro.Gar
11:00
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de comiterea unui accident rutier, soldat cu moartea unui adolescent, s-a prezentat împreună cu avocatul la ședința de judecată, deși instanța a dispus aducerea silită după ce la ședința trecută a lipsit nemotivat de la proces.Ciochină a contestat amenda judiciară în valoare de 1500 de lei pe care instanța a aplicat-o pentru absen
11:00
Cîntăreața Ornella Vanoni, doamna muzicii populare italiene, s-a stins vineri la vîrsta de 91 de ani la domiciliul său din Milano, a anunțat presa italiană.Născută pe 22 septembrie 1934 la Milano, Ornella Vanoni a înregistrat cele mai mari succese în anii ’60 și ’70, cu hituri precum „La Musica è Finita”, „Eternita”, „L’Appuntamento” („Întîlnirea”) și „Una Ragione di Più” („Un motiv în plus”).
10:30
Vocea "de argint", care a marcat un destin și o cultură: În capitală, a fost inaugurată o expoziție în memoria mezzo-sopranei Svetlana Burghiu # Noi.md
În capitală, a fost inaugurată expoziția foto-audio "Svetlana Burghiu. Vocea destinului. De la Teatrul „Bolșoi” și „La Scala” la Teatrul de Operă din Chișinău", notează Noi.md.Expoziția a fost organizată cu prilejul marcării a 80 de ani de la nașterea artistei și este un tribut Talentului - Svetlana Burghiu a fost deținătoarea unei voci unice de mezzo-soprano, un tribut Omului - a fost o perso
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 22 noiembrie sînt:22 noiembrie — a 327-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 39 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: 9 22 Sf. Ier. Nectarie al Eghinei. Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie
10:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata cîtorva categorii de indemnizații pentru copii, noptează Noi.md.Astfel, este vorba despre indemnizațiiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{845668}}
09:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil.{{848952}}În unele zone sînt așteptate ploi slabe.Vîntul va avea o direcție nord-vestică.În timpul zilei, în sudul țării, se vor înregistra temperaturi de +15...+17 °C, în regiunile centrale temperaturile vor atinge +13...+15 °C, iar în nord vor fi de aproximativ +6...+8 °C.
08:30
Savantul moldovean Victor Borșevici a prezentat o nouă ipoteză despre natura găurilor negre # Noi.md
În noul episod al podcastului „Cosmohronicile Butuceni” din cadrul proiectului CosmoNoi, omul de știință moldovean, doctor habilitat și diplomat Victor Borșevici și-a prezentat ipoteza originală despre natura găurilor negre și structura Universului. Conform modelului său, găurile negre pot fi formate din lumină condensată și pot juca un rol cheie în formarea ordinii cosmice, nu doar să fie „devora
07:00
Dmitri Calac: „Nouă ni se cere să facem o alegere, dar nimeni nu discută despre interesele Moldovei” # Noi.md
Redactorul-șef al ediției Logos-Press, Dmitri Calac, a declarat că Moldovei i se impune necesitatea de a face o alegere geopolitică, însă statul trebuie să se ghideze în primul rînd după propriile interese. El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Фёдорова Show”.Potrivit jurnalistului, situația mondială trece printr-o etapă de redistribuire geopolitică la scară largă, iar Moldova e
06:30
Preşedintele ucrainean, Volodmir Zelenski, a respins vineri un plan american, care ar putea să pună capăt războiului de aproape patru ani.”Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte grea: pierderea demnităţii sau riscul de a pierde un partener-cheie”, Statele Unite, a declarat într-un discurs adresat naţiunii şeful statului ucrainean. {{849709}}Traversăm unul dintre cele mai grele mo
06:30
Un psihiatru explică ce impact are lipsa ordinii în viața ta și care sunt beneficiile unui om ordonat # Noi.md
De multe ori ni se spune cît de importantă este ordinea în viață.Este destul de obișnuit ca încă de mici să ni se atragă atenția că trebuie să avem camera ordonată, să fim învățați să facem patul sau să împăturim hainele cînd ni le scoatem. Alta este însă situația dacă copiii ascultă.Deși atunci cînd sîntem mici acest lucru ni se pare o neplăcere, cu timpul devine clar cît de importantă es
